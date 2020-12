Tecno POVA Review: बड़ी बैटरी और डिस्प्ले वाला लो बजट 'पावर पैक्ड' गेमिंग स्मार्टफोन

Tecno ने अपने बजट गेमिंग स्मार्टफोन POVA को पिछले सप्ताह भारत में लॉन्च किया है। इस स्मार्टफोन को कंपनी ने 10,000 रुपये से कम कीमत में कई प्रीमियम फीचर्स के साथ लॉन्च किया है। यानि की Tecno के अन्य स्मार्टफोन की तरह ही ये भी आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा। Tecno Pova को केवल एक ही स्टोरेज ऑप्शन- 4GB RAM + 64GB में लॉन्च किया गया है। कंपनी ने अपने इस स्मार्टफोन को लो बजट गेमिंग यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है। इस स्मार्टफोन को ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर 11 दिसंबर से सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसे तीन कलर ऑप्शन्स- Dazzle Black, Magic Blue और Speed Purple में खरीद सकते हैं। फोन की कीमत 9,999 रुपये है। Also Read - 6000mAh बैटरी, 5 कैमरे वाले सस्ते गेमिंग स्मार्टफोन Tecno Pova की पहली सेल आज, जानें ऑफर्स

Tecno Pova : स्पेसिफिकेशन्स

ये स्मार्टफोन 6.8 इंच के HD+ Dot-in डिस्प्ले के साथ आता है। इसके डिस्प्ले का रिजोल्यूशन 1640*720 पिक्सल दिया गया है। फोन में पंच-होल सेल्फी कैमरा दिया गया है। डिस्प्ले का आसपेक्ट रेश्यो 20.5:9 दिया गया है। इसके डिस्प्ले में 480 nits तक की ब्राइटनेस मिलती है। ये स्मार्टफोन MediaTek Helio G80 गेमिंग प्रोसेसर के साथ आता है। फोन 4GB तक RAM और 64GB स्टोरेज के साथ आता है। इसकी इंटरनल स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 256GB तक एक्सपेंड की जा सकती है। Also Read - Tecno Pova: 6000mAh बैटरी, 5 कैमरा के साथ Rs 9999 में लॉन्च हुआ बजट गेमिंग स्मार्टफोन

फोन के बैक में क्वाड रियर कैमरा सेट-अप क्वाड LED फ्लैश के साथ दिया गया है। इसमें 16MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर दिया गया है। इसके अलावा फोन में 2MP के दो सेंसर और एक AI सेंसर दिए गए हैं। फोन में सेल्फी के लिए 8MP का सेल्फी कैमरा ड्यूल LED फ्लैश के साथ दिया गया है। यह स्मार्टफोन ड्यूल सिम कार्ड को सपोर्ट करता है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 6000mAh की बैटरी दी गई है। फोन 18W फास्ट चार्जिंग फीचर को सपोर्ट करता है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए माइक्रोयूएसबी और 3.5mm ऑडियो जैक दिया गया है। फोन Android 10 पर काम करता है। साथ ही, ये इनबिल्ट Google Assistant फीचर के साथ आता है। Also Read - Tecno Pova स्मार्टफोन इस तारीख को होगा भारत में लॉन्च, जानिए क्या हो सकती है कीमत

Tecno POVA: डिजाइन और डिस्प्ले

सबसे पहले हम बात करते हैं फोन के डिजाइन और डिस्प्ले फीचर के बारे में। फोन का लुक और डिजाइन इस साल लॉन्च होने वाले कई मिड और प्रीमियम बजट फोन की तरह ही है। फोन के बैक में प्लास्टिक बॉडी मैटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही, बैक पैनल में टेक्सचर देखने को मिलता है जिसमें लाइट का रिफ्लेक्शन देखा जा सकता है। फोन के बैक में स्क्वायर शेप वाला कैमरा डिजाइन देखने को मिलता है। इसमें क्वाड रियर कैमरा और एक LED फ्लैश दिया गया है। इसके अलावा बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। फोन के राइट साइड में ऊपर की तरफ वॉल्यूम कंट्रोलर दिया गया है। वहीं, नीचे की तरफ पावर बटन दिया गया है। वहीं, फोन के लेफ्ट साइट में सिम कार्ड स्लॉट और डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंस बटन दिया गया है।

फोन के डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.8 इंच का पंच-होल डिस्प्ले पैनल दिया गया है। फोन में HD+ LCD डिस्प्ले पैनल का इस्तेमाल किया गया है, जिसका रिजोल्यूशन 1640 x 720 है। फोन के डिस्प्ले के चारों ओर पतले बेजल्स दिए गए हैं। फोन के नीचे की तरफ मोटी चिन दी गई है। फोन में नीचे की तरफ माइक्रोयूएसबी चार्जिंग पोर्ट और 3.5mm ऑडियो जैक दिया गया है। इसमें स्पीकर ग्रिल्स नहीं दिया गया है। फोन में बड़ी डिस्प्ले होने की वजह से फोन काफी लंबा लगता है। इसमें आपको वीडियो कंटेंट देखने में अच्छा लगेगा। इस प्राइस प्वाइंट में आपको 480 निट्स की ब्राइटनेस में गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा।

