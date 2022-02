Rs. 10,000 की कीमत में आपको काफी पसंद आ सकते हैं यह शानदार स्मार्टफोन

भारतीय स्मार्टफोन बाजार एक ऐसा बाजार है, जहां आपको हर प्राइस सेगमेंट में एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन मिल जायेंगे, हालाँकि इतने बड़ी संख्या में स्मार्टफोंस के बाजार में मौजूद होने से कंफ्यूजन भी कुछ ज्यादा ही रहता है, क्योंकि आप अपने लिए जिस स्मार्टफोन की खोज में हैं, उसके साथ साथ बाजार में और भी कई स्मार्टफोंस कतार में खड़े होते हैं, तो आपको किसी एक का चुनाव करने में बड़ी दिक्कत आती है… क्यों सही कहा न मैंने। हालाँकि अगर आप Rs. 30,000 से Rs. 40,000 और उससे कुछ ज्यादा कीमत वाला कोई फ्लैगशिप डिवाइस लेना चाहते हैं, तो आपके चॉइस कम होती है। आप आसानी से कोई भी एक डिवाइस चुन सकते हैं। क्योंकि इतनी ज्यादा कीमत में आप स्पेक्स के मामले में भी ज्यादा गौर करते हैं। हालाँकि जब बात आती है, बजट या मिड-रेंज सेगमेंट की तो, मैं भी कई बार यह सोचने पर पर मजबूर हो जाता हूँ कि आखिर मेरे किसी दोस्त के इस सेगमेंट में कोई स्मार्टफोन के बारे में पूछने पर मैं उसे क्या रीकमेंड करूँगा। क्योंकि इस सेगमेंट में स्मार्टफोंस की भरमार है। Also Read - Mi Super Sale : शाओमी की सुपर सेल का दूसरा दिन आज, इन स्मार्टफोन पर मिल रही हैं शानदार डील्स

भारतीय बाजार इस कीमत में आने वाले स्मार्टफोन से भरा पड़ा है शायद इसी कारण इस सेगमेंट को सबसे प्रतिस्पर्धी सेगमेंट भी कहा जाता है। लेकिन आप जहां भी किसी प्रोडक्ट को लेकर कंफ्यूज होते हैं, वहां हम आपकी मदद के लिए खड़े होते हैं। तो आज Rs. 10,000 कि कीमत के अंदर आने वाले कुछ स्मार्टफोंस के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जो आपको काफी पसंद आएंगे। इन स्मार्टफोंस में बढ़िया डिसप्ले से लेकर, बड़ी बैटरी, और दमदार कैमरा से लेकर तेज़ फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है। तो आइये जानते हैं ऐसे ही कुछ स्मार्टफोंस के बारे में जो आपको Rs. 10,000 के अंदर कि कीमत में बड़ी आसानी से मिल जायेंगे।

Xiaomi Redmi Y1, कीमत Rs. 8,999/10,999

आज ही इस स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च किया गया है, साथ ही आपको यह भी बता दें कि इसे दो अलग कीमत के साथ साथ दो अलग अलग रैम और स्टोरेज वैरिएंट्स में पेश किया गया है, यानी इसे आप 3GB रैम और 32GB स्टोरेज में Rs. 8,999 की कीमत में ले सकते हैं साथ ही अगर आप इसके 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वैरिएंट को लेना चाहते हैं, तो इसे आप Rs. 10,999 में ले सकते हैं। गर इस स्मार्टफोन के सबसे खास फीचर की चर्चा करें तो यह 16-मेगापिक्सल के फ्रंट कमेरा से लैस है, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत भी है।

अगर इसके 16-मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा के अलावा फोन में मौजूद कुछ अन्य फीचर्स की चर्चा करें तो आपको बता देते हैं कि स्मार्टफोन में एक 13-मेगापिक्सल का रियर कैमरा भी दिया गया है, जो फ़्लैश के साथ फोन में मौजूद है। Redmi Y1 स्मार्टफोन में बेहतर परफॉरमेंस के लिए क्वालकॉम का स्नेपड्रैगन 435 प्रोसेसर दिया गया है, साथ ही इसमें प्रोसेसर को सपोर्ट करने के लिए 3GB/4GB रैम भी मौजूद है, स्मार्टफोन की स्टोरेज की चर्चा करें तो इसमें आपको 32GB/64GB की स्टोरेज दी गई है। स्मार्टफोन में आपको डुअल सिम सपोर्ट मिल रही है, साथ ही यह 4G और VoLTE को भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा स्मार्टफोन में अलग से एक माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट दिया गया है। डिवाइस में 5.5-इंच की एक HD स्क्रीन भी मौजूद है, इसके अलावा स्मार्टफोन में मौजूद फिंगरप्रिंट सेंसर को बैक में जगह दी गई है। साथ साथ इसमें एक 3080mAh क्षमता की बैटरी भी मौजूद है।

