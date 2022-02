2017 में Google पर सबसे ज्यादा खोजे गए हैं यह गैजेट

जैसा कि हम देख रहे हैं कि गूगल की हर साल साल एक अंत में आने वाली सर्च रिपोर्ट इस बार भी सामने आ गई है, और इस रिपोर्ट के अनुसार, 2017 में सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च किया जाने वाला गैजेट iPhone 8 है. और इसके बाद लोगों ने गूगल पर iPhone X को सर्च किया है। आपको बता दें कि यह आंकड़ा ग्लोबल तौर पर सामने आया है। इस रिपोर्ट में जिन गैजेट्स के नाम दिया गया है. उनके बारे में हम भली भांति जानते हैं, तो आइये आज जिक्र करते हैं, उन्हीं प्रोडक्ट्स का जिन्हें गूगल पर 2017 में सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। Also Read - Nokia 1.4, Nokia 6.4 5G और Nokia 7.4 5G जल्द होंगे लॉन्च, सामने आए फीचर्स

अगर हम टेक प्रोडक्ट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा Nintendo Switch और XBox One X को गूगल पर खोजा गया है, वहीँ इस लिस्ट में यह सबसे ऊपर हैं। अगर हम स्मार्टफोंस की बात करें तो इस लिस्ट में सैमसंग, गूगल और एप्पल ने अपना ध्यान सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचा है। यानी इन कंपनियों के स्मार्टफोंस को सबसे ज्यादा 2017 में गूगल पर सर्च किया गया है।

यह कुछ टॉप टेक प्रोडक्ट्स हैं जो इस साल यानी 2017 में गूगल पर छाए रहे हैं:

iPhone 8

iPhone 8 सिंगल रियर कैमरा के साथ लॉन्च किया गया है। वहीं, iPhone 8 Plus में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। एप्पल iPhone 8 और iPhone 8 Plus के साथ के लिए वायरलेस चार्जिंग भी दिया गया है। नए iPhone 8 और iPhone 8 Plus में ड्यूरेबल ग्लास दिया गया है। दोनों iPhone 8 और iPhone 8 Plus में 64-बिट A11 बायोनिक चिपसेट दिया गया है, जिनमें छह कोर हैं। जिनमें से दो उच्च-प्रदर्शन कोर हैं, चार हाई efficiency कोर हैं। एप्पल का कहना है कि नए iPhone में स्टीरियो स्पीकर को सुधार के साथ पेश किया गया है। वहीं, स्मार्टफोन में नए एप्पल-डिजाइन GPU का इस्तेमाल किया गया हैं, जो A10 से 30 प्रतिशत अधिक फास्ट हैं।

ऑग्मेंटेड रियलिटी के जरिए कैसे किसी प्लेन सर्फेस पर आप कोई वर्चुअल गेमिंग बना सकते हैं। ऑग्मेंटेड रियलिटी फीचर्स दिए गए हैं जिससे रियल टाइम ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग की जा सकेगी। वहीं, कैमरे से 4K वीडियोज रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। पोट्रेट में कई बदलाव किए गए हैं। भारतीय बाजार में iPhone 8 और iPhone 8 Plus आॅनलाइन और आॅफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर सेल के लिए उपलब्ध हैं। भारत में iPhone 8 के 64जीबी मॉडल की कीमत 64,000 रुपए और 256जीबी मॉडल की कीमत 77,000 रुपए है। वहीं iPhone 8 Plus भी दो वेरियंट में उपलब्ध है, जिसमें 64जीबी वेरियंट की कीमत 73,000 रुपए और 256जीबी वेरियंट की कीमत 86,000 रुपए है। इसके अलावा iPhone X को भी लॉन्च किया गया जो कि 3 नवंबर को भारत में सेल के लिए उपलब्ध होगा। iPhone X के 64जीबी मॉडल की कीमत 89,000 रुपए और 256जीबी मॉडल की कीमत 102,000 रुपए है।

