Xiaomi ने साल की शुरुआत में ही साफ कर दिया है कि वो 2021 में अपने कई अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स को भारत में लॉन्च करेगी। कंपनी ने के साथ इसकी शुरुआत की है। इस स्मार्टफोन की कीमत भी पिछले साल के आखिर में लॉन्च हुए की कीमत के बराबर 21,999 रुपये रखी गई है। इस अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन में प्रोसेसर मिलता है। Also Read - Cheapest 5G Mobile In India: 108MP तक कैमरा और 6GB RAM वाले Top 5 5G Phone, 20 हजार से कम है शुरुआती कीमत

Mi 10i के लॉन्च के महज एक महीने के बाद ही प्रतिद्वंदी कंपनी ने भी अपने अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन X7 Series को पिछले दिनों भारत में लॉन्च किया है। की शुरुआती कीमत 19,999 रुपये है। के अलावा कई और 5G स्मार्टफोन है जो 25,000 रुपये की प्राइस रेंज में मिलते हैं। इनमें Moto G 5G और Realme X7 के अलावा 5G शामिल हैं। वहीं, भी जल्द ही अपने A32 5G को भी इसी प्राइस रेंज में पेश कर सकती है। Also Read - Samsung Galaxy A52 मार्च में हो सकता है लॉन्च, Price और Specifications हुए Leak

कंपनी ने Mi 10i में 108MP का प्राइमरी सेंसर देकर एक बज क्रिएट किया है। इस प्राइस रेंज में आने वाले अन्य ब्रांड के स्मार्टफोन में आपको अधिकतम 64MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर मिलता है। हम इस रिव्यू में जानेंगे क्या यह वाकई इस प्राइस रेंज में एक बेहतर एंट्री लेवल 5G स्मार्टफोन है? Also Read - Realme X7 Vs Moto G Vs Mi 10i : इन सस्ते 5G स्मार्टफोन में किसमें मिलते हैं बेहतर फीचर?

डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी

किसी भी स्मार्टफोन को खरीदने से पहले हम उसके डिजाइन को देखते हैं। Xiaomi Mi 10i का लुक और डिजाइन आपको काफी इंप्रेसिव लगेगा। खास तौर पर इसकी फिनिशिंग पर Xiaomi ने काफी काम किया है। फोन की बॉडी में प्लास्टिक मैटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि, इसके बैक में दी गई ग्लास फिनिशिंग की वजह से यह काफी अट्रैक्टिव लगता है।

फोन में ट्रेडिशनल सर्कुलर कैमरा डिजाइन देखने को मिलता है। इस तरह के डिजाइन को आप में देख चुके होंगे। हालांकि, कैमरे की प्लेसिंग OnePlus 7T के मुकाबले काफी अलग है, इसकी वजह इसमें दिया गया क्वाड रियर कैमरा सेट-अप है। फोन के कैमरा मॉड्यूल के लेफ्ट में फ्लैश लाइट दी गई है।

फोन के फ्रंट पैनल में पंच-होल कट आउट वाला डिस्प्ले पैनल दिया गया है। इसका डिजाइन काफी हद तक Samsung के कई मिड और प्रीमियम रेंज के स्मार्टफोन की तरह ही है। हालांकि, इसके नीचे का बेजल थोड़ा मोटा है। साइड बेजल्स की बात करें तो ये ज्यादा नहीं है। फोन के राइट साइड में फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर और वॉल्यूम बटन दिया गया है।

वहीं, लेफ्ट साइड में आपको हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिलेगा, जिसमें आप या तो दो सिम कार्ड या फिर एक सिम कार्ड और एक माइक्रोएसडी कार्ड लगा सकते हैं। नीचे की तरफ आपको Type C चार्जिंग जैक, 3.5mm ऑडियो पोर्ट और स्पीकर ग्रील मिलती है।

