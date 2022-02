क्या वाकई दो ट्विन्स में अंतर कर सकता है Apple iPhone X में मौजूद Face ID फीचर?

जैसे कि अब iPhone X को लेकर रिव्यु आने शुरू हो गए हैं, और इसे आने वाले समय में खरीदने वाले लोगों के मन में जो सवाल उस समय से उत्पन्न हो रहा है जब इस स्मार्टफोन को एप्पल द्वारा सितम्बर में पेश किया गया था, इस सवालों में सबसे महत्त्वपूर्ण सवाल है कि क्या आखिर एप्पल iPhone X में मौजूद Face ID Authentication विज्ञापित के रूप में काम करता है या नहीं। हालाँकि जैसे कि रिव्यु आ रहे हैं, इसके परिणाम अभी अभी तक तो अच्छे कहे जा रहे हैं, हालाँकि Face ID अभी भी उतनी प्रभावी तकनीक नहीं है, जितना इसे लोग समझ रहे हैं। Also Read - Apple यूजर्स के लिए खुशखबरी, iOS 15.4 में फेस मास्क लगाकर भी iPhone कर सकेंगे अनलॉक

जैसा कि अभी हाल ही में दो अलग अलग पब्लिकेशन्स ने इस स्मार्टफोन को लेकर इसके Face ID को जांचने परखने की कोशिश की है। यहाँ मुख्य तौर पर इस बात पर अधिक जोर दिया गया है कि आखिर यह नई तकनीक का दो ट्विन्स में पहचान कर सकता है। इसी मुख्य बात को लेकर इन दोनों पब्लिकेशन्स ने अपनी जांच को शुरू किया था। बेशक, हम में से एक विशाल बहुमत इस पहेली के बारे में चिंतित कभी नहीं होगी, लेकिन इसके परिणाम क्या सामने आये हैं यह देखना अभी भी दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि दो अलग अलग पब्लिकेशन्स द्वारा इस तकनीक को टेस्ट किया गया और दिलचस्प बात यह सामने आई है कि यह दोनों ही अलग अलग परिणाम लेकर सामने आये हैं, अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है।

जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिज़नेस इनसाइडर ने ऐसा पहले किया है, और इसने दो ट्विन्स यानी Greg and Brain Fieber को अपने चहरे को एप्पल iPhone X में मौजूद फेस ID के सामने लाने को कहा। इन दोनों में से एक व्यक्ति यानी Brain ने सारी चीजों को सेटअप कर दिया और फिर उन्होंने चश्मा, फिर स्कार्फ, इसके बाद हैट आदि को टेस्ट में शामिल किया, कहीं भी कोई चुक न रह जाए और वह सटीक परिणाम लोगों को दें पाएं, अब उन्हें सारी चीजों को सेट करने के बाद फोन को अपने भाई को दे दिया, हालाँकि यह फोन को अनलॉक करने में असफल रहे, इसका मतलब यह है कि यह कि अगर आप ट्विन्स भी हैं फिर भी आप इस नए फीचर के मध्यम से इस स्मार्टफोन को अनलॉक नहीं कर सकते हैं। अर्थात् अगर आपका जुडवा भाई भी इस फोन को आपकी अनुपस्थिति में अनलॉक करने की कोशिश करता है तो भी वह ऐसा नहीं कर सकता है। यह पहले पब्लिकेशन का परिणाम था जो एप्पल के Face ID के कहीं न कहीं पक्ष में लगता है।

इसके बाद अब बारी आती है दूसरे पब्लिकेशन की और इस बार Mashable ने इस टेस्ट को किया और ऐसा ही कुछ तलाश करने की कोशिश की। हालाँकि यहाँ एक ट्विन नहीं दो अलग अलग ट्विन्स के साथ इस टेस्ट को किया गया था। दोनों ही ट्विन्स इस टेस्ट में फोन को अनलॉक करने में सफल रहे हैं। हालाँकि Mashable ने कुछ ऐसे ही टेस्ट किये हैं जो Business Insider ने किये थे यानी चश्मा और हैट आदि के साथ लेकिन इसका कहना है कि इसके बावजूद भी यह iPhone X को अनलॉक करने में सफल रहे हैं। आज यहाँ इस विडियो को देखकर अच्छी तरह से इस टेस्ट को देख सकते हैं।

हालाँकि अगर यहाँ देखा जाये तो एप्पल ने Face ID को लेकर एक स्वेत पत्र में, ऐसा कहा है कि इस बात की संभावना अलग है कि अगर कोई ट्विन और कोई एक दूसरे से न मिलने वाले व्यक्ति फोन को अनलॉक करने की कोशिश करें। इसके लिए एप्पल ने एक पूरे स्टेटमेंट भी जारी की थी।

हालाँकि अब अंत में इतना ही कहा जा सकता है कि एप्पल के iPhone X हजारों लाखों की संख्या में लोगों तक पहुँचने ही वाले होंगे, और इस बात को अभी नहीं कहा जा सकता है कि आखिर किसका Face ID किस तरह से काम करता है। हालाँकि इन परिणामों को देखकर तो ऐसा ही कहा जा सकता है कि यह अलग अलग भी काम कर सकता है, क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग परिणाम मौजूद हैं। हालाँकियहाँ आपसे इतना ही कहा जा सकता है कि अगर आप ट्विन्स हैं तो आपको अपने फोन कोई इस्तेमाल करने के कुछ न कुछ सावधानी जरुर बरतनी होगी, कहीं परिणाम Mashable जैसे ही न आ जायें।