iPhone X

एप्पल iPhone X कंपनी का पहला ऑल-स्क्रीन स्मार्टफोन है, जिसमें 5.8-इंच सुपर रेटिना डिसप्ले दिया गया है। इसमें फेस आईडी, वायरैस चार्जिंग, ऑल ग्लास और सर्जिकल ग्रेड स्टेनलैस स्टील बॉडी दी गई है। इसके अलावा फोन वॉटर और डस्ट रेसिस्टेंट है। फोन में दो 12-मेगापिक्सल कैमरा OIS के साथ दिए गए हैं। इसके साथ ही रियर कैमरा डुअल ऑप्टिकल इमेज स्टेब्लाइजेशन और नए कलर फिल्टर, डीपर पिक्सल और इमेज सिगनल प्रोसेसर के साथ मौजूद है। इसके अलावा फोन में 7-मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग फेसटाइम एचडी कैमरा दिया गया है। यह फोन A11 Bionic प्रोसेसर पर आधारित है।

Nintendo Switch

मार्च में लॉन्च किया गया निंटेंडो स्विच और 2017 में एक स्मैश हिट साबित हुआ – 3 मार्च से, 10 मिलियन से अधिक स्विच कंसोल बेचे गए हैं।

लेकिन स्विच की मांग को पूरा करने के लिए निंटोन्डो को संघर्ष करना पड़ा है। यह काफी मुश्किल था कि आप इसे किसी दूकान से लेने जाएँ और यह आपको मिल ही जाये।

Samsung Galaxy S8

सैमसंग Galaxy S8 स्मार्टफोन को इसी साल लॉन्च किया गया था। भारत में Galaxy S8 स्मार्टफोन की कीमत 57,900 रुपए है। स्ट्रैटेजी एनालिटिक्स की एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि Galaxy S8 स्मार्टफोन ने साल 2017 के Q2 में टॉप शिपिंग एंड्राइड स्मार्टफोन बन है। वहीं, शाओमी Redmi 4A स्मार्टफोन भी टॉप 5 सेलिंग स्मार्टफोन की लिस्ट में शामिल हुआ है। हालांकि शिपमेंट का जिक्र करते हुए, रिपोर्ट ने सैमसंग Galaxy S8 को ‘टॉप सेलिंग’ एंड्राइड स्मार्टफोन भी कहा है।

Xbox One X

इस कंसोल को सबसे पहले इस साल की शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक एंटरटेंमेंट एक्सपो (E3)2017 में पेश किया गया था। इसकी कीमत $499 (लगभग 32,200 रुपए ) है। Xbox One X में आठ-कोर कस्टम AMD CPU clocked at 2.3GHz, छह teraflop GPU, 8जीबी फ्लैश मैमोरी, 1TB एचडी इंटरनल स्टोरेज और 12जीबी GDDR5 वीडियो रैम दी गई है।

माइक्रोसॉफ्ट 4K-रेडी गेम्स को कंसोल के लिए तैयार कर रहा है। वहीं, Xbox One X को लेकर कंपनी का दावा है कि यह छोटा और ताकतवर है। वहीं, यूजर्स को इसमें 60 फ्रेम प्रति सेकेंड की वीडियो की वजह से गेम खेलने का एक अलग अनुभव मिलेगा। इस कंसोल के जरिए आप 4K अल्ट्रा एचडी वीडियो में गेमिंग का मजा उठा सकते हैं।

