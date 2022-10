iQOO Neo 6 5G Review: 30 हजार से कम में गेमिंग और डेली यूज के लिए बेहतर विकल्प

iQOO ने भारतीय बाजार में साल 2020 में एंट्री मारी थी। कंपनी ने अब तक नंबर (3, 7, 9) और Z सीरीज में कई मिड और फ्लैगशिप फोन भारत में लॉन्च किए हैं। चीनी बाजार में कंपनी ने Neo सीरीज में कई फोन उतारे हैं, लेकिन भारत में हाल में Neo सीरीज का पहला फोन लॉन्च हुआ है। iQOO Neo 6 नाम से आए इस फोन को खासतौर पर गेमर्स के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें Qualcomm Snapdragon 870 प्रोसेसर मिलता है, जिसे कंपनी ने iQOO 7 सीरीज में भी यूज किया है। फोन की शुरुआती कीमत 29,999 रुपये है। हमने इसका 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वाला टॉप वेरिएंट रिव्यू किया है, जिसकी कीमत 33,999 रुपये है। आइए, जानते हैं हमें यह फोन कैसा लगा है। Also Read - Amazon Happiness Upgrade Days Sale की टॉप डील: OnePlus 10R 5G से Redmi K50i तक मिल रहा भारी डिस्काउंट

iQOO Neo 6 का डिजाइन

इस फोन का डिजाइन हमें ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा, लेकिन इसकी कलर स्कीम अच्छी है। हमने Cyber Rage कलर वाला मॉडल यूज किया है। इसके अलावा यह फोन दो और कलर Dark Nova और Maverick Orange में भी आता है। फोन के फ्रंट में पंच होल डिजाइन वाला डिस्प्ले मिलता है, जिसमें सेल्फी कैमरा लगा है। इसके ऊपर स्पीकर दिया गया है। डिस्प्ले के दोनों साइड वाले बेजल्स पतले हैं, लेकिन चिन थोड़ा मोटा है। फोन के पावर और वॉल्यूम कंट्रोल फ्रेम के राइट साइड में दिए गए हैं। वहीं, डिवाइस के नीचे की तरफ Type C चार्जिंग जैक, सिम कार्ड ट्रे और स्पीकर ग्रिल हैं। ऊपर की तरफ दो माइक्रोफोन मिलते हैं।

बैक पैनल पर थोड़ा अलग तरीके का कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जिसमें ऊपर और नीचे दो बड़े कैमरा सेंसर हैं। नीचे वाले कैमरा सेंसर के ठीक बगल में दाहिनी ओर छोटा कैमरा सेंसर मिलता है। कैमरा मॉड्यूल में नीचे एक मोटी चमकीली पट्टी है, जिसपर Neo की ब्रांडिंग है। आईकू ने इस फोन के बैक पैनल में भी 3D प्लास्टिक मटीरियल यूज किया है। यह फोन देखने में थोड़ा और प्रीमियम लगता, अगर इसमें मेटल का इस्तेमाल किया गया होता। फोन आपकी हथेली में आसानी से ग्रिप हो जाता है, लेकिन थोड़ा भारी लगता है, क्योंकि इसका वजन 190 ग्राम है। ओवरऑल डिजाइन की बात करें, तो कैमरा मॉड्यूल को छोड़कर कुछ नयापन नहीं है।

iQOO Neo 6 का डिस्प्ले

इस फोन में 6.62 इंच का E4 AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इस स्क्रीन में 1300 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, HDR10+, 120Hz रिफ्रेश रेट और 360Hz टच सैम्पलिंग का सपोर्ट है, जो डिस्प्ले क्वालिटी को और बेहतर कर देता है। इस फोन के डिस्प्ले में मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि डायरेक्ट सनलाइट में भी आपको स्क्रीन पर सबकुछ साफ-साफ दिखेगा।

