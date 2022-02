Best of 2017: सबसे शानदार टेक लॉन्च, जिन्होंने कंज्यूमर टेक को बदलकर रख दिया

जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में 2017 स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट के लिए प्रचलित रहा। इस साल स्मार्टफोन तकनीकी में बहुत से बदलाव देखे गए हमने देखा कि स्मार्टफोंस ड्यूल कैमरा से लैस हो गए, और सबसे जरुरी इस साल 18:9 आस्पेक्ट रेश्यो वाली डिस्प्ले का बोलबाला रहा। हमने देखा कि मिड-रेंज और बजट स्मार्टफोंस से लेकर यह फ्लैगशिप डिवाइस में देखने को मिली। इसके अलावा भविष्य में भी इस तरह की डिस्प्ले को स्मार्टफोंस में देखा जाने वाला है। आपको बता दें कि इस साल महज स्मार्टफोंस और डिस्प्ले तकनीकी और ड्यूल कैमरा सेटअप ही सामने नहीं आये, बल्कि इस साल हमने अन्य टेक प्रोडक्ट्स को भी देखा और हम इसके साक्षी बने जैसे आपको बता दें कि साल हमने एक नए चिपसेट जिसे अब तक का सबसे शानदार और तेज प्रोसेसर बताया जा रहा है, यानी क्वालकॉम स्नेपड्रैगन 845 भी लॉन्च हुआ। Also Read - Instagram में अपने आप प्ले नहीं होगीं वीडियो, बचेगा समय और डेटा, बस करना होगा यह काम

हालाँकि यह तीन या चार घटनाएं भी नहीं घटी हैं, बल्कि और भी बहुत से प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, जिन्होंने कंज्यूमर टेक को कहीं न कहीं बदलकर रख दिया है। हालाँकि आप इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जानते होंगे लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जो लॉन्च तो हुए हैं लेकिन स्मार्टफोन से अलग श्रेणी में होने के कारण शायद आप इनके बारे कमे ज्यादा कुछ न जानते हों तो आइये आपको इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम साल एक अंत में पहुँच गए हैं, और इस साल लॉन्च हुए सभी शानदार टेक प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानने वाले हैं।

iPhone 8

iPhone 8 सिंगल रियर कैमरा के साथ लॉन्च किया गया है। वहीं, iPhone 8 Plus में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। एप्पल iPhone 8 और iPhone 8 Plus के साथ के लिए वायरलेस चार्जिंग भी दिया गया है। नए iPhone 8 और iPhone 8 Plus में ड्यूरेबल ग्लास दिया गया है। दोनों iPhone 8 और iPhone 8 Plus में 64-बिट A11 बायोनिक चिपसेट दिया गया है, जिनमें छह कोर हैं। जिनमें से दो उच्च-प्रदर्शन कोर हैं, चार हाई efficiency कोर हैं। एप्पल का कहना है कि नए iPhone में स्टीरियो स्पीकर को सुधार के साथ पेश किया गया है। वहीं, स्मार्टफोन में नए एप्पल-डिजाइन GPU का इस्तेमाल किया गया हैं, जो A10 से 30 प्रतिशत अधिक फास्ट हैं।

ऑग्मेंटेड रियलिटी के जरिए कैसे किसी प्लेन सर्फेस पर आप कोई वर्चुअल गेमिंग बना सकते हैं। ऑग्मेंटेड रियलिटी फीचर्स दिए गए हैं जिससे रियल टाइम ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग की जा सकेगी। वहीं, कैमरे से 4K वीडियोज रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। पोट्रेट में कई बदलाव किए गए हैं। भारतीय बाजार में iPhone 8 और iPhone 8 Plus आॅनलाइन और आॅफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर सेल के लिए उपलब्ध हैं। भारत में iPhone 8 के 64GB मॉडल की कीमत 64,000 रुपए और 256GB मॉडल की कीमत 77,000 रुपए है। वहीं iPhone 8 Plus भी दो वेरियंट में उपलब्ध है, जिसमें 64GB वेरियंट की कीमत 73,000 रुपए और 256GB वेरियंट की कीमत 86,000 रुपए है। इसके अलावा iPhone X को भी लॉन्च किया गया जो कि 3 नवंबर को भारत में सेल के लिए उपलब्ध होगा। iPhone X के 64GB मॉडल की कीमत 89,000 रुपए और 256GB मॉडल की कीमत 102,000 रुपए है।

