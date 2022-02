रियलमी पैड रिव्यू: कम कीमत में अच्छी बैटरी बैकअप और परफॉर्मेंस वाला टैबलेट

Realme लगातार अपने प्रोडक्ट रेंज को बढ़ा रही है। इसी कड़ी में कंपनी ने पिछले साल अपने पहले टैबलेट Realme Pad को भारतीय बाजार में लॉन्च किया। यह टैबलेट बजट रेंज में आता है और इसमें Wi-Fi के साथ-साथ LTE (4G नेटवर्क) का भी ऑप्शन दिया गया है। Realme Pad इस प्राइस रेंज में आने वाले अन्य टैबलेट की तरह ही Google Android ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। हमने रियलमी के इस टैबलेट को लंबे समय तक इस्तेमाल किया। अब आपके लिए इसका रिव्यू लेकर आए हैं। Also Read - 8200mAh तक बैटरी, 8MP बैक कैमरा, 4GB तक RAM, 64GB तक स्टोरेज से लैस बजट टैबलेट, जिनकी कीमत है 20,000 रुपये के अन्दर

यह टैबलेट तीन वेरिएंट में आता है, जिनमें एक Wi-Fi Only वेरिएंट है, जबकि अन्य दो Wi-Fi + LTE वेरिएंट में आते हैं। Wi-Fi Only का एक ही स्टोरेज वेरिएंट- 3GB RAM + 32GB आता है, जिसकी कीमत 13,999 रुपये है। वहीं, Wi-Fi + LTE सपोर्ट वाले दो वेरिएंट- 3GB RAM + 32GB और 4GB RAM + 64GB आते हैं, जिनकी कीमत क्रमशः 15,999 रुपये और 17,999 रुपये है। रियलमी के इस बजट टैबलेट को दो कलर ऑप्शन- रियल गोल्ड और रियल ग्रे में खरीद सकते हैं। हमने इसके Wi-Fi + LTE और 4GB RAM + 64GB (रियल ग्रे) वेरिएंट का रिव्यू किया है।

डिजाइन (Realme Pad Design)

Realme Pad में 10.4 इंच का डिस्प्ले मिलता है, इसके बावजूद भी इसका डिजाइन कॉम्पैक्ट लगता है। इस टैबलेट को अपने हाथों में स्मार्टफोन की तरह वर्टिकली रखने के बाद भी हमें यह अटपटा नहीं लगा। इसकी मोटाई 6.9 mm है, जो इसे एक स्लिम टैबलेट बनाता है। रियलमी पैड (Realme Pad) का वजन 440 ग्राम है, जिसकी वजह से यह हाथों में थोड़ा-सा भारी लगता है। इसका लुक प्रीमियम और मॉडर्न है। इसके चारों कॉर्नर में राउंड शेप दिए गए हैं, जबकि इसके चारों साइड फ्लैट हैं।

रियलमी पैड के बैक में मैटे फिनिशिंग है, जो इसके बैक पैनल पर उंगलियों के निशान पड़ने से इसे बचाती है। अगर निशान पड़ भी जाते हैं, तो इसे आसानी से साफ किया जा सकता है। बैक पैनल में बिलकुल ऊपर की तरफ बाईं ओर कैमरा प्लेस किया गया है। कैमरे के साथ एक लाइन नीचे तक गई है। दाहिनी तरफ नीचे की ओर कंपनी ने Realme की ब्रांडिंग दी है।

Realme Pad में चार स्पीकर हैं, जो इसके ऊपर और नीचे, दोनों तरफ लगे हैं। ऊपरी हिस्से में स्पीकर ग्रिल के साथ पावर बटन भी मिलता है। वहीं, नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल के साथ-साथ सेंटर में USB Type C चार्जिंग पोर्ट है। नीचे की तरफ बाईं ओर कॉर्नर पर 3.5mm ऑडियो जैक भी प्लेस किया गया है, जिसे देखने पर एक बार तो मुझे लगा कि इसमें Pen का सपोर्ट दिया गया है। हालांकि, एक इकोनॉमी टैबलेट में Pen की उम्मीद करना बेमानी है।