Google Pixel 2 XL

गूगल Pixel 2 XL में एक 6-इंच की P-OLED QHD+ डिसप्ले 1440×2880 पिक्सल रेजोल्यूशन और 538ppi पिक्सल डेंसिटी के साथ आई है। Pixel 2 के तरह ही इस स्मार्टफोन में भी ओक्टा-कोर क्वालकॉम स्नेपड्रैगन 835 प्रोसेसर दिया गया है। Pixel 2 XL को दो वेरिएंट में पेश किया गया है। पहले वेरिएंट में 4जीबी रैम के साथ 64जीबी इंटरनल स्टोरेज के लिए दी गई है। जबकि, दूसरे वेरिएंट में 4जीबी रैम के साथ 128जीबी इंटरनल स्टोरेज के तौर पर दी गई है। यह फोन एंड्राइड 8.0 Oreo पर आधारित है। कैमरा की अगर बात करें तो इस फोन में भी वैसा ही कैमरा मौजूद है जैसा हमने Pixel 2 स्मार्टफोन देखा था। हालांकि यह एक आश्चर्य में डाल देने वाली बात है। ऐसा लग रहा था कि XL डिवाइस में एक डुअल कैमरा देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। फोन में एक बड़ी बैटरी दी गई है और इस स्मार्टफोन के अन्य फीचर Pixel 2 स्मार्टफोन जैसे ही हैं।

Nokia 3310

इस फोन में 2.4 इंच क्यूवीजीए (240×320) नॉन-टचस्क्रीन डिस्प्ले है। इस फोन में 16 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज है जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 32 जीबी तक बढ़ा सकते हैं। इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ एक 2-मेगापिक्सल का रियर कैमरा है और बैटरी 1,200एमएएच की है। कनेक्टिविटी के लिए यह 2जी नेटवर्क सपोर्ट करता है और ब्लूटूथ के साथ आता है।

बता दें कि कंपनी पुराने नोकिया 3310 मॉडल में उपयोग की गई (84×48) पिक्सल प्योर मोनोक्रोम डिसप्ले से बढ़ा और बेहतर है। इसके साथ ही HMD ग्लोबल का कहना है कि नए नोकिया 3310 में मौजूद कर्व्ड स्क्रीन विंडो से फोन को सूरज की रोशनी में इस्तेमाल करने में आसानी होगी।

Samsung Galaxy Note 8

सैमसंग Galaxy Note 8 में QHD+ रेजल्यूशन के साथ 6.3-इंच का क्वाड एचडी+ सुपर AMOLED डिसप्ले दिया गया है। यह स्मार्टफोन 64-bit Exynos 8895 ऑक्टाकोर प्रोसेसर पर कार्य करता है। इसमें 6जीबी रैम और 64जीबी इंटरनल मैमोरी दी गई है। इसके अलावा माइक्रोएसडी कार्ड के माध्यम से 2टीबी तक का एक्सपेंडेबल डाटा स्टोर कर सकते हैं। सैमसंग Galaxy Note 8 के साथ बंडल में S Pen भी दिया गया है।

इस स्मार्टफोन में फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। जिसमें एक 12-मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल कैमरा है जो f/1.7 अपर्चर और OIS सपोर्ट के साथ मौजूद है। जबकि दूसरा 12-मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस है जिसमें f/2.4 अपर्चर और OIS दिए गए हैं। कैमरा फीचर्स के तौर पर 2X ऑप्टिकल जूम सपोर्ट और पोर्ट्रेट मोड भी दिया गया है जो DSLR जैसी फोटो लेने में सहायता करता है। वहीं वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 8-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है जिसमें OIS सपोर्ट दिया गया है।

Razer Phone

फोन में एक 5.7-इंच की QHD IGZO LCD स्क्रीन दी गई है जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। यह किसी भी साधारण फोन से काफी ज्यादा है। इसके अलावा स्मार्टफोन में एक क्वालकॉम स्नेपड्रैगन 835 प्रोसेसर दिया गया है, साथ ही इस स्मार्टफोन में एक 8GB की रैम दी गई है। हालाँकि इसकी रैम को देखकर सीधे तौर पर यह लगता है कि यह गेमिंग के लिए ही निर्मित किया गया है जैसा कि कहा गया जा रहा था। इस तरह की बड़ी रैम आपको रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलती है।

