Rs. 10,000 की कीमत में 2017 में अब तक इन स्मार्टफोंस पर रही है सबकी नजर

भारत में सब-10 हजार और 10 हजार के आसपास वाला बजट, ऐसा बजट है जो हर एक यूजर को अपनी ओर आकर्षित करता है, और अगर कंपनी इस बजट में भारत जैसे देश में अपने स्मार्टफोन्स को पेश करे तो उसे कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए हमारे सामने Xiaomi है जो अपने फोंस को इसी बजट के आसपास लॉन्च करके आज भारत में अपनी एक अलग ही जगह बना चुका है। ऑनलाइन बाजार से अब अपने आपको ऑफलाइन बाजार में लेन वाले Xiaomi ने Rs. 10,000 के अन्दर ही कुछ ऐसे स्मार्टफोंस यूजर्स को दिए हैं, जिनका कोई मोल नहीं है। यह अपने आप में सबसे शानदार कहे जा सकते हैं। हालाँकि आज हम महज Xiaomi की ही चर्चा नहीं करने वाले हैं। हम आज इसी बजट में आने वाले ऐसे स्मार्टफोंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिन्होंने इसी बजट में आने के बावजूद यूजर्स पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। यह स्मार्टफोन फीचर्स- जैसे डिसप्ले, कैमरा, बैटरी, परफॉरमेंस और वाजिब कीमत का एक ऐसा मिश्रण हैं कि आप इन्हें देखते ही इनकी ओर आकर्षित हो जाते है। तो आइये जानते हैं Rs. 10,000 के बजट में आने वाले कुछ ऐसे ही स्मार्टफोंस की…

Xiaomi Redmi Note 4

शाओमी Redmi Note 4 स्मार्टफोन में 5.5-इंच (1920 x 1080 पिक्सल) का Full HD डिसप्ले दिया गया है। साथ ही इस स्मार्टफोन में 2.5D कर्व्ड ग्लास भी दिया गया है। शाओमी Redmi Note 4 स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर पर आधारित है। वहीं, ग्राफिक्स के लिए एड्रेनो 506 GPU है। इस स्मार्टफोन को तीन वेरिएंट में पेश किया गया है। पहले वेरिएंट में 2GB रैम के साथ 32GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसकी कीमत 9,999 रुपए है। वहीं, दूसरे वेरिएंट में 3GB रैम के साथ 32GB इंटरनल स्टोरेज के तौर पर दिया गया है, जिसकी कीमत 10,999 रुपए है। वहीं, तिसरे वेरिएंट में 4GB रैम के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज के लिए दिया गया है, इसकी कीमत 12,999 रुपए है। इसे भी देखें: शाओमी ने लॉन्च कि Momoda Smart Leisure मसाज चैयर

फोटोग्राफी के लिए Redmi Note 4 में 13-मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। जिसमें एलईडी फ्लैश, एफ/2.0 अर्पाचर और पीडीएएफ सपोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। वहीं वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 5-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा उपलब्ध है। जिसमें एफ/2.0 अर्पाचर और 85 डिग्री वाइड एंगल लेंस दिए गए हैं। पावर बैकअप के लिए Redmi Note 4 में 4,100mAh की बैटरी उपलब्ध है जो कि कंपनी के अनुसार एक बार चार्ज करने पर पूरा दिन कार्य करने में सक्षम है। कनेक्टिविटी ऑप्शन के तौर पर 4G VoLTE सपोर्ट, वाईफाई और ब्लूटूथ दिए गए हैं।

Micromax Canvas Infinity

माइक्रोमैक्स Canvas Infinity स्मार्टफोन अपनी इनफिनिटी डिसप्ले को लेकर काफी चर्चा में है। इसके अलावा इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है जो कि काफी तीव्र गति से फोन को अनलॉक करने में सक्षम है। फिंगरप्रिंट सेंसर की मदद से यूजर्स 0.2 सेकेंड में फोन अनलॉक कर सकते हैं। माइक्रोमैक्स Canvas Infinity स्मार्टफोन में 3GB रैम के साथ 32GB इंटरनल स्टोरेज के लिए दी गई है। सिंगल टोन एलईडी फ्लैश के साथ 13-मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। वहीं, वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 16-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इन खास फीचर्स के साथ उपलब्ध होने वाले इस स्मार्टफोन की कीमत 9,999 रुपए है।

Yu Yureka Black

Yu Yureka Black में 2.5D कर्व्ड के साथ 5-इंच का (1080 x 1920 पिक्सल) फुल एचडी डिसप्ले दिया गया है। जो कि सुरक्षा के लिहाज से कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 से कोटेड है। यह स्मार्टफोन क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर पर कार्य करता है। Yu Yureka Black में 4GB रैम और 32GB इंटरनल मैमोरी दी गई है। साथ ही माइक्रोएसडी कार्ड के माध्यम से 64GB तक स्टोरेज बढ़ाया जा सकता है। फोटोग्राफी के लिए Yu Yureka Black में Sony IMX 258 senband के साथ 13-मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। वहीं, वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 8-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा उपलब्ध है। दोनों ही कैमरों में फ्लैश की सुविधा दी गई है। वहीं, पावर बैकअप के लिए इस स्मार्टफोन में 3,000mAh की बैटरी दी गई हे। कनेक्टिविटी के लिए Yu Yureka 4G और VoLTE, ब्लूटूथ, वाई-फाई और माइक्रो USB को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा इसमें जीपीएस सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी लगा है।

