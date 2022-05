कोरोना महामारी की वजह से वर्क फ्रॉम होम के साथ-साथ स्कूल-कॉलेज की ऑनलाइन क्लास का नया कल्चर शुरू हुआ। इसकी वजह से लैपटॉप की डिमांड बढ़ी है। Samsung ने हाल में Galaxy Book Go नाम से एक नया लैपटॉप लॉन्च किया है। इसकी कीमत 36,990 रुपये है। कंपनी ने यह लैपटॉप खासतौर पर स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स को ध्यान में रखकर उतारा है। हमने इस लैपटॉप को प्राइमरी लैपटॉप के तौर पर इस्तेमाल किया और अब इसका रिव्यू लेकर आए हैं। Also Read - 4GB RAM, 25W फास्ट चार्जिंग, HD कैमरा, Windows 11 Home के साथ आया Samsung Galaxy Book Go लैपटॉप, देखें First Look

Samsung Galaxy Book Go के स्पेफिकेशन

– CPU : Snapdragon 7c Gen 2 (Kryo 468 Octa-core CPU, up to 2.55 GHz)

– ग्राफिक्स : Qualcomm Adreno

– RAM : 4GB LPDDR4x

– स्क्रीन : 14-इंच FHD LED (1920 x 1080)

– स्टोरेज : 128GB eUFS

– पोर्ट्स : 2x USB 3.0 Type-C पोर्ट, 1x USB 2.0 Type-A पोर्ट, micro SD रीडर, 3.5mm ऑडियो जैक, HDMI पोर्ट

– कनेक्टिविटी : Bluetooth 5.1, 802.11 ac (2×2), 4G LTE

– कैमरा : बिल्ट-इन 720p वेबकैम

– वजन: 1.38 किलोग्राम

– साइज: 12.75 x 8.85 x 0.59 इंच

डिजाइन

सबसे पहले हम बात करेंगे इस लैपटॉप के डिजाइन की। Samsung Galaxy Book Go कॉम्पेक्ट साइज वाला लैपटॉप है। इसका वजन भी महज 1.38 किलोग्राम है। यह 14 इंच स्क्रीन साइज में आता है, जिसका बाहरी डायमेंशन 323.9 x 224.8 x 14.9 mm है। कम वजन और कॉम्पैक्ट होने की वजह से आप इस लैपटॉप को आसानी से कैरी कर सकते हैं। कम वजन से कंपनी ने स्टूडेंट्स को टारगेट करने की कोशिश की है। अगर स्टूडेंट्स बुक्स के साथ भी इस लैपटॉप को अपने स्कूल या कॉलेज बैग में रखेंगे, तो उन्हें ज्यादा वजन जैसी समस्या नहीं होगी।

बिल्ड क्वालिटी की बात करें, तो इस लैपटॉप की बॉडी में हाई प्रेशर वाला पॉली कार्बोनेट, यानी टफ प्लास्टिक मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है। लैपटॉप के फ्लिप और बेस, दोनों के ऊपरी सतह पर मैट फिनिशिंग देखने को मिलेगी। हालांकि, इस पर उंगलियों के निशान आसानी से पड़ जाते हैं और धूल-मिट्टी भी इस पर चिपक जाती है। इसकी वजह से लैपटॉप को बराबर साफ करते रहना होगा।

सैमसंग ने दावा किया है कि इंटरनल टेस्टिंग में यह लैपटॉप US मिलिट्री स्टैंडर्ड (MIL-STD-810G) पर खरा उतरता है। यह हाई और लो टेम्परेचर में ठीक तरह से यूज किया जा सकता है। साथ ही, थर्मल शॉक्स, वाइब्रेशन, लो प्रेशर एल्टीट्यूड और ह्यूमीडिटी को भी झेल सकता है। इसके हिंज फ्लेक्सिबल हैं, जिसकी वजह से आप इस लैपटॉप को 180 डिग्री तक ओपन कर सकते हैं।

