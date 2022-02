Best of 2017: गूगल प्ले ने किया भारत के सबसे लोकप्रिय एप्स का ऐलान

साल 2017 के खत्म होने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। वहीं, एनुअल ट्रैंड के तौर पर गूगल ने लोकप्रिय एप्स, गेम्स, म्यूजिक, मूवी, टीवी शो और बुक की एक लिस्ट रिलीज की है, जो कि गूगल प्ले स्टोर के टॉप पर रही है। ये लिस्ट नेशनल और इंटरनेशनल दोनों स्तरों पर जारी की जाती है। साथ ही इस लिस्ट में भारतीयों के बीच सबसे अधिक ट्रैंड वाले आंकड़े शामिल हैं। Also Read - Free Fire में धांसू इमोट खरीदने के लिए ऐसे फ्री पाएं डायमंड, तरीका है बहुत आसान

साल 2017 के लोकप्रिय एप्स

सबसे पहले भारत के पसंद के बारे में बात करते हैं। इस साल फोटो एडिटर सबसे ज्यादा लोकप्रिय एप रहा है। वास्तव में, ग्लोबली भी फोटो एडिटर एप सबसे लोकप्रिय रहा। स्टोरी लिखते समय एप में इस एप को 10 से 50 करोड़ के बीच इंस्टॉल किया गया था। याद दिला दें कि साल 2016 में भी फोटो एडिटिंग एप टॉप पर था।

लोकप्रिय एप की इस लिस्ट में दूसरा मैसेंजर लाइट एप है। यह एप इस साल जुलाई में लॉन्च किया गया था, जिसकी कुल संख्या 50 मिलियन से 100 मिलियन है। वहीं, तीसरे नंबर पर फोटो एडिटिंग एप है, जिसका नाम सेल्फी कैमरा है। जबकि, ALTBalaji भी सब्सक्रिप्शन-बेस्ड वीडियो-ऑन-डिमांड एप है। जिसके बाद पेटीम मॉल एप है।

ग्लोबली, weather फोरकास्टींग एप What द फोरकास्ट है?!! दूसरा लोकप्रिय एप बन गया, उसके बाद Boomerang, TopBuzz Video और Yarn जो चैट फिक्शन एप है।

साल 2017 के गेमिंग एप

साल 2017 में भारत में सबसे लोकप्रिय गेमिंग एप्स के बारे में बात करते है। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर Baahubali: The Game है, जो इस साल Baahubali 2 की रिलीज पर बनाया गया है। साथ ही इसने कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को भी पिछे छोड़ दिया है। इसके बाद WWE Champions Free Puzzle RPG, Super Mario Run, Dr Driving 2 और Pokémon Duel है।

ग्लोबली भी Super Mario Run काफी लोकप्रिय रहा है। वहीं, दूसरे नंबर पर Bubble Witch 3 Saga और तीसरे नंबर पर Magic Tiles 3 है। जबकि, चौथे और पांचवें नंबर पर क्रमश: CATS और Ballz हैं।

साल 2017 के लोकप्रिय मूवी एप

भारत में इस साल की सबसे लोकप्रिय फिल्मों की लिस्ट 2016 की तरह समान है। यहां सिर्फ एक बॉलीवुड फ्लिक ने टॉप पांच में जहग बनाई है। साल 2017 में गूगल प्ले के टॉप फिल्म चार्ट में Dear Zindagi टॉप पर है। जिसके बाद एनिमेटेड फिल्म Moana, Wonder Woman, The Boss Baby और Doctor Strange है।

Moana, Wonder Woman और Doctor Strange इस साल के टॉप 5 ग्लोबल लिस्ट में भी शामिल हैं। साथ ही इस लिस्ट में Rogue One: A Star Wars Story और Guardians of the Galaxy Vol 2 भी शामिल है।

साल 2017 के लोकप्रिय बुक्स

टॉप बुक के बारे में बात करें, तो An Unsuitable Boy टॉप पर है। जिसके बाद, New Media Wing’s India 2017, ऋषि कपूर की Khullam Khulla: Rishi Kapoor Uncensored, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के I Do What I Do और Sadhguru aka Jaggi Vasudev की Adiyogi: The Source of Yoga है।

ग्लोबल लिस्ट में Mark Manson की The Subtle Art of Not Giving a F*ck टॉप पर है। इसके बाद Stephen King द्वारा It ने लोकप्रिय देखी। जिसके बाद Taran Matharu की The Battlemage, Jay Asher की Thirteen Reasons Why और Ernest Cline की Ready Player One है।

साल 2017 के टॉप मूवी

गूगल प्ले के अनुसार, भारत में सबसे ज्यादा सुना गया सॉन्ग Saahore Baahubali है। जिसके बाद अरजीत सिंह के Ik Vaari Aa, बादशाह की Mercy, अरजीत सिंह द्वारा Main Tera Boyfriend, नेहा कक्कड़ द्वारा Cheez Badi है। वहीं, ग्लोबली Kendrick Lamar द्वारा HUMBLE, Ed Shreeran की ओर से Shape of You, Kendrick Lamar की DNA., Mask Off by Future और Sam Hunt की ओर से Body Like A Back Road है।

साल 2017 के टॉप शो

इसके अतिरिक्त, जबकि यह कैटेगरी भारतीयों के लिए उपलब्ध नहीं है। गूगल ने ग्लोबली पर सबसे लोकप्रिय टीवी शो की लिस्ट भी शेयर की है। जिसमें Game of Thrones, Rick and Morty, The Walking Dead, The Big Bang Theory और Doctor Who शामिल है।