Samsung Galaxy A Series में इस साल कंपनी ने एक साथ तीन डिवाइसेज- Galaxy A33 5G, Galaxy A53 5G और Galaxy A73 5G पेश किए हैं। इस सीरीज में आने वाले Galaxy A53 5G में Super AMOLED+ डिस्प्ले, 64MP का क्वाड कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही, यह फोन IP67 वॉटर और डस्ट रेसिस्टेंस से लैस है। Also Read - Best Smartphones Under Rs 40000: 108MP कैमरा, 12GB तक RAM और 120W फास्ट चार्जिंग के साथ आते हैं ये फोन, कीमत 40 हजार से है कम

सैमसंग का यह स्मार्टफोन दो वेरिएंट- 6GB RAM + 128GB और 8GB RAM + 128GB में आता है। बेस वेरिएंट की कीमत 34,499 रुपये है, जबकि टॉप वेरिएंट 35,999 रुपये में मिलेगा। हमने इसके 8GB RAM वेरिएंट का रिव्यू किया है। आइए, जानते हैं हमें सैमसंग का यह मिड बजट स्मार्टफोन कैसा लगा? Also Read - Samsung Galaxy A54 5G का फर्स्ट लुक जारी, ऐसी होगी डिजाइन और मिलेंगे ये स्पेसिफिकेशन

Samsung Galaxy A53 5G के स्पेफिकेशन

– डिस्प्ले : 6.5 इंच FHD+ SuperAMOLED+, 120Hz रिफ्रेश रेट

– प्रोसेसर : Samsung Exynos 1280 ऑक्टाकोर प्रोसेसर

– बैक कैमरा : 64MP OIS क्वाड कैमरा

– सेल्फी कैमरा : 32MP

– बैटरी : 4,860mAh (5,000mAh)

– स्टोरेज : 8GB RAM, 128GB

– OS : Android 12 (OneUI 4.1) Also Read - Samsung Galaxy A53 5G भारत में हुआ लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

डिजाइन

Samsung Galaxy A53 5G की बॉडी प्रीमियम प्लास्टिक मटीरियल से बनी है। इसके फ्रेम मैटेलिक का है, जो इस डिवाइस को आकर्षक बनाता है। फोन को हाथों में लेने से आपको लगेगा कि आपने कोई प्रीमियम डिवाइस लिया है। यह स्मार्टफोन चार कलर ऑप्शन- Awesome Blue, Awesome Black, Awesome Peach और Awesome White में आता है। हमने इसका Awesome Blue कलर यूज किया है, जो देखने में अच्छा लगता है।

सैमसंग के इस मिड बजट फोन के बैक पैनल में ऊपर की तरफ कैमरा बंप मिलेगा। कैमरा बंप को छोड़ दिया जाए तो पूरा बैक पैनल फ्लैट है, जिसमें नीचे की तरफ Samsung का लोगो प्रिंट है। इस फोन के बैक पर मैट फिनिशिंग मिलती है, जिसकी वजह से बैक पैनल पर उंगलियों के निशान आसानी से नहीं पड़ते। हालांकि, फोन के चारों ओर दिए गए मैटेलिक फ्रेम पर उंगलियों के निशान और स्क्रैच आ जाते हैं।

डिवाइस के नीचे की तरफ USB Type C चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर ग्रिल और सिम कार्ड स्लॉट मिलेंगे। फोन के दाहिनी ओर, ऊपर की तरफ वॉल्यूम रॉकर्स और उसके ठीक नीचे पावर बटन दिए गए हैं। फोन के ऊपर की तरफ साइड फ्रेम में माइक्रोफोन मिलता है। इस फोन का ओवरऑल डिजाइन काफी हद तक पिछले साल आए Galaxy A52 की तरह ही है।

डिस्प्ले

Samsung Galaxy A53 5G में 6.5 इंच का FHD+ Super AMOLED+ डिस्प्ले मिलता है। कंपनी का दावा है कि इसका डिस्प्ले पैनल पिछले मॉडल के मुकाबले पतला है। डिस्प्ले के चारों ओर पतले बेजल्स दिए गए हैं। हालांकि, नीचे का चिन तीनों साइड के मुकाबले थोड़ा मोटा है। वहीं, डिस्प्ले के ऊपर Corning Glass 5 की कोटिंग है, जो कुछ हद तक डिस्प्ले को सुरक्षित बनाता है। सैमसंग का यह मिड रेंज फोन इस प्राइस में आने वाला एकलौता ऐसा फोन है, जो IP67 रेटेड है, यानी पानी के छींटे पड़ने या पानी में गिरने पर यह खराब नहीं होगा।

