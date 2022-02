Best of 2017: इस साल के टॉप सोशल ट्रेंड्स, इनसे सभी हुए हैं प्रभावित

TWITTER HAS SUSPENDED ME. THERE ARE POWERFUL FORCES AT WORK. BE MY VOICE. #ROSEARMY #whywomendontreport

A post shared by Rose McGowan (@rosemcgowan) on Oct 11, 2017 at 9:19pm PDT

https://twitter.com/Alyssa_Milano/status/919659438700670976

Cheese in the burger

सोशल मीडिया पर सबसे मनोरंजक प्रवृत्तियों में से एक इस साल एंड्रॉइड पर बर्गर इमोजी में पनीर के टुकड़े पर एक बहस थी। और इस बहस में एक नया ही रूप ले लिया था।

https://twitter.com/baekdal/status/924312294439444480

https://twitter.com/sundarpichai/status/924487551372615680

https://twitter.com/bradfitz/status/926539201406836736

Stories, stories all the way

इस सूची में Instagram कहानियों का विशेष उल्लेख होना चाहिए। 2016 में सामने आये इस फीचर ने 2017 में एक नया ही ट्रेंड पकड़ लिया था। इस बात के लिए, स्टोरीज इस साल जंगल की आग की तरह फैल गई, जो कि Instagram से आगे बढ़ रही है। इस साल, फेसबुक ने अपने प्राथमिक ऐप, मैसेंजर, और व्हाट्सएप को इस सुविधा को लॉन्च किया।

via GIPHY