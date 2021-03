Moto E7 Power Review in Hindi: कम कीमत में डेली यूज वाला दमदार स्मार्टफोन

Motorola पिछले कुछ सालों से इंडियन मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने की जमकर कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि Moto G Series के अलावा अब कंपनी का फोकस एंट्री लेवल बजट सेगमेंट पर भी बढ़ गया है। पिछले साल मोटोरोला ने Moto E7 Plus लॉन्च किया था। अब कंपनी इस सीरीज में एक और स्मार्टफोन Moto E7 Power लेकर आई है, जिसकी शुरुआती कीमत 7,499 रुपये है। मोटोरोला ने जिस सेगमेंट में इस फोन को पेश किया है, उसमें कई फोन पहले से मौजूद हैं। Moto E7 Power में कितना दम है और क्या यह अपने प्रतिद्वंद्वी स्मार्टफोन्स को टक्कर दे पाएगा? आइए इस रिव्यू में Moto E7 Power के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Smartphones launched in February 2021: Xiaomi, Realme से लेकर Samsung तक, फरवरी में लॉन्च हुए ये बेहतरीन स्मार्टफोन

Moto E7 Power के फीचर्स

Moto E7 Power- डिस्प्ले

सबसे पहले बात करते हैं फोन के डिस्प्ले की। इसमें 6.51 इंच का मैक्स विजन HD+ डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले के तीनों तरफ पतले बेजल्स हैं, जबकि नीचे की तरफ चिन थोड़ा मोटा है। सेल्फी के लिए फ्रंट पैनल में ट्रेडिशनल वाटरड्रॉप नॉच डिजाइन मिलता है। नॉच के ठीक ऊपर स्पीकर ग्रिल है। इसका डिस्प्ले Moto E7 फैमिली के पिछले साल लॉन्च हुए Moto E7 Plus स्मार्टफोन की तरह ही है। हो सकता है कि कंपनी ने इस सीरीज के सभी फोन्स में समानता बनाए रखने के लिए ऐसा किया हो। Also Read - Xiaomi, Samsung, OnePlus... 20 हजार रुपये तक सस्ते हो गए ये धांसू स्मार्टफोन

फोन के डिस्प्ले की साइज बड़ी होने से वीडियो देखते समय या गेम खेलते समय बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है। हमने इस फोन में कई वेब सीरीज देखे और इस प्राइस प्वाइंट में डिस्प्ले की ब्राइटनेस और कलर कम्पोजिशन या कॉन्ट्रास्ट भी ठीक लगा। बजट फोन होने के बावजूद इसमें आप Call of Duty जैसे हेवी गेम्स खेल सकते हैं। इसमें हमने Need For Speed रेसिंग गेम भी खेलकर देखा। डिस्प्ले में किसी भी तरह की समस्या नहीं दिखी। रेसिंग गेम खेलने के दौरान गाड़ियों की मूवमेंट और रोड्स के विजुअल्स भी अच्छे लगे।

Moto E7 Power- डिजाइन

फोन के बैक पैनल की बात करें, तो इसमें प्लास्टिक बॉडी मैटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। इसके बैक में वर्टिकली अलाइंड डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। दोनों कैमरे के ठीक नीचे LED फ्लैश लाइट है। बैक पैनल पर ऊपर की तरफ Motorola का logo और नीचे की तरफ बाईं ओर स्पीकर ग्रिल है। लोगो पर फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है।

फोन के लेफ्ट साइड में डेडिकेटेड सिम कार्ड स्लॉट दिया गया है, जिसमें दो सिम कार्ड और एक माइक्रो-एसडी कार्ड लगा सकते हैं। राइट साइड में वॉल्यूम और पावर बटन के साथ डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट बटन मिलते हैं।

फोन के बैक पैनल पर अच्छी फिनिशिंग दी गई है, जो इसके रियर लुक को अट्रैक्टिव बनाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस पर अगर पानी के छींटे भी पड़ेंगे, तो फोन खराब नहीं होगा, यानी यह वाटर रिप्लेंट फीचर से लैस है। एंट्री लेवल फोन के हिसाब Moto E7 Power का डिजाइन बेहतर है। यह किसी मिड रेंज के फोन की तरह दिखता है।

Moto E7 Power- परफॉर्मेंस

Motorola का यह बजट स्मार्टफोन MediaTek Helio G25 ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ आता है। इस प्रोसेसर को खासतौर पर गेमिंग स्मार्टफोन्स के लिए डिजाइन किया गया है। इस बजट फोन में 4GB तक RAM और 64GB तक इंटरनल स्टोरेज का विकल्प मिलता है। इंटरनल स्टोरेज को माइक्रो-एसडी कार्ड से 1TB तक बढ़ा सकते हैं।

फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो USB Type-C चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। Motorola के इस एंट्री लेवल बजट स्मार्टफोन की बैटरी ही इसकी USP है। एक बार फुल चार्ज करने के बाद आप इस फोन को 30 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने फोन को एक बार फुल चार्ज करने के बाद इस पर 9 एपिसोड वाले वेब सीरीज को देखा, उसके बाद भी 15 पर्सेंट बैटरी बची रही। इस हिसाब से फोन में करीब 7 घंटे तक का ऑनलाइन वीडियो देखने का बैटरी बैकअप मिलता है।