Nintendo Switch

मार्च में लॉन्च किया गया निंटेंडो स्विच और 2017 में एक स्मैश हिट साबित हुआ – 3 मार्च से, 10 मिलियन से अधिक स्विच कंसोल बेचे गए हैं।

लेकिन स्विच की मांग को पूरा करने के लिए निंटोन्डो को संघर्ष करना पड़ा है। यह काफी मुश्किल था कि आप इसे किसी दूकान से लेने जाएँ और यह आपको मिल ही जाये।

Samsung Galaxy S8

सैमसंग Galaxy S8 स्मार्टफोन को इसी साल लॉन्च किया गया था। भारत में Galaxy S8 स्मार्टफोन की कीमत 57,900 रुपए है। स्ट्रैटेजी एनालिटिक्स की एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि Galaxy S8 स्मार्टफोन ने साल 2017 के Q2 में टॉप शिपिंग एंड्राइड स्मार्टफोन बन है। वहीं, शाओमी Redmi 4A स्मार्टफोन भी टॉप 5 सेलिंग स्मार्टफोन की लिस्ट में शामिल हुआ है। हालांकि शिपमेंट का जिक्र करते हुए, रिपोर्ट ने सैमसंग Galaxy S8 को ‘टॉप सेलिंग’ एंड्राइड स्मार्टफोन भी कहा है।

Xbox One X

इस कंसोल को सबसे पहले इस साल की शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक एंटरटेंमेंट एक्सपो (E3)2017 में पेश किया गया था। इसकी कीमत $499 (लगभग 32,200 रुपए ) है। Xbox One X में आठ-कोर कस्टम AMD CPU clocked at 2.3GHz, छह teraflop GPU, 8GB फ्लैश मैमोरी, 1TB एचडी इंटरनल स्टोरेज और 12GB GDDR5 वीडियो रैम दी गई है।

माइक्रोसॉफ्ट 4K-रेडी गेम्स को कंसोल के लिए तैयार कर रहा है। वहीं, Xbox One X को लेकर कंपनी का दावा है कि यह छोटा और ताकतवर है। वहीं, यूजर्स को इसमें 60 फ्रेम प्रति सेकेंड की वीडियो की वजह से गेम खेलने का एक अलग अनुभव मिलेगा। इस कंसोल के जरिए आप 4K अल्ट्रा एचडी वीडियो में गेमिंग का मजा उठा सकते हैं।

Samsung Galaxy Note 8

सैमसंग Galaxy Note 8 में QHD+ रेजल्यूशन के साथ 6.3-इंच का क्वाड एचडी+ सुपर AMOLED डिसप्ले दिया गया है। यह स्मार्टफोन 64-bit Exynos 8895 ऑक्टाकोर प्रोसेसर पर कार्य करता है। इसमें 6GB रैम और 64GB इंटरनल मैमोरी दी गई है। इसके अलावा माइक्रोएसडी कार्ड के माध्यम से 2टीबी तक का एक्सपेंडेबल डाटा स्टोर कर सकते हैं। सैमसंग Galaxy Note 8 के साथ बंडल में S Pen भी दिया गया है।

इस स्मार्टफोन में फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। जिसमें एक 12-मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल कैमरा है जो f/1.7 अपर्चर और OIS सपोर्ट के साथ मौजूद है। जबकि दूसरा 12-मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस है जिसमें f/2.4 अपर्चर और OIS दिए गए हैं। कैमरा फीचर्स के तौर पर 2X ऑप्टिकल जूम सपोर्ट और पोर्ट्रेट मोड भी दिया गया है जो DSLR जैसी फोटो लेने में सहायता करता है। वहीं वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 8-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है जिसमें OIS सपोर्ट दिया गया है।