InFocus Turbo 5 Plus, कीमत Rs. 8,999

InFocus Turbo 5 Plus में पावर बैकअप के लिए इस स्मार्टफोन में 4,850mAh की बैटरी दी गई है। 5.5-इंच का आईपीएस डिसप्ले दिया गया है। इस स्मार्टफोन में ओक्टा-कोर मीडियाटेक MT 6750 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। InFocus Turbo 5 Plus स्मार्टफोन में 3GB रैम के साथ 32GB इंटरनल स्टोरेज के लिए दी गई है। वहीं, माइक्रोएसडी कार्ड के माध्यम से स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है। इस स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए इस स्मार्टफोन में 13-मेगापिक्सल और 5-मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा दिया गया है। जिसमें डिजिटल जूम फीचर भी उपलब्ध है। वहीं, वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए इस स्मार्टपोन में 5-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। यह स्मार्टफोन एंड्राइड नौगट पर आधारित है। साथ ही InFocus Turbo 5 Plus में फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है।

शाओमी Redmi 4A, कीमत Rs. 6,999

सबसे पहले बात करते हैं शाओमी Redmi 4A स्मार्टफोन की। 8,000 रुपए में अगर आप एक शानदार कैमरा वाले स्मार्टफोन की तलाश कर रहे हैं, तो शाओमी का यह स्मार्टफोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। शाओमी Redmi 4A में 5-इंच का एचडी डिसप्ले दिया गया है। साथ ही इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम क्वाड-कोर स्नेपड्रैगन 425 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। फोटोग्राफी के लिए इस स्मार्टफोन में फ्लैश एलईडी के साथ 13-मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। वहीं, वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 5-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। Redmi 4A दो वेरिएंट में उपलब्ध है। पहले वेरिएंट में 2GB रैम और 16GB इंटरनल मैमोरी दी गई है। वहीं, दूसरे वेरिएंट में 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज के लिए दी गई है। वहीं, माइक्रोएसडी कार्ड के माध्यम से 128GB तक स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है। शाओमी Redmi 4A एंड्राइड 6.0 मार्शमैलो पर आधारित है। पावर बैकअप के लिए इस स्मार्टफोन में 3,120एमएएच की बैटरी दी गई है।

Kult Gladiator, कीमत Rs. 6,999

Kult Gladiator स्मार्टफोन में 5.5-इंच का On-Cell एचडी आईपीएस डिसप्ले दिया गया है। साथ ही इस स्मार्टफोन में 2.5D कर्व्ड ग्लास डिसप्ले भी दिया गया है। Kult Gladiator स्मार्टफोन में 1.25GHz 64-bit क्वाड-कोर मीडियाटेक प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। फोटोग्राफी के लिए Kult Gladiator स्मार्टफोन में 13-मेगापिक्सल का रियर AF कैमरा के साथ एलईडी फ्लैश दिया गया है। वहीं, वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 8-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। साथ ही इस स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा में भी एलईडी फ्लैश दिया गया है, जिसकी मदद से बेहतरीन फोटो ली जा सकती है। इस स्मार्टफोन में 3GB रैम के साथ 32GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। वहीं, माइक्रोएसडी कार्ड के माध्यम से 32GB तक स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही यह एंड्राइड 7.0 नौगट पर आधारित है। पावर बैकअप के लिए Kult Gladiator स्मार्टफोन में 4,000mAh की बैटरी दी गई है।