इस फोन में Infinity-O पैनल मिलता है, जिसके सेंटर में पंच-होल कट दिया गया है। इसमें सेल्फी कैमरा फिट है। इसका डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 800 निट्स है, जिसकी वजह से अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है।

आप अंधेरे में हों या फिर सूरज की रोशनी में ही क्यों न हों, इसके डिस्प्ले में आपको सबकुछ साफ-साफ दिखेगा और आंखों पर जोर नहीं डालना पड़ेगा। कॉन्टेंट की क्लियरिटी भी जबरदस्त मिलेगी। फोन में सिक्योरिटी के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो बहुत तेजी से डिवाइस अनलॉक करता है।

गेमिंग और Binge Watching के लिए इस फोन का डिस्प्ले परफेक्ट है। गेमिंग के दौरान बेहतर ग्राफिक्स एक्सपीरियंस मिलता है। हमने इस फोन पर Netflix और Amazon Prime Video पर कई वेब सीरीज देखे। इस दौरान डिस्प्ले क्वालिटी का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। डिस्प्ले में हर एक चीज की डिटेल क्लियर मिलेगी। COD: Mobile जैसे हाई ग्राफिक्स गेम खेलते समय भी डिस्प्ले की परफॉर्मेंस बढ़िया रही।

परफॉर्मेंस

Samsung Galaxy A53 5G में Exynos 1280 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है। इसके साथ कंपनी 8GB LPDDR4X RAM और 128GB UFS 2.2 स्टोरेज ऑफर करती है। फोन की इंटरनल स्टोरेज को मेमोरी कार्ड के जरिए 1TB तक एक्सपैंड किया जा सकता है। मल्टी टास्किंग और गेमिंग के दौरान आपको थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है। ज्यादा ऐप या फिर ज्यादा टैब ओपन करने से फोन हैंग होने लगता है। यही नहीं, ज्यादा देर तक गेम खेलेंगे या फिर वीडियोग्राफी करेंगो तो बैक पैनल ऊपर की तरफ गर्म होने लगता है।

मुझे इस फोन में यह दिक्कत हर बार गेमिंग और वीडियोग्राफी के दौरान महसूस हुआ। यही नहीं, देर तक वीडियो कॉलिंग करने पर भी बैक पैनल गर्म हो जाता है। इसके अलावा फोन के कैमरे ऐप में मुझे एक दिक्कत लगी। पिक्चर क्लिक करते समय इसका कैमरा ऐप सही से रिस्पॉन्ड नहीं करता है। कई बार ऐसा होगा कि आप जैसे ही फोटो क्लिक करने के लिए बटन पर टैप करेंगे तो वह काम ही नहीं करेगा। हांलाकि, यह दिक्कत कैमरा ऐप के किसी बग की वजह से हो सकती है, जिसे अपडेट के जरिए फिक्स किया जा सकता है।

इस फोन पर मैनें New State Mobile और COD: Mobile गेम के कुछ मैच खेलकर देखे। कुछ देर गेम खेलने के बाद यह कभी-कभी हैंग होने लगता है। यही नहीं इसका बैक भी पैनल गर्म होने लगा। फोन पर वीडियो प्ले करने या फिर ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीम करने में मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। यह फोन Android 12 पर बेस्ड OneUI 4.1 पर काम करता है। इसमें आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड के सभी फीचर्स मिलेंगे।

Samsung के इस स्मार्टफोन में कनेक्टिविटी के लिए USB Type C पोर्ट, Wi-Fi, Bluetooth जैसे फीचर्स मिलेंगे। साथ ही, यह NFC को भी सपोर्ट करता है। इस फोन में 3.5mm का ऑडियो जैक नहीं मिलेगा। यह फोन हाइब्रिड कार्ड स्लॉट के साथ आता है यानी इसमें आप एक साथ या तो दो 5G सिम कार्ड लगा सकते हैं या फिर एक सिम कार्ड और एक माइक्रोएसडी कार्ड यूज कर सकते हैं।

