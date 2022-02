Apple iPhone X स्मार्टफोन की पहली झलक: जब आप आपके इमोशंस पर कण्ट्रोल कर लें

हर साल, मुझे एक एक नए iPhone को इस्तेमाल करने का अवसर मिलता है। हर साल, पुराने साल के बीतने के साथ ही पुराने पत्ते गिर जाते हैं, एक नई पोध की शुरुआत हो जाती है। हालाँकि यह साल कुछ अलग है। मैंने iPhone 8 और iPhone 8 Plus स्मार्टफोन को देखा है। हालाँकि इनके अलावा भी मुझे अन्य कई फोंस भी पसंद आये हैं। और अब मैं iPhone X की प्रतीक्षा में था। कल मुझे iPhone X को इस्तेमाल करने का अवसर मिला, और यहाँ इस स्मार्टफोन के साथ मेरा फर्स्ट इम्प्रैशन कैसा रहा, आप यहाँ जान सकते हैं, आज यानी 3 नवम्बर को यह स्मार्टफोन सेल के लिए भी जा रहा है। आपको यह भी बता दूँ कि US और भारत में यह स्मार्टफोन एक ही दिन यानी आज से ही सेल के लिए उपलब्ध हो जाएगा। Also Read - Apple यूजर्स के लिए खुशखबरी, iOS 15.4 में फेस मास्क लगाकर भी iPhone कर सकेंगे अनलॉक

मुझे iPhone X के साथ इसकी सेल से पहले ही इसके साथ कुछ समय व्यतीत करने का अवसर मिला था। हालाँकि मैं यह भी जानता हूँ कि यह दिन कुछ अलग था। हालाँकि मेरी तबीयत भी इस दिन कुछ सही नहीं थी लेकिन फिर भी मुझे इस स्मार्टफोन के बारे में जानने के लिए अपने घर से बाहर निकलना ही पडा था।

माय मोमेंट ऑफ़ ट्रुथ

हालाँकि मैं यह भी समझता हूँ कि आज सभी लोग यह समझते हैं या ऐसा समझ रहे हैं कि एक फोन को लेकर इतना हाइप क्यों। आखिरकार यह महज एक फोन ही तो है। क्यों इस फोन को ज्यादा महत्त्व देने के लिए चीजें थम सी गई हैं? हालाँकि इन सबसे परे जब आप इस स्मार्टफोन को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि आखिर ऐसा क्यों हैहालाँकि मैं ही ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं उन बहुत सी प्रतिक्रियाओं से एक हूँ जो इस फोन को लेकर दी जा रही हैं।

मेरे से अलग, जब इस स्मार्टफोन को देखा तो उसने मुंह से सबसे पहले एक ही शब्द निकला और वह था ‘Wow’, इसके अलावा सब ने इसे देखकर कुछ ऐसे ही रिएक्शन दिए हैं। इसके अलावा मैं इस बात को देखकर आश्चर्य में हूँ कि कैसे आजकल तकनीकी अपने पैर पसार रही है। अपने आप को निरंतर विकसित कर रही है। हालाँकि एक अन्य व्यक्ति का सवाल इस स्मार्टफोन को देखकर कुछ Funny था, उसने मुझसे कहा कि, ‘आप कहाँ काम करते हो?’। यह तीनों ही आम उपभोक्ता थे। इनमें से एक iPhone यूजर था, अन्य दो प्योर एंड्राइड को इस्तेमाल कर रहे थे। हालाँकि यह जिस ओर भी बायस हों, उन्हें एक बात को जान्ने की काफी इच्छा थी कि आखिर ऐसा क्या इस स्मार्टफोन की इसके लिए इतना हाइप किया जा रहा है। हालाँकि आपने इस बात को तो सुना ही होगा कि, ‘फर्स्ट इम्प्रैशन इस थे लास्ट इम्प्रैशन!’

अभी बीते सप्ताह ही, मुझे Google Pixel 2 XL स्मार्टफोन के साथ भी कुछ समय बिताने का मौक़ा मिला था। और अब मैं iPhone X को अपने मुख्य फोन की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने iPhone X को देखा है, वो इसे एक बार जरुर इस्तेमाल करना चाहेंगे। मेरे एक मित्र, जिसे टेक की ज्यादा जानकारी नहीं है, इसे देखकर कहा ही कि इसका होम बटन कहाँ है?