टैबलेट के दाहिनी ओर नीचे की तरफ हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे दिया गया है, जिसमें दो 4G सिम कार्ड या फिर एक सिम कार्ड और एक माइक्रो-एसडी कार्ड लगाया जा सकता है। सिम कार्ड ट्रे के बगल में थोड़ा ऊपर दो माइक दिए गए हैं। Realme Pad के बाईं तरफ कुछ भी नहीं दिया गया है।

Realme ने इस टैबलेट के डिजाइन एलीमेंट कुछ हद तक Samsung Galaxy Tab से प्रेरित लगते हैं। इसमें कोई ईयरपीस नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से ऑडियो कॉल करने के लिए भी स्पीकर का ही इस्तेमाल होता है। हालांकि, किसी भी टैबलेट को कान से लगाकर कोई बात नहीं करना चाहेगा। यूजर कॉलिंग के लिए हेडफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टैबलेट में फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया गया है, जो मुझे एक कमी लगी। कुल मिलाकर, हम कह सकते हैं कि कंपनी ने अपने पहले टैबलेट की डिजाइन पर अच्छे से काम किया है।

डिस्प्ले (Realme Pad Display)

Realme Pad के डिस्प्ले के चारों ओर मोटे बैजल दिए गए हैं। दाहिने बैजल पर सेंटर में सेल्फी कैमरा लगा है, जिसका इस्तेमाल वीडियो कॉलिंग और सेल्फी क्लिक करने के लिए कर सकते हैं। इसमें बायोमैट्रिक सिक्योरिटी के नाम पर केवल फेस अनलॉक फीचर दिया गया है। टैबलेट की स्क्रीन के ऊपर Panda ग्लास की कोटिंग है, जो इसे प्रोटेक्ट करती है। हालांकि, Panda Glass प्रोटेक्शन की एक बड़ी खामी यह है कि इस पर उंगलियों के निशान आसानी से पड़ते हैं, जिसकी वजह से इसे बार-बार साफ करना पड़ता है।

रियलमी के इस बजट टैबलेट में WUXGA+ इमर्सिव डिस्प्ले दिया गया है। इसके डिस्प्ले का रेजोलूशन 2000×1200 पिक्सल है। ऑनलाइन वीडियो देखने, वीडियो कॉलिंग करने आदि के लिए इसका डिस्प्ले अच्छा है। बड़ी स्क्रीन होने की वजह से गेम खेलते समय भी आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा। OTT प्लेटफॉर्म, खास तौर पर Amazon Prime Video और Netflix पर हाई रेजोलूशन की वेब सीरीज या मूवी देखते समय इसका डिस्प्ले थोड़ा लैग करता है।

LCD डिस्प्ले होने की वजह से फ्रेम रिफ्रेश रेट थोड़ा कम है। साथ ही, इसकी पीक ब्राइटनेस 360 निट्स तक की है। इंडोर में इसके डिस्प्ले में कुछ भी कंटेंट ब्राउज करते समय अच्छा लगता है। वहीं, आउटडोर में डिस्प्ले की ब्राइटनेस फुल करने पर भी चीजें इतनी क्लियर नहीं दिखती है।

परफॉर्मेंस (Realme Pad Performance)

रियलमी पैड में MediaTek Helio G80 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रोसेसर को 2020 में बजट डिवाइसेज के लिए पेश किया गया था। इसमें 8 CPU कोर मिलते हैं, जिसकी क्लॉक स्पीड 2 GHz है। इस गेम सेंट्रिक प्रोसेसर की वजह से Realme Pad में आप मल्टी टास्किंग के साथ-साथ गेमिंग का भी आनंद ले सकते हैं। इसमें 4GB RAM और 64GB तक का स्टोरेज मिलता है, जिसे माइक्रो-एसडी कार्ड के जरिए 1TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं।

