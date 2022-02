अमेजन Echo Plus रिव्यु: सचमुच कौशल के साथ एक शानदार स्पीकर

स्मार्टफोन के साथ, आप कुछ हफ्ते में अपनी राय कम या ज्यादा बना सकते हैं। लेकिन स्मार्ट स्पीकर और वॉयस सहायक के मामले में, आपको महसूस होगा कि इसमें समय लगता है। आपको एक-दूसरे को जानने के लिए समय की आवश्यकता है और समय के साथ, तकनीक और बढ़ती है। मैंने कुछ महीनों के लिए अमेजन Echo Plus का उपयोग किया है। इस साल की मेरे रिव्यु में तकनीक के बारे में सबसे अधिक बात की गई है। Also Read - 6000mAh बैटरी, 11GB RAM, 120Hz डिस्प्ले वाले Tecno POVA 5G फोन की पहली सेल आज, Amazon पर ऑफर्स की भरमार

इसे स्थापित करना

AI और machine learning अच्छी तरह से काम करता है, इस आधार पर कि प्रोडक्ट आपकी प्राथमिकताएं किस प्रकार सीखता है। यह क्लाउड पर आमतौर पर डाटाबेस में आपके इनपुट और प्रतिक्रियाओं को संग्रहीत करने से होता है। एक साधारण प्रश्न जैसे ‘क्या मौसम है?’ को आपकी लोकेशन की जरूरत होगी ताकि एक सुसंगत मानवीय प्रतिक्रिया दे सके। यह सिर्फ एक सरल उदाहरण है। अमेजन इको प्लस आपको मौसम जानने या संगीत सुनने से ज्यादा भी कुछ करने देता है। लेकिन इससे पहले कि हम अमेजन Echo Plus (या स्पीकर के इको परिवार) के साथ आगे बढ़ें, उससे पहले इस पर एक नजर डालते हैं कि इसे कैसे शुरू करते हैं। Also Read - 32MP सेल्फी कैमरा, 4500mAh बैटरी, 8GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाले 5G फोन Samsung Galaxy S20 FE पर Amazon Sale में 5 हजार रुपये का Discount

सबसे पहले, आपको अपने एंड्राइड या आईओएस स्मार्टफोन पर Amazon Alexa इंस्टॉल करना होगा। इसके बाद, अपने अमेजन Echo Plus को एक पावर सोर्स में प्लग करें और अपने वाई-फाई नेटवर्क पर डिवाइस को रजिस्टर करें। बस, आपके पास स्क्रीन पर निर्देश मिलेंगे उन्हीं के साथ आगे जाना है। यह प्रोसेस काफी सरल है।

केवल मुश्किल भाग यह सुनिश्चित करना है कि भारत में अमेजन स्टोर स्थापित है, लेकिन इसे आपके अमेजन शॉपिंग एप में सेट करना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप अपने अमेजन एप में भौगोलिक क्षेत्रों के बीच फंसे हुए हैं, तो आपको अपनी सेटिंग्स को थोड़ा बदलना होगा। अमेजन अमेरिका और अमेजन भारत में अलग-अलग सेटिंग्स हैं। जैसा कि मैंने मुश्किल तरीके से लगाया, यह आपके अमेजन एप में बाजार को बदलने के लिए उतना आसान नहीं है।

भारत के लिए स्टोर सेट होने के बाद यहां क्लिक करें। Amazon.in पर अपनी सामग्री और उपकरणों को मैनेज करने के लिए साइन इन करें और Go पर क्लिक करें। देश मे सेटिंग्स के लिए स्टोर को भारत में परिवर्तित करें। अगर आप सोच रहे हैं, तो अमेजन Echo Plus 21W पावर एडाप्टर का उपयोग करता है। तो बता दें कि यह एक सामान्य 45W Magsafe एडाप्टर का लगभग आधा है जो मैकबुक उपयोग करता है।

स्कील्स के साथ स्पीकर

अमेजन Echo Plus एक अच्छा स्पीकर है। यह निश्चित रूप से आपको ऑडियो क्वालिटी के संदर्भ में निराश नहीं करता है। अमेजन स्टोर पर, Echo Plus वर्तमान में 10,499 रुपए की शुरुआती कीमत से 14,999 रुपए तक की कीमत में उपलब्ध है। अच्छा ऑडियो के अलावा, Echo Plus पर 7-माइक्रोफोन सरणी को इसके साथ स्थानिक जागरूकता के साथ स्पीकर के चारों ओर किसी भी स्थान से वॉयस कमांड की पहचान करने की क्षमता मिलती है।

कई अनेकों स्कील्स में से आप अपने अमेजन Echo को बातचीत करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, इसमें मेरा पसंदीदा पार्ट स्मार्ट सूचियों के साथ संगठित रहना है।

बस कहना है “Alexa, मुझे 9 बजे का काम याद दिलाना” या ​फिर रात के खाने के लिए अलर्ट भी लगा सकते हैं। मैं अगले दिन के लिए तैयार होने से पहले कुछ बदलावों को पूरा कर सकता हूं। सुबह-सुबह अलार्म के लिए, मैं बस कहता हूं, “Alexa, 6 बजे के लिए अलार्म सेट करें” और यह तुरंत मुझे जगाएगा।