मुझे जो समझ में आता है, यह सब है, जबकि बाकी उद्योग हार्डवेयर डिजाइन के मामले में औसत रहे हैं, यह एक उपकरण है जो सबसे अलग खड़ा है। हालाँकि अगर बात करें iPhone 8 और iPhone 8 Plus की तो आपको बता देते हैं कि यह देखने में पिछले साल आये iPhone 7 और iPhone 7 Plus स्मार्टफ़ोन से क्रमश: से मिलते जुलते हैं। हालाँकि इस बात से आप भी वाकिफ होंगे कि बाजार में लगभग 90 फीसदी ऐसे डिवाइस हैं जो डिजाईन के मामले में एक दूसरे से मिलते हैं, मेरी बात से आप नकार नहीं सकते हैं? इसे कारण कुछ ऐसा जरुर चाहिए तो कुछ अलग हो। ऐसा कुछ जो आपको लुभाए, आपको खिताब दे, आप इसे महसूस किए बिना अपने में संलग्न कर लें। यही में मेरा मोमेंट ऑफ़ ट्रुथ है, मैं एक iPhone X को इस्तेमाल कर रहा हूँ, और यही मेरी कहानी है।

फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट

अगर आप इसके बॉक्स पर नजर डालें तो आपको बताते हैं कि इसमें आपको क्या हासिल होने वाला है, इसमें आपको एक iPhone X, एक पॉवर एडाप्टर यूनिट, एक USB Cable, एक अडाप्टर केबल, एक एयरपॉड्स का पेयर, और एक सिम इजेक्शन टूल मिलेगा। हालाँकि यह उतना ही है जितना आपको अभी तक किसी iPhone में मिलता आया है। उससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं मिला है। तो कुलमिलाकर इस बॉक्स में आपके लिए ज्यादा कुछ भी नहीं है।

इसमें सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी है वह यह कि आपको इसका साइड बटन प्रेस करना है, यह iPhone 8 और iPhone 8 Plus से काफी बड़ा है। अब आपको सेटिंग्स में जाकर इसके Face ID को सेटअप करना होगा, उसके प्रोसेस को आप यहाँ देख सकते हैं।

जब आप सिस्टम में होते हैं, तो आपको इस बात का पता चलता है कि फेस ID को सेटअप करने में कुछ समय लगता है। इसके बाद जो पहला स्टेप मैंने इस स्मार्टफोन में किया वह था, Whatsapp को इनस्टॉल करना। जब यह मेरे नंबर को ओथेनटीकेट कर रहा था, तो मैंने देखा कि यहाँ कुछ भी अंतर नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐप्स मैंने यहाँ और इनस्टॉल किये और वो थे, फेसबुक, ट्विटर और LinkedIn। हालाँकि जब तक मैंने इनके पासवर्ड आती को सेव करता और अपने किसी अन्य डिवाइस से सिंक करता, यह ऐप्स काफी तेजी से इनस्टॉल हो गए। मुझे जो यहाँ करना पड़ा वह बस यह था कि इन्हें डाउनलोड करना था, और इनस्टॉल पर टैप करना था। यह मुझे Face ID के माध्यम से पहचान रहा था। यहाँ यह जरुरी नहीं है कि आपको अपने नए iPhone को सेटअप करने के लिए चाहिए। अगर आप वर्तमान में एक iOS डिवाइस को इस्तेमाल कर रहे हैं, सेटअप प्रोसेस आपकी सभी सेटिंग और प्रैफरेंसेज को अपने आप ही इम्पोर्ट कर लेता है और आप अब इसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं।

फोटोग्राफी और लाइटिंग

मुझे डिवाइस पोर्टेबिलिटी पसंद है, मैं iPhone 7 Plus के स्थान पर छोटा iPhone 7 ही प्रीफर करूँगा। और यही iPhone 8 और iPhone 8 के केस में भी रहेगा। हालाँकि इसका परिणाम होगा कि मैंने एप्पल की ओर से एक कूल थिंग यानी डुअल कैमरा को मिस कर जाऊँगा क्योंकि यह सेटअप महज बड़े वैरिएंट्स में ही दिया गया है।

इसके लिए मुझे एप्पल iPhone X का धन्यवाद अदा करना चाहिए, iPhone X के साथ मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैंने इसके इस्तेमाल के दौरान ऐसा पाया है कि यह एक बढ़िया डिवाइस है और इसका कैमरा भी काफी अच्छा कहा जा सकता है।

कुछ इस तरह से मेरा पहला दिन iPhone X स्मार्टफोन के साथ व्यतीत हुआ है। हालाँकि मेरे आसपास के लोग मेरे से ज्यादा उत्सुक थे इस स्मार्टफोन को लेकर, हालाँकि इसे इस्तेमाल करने का मौक़ा मुझे ही मिला है। अब आपको मैं इसके रिव्यु के बाद ही बता पाउँगा कि आखिर अन्य मामलों यह स्मार्टफोन आखिर किस तरह का है।

