10,000 रुपये के अंदर ये हैं बेस्ट स्मार्टफोन

अक्टूबर 2018 में अगर आप 10,000 रुपये के अंदर आने वाले स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो आप शायद कन्फ्यूज हो सकते है की कौन सा स्मार्टफोन खरीदा जाएं। इसकी एक वजह यह है कि फिलहाल मार्केट में 10,000 रुपये से अंदर कई दिलचस्प और बेहतरीन स्मार्टफोन मौजूद हैं। नोकिया 2.1 स्मार्टफोन से लेकर शाओमी के रेडमी 6A तक कई स्मार्टफोन इस लिस्ट में शामिल हैं। हम आपके लिए चुनिंदा बेहतरीन स्मार्टफोन की एक लिस्ट लेकर आएं हैं, जिन्हें आप खरीद सकते हैं।

Nokia 2.1

HMD Global ने नोकिया 2.1 को 6,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। एंड्रॉइड ओरियो के साथ आने वाले इस स्मार्टफोन में 5.5-इंच की HD डिस्प्ले है। स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 425 SoC, 1 जीबी रैम, 8 जीबी स्टोरेज, 8 मेगापिक्सल रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा और बड़ी 4,000 एमएएच की बैटरी है। आप इस स्मार्टफोन को नोकिया की अॉफिशियल वेबसाइट और पेटीएम मॉल से खरीद सकते हैं।

Xiaomi Redmi 6A

शाओमी ने रेडमी 6A को भारत में पिछले महीने लॉन्च किया था। यह स्मार्टफोन रेडमी 5A का अपग्रेडिड मॉडल है। स्मार्टफोन को भारत में 5,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है। शाओमी Redmi 6A में 5.45-इंच HD+ IPS LCD डिस्प्ले पैनल के साथ 18:9 एस्पेक्ट रेश्यो और 720×1440 पिक्सल रिजॉल्यूशन है। डिवाइस मीडियाटेक Helio A22 quad-core SoC पर आधारित है।

डिवाइस में रियर पर 13-मेगापिक्सल कैमरा सेंसर और सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5-मेगापिक्सल कैमरा सेंसर है। पावर बैकअप के लिए डिवाइस में 3,000mAh की बैटरी दी गई है। साथ ही यह हैंडसेट एंड्रॉइड 8.1 Oreo-बेस्ड MIUI 9.6 पर कार्य करता है। इस स्मार्टफोन को आप शाओमी की अॉफिशियल वेबसाइट या या अमेजन इंडिया से खरीद सकते हैं।

Honor 7s

हुवावे के सब-ब्रांड अॉनर ने अॉनर 7s को हाल ही में भारत में लॉन्च किया है। स्मार्टफोन को फ्लिटकार्ट के द्वारा खरीदा जा सकता है। स्मार्टफोन की भारतीय मार्केट में कीमत 6,999 रुपये है। इसमें 5.45 इंच HD+ डिस्प्ले है। डिवाइस में मीडियाटेक MT6739 SoC के साथ 2GB रैम और 16GB की इंटरनल स्टोरेज है।

फोटोग्राफी के लिए Honor 7s में 13MP का रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा है। फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। इसमें 3,020mAh की बैटरी दी गई है। यह एंड्रॉइड 8.1 Oreo के साथ EMUI 8.0 पर कार्य करता है। Honor 7s में पावर बैकअप के लिए 3,020mAh बैटरी दी गई है।

Realme C1

रियलमी 2 प्रो के लॉन्च इवेंट में कंपनी ने रियलमी C1 को लॉन्च कर सभी को चौंका दिया था। स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट के जरिए सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी कीमत 6,999 रुपये है और यह शाओमी के रेडमी 6A और अॉनर 7s को सीधी टक्कर देगा। रियलमी C1 में क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 450 SoC दिया गया है। स्मार्टफोन में 2 जीबी रैम और 16 जीबी इंटरनल स्टोरेज दी गई है।

रियलमी C1 में 6.2 इंच का HD+ नॉच डिस्प्ले है, जो इसे इस कीमत में ‘नॉच डिस्प्ले’ के साथ आने वाला सबसे सस्ता स्मार्टफोन बनाता है। यह एक यूनिबॉडी डिजाइन और एक ग्लॉसी बैक पैनल के साथ आता है। रियलमी C1 एंड्रॉइड 8.1 ओरियो पर बेस्ड ColorOS 5.1 पर ऑपरेट होगा।

Vivo Y71i

अाखिर में लिस्ट में वीवो का Y71i स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन की कीमत 8,990 रुपये है और यह फुल स्क्रीन डिस्प्ले के साथ आता है। फोन में क्वॉड-कोर क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 425 प्रोसेसर दिया गया है। स्मार्टफोन में 2जीबी रैम और 16जीबी इंटरनल स्टोरेज है, जिसकी स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से 256जीबी तक बढ़ा सकते हैं।

फोटोग्राफी के लिए डिवाइस में 8-मेगापिक्सल रियर कैमरा f/2.0 अपर्चर और एलईडी फ्लैश है। इसके अलावा फ्रंट पर 5-मेगापिक्सल शूटर AI ब्यूटी और f/2.2 अपर्चर के साथ दिया गया है। Vivo Y71i में पावर बैकअप के लिए 3,360mAh की नॉन-रिमूवेबल Li-ion बैटरी दी गई है और यह एंड्रॉइड 8.1 Oreo पर कार्य करता है।