Spice V801, कीमत Rs. 7,999

इस स्मार्टफोन की सबसे खास बात इसका डुअल सोशल मीडिया एकाउंट्स को सपोर्ट करना है, यानी आप इस स्मार्टफोन में एक ही समय में Whatsapp, Instagram, Facebook और Twitter एकाउंट्स को चला सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि स्मार्टफोन में 3GB की रैम और 16GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। जिसे आप माइक्रोएसडी कार्ड की सहायता से 32GB तक बढ़ा सकते हैं, इसमें एक 5-इंच की HD IPS 2.5D कर्व ग्लास डिसप्ले दी गई है। यहाँ आपको यह भी बता दें कि स्मार्टफोन में आपको 4G VoLTE और ViLTE सपोर्ट भी मिल रहा है, इसके अलावा आपको इसमें एक 2700mAh क्षमता की बैटरी मिल रही है। अगर कैमरा आदि की चर्चा करें तो स्मार्टफोन में एक 8-मेगापिक्सल का रियर और 8-मेगापिक्सल का ही फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसके अलावा फोन को शक्ति प्रदान करने के लिए इसमें एक 1.25GHz का क्वाड-कोर मीडियाटेक प्रोसेसर मिल रहा है। फोन में एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है।

InFocus Turbo 5, कीमत Rs. 7,999

InFocus Turbo 5 स्मार्टफोन में 5.2-इंच (720 x 1280 पिक्सल) डिसप्ले दिया गया है। पावर बैकअप के लिए इस स्मार्टफोन में 5,000एमएएच की बैटरी दी गई है। यह स्मार्टफोन एंड्राइड 7.0 नौगट पर आधारित है। फोटोग्राफी के लिए Turbo 5 में 13-मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। वहीं, वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए इस स्मार्टफोन में 5-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। Turbo 5 स्मार्टफोन में 2GB रैम और 16GB इंटरनल मैमोरी दी गई है। इस स्मार्टफोन में माइक्रोएसडी कार्ड के माध्यम से 32GB तक स्टोरेज स्टोर किया जा सकता है।

Infinix Hot 4 Pro, कीमत Rs. 7,499

Infinix Hot 4 Pro स्मार्टफोन में 5.5-इंच का एचडी TFT डिसप्ले दिया गया है। साथ ही Infinix Hot 4 Pro स्मार्टफोन में 1.3GHz क्वाड-कोर मीडियाटेक MT6737W प्रोसेसर दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए Infinix Hot 4 Pro स्मार्टफोन में 13-मेगापिक्सल का ऑटो फोक्स रियर कैमरा दिया गया है। वहीं, वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए इसमें 5-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इस स्मार्टफोन में 2GB रैम के साथ 16GB इंटरनल स्टोरेज के तौर पर दी गई है। वहीं, Infinix Hot 4 Pro स्मार्टफोन में माइक्रोएसडी कार्ड के माध्यम से 128GB तक स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है। यह स्मार्टफोन एंड्राइड 6.0 मार्शमैलो पर आधारित XOS पर चलेगा। पावर बैकअप के लिए इस स्मार्टफोन में 4,000एमएएच की बैटरी दी गई है।

Zen Admire Sense, कीमत Rs. 5,999

इस स्मार्टफोन में एक 5-इंच की FWVGA डिसप्ले मौजूद है साथ ही इसमें आपको 1.3GHz का क्वाड-कोर प्रोसेसर भी मिल रहा है। इसमें एक 1GB रैम के साथ 8GB की इंटरनल स्टोरेज मिल रही है जिसे आप माइक्रोएसडी कार्ड की सहायता से 32GB तक बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा कैमरा आदि की चर्चा करें तो स्मार्टफोन में एक 5-मेगापिक्सल का रियर कैमरा फ़्लैश के साथ और 5-मेगापिक्सल का ही फ्रंट कैमरा भी मिल रहा है। फोन में एक 2300mAh क्षमता की बैटरी दी गई है।

Panasonic Eluga Ray 700

पैनासोनिक Eluga Ray 700 में 5,000एमएएच की बैटरी दी गई है। जो कि बेहतर बैटरी बैकअप देने में सक्षम है। इसमें 5.5-इंच डिसप्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन (1080×1920) पिक्सल है। डिसप्ले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 और 2.5डी कर्व्ड ग्लास से लैस है। इसके अलावा फोन में 1.3 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा-कोर मीडियाटेक एमटीके6753 प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 3GB रैम और इंटरनल स्टोरेज 32GB है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 128GB तक बढ़ाया जा सकता है। फोटोग्राफी की बात करें तो Eluga Ray 700 में पीडीएएफ, 5पी लेंस और अपर्चर एफ/2.0 के साथ एक 13-मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 13-मेगापिक्सल का कैमरा है। पावर बैकअप के लिए फोन में 5,000एमएएच की बैटरी दी गई है। साथ ही यह फोन एंड्राइड 7.0 नौगट पर कार्य करता है।