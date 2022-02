5,000mAh क्षमता की बैटरी से लैस ये स्मार्टफोन आपको काफी पसंद आने वाले हैं

स्मार्टफोन की बैटरी को लेकर ऐसा काफी समय से सामने आ रहा है कि वह बड़ी ही जल्दी समाप्त हो जाती है, और ऐसा है भी अगर आप एक हार्डकोर यूजर हैं तो ऐसा होता ही होगा कि आपके स्मार्टफोन की बैटरी जल्दी से ख़त्म हो जाती होगी। हालाँकि इस समस्या को स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों ने इस ओर ध्यान दिया है, और 5,000mAh क्षमता और उससे ज्यादा वाली बैटरी के साथ भी स्मार्टफोंस को बाजार में पेश किया है, ऐसा करने के पीछे जो मुख्य कारण है वह यही है कि आपके फोन की बैटरी जल्दी से समाप्त न हो जाए। और आज हम आपको कुछ ऐसे ही स्मार्टफोंस के बारे में बताने वाले हैं जो अपने फोन की बड़ी बैटरी के लिए ही जाने जाते हैं। तो आइये आपको इन स्मार्टफोन्स के बारे में बताते हैं। Also Read - Best Phone Under 5000 : पांच हजार रुपये से कम कीमत में ये हैं बेस्ट स्मार्टफोन

Lenovo P2

इस स्मार्टफोन में 5.5-इंच का फुल एचडी (1080पिक्सल) सुपर एमोलेड डिसप्ले दिया गया है। इसके साथ ही यह क्वालकॉम 625 ऑक्टा-कोर चिपसेट 2गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर पर आधारित है। यह स्मार्टफोन 3GB रैम/32GB इंटरनल स्टोरेज, 4GB रैम/32GB इंटरनल स्टोरेज, 4GB रैम/64GB इंटरनल स्टोरेज ऑपशन के साथ आता है। इसमें 13-मेगापिक्सल का रीयर व 5-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

Asus Zenfone 3S Max

Asus Zenfone 3s Max में 5.2-इंच का एचडी आईपीएस डिसप्ले दिया गया है। यह स्मार्टफोन 1.5गीगाहर्ट्ज ओक्टा कोर MT6750 प्रोसेसर पर आधारित है। Asus Zenfone 3s Max में 3GB रैम के साथ 32GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। वहीं, माइक्रोएसडी कार्ड के माध्यम से स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 13-मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस स्मार्टफोन में 8-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। पावर बैकअप के लिए 5,000mAh की बैटरी दी गई है।

ZTE Blade A2 Plus

ZTE Blade A2 प्लस की कीमत 11,999 रुपए है और यह एक्सक्लूसिवली ईकॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट उपलब्ध है। Blade A2 प्लस में 2.5D कर्व्ड ग्लास के साथ 5.5-इंच का फुल एचडी डिसप्ले दिया गया है। ZTE Blade A2 प्लस मीडियाटेक एमटी6750टी आॅक्टाकोर प्रोसेसर पर कार्य करता है। इसमें 4GB रैम और 32GB इंटरनल मैमोरी है। फ़ोन में फ्लैश के साथ 13-मेगापिक्सल का रीयर कैमरा दिया गया है। और 8-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। Blade A2 प्लस में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी दी गई है। जो कि ZTE के अनुसार दो दिन तक कार्य करने में सक्षम है। वहीं एक बार चार्ज करने पर इसकी बैटरी एक महीने स्टैंडबाय मोड पर रह सकती है।

