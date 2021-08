Deal of the Day: Flipkart और Amazon पर रोज नए-नए ऑफर्स आते हैं। ग्राहकों को कम दाम में कई चीजें खरीदने का मौका मिलता है। इन ई-कॉमर्स वेबसाइट पर वैसे तो कोई न कोई सेल चलती रहती है, लेकिन सेल नहीं होने पर हर रोज Deal of the Day के तहत कई ऑफर्स मिलते हैं। डील ऑफ द डे में खाने पीने के सामान, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और स्मार्टफोन आदि पर डिस्काउंट मिलता है। बता दें कि Amazon Great Freedom Festival Sale भी आज खत्म हो रही है। इससे पहले आपको दोनों वेबसाइट्स पर मिलने वाले शानदार ऑफर्स के बारे में जान लेना चाहिए। आइए, जानें किस वेबसाइट पर मिल रहे क्या ऑफर्स। Also Read - Infinix Smart 5A को आज पहली सेल में खरीदें, उठाएं Discount और एक्सचेंज ऑफर का लाभ

Amazon Deal of the Day में मिल रहे ये ऑफर्स

Amazon Deal of the Day 9 August में Alexa डिवाइस और Fire TV आदि पर 66 प्रतिशत तक की छूट है। Titan और Fastrack समेत कई लोकप्रिय कंपनियों को घड़ियों को 40 प्रतिशत तक डिस्काउंट में खरीदने का मौका है। इसके अलावा Boat, OnePlus, Noise और Boult के लेटेस्ट ऑडियो प्रोडक्ट पर 81% तक का डिस्काउंट मिल रहा है।

साथ ही Tecno Spark Go 2021, Redmi 9, Redmi 9 Power और Samsung Galaxy M31 समेत कई फोन्स पर भी कई ऑफर्स हैं। iPhone 12 Pro max पर भी 8% की छूट है। स्मार्टफोन्स पर SBI क्रेडिट कार्ड पर 10 प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जा रहा है। फोन्स के अलावा लैपटॉप और डैस्कटॉप पर 43 प्रतिशत तक की छूट है। इनके अलावा भी कई चीजों को अभी खरीदकर ग्राहक अपने पैसे बचा सकते हैं।

Flipkart से उठाएं इन ऑफर्स का लाभ

इन दिनों फ्लिपकार्ट पर कई ऑफर्स हैं। Realme C12, Realme 7 Pro और SAMSUNG Galaxy F12 जैसे कई धांसू फोन पर ICICI और Axis बैंक के कार्ड पर 10 प्रतिशत का ऑफ है। साथ ही HP और MSI के गेमिंग लैपटॉप पर भी छूट मिल रही है। इसके अलावा Flipkart से ब्लूटूथ स्पीकर और पावर बैंक को भी सस्ते में खरीद सकते हैं। अलग-अलग कंपनियों के ऑडियो प्रोडक्ट पर भी अच्छे ऑफर्स हैं। इस कारण बिना देरी किए ऑफर्स खत्म होने से पहले इन का लाभ उठा लें।