डिस्प्ले

Mi 10i के डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाला Full + डिस्प्ले मिलता है। इसके डिस्प्ले के मैटेरियल की बात करें तो कंपनी ने इसमें IPS पैनल का इस्तेमाल किया है। डिस्प्ले का रेजलूशन 2400 x 1080 पिक्सल है। Xiaomi ने इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले में 450nits तक की ब्राइटनेस ऑफर की है लेकिन इसमें वाली फील नहीं मिलती है। अगर आपने या M51 जैसे स्मार्टफोन इस्तेमाल किया है तो आपको 120Hz रिफ्रेश रेट पर भी Mi 1oi की डिस्प्ले में बेहतर वीडियो क्वालिटी नहीं मिलती है।

डे-लाइट (धूप) में भी इसके डिस्प्ले में कंटेंट देखने को लिए ब्राइटनेस को फुल पर रखना पड़ता है। इसके बाद भी आपको आंखों पर ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ता है। मॉडरेज लाइट कंडीशन में फोन के डिस्प्ले में आप ठीक-ठाक क्वालिटी की वीडियो ब्राउज कर सकते हैं। फोन में 6.67 इंच साइज की डिस्प्ले मिलती है जिसका स्क्रीन-टू-बॉडी रेश्यो भी ठीक है। साइड में पतले बेजल होने की वजह से आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस में शिकायत नहीं मिलेगी। डिस्प्ले के प्रोटेक्शन के लिए फोन में 2.5D कर्व्ड ग्लास पैनल दिया गया है।

परफॉर्मेंस

फोन के परफॉर्मेंस की बात करें तो यह स्मार्टफोन दो स्टोरेज ऑप्शन- + 128GB और + 128GB में आता है। फोन में LPDDR4x RAM का सपोर्ट मिलता है। इसमें स्टोरेज के लिए UFS 2.1 सपोर्ट दिया गया है। फोन मिड रेंज के Qualcomm प्रोसेसर सपोर्ट के साथ आता है। Qualcomm का यह मिड रेंज 5G प्रोसेसर भी Snapdragon 765G की तरह ही है। इसके परफॉर्मेंस SD 765G से कम है।

के साथ OnePlus Nord 5G आता है। ऐसे में आपको इन दोनों फोन में एक जैसा ही परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। फोन के ग्राफिकल एक्सपीरियंस Nord के मुकबले कमजोर है। गेमिंग के दौरान स्क्रीन में आपको किसी भी तरह की रुकावट (ग्लिच) देखने को तो नहीं मिलता है लेकिन लंबे अंतराल तक हाई परफॉर्मेंस गेम खेलते हैं तो बैक पैनल हीट होने लगता है। फोन के प्रोसेसर में 2.2GHz की स्पीड मिलती है। यह 8nm प्रोसेसिंग तकनीक के साथ आने वाला प्रोसेसर है। साथ ही, इसमें X62 डुअल बैंड 5G मॉडल मिलता है। यह +4G और 5G+0 नेटवर्क सपोर्ट के साथ आता है। हालांकि OTA अपडेट के साथ यह 4G+5G नेटवर्क को सपोर्ट करेगा।

बैटरी और

इस स्मार्टफोन में 4,820mAh की Li-Polymer बैटरी मिलती है। यह डुअल स्प्लिट चार्जिंग तकनीक पर काम करत है। इसमें 33W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलती है। फोन में USB रिवर्स चार्जिंग जैक मिलती है यानी कि आप इस फोन से किसी अन्य स्मार्टफोन को भी चार्ज कर सकते हैं। फोन पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। फोन में आपको या POCO के पिछले साल लॉन्च हुए मिड और बजट रेंज के स्मार्टफोन की तरह ही यूजर इंटरफेस मिलेगा।

अगर, आप हैवी स्मार्टफोन यूजर हैं तो भी इसकी बैटरी एक दिन लास्ट करती है। फोन की बैटरी को फुल चार्ज होन में एक से डेढ़ घंटे का समय लगता है। इस प्राइस रेंज के अन्य 5G स्मार्टफोन के मुकाबले इसमें बेहतर बैटरी मिलती है। MIUI 12 ऑपरेटिंग सिस्टम में बैटरी ऑप्टिमाइजेशन फीचर दिया गया है जो इसकी बैटरी को तेजी से डिस्चार्ज होने से बचाती है। इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस Xiaomi के अन्य फोन की तरह हमें अच्छा नहीं लाृगा है। फोन में कई तरह के प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स आते हैं जो आपको निराश कर सकते हैं। हालांकि, कई यूजर को MIUI काफी अच्छा लगता है। ऐसे में अगर आप पहले से ही Mi फैन हैं तो आपको इसके सॉफ्टवेयर से परेशानी नहीं होगी।

