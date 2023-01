POCO C50 Review: कम कीमत में बड़े डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन, लंबी चलती है बैटरी

POCO ने हाल ही में एंट्री लेवल यूजर्स के लिए बजट 4G स्मार्टफोन लॉन्च किया है। POCO C सीरीज का यह दूसरा फोन है। इससे पहले कंपनी ने पिछले साल POCO C31 को बजट यूजर्स के लिए उतारा था। पोको का यह फोन Android 12 Go Edition और MediaTek Helio A22 प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें 3GB तक RAM और 32GB तक स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। हमने इस फोन को कुछ दिनों तक इस्तेमाल करने के बाद आपके लिए इसका रिव्यू लेकर आए हैं। आइए, जानते हैं एंट्री लेवल यूजर्स के लिए यह फोन कैसा रहेगा? Also Read - 3 कैमरे, 5000mAh बैटरी, 32GB स्टोरेज वाले Poco C50 की First Sale, 226 रुपये EMI और जबरदस्त डिस्काउंट में लाएं घर

POCO C50 के फीचर्स

6.52 इंच HD+ डिस्प्ले

MediaTek Helio A22 प्रोसेसर

5000mAh बैटरी, 10W चार्जिंग

8MP डुअल AI कैमरा

2GB/3GB RAM, 32GB स्टोरेज

Android 12 Go Edition

शुरुआती कीमत 6,499 रुपये

POCO C50: डिजाइन

पोको के इस बजट फोन की बॉडी में हार्ड प्लास्टिक मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि, पोको ने इसके बैक पैनल में लेदर टेक्स्चर डिजाइन दिया है, जो इसके लुक और आकर्षक बनाता है। फोन के बैक पैनल में डुअल कैमरा मॉड्यूल मिलता है, जिसके साथ डुअल LED फ्लैश मिलेगा। फोन के सेंटर में ऊपर की तरफ रियर माउंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। बैक पैनल में नीचे की तरफ Poco का लोगो मिलेगा। Also Read - POCO C50 आज भारत में होगा लॉन्च, दो कैमरे के साथ मिलेगी 5000mAh की बैटरी

इसके फ्रंट पैनल की बात करें तो कंपनी ने इसमें ट्रेडिशनल वाटरड्रॉप नॉच डिजाइन वाले डिस्प्ले का इस्तेमाल किया है, जिसके बेजल काफी मोटे हैं। नीचे के बेजल की मोटाई तीनों साइड के बेजल के मुकाबले ज्यादा है। फोन के लेफ्ट साइड फ्रेम पर वॉल्यूम और पावर बटन मिलते हैं। वहीं, लेफ्ट फ्रेम के साथ सिम कार्ड ट्रे दिया गया है, जिसमें दो सिम कार्ड और एक माइक्रोएसडी कार्ड लगाया जा सकता है। नीचे वाले हिस्से में माइक्रोयूएसबी चार्जिंग पोर्ट और 3.5mm ऑडियो जैक दिया गया है। वहीं, ऊपर वाले फ्रेम में स्पीकर ग्रिल दिया गया है।

पोको का यह बजट फोन इस प्राइस रेंज में आने वाले अन्य फोन के मुकाबले बड़ा दिखता है। फोन के डायमेंशन की बात करें तो इसकी ऊंचाई 164.9mm, चौड़ाई 76.75mm और मोटाई 9.09mm है। इस फोन का वजन 192 ग्राम है। हाथों में यह थोड़ा भारी लगता है, लेकिन इसकी ग्रिपिंग अच्छी है यानी हाथों में इसे पकड़ने में आपको कोई दिक्कत महसूस नहींं होगी।

POCO C50: डिस्प्ले

पोको के इस फोन में 6.52 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें वाटरड्रॉप नॉच डिजाइन दिया गया है। फोन के डिस्प्ले का रेजलूशन 720 x 1600 पिक्सल है और यह स्टैंडर्ड 60Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। यही नहीं, फोन का टच सैम्पलिंग रेट 120Hz है। एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन के लिहाज से इस फोन के डिस्प्ले की साइज बड़ी है, जिसकी वजह से आपको इसपर वीडियो कंटेंट देखने या OTT प्लेटफॉर्म पर मूवीज या वेबसीरीज देखने में अच्छा लगेगा।

LCD डिस्प्ले होने की वजह से आपको डिस्प्ले पर दिखने वाले कंटेंट ब्राइट नजर नहीं आते हैं। हालांकि, एक बजट फोन में आप इससे बेहतर डिस्प्ले की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। एंट्री लेवल फोन होने की वजह से आप इस फोन पर बेसिक ग्राफिक्स वाले गेम खेल सकते हैं। हाई ग्राफिक्स वाले गेम खेलने पर इसका डिस्प्ले फ्रिज हो जाता है यानी फोन हैंग करने लगता है।