बैटरी

Samsung के इस फोन में 5,000mAh की बैटरी मिलती है, जो 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। कंपनी ने इस फोन के बॉक्स के साथ USB Type C to Type C चार्जिंग केबल दिया है, जिसे आप डेटा ट्रांसफर और चार्जिंग के लिए यूज कर सकते हैं। हमने इस फोन को Samsung के 25W वाले चार्जर से चार्ज किया। फोन को 0 से फुल चार्ज में करीब डेढ़ घंटे का समय लगा।

इसका बैटरी बैकअप अच्छा है। एक बार फोन फुल चार्ज करने के बाद इसे दिन भर यूज किया जा सकता है। हालांकि, अगर आप प्रो गेमर हैं या फिर ऑनलाइन वीडियो देखना पसंद है, तो इसकी बैटरी सुबह फुल चार्ज करने पर शाम तक चलेगी। बैटरी के मामले में फोन की परफॉर्मेंस अच्छी है। फोन यूज करने के दौरान मुझे इसे बार-बार चार्ज करने की जरूरत महसूस नहीं हुई।

अगर, आप फर्स्ट टाइम USB Type C वाला फोन यूज कर रहे हैं, तो आपको इसे चार्ज करने के लिए अलग से ट्रैवल अडैप्टर खरीदना होगा या फिर आप किसी अन्य फोन के चार्जर से इसे चार्ज कर सकते हैं। Samsung का 25W वाला ट्रैवल अडैप्टर करीब 1,200 रुपये का आता है।

कैमरा

Samsung ने Galaxy A53 5G के रियर कैमरे में Galaxy A52 के मुकाबले ऑन पेपर कोई बदलाव नहीं किया है। मतलब, अगर आप पहले से Galaxy A52 यूज कर रहे हैं, तो आपको कैमरे में कोई अंतर नजर नहीं आएगा। इस स्मार्टफोन में क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसका मेन सेंसर 64MP का है। सेल्फी के लिए इस फोन में 32MP का सेंटर अलाइंड पंच-होल कैमरा दिया गया है।

फोन के बैक पैनल में कैमरा बंप मिलेगा, जिसमें चार कैमरा सेंसर और एक LED फ्लैश मिलते हैं। इसके मेन सेंसर का अपर्चर F1.8 है। साथ ही, यह OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को सपोर्ट करता है। मेन कैमरा 10x डिजिटल जूम और ऑटोफोकस जैसे फीचर के साथ आता है।

मेन कैमरे के अलावा Galaxy A53 5G में 12MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलेगा। अल्ट्रा वाइड कैमरे का अपर्चर F2.2 है। इस फोन में तीसरा 5MP का डेप्थ सेंसर है, जिसका अपर्चर F2.4 है। वहीं, इसका मैक्रो कैमरा भी 5MP का है, जिसका अपर्चर भी F2.4 है।

मेन कैमरे से आप डे-लाइट और नाइट मोड, दोनों में अच्छी तस्वीर क्लिक कर सकते हैं। डे-लाइट में ली गई तस्वीर में आपको लगभग नेचुरल कलर सेचुरेशन देखने को मिलेगा। हालांकि, कैमरा ऐप में आर्टिफिशियल फीचर दिए जाने की वजह से तस्वीर नेचुरल के मुकाबले ज्यादा शार्प और ब्राइट लगती है। फोन का मेन कैमरा यूज करने के लिए आपको कैमरा ऐप में जाकर 3:4, यानी 64MP सेलेक्ट करना होगा। इस मोड में आप जूम फीचर को यूज नहीं कर पाएंगे।

वाइड एंगल कैमरे की बात करें, तो यह 119 डिग्री तक फील्ड ऑफ व्यू कैप्चर कर सकता है। साथ ही यह 10X तक डिजिटल जूम सपोर्ट करता है। जूम मोड में ली गई इमेज डिस्टॉर्ट हो जाती है, लेकिन आप तस्वीर में लिखे हुए लेटर्स को आसानी से पढ़ सकते हैं। फोन के रियर कैमरे के साथ ऑटोफोकस फीचर भी मिलता है, जो अपने आप मेन ऑब्जेक्ट को ढूंढ़ लेता है। हालांकि, आप अपने हिसाब से भी ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए सेलेक्ट कर सकेंगे। इसके लिए आपको प्वाइंटर को मेन ऑब्जेक्ट पर लाना होगा।