हालांकि, Galaxy Book Go की बैटरी बाहर से रिमूव नहीं होती है। बैटरी रिप्लेस करने के लिए इसका पूरा बैक पैनल ओपन करना पड़ेगा। ओवरऑल, इस लैपटॉप का डिजाइन साफ-सुथरा है, यानी यह देखने में डीसेंट लगता है।

डिस्प्ले

Samsung Galaxy Book Go में 14 इंच की LED स्क्रीन दी गई है। इसका रेजलूशन 1920 x 1080 पिक्सल है, यानी यह फुल एचडी (FHD) कॉन्टेंट को सपोर्ट करता है। सैमसंग ने यूजर्स की आखों को रेडिएशन से सुरक्षित रखने के लिए इसकी स्क्रीन पर एंटी ग्लेयर कोटिंग की है। साथ ही, इसमें ग्राफिक्स के लिए Qualcomm Adreno GPU (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट) दिया गया है।

डिस्प्ले पर आप अगर कोई ऑनलाइन कंटेंट देख रहे हैं, या फिर कोई प्रजेन्टेशन फाइल रन कर रहे हैं, तो आपको अच्छा विजुअल एक्सपीरियंस मिलेगा। ज्यादा समय तक इस लैपटॉप को इस्तेमाल करने पर भी मेरी आखों में दर्द जैसी कोई समस्या नहीं हुई। हालांकि, यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जरूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा हो। सैमसंग के ज्यादातर फोन की तरह ही इस लैपटॉप का डिस्प्ले भी एक बेसिक डेली यूजर के लिए परफेक्ट है।

परफॉर्मेंस

Samsung Galaxy Book Go में Qualcomm Snapdragon 7c का सेकेंड जनरेशन प्रोसेसर मिलता है। क्वालकॉम अपने मोबाइल चिपसेट के लिए लोकप्रिय है। इसमें इस्तेमाल होने वाला क्वालकॉम का यह प्रोसेसर ठीक-ठाक परफॉर्म करता है। इसमें ऑक्टाकोर प्रोसेसिंग यूनिट मिलती है, जो Kryo 468 को सपोर्ट करती है। साथ ही, इसकी प्रोसेसिंस स्पीड 2.55 GHz तक है, जो बेसिक यूज वाले लैपटॉप के लिए ठीक है।

इस लैपटॉप में 4GB RAM मिलता है और स्टोरेज के लिए 128GB eUFS का सपोर्ट दिया गया है। इसमें लेटस्ट Windows 11 Home Basic ऑपरेटिंग सिस्टम प्री-इंस्टॉल्ड है, जो इसके हार्डवेयर कॉन्फिगरेशन के साथ अच्छी तरह से ट्यून है। इसकी वजह से कम RAM और स्टोरेज स्पेस होने के बावजूद यह कुछ हद तक मल्टी टास्किंग कर सकता है, लेकिन हैवी मल्टी टास्किंग में यह फेल हो जाता है।

अगर आप एक साथ ज्यादा ऐप्स या टैब्स ओपन करेंगे, तो या तो यह लैपटॉप हैंग हो जाएगा, या फिर बहुत लेट रिस्पॉन्ड करेगा। Galaxy Book Go में ऑप्टिकल हार्ड ड्राइव नहीं देने से इसका वजन तो कम हो गया है, लेकिन अगर आप ज्यादा डेटा के साथ लैपटॉप यूज करते हैं, तो आपको इसके साथ एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव कैरी करना होगा। ऑनलाइन क्लास, सर्फिंग या प्रजेंटेशन जैसी बेसिक जरूरत के लिए इसकी परफॉर्मेंस ठीक है। यह लैपटॉप मल्टी टास्किंग और हैवी यूज के लिए नहीं बना है।