कैमरा

Xiaomi Mi 10i में क्वाड रियर कैमरा सेट-अप देखने को मिलता है। इसका प्राइमरी सेंसर 108MP का है। कंपनी ने इसमें Samsung HM2 सेंसर का इस्तेमाल किया है जो f/1.7 अपर्चर को सपोर्ट करता है। फोन में ऑटोफोकस फीचर वाले 7P लेंस का इस्तेमाल किया गया है। शाओमी ने इसके 108MP कैमरे को लेकर काफी बज बनाया है। हालांकि, इसका 108MP कैमरा वास्तव में 108MP कैमरा जैसा नहीं लगता है। इसके कैमरे को सही तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है। रेगुलर इसमें 12MP का कैमरा ही मिलता है। 108MP कैमरा सेंसर इस्तेमाल करने के लिए आपको इस मोड को सेलेक्ट करना पड़ता है। फोन के कैमरे की क्वालिटी आपको Pro की तरह ही मिलती है। इस मोड में ली गई तस्वीर में आपको 108MP वाली फील नहीं मिलती है। ली गई तस्वीर को जूम करने पर यह डिस्टॉर्ट होने लगता या इसके पिक्सल फटने लगते हैं।

फोन 10x डिजिटल जूम को सपोर्ट करता है। हालांकि, 10x जूम में क्लिक की गई तस्वीर में आपको शॉर्पनेस और क्लियरिटी देखने को नहीं मिलती है। जूम करने पर ली गई तस्वीर में आप कुछ भी साफ नहीं देख पाएंगे। फोन 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर मिलता है। इसमें भी f/2.2 अपर्चर वाला कैमरा दिया गया है जो 120 डिग्री की फील्ड ऑफ व्यू (FOV) को सपोर्ट करता है। इसके अलावा फोन में 2MP का डेप्थ और 2MP का मैक्रो कैमरा दिया गया है। इन दोनों कैमरों में f/1.75 अपर्चर का इस्तेमाल किया गया है।

Mi 10i के कैमरे में कई मोड्स देखने को मिलते हैं जिनमें सुपर मैक्रो, VLOG जैसे मोड्स शामिल हैं। फोन में प्रोट्रेट और प्रो मोड्स भी दिए गए हैं। वीडियो के लिए इसमें सुपर स्लो मोशन फीचर भी देखने को मिलता है। इसका कैमरा वीडियो को 30fps पर सपोर्ट करता है। फोन के सेल्फी कैमरे से 1080p HD वीडियो कैप्चर की जा सकती है। इसमें 16MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसका सेल्फी कैमरा सोशल मीडिया अपलोड्स के लिए ठीक है। इस रेंज में आने वाले कई स्मार्टफोन में आपको बेहतर कैमरा देखने को मिल सकता है। सेल्फी कैमरे की क्वालिटी भी आपको की तरह ही मिलेगी।

कैमरा सेंपल्स:

वर्डिक्ट

21,999 रुपये की कीमत में अगर आप एक 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं हालांकि, इस कीमत में आने वाले G 5G आपको इससे बेहतर लग सकता है। ऑन पेपर दोनों ही फोन लगभग एक जैसे फीचर के साथ ही आते हैं लेकिन Mi 10i का 108MP कैमरा यूजर को अपनी तरफ आकर्षित करता है। हालांकि, हम यही कहना चाहेंगे कि इसका 108MP कैमरा केवल एक मार्केटिंग टर्म है, वास्तव में इसमें आपको 48MP कैमरे से ली गई तस्वीर जैसी ही पिक्चर क्वालिटी मिलती है। फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन को छोड़ दिया जाए तो हमें यह Redmi Note 9 Pro का ही 5G वर्जन लगा है।