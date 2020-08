25 हजार रुपये से कम कीमत में उपलब्ध हैं ये 43 इंच स्क्रीन वाले Android Smart TV

भारतीय बाजार में इन दिनों स्मार्ट टीवी की डिमांड काफी बढ़ी है। इसे देखते हुए पिछले कुछ सालों में कई स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों ने अपने स्मार्ट टीवी को भारतीय बाजार में उतारा है। Nokia, Motorola, OnePlus और Realme जैसे ब्रांड्स ने अपने स्मार्ट टीवी को भारत में लॉन्च किए हैं। आज हम आपको पिछले दिनों लॉन्च हुए ऐसे ही पांच स्मार्ट टीवी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी कीमत 25,000 रुपये से कम है और ये 43 इंच की स्क्रीन साइज में आते हैं। Also Read - Realme Smart TV अब देशभर के 1,250 ऑफलाइन स्टोर पर बिक्री के लिए होंगे उपलब्ध

Shinco SO43AS

यह Android स्मार्ट टीवी कई तरह के प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स जैसे कि Disney+Hotstar, Zee5, Sony Liv, Voot ,Sun NXT, Jio Cinema, Eros Now, Hungama Play, Alt Balaji, Movie Box, Bloomberg Quint, The Quint, HomeVeda, Epic On, Docubay के साथ आता है। इसके अलावा ये Netlflix, Prime Video और Youtube को भी सपोर्ट करता है। ये Android 8.0 पर आधारित UNIWALL-UI पर काम करता है। इसकी कीमत 16,999 रुपये है।

Thomson TV Oath Pro 43

Thomson ने भी पिछले महीने अपने Oath Pro Android स्मार्ट टीवी की सीरीज लॉन्च की है। इसके 43 इंच स्क्रीन वाले मॉडल की कीमत 24,999 रुपये है। इसके फीचर की बात करें तो ये 4K Ultra HD स्क्रीन के साथ आता है। इसके डिस्प्ले का रिजोल्यूशन 3840 x 2160 पिक्सल दिया गया है। ये HDR और Dolby Vision को भी सपोर्ट करता है। यह Android 9 Pie पर रन करता है। यह Netflix, YouTube, और Amazon Prime Video जैसे प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स के साथ आता है। इसके रिमोट में इन सभी ऐप्स के हॉट कीज दिए गए हैं। साथ ही, ये Google Voice Assistant फीचर के साथ आता है।

Realme TV

Realme के 43 इंच स्क्रीन वाले स्मार्ट टीवी की बात करें तो ये 21,999 रुपये की कीमत में आता है। इसमें फुल HD रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले दिया गया है। इसके डिस्प्ले का रिजोल्यूशन 1920 x 1080 पिक्सल का दिया गया है। यह स्मार्ट टीवी MediaTek क्वाड कोर प्रोसेसर पर रन करता है। इसमें 1GB RAM और 8GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है।

One Plus Y

OnePlus ने भी पिछले महीने अपने अफोर्टेबल स्मार्ट टीवी को भारत में लॉन्च किया है। OnePlus Y सीरीज के 43 इंच वाले मॉडल की बात करें तो ये 22,999 रुपये की कीमत में आता है। यह Full HD+ डिस्प्ले, DCI- P3 कलर गेमट, ड्यूल 10W स्पीकर्स और Dolby Audio फीचर के साथ आता है। यह स्मार्ट टीवी Android 9.0 पर रन करता है। साथ ही, इसमें कई प्री-लोडेड ऐप्स जैसे कि Netflix, Prime Video, Hotstar दिए गए हैं।

Hisense TV

Hisense के 43 इंच स्क्रीन वाले Android स्मार्ट टीवी की बात करें तो ये 20,990 रुपये की कीमत में उपलब्ध है। ये नेचुरल कलर इन्हांसर फीचर के साथ आता है जो कलर को ऑटोमैटिकली ऑप्टिमाइज कर देता है। साथ ही, ये न्वॉइज रिडक्शन फीचर के साथ आता है, ताकि टीवी की ऑडियो क्लियर सुनाई दे। यह स्मार्ट टीवी 24W के सराउंड स्पीकर्स के साथ आता है।