LG G6

LG G6 फ्लैगशिप स्मार्टफोन को सबसे पहले कंपनी ने MWC 2017 इवेंट में पेश किया था। LG G6 स्मार्टफोन में 5.7-इंच का (2880x 1440 पिक्सल) क्वाड-एचडी फुलविजन डिसप्ले दिया गया है। वहीं, इस स्मार्टफोन को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 821 प्रोसेसर के साथ पेश किया गया है। LG G6 स्मार्टफोन में 4GB रैम के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज के लिए दिया गया है। वहीं, माइक्रोएसडी कार्ड के माध्यम से LG G6 स्मार्टफोन में 2टीबी तक स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है।

फोटोग्राफी के लिए LG G6 स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। एक कैमरा 13-मेगापिक्सल के वाइड सेंसर के साथ पेश किया गया है। इसका अपर्चर एफ/2.4 है। वहीं, दूसरा कैमरा 13-मेगापिक्सल का स्टेंडर्ड सेंसर वाला है। एफ/1.8 अपर्चर वाला यह सेंसर ऑप्टिकल इमेज स्टेबालइजेशन से लैस है। वहीं, वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए इस स्मार्टफोन में 5-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। साथ ही इसमें एफ/2.2 अपर्चर वाला सेंसर भी दिया गया है।

Nokia 2017 लाइन अप

हम सभी जानते हैं कि 2017 में नोकिया एक बार फिर HMD Global का हाथ पकड़ कर बाजार में लौटा था, और इस साल इसने अपने कुछ नए स्मार्टफोंस को बाजार में पेश किया, इन स्मार्टफोंस में Nokia 6, Nokia 3 और Nokia 3 स्मार्टफोंस को पेश किया इसके अलावा अभी हाल में कंपनी ने अपने Nokia 2 स्मार्टफोन को भी पेश किया। हालाँकि Nokia 3310 को भी कंपनी ने एक नए अवतार में पेश किया था। हालाँकि भारत में बेशक लॉन्च न किया गया हो लेकिन कंपनी अपने नोकिया 7 स्मार्टफोन को लॉन्च कर चुकी है, साथ ही भारत में अपने नोकिया 8 स्मार्टफोन को भी लॉन्च कर चुकी है। और इन सभी स्मार्टफोंस ने और फीचर फोन ने बाजार में लोगों को काफी पसंद किया था। और अभी भी इन्हें काफी पसंद किया जा रहा है।

अगर हम Nokia 6 स्मार्टफोन की चर्चा करें तो आपको बता दें कि Nokia 6 स्मार्टफोन को एंड्राइड 7.0 नौगट के साथ पेश किया गया है, और यह डुअल-सिम को भी सपोर्ट करता है। स्मार्टफोन में आपको एक 5.5-इंच की FHD 1080×1920 पिक्सल की 2.5D कर्व ग्लास कोटिंग डिसप्ले मिल रही है, जो गोरिल ग्लास 3 के प्रोटेक्शन के साथ आई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि स्मार्टफोन में आपको ओक्टा-कोर क्वालकॉम स्नेपड्रैगन 430 प्रोसेसर मिल रहा है। जो एड्रेनो 505 GPU के साथ आपको स्मार्टफोन में मिल रहा है। आपको ये भी बता दें कि स्मार्टफोन में एक 3GB की LPDDR3 रैम मिल रही है।

Facebook AR Camera

Facebook ने इसी महीने अपने AR कैमरा को पेश कर दिया है। AR स्टूडियो सभी डेवलपर्स के लिए उपलब्ध हो गया है, और फेसबुक और मैसेंजर पर उपयोग करने के लिए अगले कुछ दिनों में विश्व प्रभाव वहां खुल जाएगा। उदाहरण के लिए, मैसेंजर पर आप किसी व्यक्ति के सिर के ऊपर फ्लोटिंग कर एक 3D दिल जोड़ सकते हैं, पैनोरामा में किसी चीज़ को इंगित करने के लिए एक तीर जोड़ें या एक मनोरंजक रोबोट जोड़ो जो एक भद्दा वीडियो के ऊपर जैज़ को संगीत चलाता है।

