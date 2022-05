माइक्रोमैक्स का नया स्मार्टफोन In 2C कंपनी की ओर से एक बजट पेशकश है, जिसे इस साल अप्रैल के आखिर में लॉन्च किया गया है। फोन 6.52-इंच HD + 60Hz डिस्प्ले, Unisoc T610 प्रोसेसर, 5,000mAh की बैटरी और Type C चार्जिंग जैसे फीचर्स के साथ आता है। आइए जानते हैं कैसा है यह स्मार्टफोन? Also Read - Best Smartphone Under 8000: 5000mAh बैटरी, 13MP कैमरा और 3GB RAM के साथ आते हैं ये फोन, कीमत 8 हजार से कम

Micromax In 2C का डिजाइन

माइक्रोमैक्स का In 2C प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है, जो Micromax In 2B फोन जैसा ही है। फिंगरप्रिंट को छोड़कर दोनों स्मार्टफोन्स का डिजाइन भी काफी हद तक एक जैसा है। हैरानी की बात यह कि In 2C में फिंगरप्रिंट सेंसर को हटा दिया गया है, जबकि In 2B में पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। Also Read - Best phones under 10000: 5000mAh बैटरी, 4GB तक RAM और ट्रिपल रियर कैमरा के साथ आते हैं ये 5 फोन, कीमत 10000 रुपये से कम

यह डिवाइस दो कलर ऑप्शन- सिल्वर और ब्राउन में उपलब्ध है। हमने इसका ब्राउन कलर वेरिएंट यूज किया है, जो ठीक दिखता है। हालांकि, प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत खराब है। इसके IMEI स्टिकर को पीछे से हटाने पर ग्लू का एक बड़ा दाग बन गया, जो 4 से 5 कोशिशों के बाद भी नहीं मिटा। Also Read - 5000mAh बैटरी, और Android 11 सपोर्ट वाले Micromax In 2c की आज पहली सेल, सिर्फ ₹295 प्रति महीने में खरीदें यह बजट स्मार्टफोन

डिवाइस के निचले हिस्से में USB-C पोर्ट और 3.5mm हेडफोन जैक मिलते हैं। दाईं ओर पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर हैं। इस फोन का इन-हैंड फील ठीक है। इसकी ग्रिप अच्छी है और यह लाइट वेट भी है।

Micromax In 2C का डिस्प्ले

माइक्रोमैक्स के इस एंट्री-लेवल स्मार्टफोन में 6.52-इंच HD + 60Hz डिस्प्ले है, जिसमें 1600 x 720 पिक्सल रेजलूशन, 20: 9 आस्पेक्ट रेश्यो, 420 निट्स मैक्स ब्राइटनेस और 89 प्रतिशत स्क्रीन रेश्यो है। इसका कलर रिप्रोडक्शन कामचलाऊ है, जिसे बेहतर बनाया जा सकता था। डायरेक्ट सनलाइट में स्क्रीन रीडेबिलिटी कम रहती है, यानी आपको स्क्रीन पर कॉन्टेंट साफ नहीं दिखेगा। हालांकि, इस बजट में आपको ज्यादातर स्मार्टफोन इसी तरह की स्क्रीन क्वालिटी वाले मिलेंगे।

Micromax In 2C की परफॉर्मेंस

Micromax In 2C में Unisoc T610 प्रोसेसर दिया गया है। यह फोन 3GB + 32GB के साथ सिर्फ एक वेरिएंट में आता है। हालांकि, इसमें माइक्रो-एसडी कार्ड सपोर्ट मिलता है, जिससे आप इंटरनल स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। फोन स्टॉक एंड्रॉइड 11 के साथ आता है।

डेली यूज एक्सपीरियंस की बात करें, तो ऐप खोलने और उनके बीच स्विच करने के दौरान फोन थोड़ा टाइम लेता है, यानी स्लो काम करता है। ऐप्स को खुलने में एक या दो सेकंड का समय लगता है। इसके अलावा, यह फोन नवंबर 2021 पैच के साथ (प्री इंस्टॉल) आता है, जो 6 महीने से ज्यादा पुराना है।

डिवाइस में फेस अनलॉक सपोर्ट है और यह ठीक-ठाक काम करता है। इस फोन में डुअल-बैंड वाई-फाई है, इसलिए इसमें वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ कोई समस्या नहीं मिली। कुल मिलाकर, इसकी परफॉर्मेंस आपकी बेसिक जरूरतें पूरी करती है।

Micromax In 2C का कैमरा सेटअप

Micromax In 2C में डुअल-कैमरा सेटअप है, जिसमें 8MP का प्राइमरी सेंसर और 2MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है। सामने की तरफ 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। सेगसमेंट के लिहाज से In 2C का कैमरा दिन के उजाले में ठीक-ठीक परफॉर्म करता है। हालांकि, फोटो के कलर नेचुरल नहीं होते हैं। कई बार फोटो इतनी ज्यादा ब्राइट हो जाती है कि ऐसा लगता है जैसे फोटो के ऊपर कोई कोटिंग कर दी गई हो।

वहीं, इनडोर फोटो के मामले में इसका कैमरा बिल्कुल खराब एक्सपीरियंस देगा। तस्वीरें धुंधली और नॉइज वाली होती हैं। एआई मोड सब्जेक्ट के हिसाब से पूरी तस्वीर बदल सकता है, लेकिन यह बहुत एक्यूरेट नहीं है। यदि आप एआई विजुअल के साथ फोटो क्लिक करते हैं, तो तस्वीरें ओवरसैचुरेटेड हो जाती हैं। इसके अलावा सेल्फी कैमरा भी कुछ खास नहीं आती है। कुल मिलाकर फोन का कैमरा काफी बेसिक है।

Micromax In 2C का बैटरी बैकअप

Micromax In 2C में 5,000mAh की बैटरी दी गई है, जो 10W चार्जिंग सपोर्ट करती है। बैटरी के मामले में 2C एक अच्छा फोन है। बेसिक जरूरत के हिसाब से एक बार फुल चार्ज करने के बाद आप इसे दिन भर यूज कर सकते हैं। रिव्यू के दौरान फुल चार्ज पर हमें इसका स्क्रीन-ऑन टाइम लगभग 5 से 6 घंटे मिला। इस फोन की बैटरी को 20 से 100% तक चार्ज होने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। अगर आप इसे जीरो से 100% तक चार्ज करते हैं, तो यह ढ़ाई से 3 घंटे का समय लेती है।

कैसा है Micromax In 2C फोन?

इस फोन को 8,499 रुपये में लॉन्च किया गया था। अगर आप फीचर फोन से स्मार्टफोन पर शिफ्ट करना चाह रहे हैं, या फिर एक ऐसा स्मार्टफोन चाह रहे हैं, जिसे फीचर फोन की तरह यूज करना है, जो आप इसे खरीद सकते हैं।