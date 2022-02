क्या आप जानते हैं डुअल सेल्फी कैमरा वाले इन SmartPhones के बारे में, इनसे ले सकते हैं सबसे शानदार सेल्फी

सेल्फी, हमने वो दौर भी देखा है जब स्मार्टफोंस में या मोबाइल फोंस में महज रियर कैमरा ही हुआ करता था और इसके माध्यम से ही हम फोन को उल्टा करके सेल्फी लिया करते थे, हालाँकि उस समय सेल्फी के बारे में इतना लोग जानते भी नहीं थे जितना आज जानते हैं। आज सेल्फी सोशल मीडिया पर एक नया ही ट्रेंड बना हुआ है। खासकर हमारे युवाओं के बीच में तो इसकी एक नई ही परिभाषा है। आजकल पाउट को सभी के द्वारा जाना जाने लगा है। और इस बात के श्रेय हम चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Oppo को दें तो इसमें कोई भी हर्ज नहीं होगा। Oppo ने भारत में सेल्फी को एक नया आयाम दिया है। जहां एक ओर भारत में कैमरा फोंस पर जोर दिया जा रहा था वहां Oppo एक नई ही तरह की पहल करते हुए नजर आया और सेल्फी कैमरा को इसने अपने फोंस के जरिये एक नई ही परिभाषा दे दी। और इसके बाद तो Vivo और जियोनी भी इस लिस्ट में जुड़कर इसे और बढ़ाते चले गए। और इसकी को देखते हुए आज भारत में सेल्फी स्मार्टफोंस की भरमार है। Also Read - Flipstar sale का आज आखिरी दिन : OPPO F3 समेत TV और लैपटॉप मिल रहा है अट्रैक्टिव डिस्काउंट

आज हम आपसे कुछ ऐसे ही स्मार्टफोंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो सेल्फी कैमरा के साथ आते हैं, हालाँकि महज सेल्फी कैमरा के साथ ही नहीं बल्कि डुअल सेल्फी कैमरा के साथ आते हैं, आप इन स्मार्टफोंस के बारे में बिलकुल जानते होंगे लेकिन आज हम आपको इनके बारे में एक बार फिर से बताने वाले हैं। तो आइये जानते हैं कुछ ऐसे स्मार्टफोंस के बारे में जो डुअल सेल्फी कैमरा के साथ आपको भारत में आसानी से मिल जायेंगे। और फिर आप भी सोशल मीडिया के सेल्फी हीरो बन सकते हैं।

Oppo F3 Plus

Oppo F3 Plus में 6-इंच की FHD सुपर AMOLED डिसप्ले मौजूद है। इस स्मार्टफोन में स्नैपड्रेगन 653 चिपसेट प्रोसेसर और एड्रिनो 510 GPU दिया गया है। साथ ही इसमें एक 6GB रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। वहीं, माइक्रोएसडी कार्ड के माध्यम से 128GB तक स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है। Oppo F3 Plus ब्लैक और गोल्ड कलर वेरिएंट में मिलता है। फोटोग्राफी की बात करें तो Oppo F3 Plus में भी एक 20-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और इसके अलावा एक 8-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा यानी ड्यूल-सेल्फी कैमरा दिया गया है। वहीं, 16-मेगापिक्सल का रीयर कैमरा भी दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि यह फोन 4,000mAh क्षमता की बैटरी के साथ पेश किया गया है। साथ ही यह फोन एंड्राइड 6.0 मार्शमैलो के साथ Color OS 3.0 पर कार्य करता है। कनेक्टिविटी की बात करें, तो Oppo F3 Plus में 4जी वीओएलटीई, वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी, ब्लूटूथ 4.1, GPS/ए-GPS, 3.5 एमएम ऑडियो जैक और माइक्रो यूएसबी (ओटीजी के साथ) जैसे फीचर हैं।

Honor 9i

कंपनी का कहना है कि Honor 9i स्मार्टफोन दुनिया का पहला ऐसा फोन है, जो कि चार कैमरा और फुल व्यू डिसप्ले के साथ आता है। इस स्मार्टफोन में 5.9-इंच फुल एचडी+ 18:9 आस्पेक्ट रेश्यो के साथ 2.5D कर्व्ड ग्लास डिसप्ले मिनिमल बेजल के साथ दिया गया है। इसके साथ ही यह फोन 2.36GH ऑक्टा कोर Kirin 659 चिपसेट प्रोसेसर है। इस स्मार्टफोन में 4GB रैम के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। वहीं, माइक्रोएसडी कार्ड के माध्यम से 128GB तक स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में 16-मेगापिक्सल के साथ 2-मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा दिया गया है। वहीं, वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 13-मेगापिक्सल के साथ 2-मेगापिक्सल के डुअल फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसके अलावा पावर बैकअप के लिए फोन में 3,340mAh की बैटरी दी गई है। यह फोन एंड्राइड नौगट पर आधारित है।