iPhone X

एप्पल iPhone X कंपनी का पहला ऑल-स्क्रीन स्मार्टफोन है, जिसमें 5.8-इंच सुपर रेटिना डिसप्ले दिया गया है। इसमें फेस आईडी, वायरैस चार्जिंग, ऑल ग्लास और सर्जिकल ग्रेड स्टेनलैस स्टील बॉडी दी गई है। इसके अलावा फोन वॉटर और डस्ट रेसिस्टेंट है। फोन में दो 12-मेगापिक्सल कैमरा OIS के साथ दिए गए हैं। इसके साथ ही रियर कैमरा डुअल ऑप्टिकल इमेज स्टेब्लाइजेशन और नए कलर फिल्टर, डीपर पिक्सल और इमेज सिगनल प्रोसेसर के साथ मौजूद है। इसके अलावा फोन में 7-मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग फेसटाइम एचडी कैमरा दिया गया है। यह फोन A11 Bionic प्रोसेसर पर आधारित है।

Google Pixel 2 और Google Pixel 2 XL

गूगल ने अपने सेकंड जनरेशन Pixel 2 और Pixel 2 XL को पेश किया अगर बात करें Pixel 2 के फीचर की तो फोन में एक 5-इंच की FHD डिसप्ले दी गई है, इसके अलावा इसमें एक क्वालकॉम स्नेपड्रैगन 835 प्रोसेसर मौजूद है जो एक ओक्टा-कोर CPU है, साथ ही इसमें आपको एक 4GB रैम के साथ 64GB /128GB की इंटरनल स्टोरेज मिल रही है। वहीं, इसकी शुरुआती कीमत 61,000 रुपए है।

वहीँ गूगल Pixel 2 XL में एक 6-इंच की P-OLED QHD+ डिसप्ले 1440×2880 पिक्सल रेजोल्यूशन और 538ppi पिक्सल डेंसिटी के साथ आई है। Pixel 2 के तरह ही इस स्मार्टफोन में भी ओक्टा-कोर क्वालकॉम स्नेपड्रैगन 835 प्रोसेसर दिया गया है। Pixel 2 XL को दो वेरिएंट में पेश किया गया है। पहले वेरिएंट में 4GB रैम के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज के लिए दी गई है। जबकि, दूसरे वेरिएंट में 4GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज के तौर पर दी गई है। यह फोन एंड्राइड 8.0 Oreo पर आधारित है। कैमरा की अगर बात करें तो इस फोन में भी वैसा ही कैमरा मौजूद है जैसा हमने Pixel 2 स्मार्टफोन देखा था। हालांकि यह एक आश्चर्य में डाल देने वाली बात है। ऐसा लग रहा था कि XL डिवाइस में एक डुअल कैमरा देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। फोन में एक बड़ी बैटरी दी गई है और इस स्मार्टफोन के अन्य फीचर Pixel 2 स्मार्टफोन जैसे ही हैं।

Qualcomm Snapdragon 845

आपको बता दें की यह नया चिपसेट 10nm FinFET प्रोसेस के साथ big.LITTLE आर्किटेक्चर के साथ पेश किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि क्वालकॉम ने पहले ही इस बात को बता दिया था कि इस प्रोसेसर को सैमसंग फाउंड्री द्वारा निर्मित किया गया है। अगर हम पिछले साल आये क्वालकॉम स्नेपड्रैगन 835 से इसकी तुलना करके देखें तो इसमें यह सब बदलाव हुए हैं।