Tecno POVA: परफॉर्मेंस

अब बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस की। ये स्मार्टफोन 4GB RAM और 64GB ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ आता है। वैसे 4GB RAM आजकल के लो बजट स्मार्टफोन के लिए कॉमन हो गया है। इस प्राइस रेंज में आपको 4GB RAM वाले कई स्मार्टफोन्स मिल सकते हैं। फोन में MediaTek Helio G80 गेमिंग प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। जो कि इस स्मार्टफोन की USP है। साथ ही, इसे पावर देने के लिए 6,000mAh की बैटरी दी गई है। जो कि 18W ड्यूल IC फ्लैश फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इस प्राइस प्वाइंट में इसमें एक बेहतर प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही, बड़ी बैटरी होने की वजह से इसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है।

फोन Android 10 पर आधारित Hi OS पर काम करता है। इस फोन पर हमने NFS Most Wanted काफी देर तक खेल के देखा है। फोन में हीटिंग की समस्या नहीं आई। साथ ही, इसमें किसी भी तरह की लैगिंग और ग्राफिकल ग्लीच का भी एक्सपीरियंस नहीं मिला है। फोन की ऑडियो क्वालिटी एवरेज है। हालांकि, इस प्राइस प्वाइंट में इसका डिस्प्ले भी आपको निराश नहीं करेगा। आप इस पर PUBG, Call of Duty जैसे हाई एंड गेम्स भी खेल सकते हैं।

Tecno POVA: कैमरा

फोन के बैक में क्वाड रियर कैमरा का इस्तेमाल किया गया है। ये कैमरे AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) फीचर से लैस हैं। फोन में 16MP का प्राइमरी रियर कैमरा दिया गया है। इसके अलावा फोन में 2MP के दो अन्य कैमरे और एक AI कैमरा दिया गया है। सेल्फी की बात करें तो इसमें 8MP का AI सेल्फी कैमरा दिया गया है जो कि ड्यूल फ्लैश के साथ आता है। फोन के फ्रंट कैमरे में AI Beauty, AI HDR, Wide Selfie, Night Portrait, Bokeh effect, Video Bokeh, Video Beauty, Short Video, 2K QHD recording, AR shot जैसे फीचर्स दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर सेल्फी अपलोड करने के लिए आपको ये फीचर मदद करेंगे।

फोन के रियर कैमरे की बात करें तो ये इसमें मैक्रो मोड, 8X डिजिटल जूम, AR इमोजी, AI बॉडी शेपिंग, AI फेस ब्यूटी, AI HDR, नाइट मोड, स्लो मोशन, बोकेह वीडियो जैसे इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। इस प्राइस प्वाइंट में फोन का कैमरा आपको निराश नहीं करेगा। हालांकि, कई कम्पीटिटिव ब्रांड्स इस प्राइस में 48MP का रियर कैमरा भी ऑफर कर रहे हैं। कैमरे के मामले में फोन को आप एक एवरेज स्मार्टफोन कह सकते हैं। इसकी पिक्चर क्वालिटी हमें ज्यादा खास नहीं लगी है। नाइट मोड में भी इतनी अच्छी क्लियरिटी नहीं मिलती है। हालांकि, इस प्राइस प्वाइंट में नाइट मोड फीचर का होना ही बड़ी बात है।

वर्डिक्ट

Tecno Pova को हम एक एंट्री लेवल गेमिंग स्मार्टफोन कह सकते हैं। फोन इस प्राइस प्वाइंट में गेमिंग के लिए शानदार है। फोन की परफॉर्मेंस और बैटरी बैक-अप काफी उम्दा रही है। वहीं, फोन का डिस्प्ले और कैमरा क्वालिटी एवरेज रहा है। इस समय भारतीय बाजार में जिस तरह से कई कम्पीटिटिव ब्रांड्स अपने लो बजट स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहे हैं। उनसे अगर कम्पेयर किया जाए तो ये फोन आपको निराश नहीं करेगा।

इसमें हमें जो चीज मिसिंग लगी वो ये कि 6,000mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए USB Type C और ज्यादा फास्ट चार्जर होना चाहिए था। साथ ही, स्पीकर ग्रिल भी देना चाहिए क्योंकि इसकी ऑडियो क्वालिटी हमें इतनी अच्छी नहीं लगी। डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंस बटन को स्मार्टफोन के लिए एक USP के तौर पर देखा जा सकता है। इस बटन को प्रेस करके आप Google Assistant से कई ऑपरेशन करवा सकते हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस करने के बाद 9,999 रुपये में हम इसे एक पावर पैक्ड स्मार्टफोन कह सकते हैं।