चूंकि मैं पूरे दिन पढ़ता हूं और टाइप करता हूं, अगली सुबह जगाने करने के लिए यह रिफ्रेश होता है और कहते हैं, “Alexa, मेरी फ्लैश ब्रीफिंग क्या है?” चूंकि मेरे पास बीजीआर इंडिया है जो हर चीज के लिए मेरा पसंदीदा समाचार प्लेटफॉर्म है, बीजीआर इंडिया मेरे लिए वैकल्पिक रूप से न्यूज सोर्स है। मुझे शीर्ष स्रोतों के समाचार के लिए रायटर्स को समाचार स्रोत सेट करने का विकल्प मिलता है।

समसामयिक बग

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुविधाजनक और उन्नत तकनीक कैसे मिल सकती है, डेमो हमेशा विफल हो जाता है। हम देखते हैं कि यह हर समय होता है। अमेजन Echo Plus अलग नहीं है कभी-कभार उदाहरण होते हैं जब Echo Plus आपके अनुरोध के लिए चुप हो जाएगा। मैंने यह भी देखा है कि परिवेश शोर के कुछ मामलों में, एलेक्सा को संबोधित करना मुश्किल हो सकता है।

मैंने यह बहुत बार देखा है जब मैं शाओमी एयर प्यूरिफायर का उपयोग करता हूं और अमेजन Echo Plus इसके दूर नहीं है। तो मुझे चिल्लाने की आवश्यकता होगी जो अजीब हो सकता है, खासकर तब जब आपको गाना प्ले करने के लिए अमेजन Echo Plus से अनुरोध करना होगा। यह आपके अनुरोध को समझता है, Alexa एप पर दिखाता है कि यह आपको समझ गया है। लेकिन इसे ठीक से यूज करने के लिए आपको साइलेंस की जरुरत होती है।

स्मार्ट होम क्षमता

अमेजन Echo Plus Zigbee-प्रमाणित उत्पादों जैसे कि Philips Hue lights और Syska smart lights के साथ मिलकर काम करता है। अगर आपने अपने घर को रोशनी जैसे कि Philips Hue के उपयोग के लिए वायर्ड कर दिया है, तो आप उन्हें अपनी आवाज के जरिए नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान दें कि ये रोशनी अस्थिरता से वर्तमान में 4000 रुपए प्रति पीस पर है।

आप केवल एक कमान कहकर अपने मूड के अनुसार रोशनी सेट कर सकते हैं। Alexa एप आपके घर के लिए 20 लाइट्स तक स्वीकार करेगा। आप ऐसे कौशल बना सकते हैं जो सुबह आपकी वरीयताओं को समझते हैं।

इसका वर्णन करने के लिए एक अच्छा उदाहरण “Alexa, Good morning” कहकर होता है और अंततः अपनी सुबह की दिनचर्या को गति देने के लिए टोस्टर, कॉफी बनाने वाले और वॉटर हीटर जैसे स्मार्ट उपकरणों की उम्मीद करता है। टोस्टर टोस्टिंग प्रक्रिया से शुरू कर सकता है।

निर्णय

मैंने अमेजन Echo Plus के साथ बातचीत करने का आनंद लिया है। मुझे यह भी एहसास है कि मैं Echo Plus द्वारा दी गई स्मार्ट घर की क्षमता पर भरोसा नहीं कर रहा हूं, यह लाइट को चालू या बंद करना, या पर्दे को ड्राइंग करना है। इसका सबसे बड़ा कारण मेरा घर आकार में सीमित है, जैसा कि वास्तव में मुंबई में सबसे अधिक फ्लैट हैं, छोटे फ्लैट में जहां बिजली आसानी से सुलभ होती है, इन क्षमताओं को अनावश्यक लगता है। भारत में अन्य शहरों और कस्बों में संभवत: एक बड़े सेट-अप में, इन क्षमताओं को अधिक समझ में आता है।

अमेजन इको प्लस से बात करना आकर्षक है, जब तक कि यह आपकी आवाज को आसानी से पहचानता है। जब परिवेश के शोर स्तर बढ़ते हैं, तो वार्तालाप एक प्रयास की तरह लगता है। अगर मुझे प्रतिस्पर्धा के साथ एआई क्षमताओं की तुलना करनी पड़े, तो Alexa भारतीय लहजे को Siri से बेहतर बताती है। लेकिन Google का एक स्पष्ट लाभ है, अगर मैं एंड्राइड डिवाइस पर असिस्टेंट की क्षमताओं के साथ जाता हूं। यह ऐसी दयनीय है कि Google होम भारत में लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन यह शायद अच्छे कारण के लिए है। इससे अमेजन Echo को अपने सेग्मेंट में खरीदा जाने वाला एकमात्र व्यावहारिक भारत-तैयार उत्पाद बना देता है, जो काफी उपलब्धि है।

[/link-to-post