अगर हम पिछले साल लॉन्च किये गए क्वालकॉम स्नेपड्रैगन 835 पर नजर डालें तो हमें इस पुराने और नए प्रोसेसर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है कि इसकी स्पीड काफी तेज है और इसमें बैटरी लाइफ भी काफी अच्छी कही जा रही है। यहाँ आपको बता दें कि इस चिपसेट को सैमसंग का दूसरी पीढ़ी का 10nm LPP FinFET प्रोसेसर इस्तेमाल करके निर्मित किया गया है। इसके अलावा Kryo CPU आर्किटेक्चर में 4 परफॉरमेंस कोर्स को शामिल किया गया है, इसमें आपको (कोर्टेक्स A75) जिसकी क्लॉक स्पीड 2.8GHz है मिल रहा है, जिसकी परफॉरमेंस पर अगर हम नजर डालें तो स्नेपड्रैगन 835 से लगभग 30 फीसदी ज्यादा है। इसके अलावा यह परफॉरमेंस कोर चार अलग अलग एफिशिएंसी कोर्स पर आधारित हैं, (Cortex A55) जिसकी क्लॉक स्पीड 1.8GHz है, और क्वालकॉम का कहना है कि यह इसकी पीढ़ी के पिछले प्रोसेसर से लगभग 30 फीसदी ज्यादा एनर्जी अर्जित करता है।

Razer Phone

फोन में एक 5.7-इंच की QHD IGZO LCD स्क्रीन दी गई है जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। यह किसी भी साधारण फोन से काफी ज्यादा है। इसके अलावा स्मार्टफोन में एक क्वालकॉम स्नेपड्रैगन 835 प्रोसेसर दिया गया है, साथ ही इस स्मार्टफोन में एक 8GB की रैम दी गई है। हालाँकि इसकी रैम को देखकर सीधे तौर पर यह लगता है कि यह गेमिंग के लिए ही निर्मित किया गया है जैसा कि कहा गया जा रहा था। इस तरह की बड़ी रैम आपको रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलती है।

आपको इसके अलावा यह भी बता दें कि स्मार्टफोन में एक डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें आपको 12-मेगापिक्सल F/1.75 का मेन सेंसर और 13-मेगापिक्सल का F/2.6 2X फिक्स ज़ूम लेंस मिल रहा है, इसके अलावा स्मार्टफोन इस कैमरा के साथ एक डुअल टोन LED फ़्लैश भी दी गई है। सेल्फी आदि के लिए स्मार्टफोन में एक 8-मेगापिक्सल का f/2.0 अपर्चर वाला कैमरा मिल रहा है। स्मार्टफोन एंड्राइड 7.1.1 नौगट पर काम करता है। इसके अलावा ऐसा कहा गया है कि आने वाले साल की पहली तिमाही में स्मार्टफोन को एंड्राइड Oreo का अपडेट दिया जाएगा।

Nikon D850

Nikon D850 कैमरा, जो नए 45.7-मेगापिक्सल फुल-फ़्रेम इमेज सेंसर के साथ आता है, यकीनन महीनों में निकॉन का सबसे महत्वपूर्ण लॉन्च है। यह D810 की पीढ़ी का नया कैमरा है, यह कैमरा फोटो क्वालिटी के मामले में सबसे अच्छा माना जाता है, और भारत में इस कैमरा की कीमत Rs. 2,54,950, यह कीमत महज इसकी बॉडी की है। और अगर आप इसे लेंस के साथ लेते हैं तो इसे आप 24-120mm F4 lens के साथ Rs. 2,99,950 में ले सकते हैं।

Essential Phone

Essential PH-1 के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 5.7-इंच की क्वाड HD डिसप्ले दिया गया है, जो कि कोर्निंग गोरिला ग्लास 5 से कोटेड है। फोन में एक 4GB रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसके अलावा पावर बैकअप के लिए फोन में 3,040एमएएच की बैटरी दी गई है, जो फास्ट चार्जिंग के साथ फोन में दी गई है। इसके अलावा फोन में एक मैग्नेटिक कनेक्टर है और इसके माध्यम से आप वायरलेस डाटा ट्रान्सफर कर सकते हैं।

OnePlus 5

OnePlus 5 में 5.5-इंच (1080 x 1920 पिक्सल) डिसप्ले दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 16-मेगापिक्सल रियर-फेसिंग कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 16-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरे दिया गया है। साथ ही इस स्मार्टफोन में 8GB रैम और 128GB इंटरनल मैमोरी दी गई है। इस स्मार्टफोन में पावर बैकअप के लिए 3,300mAh की बैटरी दी गई है। यह स्मार्टफोन एंड्राइड 7.1.1 नौगट पर आधारित है।