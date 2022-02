CES 2018: दूसरे दिन स्मार्टफोन, लैपटॉप से लेकर ईयरबड को किया गया पेश

साल 2018 के शुरूआत के साथ ही लास वेगास में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES 2018) का भी आगाज हो गया है। वहीं, इस इलेक्ट्रॉनिक्स शो का आगाज 9 जनवरी से शुरू हुआ है, जो कि 12 जनवरी तक चलेगा। साथ ही इस शो के दौरान एक से बढ़कर एक गैजेट्स लॉन्च किए गए है। वहीं, अभी और भी शानदार गैजेट्स लॉन्च होने की संभावना है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो 2018 में विश्व की लगभग सभी बड़ी तकनीकी कंपनियां शामिल हुई हैं। आइए देखते हैं CES 2018 में दूसरे दिन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च हुए है। Also Read - AirPods Max ओवर ईयर हेडफोन्स 59,990 रुपये में लॉन्च, जानें क्या है खास

1. Asus

Asus Zenfone Max Plus (M1) स्मार्टफोन को CES 2018 में पेश किया है। वहीं, यह स्मार्टफोन US में 3जीबी रैम के साथ 32जीबी इंटरनल स्टोरेज के साथ पेश की गई है। इसकी कीमत 229 डॉलर (14,500 रुपए) है। यह स्मार्टफोन Azure Silver और Deepsea Black कलर वेरिएंट में उपलब्ध हैं। Asus Zenfone Max Plus (M1) एंड्राइड नौगट 7.0 पर आधारित है। इसमें आपको एक फेस अनलॉक फीचर भी मिल रहा है। स्मार्टफोन में 5.7-इंच की IPS FHD+ 1080×2160 पिक्सेल की 18:9 आस्पेक्ट रेशियो वाली डिसप्ले मौजूद है। इसके अलावा इसमें आपको एक मीडियाटेक MT6750T प्रोसेसर दिया गया है। स्मार्टफोन में एक डुअल कैमरा सेटअप 16+8MP दिया गया है। इसके अलावा इसमें आपको एक 8-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी मिल रहा है।

2. Bellus3D

CES 2018 में Bellus3D फेस कैमरा प्रो के तौर पर लॉन्च किया गया है। यह दो तरह से काम करता है। पहला इसमें एक इंफ्रारेड डेप्थ सिस्टम स्कैन है जो आपके फेस को स्कैन करता है, इसके अलावा इसके द्वारा ही आपके फेस को हर ओर से कैप्चर किया जाता है। इसके अलावा आपके फोन या टैबलेट के फ्रंट कैमरा से एक ओर तस्वीर ली जाती है जो ज्यादा एक्यूरेट और कलर इमेज होती है। और इन दोनों ही कैप्चर करने के बाद यह इस तस्वीर को 3D इफेक्ट प्रदान कर देता है, आप इस वीडियो में इस स्कैनर को करीब से जान सकते हैं।

3. Dell

Dell ने CES 2018 में इवेंट के दौरान अपने नए XPS 15 2-in-1 लैपटॉप को पेश किया। कंपनी इसे छोटा और सबसे पावरफुल 15-inch 2-in-1 बता रही है। इसके अलावा यह नए 8th जनरेशन इंटेल कोर सीपीयू पर काम करेगा जो कि एमडी ग्राफिक्स से इंटिग्रेटेड होगा। Dell XPS 15 2-इन-1 को फुल-एचडी और 4K एचडी डिसप्ले रेजोल्यूशन ऑप्शन के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा इसकी स्क्रीन 100 प्रतिशत RGB कलर gamut होगी। 2-in-1 की हाइट 16mm है और यह 15 घंटे की बैटरी लाइफ देता है। यह Dell Active Pen stylus को सपोर्ट करता है और XPS 15 2-in-1 मैग्नेट बिल्ट से बना है, ताकि आप सक्रिय पेन को माउंट कर अपने साथ ले जा सकें।

4. Lenovo

लेनोवो ने ARM-चिपसेट बेस्ड विंडोज 10 लैपटॉप को CES 2018 में लॉन्च किया है।इस लैपटॉप को Miix 630 notebook का नाम दिया गया है। यह क्वालकॉम स्नैपड्रेगन चिपसेट पर आधारित है। लेनोवो 2-इन-1 नोटबुक में 12.3-इंच का (1920x 1080 पिक्सल) फुल एचडी डिसप्ले दिया गया है। इसके साथ ही इसमें डिटेचेबल कीबोर्ड मौजूद है। इसके अलावा यह लैपटॉप क्वालकॉम स्नैपड्रेगन 835 SoC पर आधारित है। लेनोवो Miix 630 दो ऑप्शन-4जीबी रैम और 8जीबी रैम और 64जीबी से लेकर 256जीबी इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन देते हैं।