Realme Pad पर हमने BGMI, Car Racing समेत कुछ गेम खेलकर देखे। हमें गेमिंग के दौरान डिवाइस की परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं लगी। BGMI खेलते समय हमने इसकी ग्राफिक्स की सेटिंग स्टैंडर्ड ही रखी थी। बड़ी स्क्रीन होने की वजह से हमें बैटल रॉयल गेम खेलने के दौरान टारगेट को शूट करने में अच्छा लगा। हालांकि, हाई ग्राफिक्स सेटिंग्स पर गेम खेलने के दौरान ग्राफिक्स थोड़े लैग करते हैं। वैसे भी एक पैड का इस्तेमाल वीडियो स्ट्रीमिंग, क्लासेज और ऑफिशियल कामों के लिए किया जाता है।

रियलमी के टैबलेट में Android 11 पर आधारित Realme का कस्टमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। मल्टी-टास्किंग के दौरान हमें इस टैबलेट में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। हमने इसमें एक साथ 20 से ज्यादा ऐप और टैब ओपन करके देखा। इसके बावजूद हमने इस टैबलेट में Netflix पर वेब सीरीज देखा। वेब सीरीज देखते समय यह हैंग नहीं किया। हमें लगा कि 4GB RAM की वजह से शायद यह हैंग कर जाएगा, लेकिन इस टैबलेट की ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है, जिसकी वजह से हम स्मूदली इसे इस्तेमाल कर सके।

बात करें इसकी बैटरी बैकअप की, तो इस टैबलेट में 7,100mAh की बैटरी मिलती है। एक बार फुल चार्ज करने के बाद एक दिन आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। चार्जिंग के लिए रियलमी पैड के साथ 18W का USB Type C चार्जर मिलता है। हमने इस टैबलेट पर करीब 1 घटे गेम खेला और एक वेबसीरीज के 3 एपिसोड देखे, फिर भी इसकी बैटरी पूरे दिन चल गई। बैटरी के मामले में हमें यह टैबलेट ठीक लगा। रियलमी का UI और Android 11 के अडैप्टिव बैटरी फीचर की वजह से बैटरी ऑप्टिमाइज होती है।

कैमरा (Camera)

किसी भी टैबलेट के लिए कैमरा USP नहीं होता है। Realme Pad के बैक और फ्रंट में 8MP के कैमरे हैं। इसका कैमरा इंटरफेस कंपनी के फोन के मुकाबले थोड़ा अलग है। इसमें बेसिक कंट्रोल और सेटिंग्स मिलती हैं, जिसका इस्तेमाल तस्वीर क्लिक करने और वीडियोग्राफी के लिए किया जा सकता है। हालांकि, रियलमी ने इसके कैमरा ऐप में ISO के लिए मैनुअल कंट्रोल, शटर स्पीड, वाइट बैलेंस, ऑटोफोकस और एक्सपोजर आदि की सेटिंग्स हैं। डे लाइट में कैमरे से ली गई तस्वीर ठीक है। एक 8MP कैमरा सेंसर से आप जिस तरह की तस्वीर की उम्मीद करते हैं, उस पर यह खरा उतरता है। वीडियो कॉलिंग करने में भी इसका सेल्फी कैमरा अच्छा परफॉर्म करता है।

हमारा फैसला (Verdict)

Realme Pad के साथ रियलमी का टैबलेट मार्केट में पहला प्रयास अच्छा है। इस प्राइस रेंज में टैबलेट की डिजाइन से लेकर इसका हार्डवेयर परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है। इस टैबलेट का इस्तेमाल साधारण कम्युनिकेशन ऐप्स जैसे कि Zoom, Microsoft Teams आदि के लिए किया जा सकता है। वहीं, बच्चे इस टैबलेट में अपने स्कूल और कॉलेज के बेसिक ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।

मल्टीटास्किंग में भी हमें रियलमी का टैबलेट अच्छा लगा है। मनोरंजन के लिए इसमें Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar जैसे ऐप्स पर वीडियो देखने पर आपको एक बड़ी स्क्रीन पर अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ ही, बेसिक गेमिंग के लिए भी Realme Pad ठीक है। इस टैबलेट में हमें जो चीज पसंद नहीं आई वो यह कि कंपनी ने इसकी सिक्योरिटी फीचर से कंप्रोमाइज किया है। इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया गया है।