बैटरी

Galaxy Book Go में 42.3Wh की Li-ion बैटरी मिलती है। इसके साथ कंपनी 25W का USB Type C चार्जर देती है। अच्छी बात यह है कि इस लैपटॉप को स्मार्टफोन के 25W चार्जर से भी चार्ज किया जा सकता है। इसमें दो USB Type C चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं। आप किसी भी पोर्ट में चार्जर लगाकर लैपटॉप को चार्ज कर सकेंगे। 25W चार्जर से इस लैपटॉप की बैटरी लगभग ढाई घंटे में 0 से 100 पर्सेंट तक चार्ज हो जाती है।

Samsung का दावा है कि एक बार फुल चार्ज करने पर इसकी बैटरी 18 घंटे तक का बैकअप देती है, यानी एक बार फुल चार्ज करके इसे 18 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, हम इस लैपटॉप को एक बार फुल चार्ज करने के बाद 6 घंटे तक ही इस्तेमाल कर पाए। हमने इस लैपटॉप पर लगतार 6 घंटे YouTube पर वीडियो चलाया, जिसके बाद बैटरी डिस्चार्ज हो गई। हालांकि, अगर आप बैटरी सेवर फीचर ऑन करके सिर्फ बेसिक जरूरतों के लिए इसे यूज करेंगे, तो इसकी बैटरी और बेहतर बैकअप दे सकती है।

कनेक्टिविटी और अन्य फीचर्स

Samsung Galaxy Book Go में USB Type C के लेटेस्ट (3.0 वर्जन) वाले दो पोर्ट्स दिए गए हैं। इन दोनों पोर्ट्स का इस्तेमाल लैपटॉप को चार्ज करने के लिए या फिर डेटा ट्रांसफर करने के लिए कर सकते हैं। यही नहीं, इन पोर्ट के जरिए लैपटॉप से किसी दूसरे डिवाइस को भी कनेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा लैपटॉप में एक USB Type A पोर्ट मिलता है, जिसके जरिए आप एक्सटर्नल की-बोर्ड या माउस को कनेक्ट कर सकेंगे। इसका इस्तेमाल भी डेटा ट्रांसफर या अन्य किसी डिवाइस को लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए किया जा सकता है।

सैमसंग का यह लैपटॉप डुअल बैंड Wi-Fi को सपोर्ट करता है। साथ ही, इसमें Bluetooth कनेक्टिविटी फीचर भी मिलेगा। लैपटॉप में सेकेंडरी स्क्रीन को जोड़ने के लिए एक HDMI पोर्ट भी मिलेगा। इसमें 3.5mm ऑडियो जैक मिलता है, जिससे आप हेडफोन या ऑडियो डिवाइस कनेक्ट कर सकेंगे।

लैपटॉप में दो स्पीकर दिए गए हैं। इसकी ऑडियो क्वालिटी हमें ठीक लगी। फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक बजाने पर भी स्पीकर से अच्छी क्वालिटी का साउंड प्रोड्यूस होता है। वहीं, वीडियो कॉलिंग के लिए एक VGA वेब कैमरा भी मिलता है, जो HD वीडियो को सपोर्ट करता है।

हमारा फैसला

Samsung Galaxy Book Go लैपटॉप की डिजाइन, डिस्प्ले और साउंड क्वालिटी अच्छी है। कम वजन की वजह से यह स्टूडेंट्स को पसंद आ सकता है। इसे किसी भी फोन के चार्जर (25W, USB Type C) से चार्ज किया जा सकता है, यानी स्मार्टफोन और लैपटॉप को चार्ज करने के लिए दो अलग-अलग चार्जर रखने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, कम स्टोरेज की वजह से आपको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस कैरी करना पड़ सकता है।

कुल मिलाकर प्रोजेक्ट प्रजेन्टेशन, ऑनलाइन क्लास, मीटिंग्स, ब्राउजिंग और एंटरटेनमेंट जैसी बेसिक जरूरतों के लिए यह अच्छा विकल्प है। वहीं, अगर आप मल्टी टास्किंग या हैवी यूज के लिए लैपटॉप खरीदना चाह रहे हैं, तो यह आपके लिए नहीं है।