Asus Zenfone 4 Selfie

Asus Zenfone 4 Selfie को कंपनी ने दो वेरियंट में लॉन्च किया है जिसमें एक वेरियंट में सिंगल कैमरा दिया गया है और इसकी कीमत 9,999 रुपए है। जबकि दूसरे वेरियंट में डुअल फ्रंट कैमरा मौजूद है जिसकी कीमत 14,999 रुपए है। इसके साथ ही कंपनी ने घोषणा की है कि यह डिवाइस फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल में 13,999 रुपए में उपलब्ध होगा। Asus Zenfone 4 Selfie के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 5.5-इंच का फुल एचडी डिसप्ले दिया गया है। यह स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 आॅक्टाकोर प्रोसेसर कार्य करता है। इसमें 3GB रैम और 32GB इंटरनल मैमोरी दी गई है। फोटोग्राफी के लिए 13-मेगापिक्सल का रियर और 13-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। दोनों कैमरों में एलईडी फ्लैश दिया गया है।

वहीं इसके दूसरे वेरियंट में 2.5D कर्व्ड के साथ 5.5-इंच का एमोलेड एचडी डिसप्ले दिया गया है। यह स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नैपड्रैग 430 चिपसेट पर काम करता है। इसमें 4GB रैम और 64GB इंटरनल मैमोरी दी गई है। इसकी खासियत इसमें दिया गया डुअल फ्रंट कैमरा सेटअप है। जिसमें 20-मेगापिक्सल स्टैंडर्ड सेंसर के साथ एक 8-मेगापिक्सल वाइड एंगल लेंस दिया गया है। इसमें 120 डिग्री फील्ड आॅफ व्यू है। वहीं इसमें एलईडी फ्लैश के साथ 16-मेगापिक्सल का रियर कैमरा मौजूद है। पावर बैकअप के लिए दोनों वेरियंट में 3,000mAh की बैटरी मौजूद है। यह स्मार्टफोन 7.1.1 नौगट पर कार्य करते हैं। कनेक्टिविटी आॅप्शन के तौर पर डुअल सिम के साथ 4G वोएलटीई, ब्लूटूथ, वाईफाई और जीपीएस उपलब्ध है।

Lenovo K8 Plus

अगर बात करें Lenovo K8 Plus की स्पेसिफिकेशन की तो इसमें 5.2-इंच का फुल एचडी डिसप्ले है जो 2.5D कर्व्ड और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के साथ आता है। इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन (1920×1080) पिक्सल है। इसमें 2.5 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा-कोर मीडियाटेक हीलियो P25 प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ ही फोन में 3GB रैम और 32GB इनबिल्ट स्टोरेज है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 128 GB तक बढ़ाया जा सकता है।फोन में दो सिम और एक माइक्रोएसडी कार्ड लगाने की सुविधा दी गई है।

Lenovo K8 Plus में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 13-मेगापिक्सल का सेंसर और 5-मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर दिया गया है। इस डुअल कैमरा सेटअप की मदद से यूजर्स डीएसएलआर कैमरा की तरह तस्वीरें क्लिक कर सकते हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 8-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। पावर बैकअप के लिए फोन में 4,000mAh की बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है यह बैटरी यूजर्स को दो दिन का पावर बैकअप देगी। Lenovo K8 Plus एंड्राइड नौगट 7.1.1 ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है। वहीं, इवेंट के दौरान कंपनी ने ऐलान किया है कि आने वाले समय में K8 Plus को एंड्राइड O का अपडेट दिया जाएगा। वहीं, कंपनी ने अंत में K8 स्मार्टफोन के बारे में भी जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही यह फोन ऑफलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध होगा। कंपनी ने इसकी कीमत के बारे में जानकारी नहीं दी है।

Nokia 3

नोकिया 3 में एक यूनीबॉडी डिजाइन दिया गया है, लेकिन इस स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है। नोकिया 3 में 5-इंच का एचडी डिसप्ले दिया जाएगा। इसमें 1.3-GHz क्वाड-कोर मीडियाटेक MT6737 प्रोसेसर दिया गया है। इस स्मार्टफोन में 2GB रैम के साथ 16GB इंटरनल स्टोरेज दी जा सकती है। फोटोग्राफी के लिए नोकिया 3 में 8-मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया जा सकता है। वहीं, सेल्फी ओर वीडियो कॉलिंग के लिए इस स्मार्टफोन में 8-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा हो सकता है। पावर बैकअप के लिए