हमने इस फोन के 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वाले वेरियंट का रिव्यू किया है। इसमें Call of Duty गेम चलने में कोई दिक्कत नहीं आई। करीब 35 से 40 मिनट गेम खेलने के बाद इसके ग्राफिक्स में लैगिंग की शिकायत मिली। हालांकि, इसे नजरअंदाज किया जा सकता है।

फोन की कीमत के मुताबिक, आप इस पर हैवी ग्राफिक्स गेम भी खेल सकते हैं। वहीं, लो ग्राफिक्स वाले गेम जैसे- Ludo King, Coin Master आदि को खेलने में इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज्यादा हैवी गेम खेलते समय इसका बैक पैनल हल्का गर्म होने लगता है, जो स्वाभाविक है। हाई ग्राफिक्स की वजह से CPU पर ज्यादा जोर पड़ता है, जिसकी वजह से फोन गर्म होता है।

कॉलिंग एक्सपीरियंस की बात करें, तो इसमें MIMO नेटवर्क सपोर्ट दिया गया है, जो बेहतर कॉल कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। Moto E7 Power में आपको नियर स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिलेगा, जिसकी वजह से आपको Google के कई डिफॉल्ट ऐप्स और फीचर मिलेंगे। यह फोन बजट रेंज में Screen Cast को सपोर्ट करता है। इसकी मदद से आप अपने फोन की स्क्रीन को अपने स्मार्ट टीवी पर देख सकते हैं।

ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, तो यह फोन इस प्राइस रेंज में आपको निराश नहीं करेगा। ऑनलाइन वीडियो देखने से लेकर गेम खेलने तक के लिए आप इस फोन को यूज कर सकते हैं। अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल बेसिक जरूरतों के लिए करते हैं, तो एक बार फुल चार्ज करने के बाद Moto E7 Power को लगभग दो दिन तक यूज कर सकेंगे।

Moto E7 Power- कैमरा

ज्यादातर बजट स्मार्टफोन में एक ही कमी देखने को मिलती है, वो है उसका कैमरा। जाहिर सी बात है, कम कीमत में आपको किसी भी स्मार्टफोन में बेहतर कैमरे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। Moto E7 Power के बैक में दो कैमरे दिए गए हैं, जिसका मेन सेंसर 13MP का है। वहीं, दूसरा सेंसर 2MP का है। साथ में आपको LED फ्लैश भी मिलता है, जिसे अंधेरे में या नाइट फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सेल्फी के लिए इसमें 5MP का कैमरा दिया गया है।

Moto E7 Power का कैमरा हमें इस रेंज में आने वाले अन्य ब्रांड के स्मार्टफोन्स से बेहतर लगा। इसमें 8X जूम का सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा फोटोग्राफी के लिए Panorama, माइक्रो, प्रोट्रेट, मैनुअल और ऑटो जैसे कई मोड भी मिलते हैं। फोन के रियर कैमरे से लो लाइट में भी ठीक-ठाक तस्वीरें क्लिक की जा सकती हैं।

हमने इससे सुबह की कुछ तस्वीरें क्लिक की, जो ठीक आई हैं। इसका मैक्रो कैमरा मोड भी हमें ठीक लगा। 8x जूम से ली गई तस्वीरें फटने लगती हैं, जो कि लाजमी है। इस फोन को आप साधारण फोटोग्राफी और सोशल मीडिया अपलोड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर Vlog बनाते हैं और ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, तो इस फोन से आप HD क्वालिटी की वीडियोग्राफी कर सकते हैं। इसके फ्रंट और बैक, दोनों कैमरे से HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं।

Motorola Moto E7 Power से क्लिक की गई तस्वीरें

फोन के लिए 8,299 रुपये खर्च करना चाहिए?

10 हजार रुपये से कम कीमत में आपको कई ब्रांड्स के स्मार्टफोन मिल जाएंगे। इनमें से किसी फोन का कैमरा स्पेसिफिकेशन अच्छा होगा और किसी की बैटरी लाइफ अच्छी होगी। अगर आप अच्छी बैटरी के साथ ठीक-ठाक कैमरे वाला फोन तलाश रहे हैं, तो Moto E7 Power आपके लिए एक विकल्प हो सकता है। 4GB RAM और 64GB स्टोरेज के साथ आने वाला इसका टॉप वेरियंट परफॉर्मेंस के मामले में आपको निराश नहीं करेगा। इसकी कैमरा क्वालिटी भी ठीक है। वहीं, अगर आप हल्के गेम खेलने का शौक रखते हैं, तो भी यह फोन आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकता है।

Moto E7 Power में जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगी, उनमें से एक है इसका वजन। फोन थोड़ा भारी लगता है। इसके अलावा इसकी स्क्रीन पर उंगलियों के निशान जल्दी पड़ जाते हैं, यानी बिना स्क्रीन गार्ड के फोन यूज नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर Moto E7 Power बजट सेगमेंट में एक अच्छा ऑप्शन है।