Samsung Galaxy A9 Pro

Samsung Galaxy A9 Pro स्मार्टफोन के स्पेक्स की चर्चा करें तो इसमें आपको इस स्मार्टफोन में 6-इंच का फुल एचडी सुपर एमोलेड स्क्रीन दी गई है। जिसका रेजल्यूशन 1080×1920पिक्सल है। फोन की स्क्रीन को धूल—मिट्टी और स्क्रैच से बचाव के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 4 से कोटेड किया गया है। यह स्मार्टफोन 64-बिट आॅक्टाकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 652 Proसेसर पर कार्य करता है। इसमें बेहतर ग्राफिक्स के लिए एड्रीनो 510 जीपीयू दिया गया है। Samsung Galaxy A9 Pro में 4GB रैम और 32GB इंटरनल मैमोरी दी गई है। इसके अलावा माइक्रोएसडी कार्ड के माध्यम से 256GB तक एक्सपेंडेबल डाटा स्टोर कर सकते हैं।

Samsung Galaxy A9 Pro के कैमरे पर नजर डालें तो इसमें 16-मेगापिक्सल का रीयर का 8-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। दोनों ही कैमरों में 1.9 अपर्चर दिया गया है। जिसके माध्यम से कम रोशनी की स्थिति में भी शानदार फोटोग्राफी की जा सकती है। वहीं अन्य कैमरा फीचर्स के तौर पर आॅप्टिकल इमेज स्टेब्लाइजेशन दिया गया है। वहीं कैमरे में क्विक लॉन्च फीचर दिया गया है जिसके द्वारा एक सेकेंड से भी कम समय में कैमरे को एक्सेस किया जा सकता है। इसके साथ ही फोन के सेल्फी कैमरे में वाइड सेल्फी मोड, सेल्फ-पोर्ट्रेट मोड, पाम सेल्फी मोड भी उपलब्ध हैं। Samsung Galaxy A9 Pro में 5,000mAh की बैटरी दी गई है जो कि कंपनी के मुताबिक 22.5 घंटे का स्टैंडबाय टाइम, 32,5 घंटे का टॉकटाइम और 26 घंटे का प्लेबैक टाइम देने में सक्षम है। वहीं उपभोक्ता चाहें तो फास्ट चार्जिंग फीचर के द्वारा बैटरी क्षमता को बढ़ा भी सकते हैं। स्माटफोन की बैटरी को 160 मिनट में 100 प्रतिशत चार्ज और 30 मिनट में 32 प्रतिशत चार्ज किया जा सकता है। Samsung Galaxy A9 Pro में सिक्योरिटी के तौर पर फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है।

Xiaomi Mi Max 2

शाओमी Mi MIX 2 क्वालकॉम स्नैपड्रेगन 835 प्रोसेसर के साथ 6GB रैम और 64/128/256GB स्टोरेज में चीन में पेश किया गया था। लेकिन, भारत में इसे सिर्फ 128GB वेरिएंट में पेश किया गया है। इस फोन की खासियत की बात करें तो वह फोन का डिजाइन और स्क्रीन है। फोन 6-इंच फुल एचडी+ आईपीएस-एलसीडी स्क्रीन के साथ कोर्निंग ग्लास 4 प्रोटेक्शन के साथ आता है। जिसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन (1080×2160) पिक्सल है। इस साल लॉन्च हुए कई दूसरे फोन्स की तरह Mi MIX 2 में 18:9 स्क्रीन एस्पेक्ट रेशियो और 80 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो दिया गया है। ऐज-टू-ऐज डिजाइन के साथ आने के बाद इसमें बहुत कम स्क्रीन स्पेस मिलता है। फोन के बॉटम पर बहुत छोटी स्ट्रीप है, जहां 5-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फ्रंट कैमरा की पोजिशन के कारण कई बार सेल्फी और वीडियो कॉल करने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

फोन का रियर पैनल मैटल फ्रेम का है, वहीं, फिंगर प्रिंट सेंसर के साथ ही फोन में 12-मेगापिक्सल का सिंगल लेंस रियर कैमरा दिया गया है। फोन में वहीं सेंसर है जो कि Xiaomi Mi 6 में था। Mi Mix 2 डुअल सिम कनेक्टिविटी, MIUI बेस्ड एंड्राइड नौगट, यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट और यह फोन QC3.0 चार्जर के साथ आता है। फोन में स्टोरेज एक्सपेंड करने और 3.5एमएम जैक नहीं है।