आप इस फोन पर Netflix, Prime Video, Zee5, Disney+ Hotstar और SonyLIV जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर देर तक कंटेंट ब्राउज कर सकते हैं। इसका डिस्प्ले Netflix HDR फीचर को भी सपोर्ट करता है। कंपनी ने इस फोन में SGS Eye Care डिस्प्ले प्रोटेक्शन फीचर दिया है, जो खासतौर पर डिस्प्ले से निकलने वाली हानिकारक ब्लू लाइट को आखों तक आने से रोकता है। गेमिंग और सोशल मीडिया यूज करते समय ज्यादातर यूजर्स देर तक फोन पर आंखें गड़ाए रखते हैं। इस प्रोटेक्शन की वजह से यूजर्स की आंखों पर ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा।

गेमिंग के दौरान भी iQOO Neo 6 का डिस्प्ले अच्छा परफॉर्म करता है। E4 AMOLED डिस्प्ले और HDR10+ सपोर्ट की वजह से फोन में हाई ग्राफिक्स वाले गेम्स जैसे कि COD Mobile आदि खेलते समय अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। आप हाई रेजलूशन मोड में भी गेम खेल सकते हैं। इस दौरान भी फोन के डिस्प्ले का फ्रेम रेट सही रहता है, यानी आपको किसी भी तरह का लैग नहीं दिखेगा। गेमिंग और कंटेंट ब्राउजिंग के लिए इस प्राइस रेंज में इसका डिस्प्ले अच्छा है।

iQOO Neo 6 की परफॉर्मेंस

iQOO Neo 6 5G में ऑक्टाकोर Qualcomm Snapdragon 870 5G प्रोसेसर दिया गया है। यह एक 7nm प्रोसेसर है, जो A77 आर्किटेक्चर पर काम करता है और टॉप क्लॉक स्पीड 3.2GHz तक है। यह प्रोसेसर खासतौर पर प्रीमियम मिड रेंज के स्मार्टफोन में यूज किया जाता है। इसकी खास बात यह है कि यह डेली यूज जैसे कि कॉलिंग, वेब ब्राउजिंग, बिंज वॉच, गेमिंग और मल्टीटास्किंग आदि के लिए अच्छा है।

यह फोन दो वेरिएंट्स- 8GB RAM + 128GB और 12GB RAM + 256GB में आता है। इसमें गेमिंग के लिए कंपनी ने 36907mm Cascade कूलिंग सिस्टम दिया है, जो डिवाइस को हैवी यूज यानी मल्टीटास्किंग और गेमिंग के दौरान ठंडा रखता है। हाई ग्राफिक्स वाले गेम जैसे कि COD Mobile, New State Mobile आदि तुरंत लॉन्च हो जाते हैं। हालांकि, हाई ग्राफिक्स सेटिंग्स में 20 से 25 मिनट तक गेम खेलने के बाद फोन गर्म होने लगता है।

इस स्मार्टफोन में Android 12 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, जिसके साथ कस्टमाइज्ड Funtouch OS 12 स्किन दी गई है। सिक्योरिटी के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक जैसे फीचर्स मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें USB Type C, Bluetooth 5.20, डुअल बैंड Wi-Fi, 5G, NFC जैसे फीचर्स दिए गए हैं। यह फोन स्टीरियो स्पीकर्स, डॉल्बी एटमस आदि को भी सपोर्ट करता है। हालांकि, इसमें 3.5mm ऑडियो जैक नहीं मिलता है, जो मुझे एक कमी लगती है। 40 हजार रुपये से कम के फोन में 3.5mm ऑडियो जैक देना चाहिए।

iQOO Neo 6 की बैटरी

iQOO Neo 6 5G में 4,700mAh की बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। इसको 0 से फुल चार्ज होने में करीब 50 मिनट का समय लगता है। फास्ट चार्जिंग होने का फायदा यह है कि इसे आप 15 मिनट चार्ज करके 5 से 6 घंटे तक आराम से यूज कर सकते हैं। बैटरी को फुल चार्ज करने के बाद आप इस फोन पर 4 से 5 घंटे तक वीडियो देख सकते हैं। 3 से 4 घंटे तक गेम भी खेल सकते हैं।