आपको इसके अलावा यह भी बता दें कि स्मार्टफोन में एक डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें आपको 12-मेगापिक्सल F/1.75 का मेन सेंसर और 13-मेगापिक्सल का F/2.6 2X फिक्स ज़ूम लेंस मिल रहा है, इसके अलावा स्मार्टफोन इस कैमरा के साथ एक डुअल टोन LED फ़्लैश भी दी गई है। सेल्फी आदि के लिए स्मार्टफोन में एक 8-मेगापिक्सल का f/2.0 अपर्चर वाला कैमरा मिल रहा है। स्मार्टफोन एंड्राइड 7.1.1 नौगट पर काम करता है। इसके अलावा ऐसा कहा गया है कि आने वाले साल की पहली तिमाही में स्मार्टफोन को एंड्राइड Oreo का अपडेट दिया जाएगा।

Oppo F5

Oppo F5 में 6-इंच का फुल एचडी डिसप्ले दिया गया है जिसमें 2160×1080पिक्सल रेजल्यूशन और 18:9 एक्सपेक्ट रेशियो दिए गए हैं। वहीं इस स्मार्टफोन की एक और खासियत इसमें दिया गया 20-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, जिसमें aperture f/2.0 शामिल है। जबकि पिछले स्मार्टफोन Oppo F3 में 16-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा उपलब्ध था। खास बात है कि Oppo F5 के फ्रंट कैमरे में Artificial Intelligence (AI) सपोर्ट दिया गया है। जो आपके चेहरे के हर एंगल को “पूरी तरह से क्रिएट और प्राकृतिक सेल्फी बनाने के लिए” कार्य करता है। ओप्पो का दावा है कि कैमरा बैकग्राउंड के अनुसार प्रकाश समायोजित करने में सक्षम है।

Oppo F5 स्मार्टफोन MediaTek MT6763T ऑक्टाकोर प्रोसेसर पर कार्य करता है। जिसमें ग्राफिक्स के लिए Mali G71 GPU दिया गया है। इस स्मार्टफोन में 4जीबी/6जीबी रैम के साथ 32जीबी/64जीबी इंटरनल मैमोरी दी गई है। जिसमें एक्सपेंडेबल स्टोरेज के लिए माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट भी दिया गया है। इस स्मार्टफोन में f/1.8 aperture के साथ 16-मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। एंड्राइड 7.1 नौगट के साथ ColorOS 3.2 पर आधारित इस स्मार्टफोन में पावर बैकअप के लिए 3,200एमएएच की बैटरी दी गई है। कनेक्टिविटी ऑप्शन के तौर पर इसमें डुअल सिम सपोर्ट, 4जी एलटीई के साथ वोएलटीई एचडी वॉयस कॉलिंग, ब्लूटूथ और वाईफाई दिए गए हैं।

OnePlus 5

OnePlus 5 में 5.5-इंच (1080 x 1920 पिक्सल) डिसप्ले दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 16-मेगापिक्सल रियर-फेसिंग कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 16-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरे दिया गया है। साथ ही इस स्मार्टफोन में 8GB रैम और 128GB इंटरनल मैमोरी दी गई है। इस स्मार्टफोन में पावर बैकअप के लिए 3,300mAh की बैटरी दी गई है। यह स्मार्टफोन एंड्राइड 7.1.1 नौगट पर आधारित है।

Nokia 6

Nokia 6 के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो स्मार्टफोन को एंड्राइड 7.0 नौगट के साथ पेश किया गया है, और यह डुअल-सिम को भी सपोर्ट करता है। स्मार्टफोन में आपको एक 5.5-इंच की FHD 1080×1920 पिक्सल की 2.5D कर्व ग्लास कोटिंग डिसप्ले मिल रही है, जो गोरिल ग्लास 3 के प्रोटेक्शन के साथ आई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि स्मार्टफोन में आपको ओक्टा-कोर क्वालकॉम स्नेपड्रैगन 430 प्रोसेसर मिल रहा है। जो एड्रेनो 505 GPU के साथ आपको स्मार्टफोन में मिल रहा है। आपको ये भी बता दें कि स्मार्टफोन में एक 3GB की LPDDR3 रैम मिल रही है।