Vivo V5 Plus

Vivo V5 Plus में उपयोग किए गए खास फीचर डुअल सेल्फी कैमरे की बात करें तो इसमें 20-मेगापिक्सल कैमरा यूनिट में सोनी आईएमएक्स376 1/2.78-इंच सेंसर के साथ एफ/2.0 अपर्चर और 5पी लैंस सिस्टम दिए गए हैं। वहीं सेकेंडरी में 8-मेगापिक्सल सेंसर के साथ एफ/2.0 अपर्चर दिया गया है। एप्पल आईफोन 7 Plus में भी इसी तरह का डुअल रीयर कैमरा सेटअप दिया गया था। जबकि Vivo V5 Plus में डुअल फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया गया है जो कि डीएसएलआर की तरह फोटोग्राफी करने में सक्षम है।

Vivo V5 Plus में 2.5D कर्व्ड डिसप्ले के साथ 5.5-इंच का फुल एचडी डिसप्ले दिया गया है। जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 से कोटेड है। यह स्मार्टफोन क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 625 आॅक्टाकोर चिपसेट पर कार्य करता है। इसमें 4GB रैम और 64GB इंटरनल मैमोरी दी गई है। फोटोग्राफी के लिए Vivo V5 Plus में 16-मेगापिक्सल का रीयर कैमरा दिया गया है। जिसमें LED फ्लैश, एफ/2.0 अपर्चर और 4के वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा उपलब्ध है। पावर बैकअप के लिए इसमें 3,160mAh की बैटरी दी गई है जिसमें Vivo की डुअल चार्जिंग इंजिन तकनीक का उपयोग किया गया है। यह स्मार्टफोन एंडरॉयड 6.0 मार्शमेलो पर कार्य करता है।

InFocus Snap 4

इनफोकस Snap 4 में 5.2-इंच का oncell IPS डिसप्ले दिया गया है। इस स्मार्टफोन में 1.5Ghz ऑक्टा-कोर मीडियाटेक MT6750N प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इसमें Mali T860 GPU भी दिया गया है। इनफोकस Snap 4 स्मार्टफोन में 4GB रैम के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज के लिए दी गई है। वहीं, माइक्रोएसडी कार्ड के माध्यम से 128GB तक स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है।

इनफोकस Snap 4 में 13-मेगापिक्सल के साथ 8-मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा दिया गया है। इसके साथ ही इस स्मार्टफोन में डुअल फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए फोन में 8-मेगापिक्सल के साथ 8-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। जिसकी मदद से यूजर्स शानदार सेल्फी का आनंद सकते हैं। साथ ही इसमें beautification मोड भी दिया गया है। पावर बैकअप के लिए इनफोकस Snap 4 में 3,000mAh की बैटरी दी गई है। यह स्मार्टफोन एंड्राइड नौगट पर आधारित है।

Oppo F3

Oppo F3 स्मार्टफोन में 5.5-इंच का (1080X1920 पिक्सल) का फुल एचडी डिसप्ले दिया गया है। वहीं, डिसप्ले की पिक्सल डेनसिटी 401 पिक्सल प्रति इंच है। स्क्रीन 2.5D कार्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ आता है। Oppo F3 में 1.5 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा-कोर मीडियाटेक MT6750T प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। ग्राफिक्स के लिए मालीT86-MP2 इंटिग्रेटेड है। Oppo F3 स्मार्टफोन में 4GB रैम के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज के तौर पर दिया गया है। वहीं, माइक्रोएसडी कार्ड के माध्यम से 128GB तक स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है। Oppo F3 स्मार्टफोन एंड्राइड 6.0 मार्शमैलो पर आधारित कलर ओएस 3 पर चलता है।

फोटोग्राफी के लिए Oppo F3 स्मार्टफोन में 13-मेगापिक्सल का सेंसर जो डुअल PDAF और अपर्चर एफ/2.2 से लैस रियर कैमरा दिया गया है। इसके साथ LED फ्लैश भी दिया गया है। वहीं, वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 16-मेगापिक्सल और 8-मेगापिक्सल का डुअल फ्रंट कैमरा दिया गया है।