कंपनी का दावा है कि इसे फुल चार्ज करने पर 4 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। हमने 4 घंटे वीडियो रिकॉर्ड करके तो नहीं देखा, लेकिन फोन यूज करते समय लगा कि इसकी बैटरी डेली यूज के लिए ठीक है। हालांकि, फोन का डेटा ऑन रहेगा तो बैटरी बैकअप थोड़ा कम हो सकता है। हमें बैटरी बैकअप के मामले में फोन की परफॉर्मेंस ठीक लगी है।

iQOO Neo 6 का कैमरा

iQOO Neo 6 5G में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इनमें 64MP का मेन लेंस, 8MP का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2MP का मैक्रो लेंस शामिल हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन के मेन कैमरा में OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेब्लाइजेशन) फीचर मिलता है, जो बेहतर पिक्चर क्लिक कर सकता है।

सबसे पहले बात करते हैं फोन के मेन कैमरा की। दिन की रोशनी में इससे अच्छी तस्वीर क्लिक कर सकते हैं। मेन लेंस का अपर्चर f/1.89 है, जिसकी वजह से दिन के उजाले में ली गई तस्वीरों में अच्छी डिटेलिंग मिलती है। इसमें मौजूद OIS सपोर्ट फोन की तस्वीर को और बेहतर बनाता है।

इस फोन से लो लाइट में भी आप अच्छी क्वालिटी की इमेज क्लिक कर सकते हैं। इसका नाइट मोड फीचर भी अच्छा काम करता है। इस मोड में ली गई तस्वीर भी आपको अच्छी लगेगी। हालांकि, कम रोशनी में ली गई तस्वीर की डिटेलिंग ज्शदा अच्छी नहीं रहती है। तस्वीर के किनारे पर धुंधलापन दिखाई देता है।

8MP वाले अल्ट्रावाइड कैमरे की बात करें, तो यह कैमरा भी दिन के उजाले में अच्छी डिटेलिंग के साथ इमेज क्लिक कर सकता है। हालांकि, कम रोशनी में ली गई तस्वीर थोड़ी कम बेहतर लगती है। इसका AI फीचर फोटो का कलर कम्पोजिशन बढ़ा देता है, जो सोशल मीडिया अपलोडिंग के लिए अच्छा है। फोन के मैक्रो कैमरा से भी ठीक तस्वीर क्लिक की जा सकती है। एक आम यूजर मैक्रो कैमरा को ज्यादा यूज नहीं करता है, जिसकी वजह से कंपनियां शायद मैक्रो कैमरा पर ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं।

iQOO Neo 6 के फ्रंट में 16MP का सेंसर दिया है, जिसका अपर्चर f/2.0 है। फ्रंट कैमरे में AI ब्यूटी फीचर भी मिलता है, जिसकी वजह से तस्वीर क्लिक करने के बाद फिल्टर लगाने की जरूरत महसूस नहीं होती है। इस कैमरे से भी अच्छी डिटेलिंग के साथ तस्वीर क्लिक की जा सकती है। आईकू ने फोन के फ्रंट कैमरे में बोकेह फीचर भी दिया है, यानी इससे आप प्रोर्ट्रेट मोड में भी फोटो क्लिक कर सकते हैं।

इस फोन के फ्रंट और बैक, दोनों कैमरों से 4K क्वालिटी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें SloMo वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर भी मिलता है। कैमरा ऐप में आपको पैनोरमा, प्रोर्ट्रेट जैसे कई मोड्स मिलते हैं, जिन्हें यूज करके आप अलग-अलग मोमेंट्स की तस्वीर कैप्चर या वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे। फोन का कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया अपलोड्स के लिए अच्छा है।

iQOO Neo 6 5G खरीदें या नहीं?

iQOO Neo 6 इस प्राइस रेंज में आने वाला एक बेहतर फोन है। इसमें 80W फास्ट चार्जिंग फीचर मिलता है। एक बार चार्ज करके पूरे दिन यूज किया जा सकता है। गेमिंग और मल्टी-टास्किंग में फोन की परफॉर्मेंस बढ़िया है। इससे आप अच्छी तस्वीरें भी क्लिक कर सकते हैं।

इस फोन में जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी वो इसकी डिजाइन है। साथ ही, प्लास्टिक बॉडी की वजह से यह प्रीमियम नहीं लगता है। गेमिंग और डेली यूज के लिए यह फोन पैसा वसूल हो सकता है। iQOO Neo 6 जैसे स्पेसिफिकेशन्स के साथ आने वाले OnePlus और Xiaomi के फोन के लिए आपको थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है।