POCO C50: परफॉर्मेंस

POCO C50 में MediaTek Helio A22 क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है। इस प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड 2GHz है और यह 12nm प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर पर काम करता है। इस फोन में 3GB LPDDR4X RAM और 32GB eMMC स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। फोन की इंटरनल मेमोरी को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 32GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं। यह बजट फोन Android 12 GO पर काम करता है। एक बजट स्मार्टफोन होने की वजह से इस फोन को आप डेली यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फोन में Free Fire Max आप डाउनलोड करके खेल सकते हैं। हालांकि, हाई ग्राफिक्स सेटिंग्स ऑन करने पर फोन का डिस्प्ले फ्रिज हो जाता है यानी फोन हैंग कर जाता है।

पोको ने इस फोन के साथ कई प्री-लोडेड Lite ऐप्स दिए हैं, यानी इस फोन पर आप किसी भी सोशल मीडिया ऐप जैसे कि Facebook, Instagram आदि का लाइट वर्जन इस्तेमाल कर सकते है। स्टैंडर्ड वर्जन फोन का ज्यादा RAM स्पेस इस्तेमाल करते है। इस वजह से फोन हैंग होता है। एक बात और अगर, आप इस फोन पर ज्यादा देर तक वीडियो कंटेंट देखते हैं, तो इसका बैक पैनल गर्म होने लगता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो एक एंट्री लेवल फोन के तौर पर इसकी परफॉर्मेंस ठीक है।

POCO C50: बैटरी

पोको के इस बजट स्मार्टफोन में 5,000mAh की बैटरी मिलती है। फोन में माइक्रो यूएसबी चार्जिंग जैक दिया गया है, जो 10W रिवर्स चार्जिंग फीचर को सपोर्ट करता है। इस स्मार्टफोन को 0 से फुल चार्ज करने में करीब दो घंटे का समय लगता है। हालांकि, एक बार फुल चार्ज होने पर आप इस फोन को दो दिनों तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनें इस फोन को फुल चार्ज करने के बाद करीब 1 घंटे तक गेम खेला। उसके बाद करीब 2 घंटे तक OTT प्लेटफॉर्म पर वीडियो देखा। इसके बाद भी फोन की बैटरी दिन भर डिस्चार्ज नहीं हुई। एक बजट यूजर्स के लिए फोन की बैटरी अच्छी है। आपको बार-बार फोन चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

POCO C50: कैमरा

इस स्मार्टफोन के बैक में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसके साथ एक LED फ्लैश लाइट दी गई है। फोन के बैक के दोनों कैमरे वर्टिकली प्लेस किए गए हैं यानी मेन कैमरा ऊपर और उसके ठीक नीचे सेकेंडरी कैमरा दिया गया है। इस फोन में 8MP का मेन कैमरा मिलता है, जिसके साथ एक AI कैमरा दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 5MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा।

पोको के इस फोन के कैमरे परफॉर्मेंस की बात करें तो दिन के उजाले में फोन के प्राइमरी कैमरे से ठीक फोटो आती है। इसके कैमरा ऐप में AI ब्यूटी मोड फीचर दिया गया है, जो फ्रंट कैमरे से ली गई तस्वीर को इन्हांस कर देता है। एक बेसिक यूजर के लिए फोन का कैमरा सोशल मीडिया अपलोडिंग, वीडियो कॉलिंग आदि के लिए ठीक है। कम रोशनी में ली गई तस्वीर धूंधली दिखाई देती है और इमेज पिक्सलेट हो जाती है यानी इसके पिक्सल दिखने लगते हैं। हालांकि, आप कम रोशनी में इसके फ्लैश लाइट को ऑन करके अच्छी तस्वीर कैप्चर कर सकते हैं।

हमारा फैसला

POCO C50 को कंपनी ने खास तौर पर एंट्री लेवल वाले स्मार्टफोन यूजर्स के लिए लॉन्च किया है यानी यह फोन उनके लिए हैं, जो बेसिक की-पैड वाले फोन से स्मार्टफोन में स्विच करना चाहते हैं। फोन की कीमत भी फीचर फोन से थोड़ा ज्यादा रखा है, ताकि यह बजट में आ सके। इसमें डुअल 4G सिम कार्ड लगाया जा सकता है। फोन की बैटरी काफी लंबी चलती है और इसमें बड़ा डिस्प्ले होने की वजह से आपको वीडियो कंटेंट कंज्यूम करना अच्छा लगेगा।

कंपनी ने फोन के डिजाइन पर भी काम किया है। इसके बैक पैनल में लेदर फिनिशिंग दी गई है, जो देखने में अच्छी लगती है। इसके कैमरे की बाद करें तो यह सोशल मीडिया अपलोडिंग, वीडियो कॉलिंग आदि के लिए ठीक है। इस कीमत में आने वाले अन्य ब्रांड के फोन की तरह ही इसमें भी आपको बेसिक फीचर्स मिलेंगे। अगर, आप डेली यूज के लिए ऐसा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, जिसके लिए आपको ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना हो, तो इस फोन के साथ जा सकते हैं।