Galaxy A53 5G के प्रोट्रेट कैमरे की बात करें, तो इसमें मेन ऑब्जेक्ट और अन्य एलिमेंट के बीच डिफरेंस लाने के लिए इफेक्ट सेटिंग्स दिया गया है, जिसका इस्तेमाल करके आप मेन ऑब्जेक्ट के आस-पास की चीजों को फेज आउट कर सकेंगे। अगर, आप तस्वीर क्लिक करते समय इफेक्ट सेट नहीं भी करते हैं, तो तस्वीर क्लिक करने के बाद भी इस फीचर को यूज कर सकेंगे। इसका मैक्रो कैमरा भी ठीक काम करता है। इस मोड में पास के ऑब्जेक्ट की तस्वीर क्लियर आती है।

सेल्फी कैमरे की बात करें, तो इसमें भी आप नाइट फोटोग्राफी कर सकते हैं। सेल्फी कैमरा डे-लाइट में तो अच्छा काम करता है, अंधेरे में भी यह ठीक तस्वीर क्लिक करता है। रियर कैमरे की तरह ही सेल्फी कैमरा भी AI के साथ अच्छी तरह से ट्यून किया गया है, जिसकी वजह से आप बढ़िया क्वालिटी की सेल्फी क्लिक कर सकते हैं। फोन के सेल्फी कैमरे में हमें एक और बात यह अच्छी लगी कि आप इससे ग्रुप सेल्फी भी क्लिक कर सकते हैं।

कैमरा सैम्पल:

Samsung Galaxy A53 5G के फ्रंट और रियर, दोनों कैमरे से 30fps पर 4K UHD वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। साथ ही, इससे आप 240fps पर HD स्लो मोशन वीडियो भी बना सकते हैं। यही नहीं, इसका कैमरा सुपर स्लो मोशन वीडियो भी कैप्चर कर सकता है।

कंपनी ने अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन Galaxy S22 सीरीज में दिए जाने वाले कुछ एडिटिंग फीचर्स को भी इसके साथ इंटिग्रेट किया है, जिनमें ऑब्जेक्ट इरेजर, इमेज रीमास्टर आदि शामिल हैं। आप किसी भी तस्वीर को प्रोट्रेट मोड में क्लिक करने के बाद उसके फोकस को अपने मुताबिक एडजस्ट या चेंज कर सकते हैं। वहीं, अगर किसी तस्वीर में कोई अनचाहा ऑब्जेक्ट है, तो इसमें मौजूद ऑब्जेक्ट इरेजर टूल के जरिए उसे हटाया जा सकता है। हालांकि, ये सभी फोटो एडिटिंग फीचर आपको OneUI 4.1 के साथ आने वाले सैमसंग के डिवाइसेज में मिलेंगे।

ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें, तो फोटोग्राफी के लिए Galaxy A53 5G का कैमरा इस प्राइस रेंज में आने वाले अन्य ब्रांड्स के मुकाबले बेहतर है। यही नहीं, इससे आप अच्छी क्वालिटी का वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकेंगे।

हमारा फैसला

Samsung ने Galaxy A52 के मुकाबले Galaxy A53 5G की डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। इसका लुक पिछले मॉडल से काफी हद तक मिलता है। फोन का डिस्प्ले अच्छा है। हाई रिफ्रेश रेट वाला अडैप्टिव डिस्प्ले होने की वजह से Binge Watch और गेमिंग के दौरान शानदार एक्सपीरियंस मिलेगा। बैटरी परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन कंपनी ने इसके साथ चार्जर नहीं दिया है, तो आपको इसके लिए अलग से हजार-बारह सौ खर्च करने पड़ेंगे। कैमरा के मामले में यह अपने सेगमेंट में अच्छे फोन की लिस्ट में जगह बनाता है।

फोन में ऑक्टाकोर Exynos 1280 प्रोसेसर दिए जाने की वजह से यह परफॉर्मेंस के मामले में कॉम्पिटिशन से थोड़ा पिछड़ जाता है। गेमिंग और मल्टी टास्किंग के दौरान इसका बैक पैनल गर्म होने लगता है। कुल मिलाकर, इस रेंज में आने वाले डिवाइस के मुकाबले Galaxy A53 5G का डिस्प्ले, कैमरा और बैटरी बैकअप अच्छा है। फोन की परफॉर्मेंस थोड़ी उन्नीस है और कंपनी ने इसके डिजाइन पर ज्यादा मेहनत नहीं की है। हमारी नजर में Galaxy A53 5G स्मार्टफोन मिड रेंज में एक अच्छा ऑप्शन है।