5. Sennheiser

Sennheiser ने CES 2018 में अपना ब्लूटूथ डिवाइस CX 6.00BT ईयरबड पेश किया। Sennheiser CX 6.00BT ईयरबड की खासियत है कि इसमें आप एक साथ दो डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। कंपनी को पहले से ही हाई क्वालिटी ऑडियो प्रोडेक्ट के लिए जाना जाता है। ऐसे में नए डिवाइस में भी शानदार ऑडियो क्वालिटी की सुविधा मिलेगी। Sennheiser ने अपने नए ईयरबड CX 6.00BT को एप्पल के BeatX इन ईयर हेडफोन के समान डिजाइन किया है। नए डिवाइस को बजट श्रेणी में लॉन्च किया गया है, जिसकी कीमत 99.95 डॉलर (लगभग 6,400 रुपए) है। CX 6.00BT में नया फीचर two ear-canal earbuds दिया गया है जो एक केबल से कनेक्ट होते हैं और इसमें आपकी गर्दन के पीछे जाता है।

6. Misfit

CES 2018 में Misfit ने अपने नई स्मार्ट वॉच को Misfit Path नाम से लॉन्च किया है। CES 2018 में पेश की गई Misfit Path अभी तक की सबसे छोटी स्मार्ट वॉच है। देखने में यह एक एनालॉग वॉच की तरह ही लगती है, लेकिन यह पूरी तरह से ही एक एनालॉग वॉच है। वहीं, कंपनी ने इसमें कुछ स्मार्ट फीचर्स का इस्तेमाल करके एक स्मार्ट वॉच की शक्ल में तब्दील कर दिया है। Misfit स्मार्ट वॉचे आपके स्टेप्स, कैलोरी आदि पर नजर रखती है। Path एक स्विमप्रूफ और वाटर रेसिस्टेंट स्मार्टवॉच है जो 50 मीटर तक पानी में रह सकती है।

7. Lenovo और Yi

CES 2018 इवेंट में लेनोवो और Yi टेक्नोलॉजी ने गूगल से साझौते के बाद नया प्रोडक्ट पेश किया है, जो कि डेड्रीम को बेहतर अनुभव प्रदान कराता है। डेड्रीम गूगल के डिवाइस पर उपलब्ध होने वाला प्लेटफार्म है, जो VR ready हैं और इमर्सिव अनुभव प्रदान करते हैं। लाइनअप में जुड़ते हुए लेनोवो ने 4 नए रेजल्यूशन में वीआर फोटो या वीडियो को कैप्चर करने में आपकी मदद करने के लिए दो नए प्रोडक्ट- Mirage Solo के साथ डेड्रीम VR हेडसेट और एक लेनोवो मिराज कैमरा पेश किया है। यह डिवाइस गूगल के सहयोग से बनाया गया है, हेडसेट ने नेविगेशन के लिए सरल मूवमेंट के साथ अधिक प्राकृतिक और सहज अनुभव के लिए WorldSense तकनीक का उपयोग किया है। उपयोगकर्ता के पास 30 दिनों के एप के संपूर्ण डेड्रीम कैटलॉग तक पहुंच होगी, जिनमें गूगल एप्स शामिल होंगे, जैसे Street View, Expeditions और यूट्यूब VR। लेनोवो Mirage Solo क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835 वीआर प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इसमें 4जीबी रैम दी गई है। यह एक डिसप्ले के साथ आता है जो एक आकर्षक अनुभव के लिए 110-डिग्री field-of-view पेश करता है। वहीं, लेनोवो Mirage Camera 180-डिग्री फॉर्मेट में VR में सामग्री को कैप्चर या रिकॉर्ड करने में मदद करने के लिए एक अतिरिक्त सहायक है।

Yi टेक्नोलॉजी के Yi Horizon VR180 कैमरा की बात करें तो यह चिकना कैमरा भी टेक शो में पेश किया गया। यह गूगल के VR180 स्वरूप का लाभ उठाने के लिए विकसित किया गया है और आपको उच्च-रेज्लयूशन इमर्सिव वीडियो कैप्चर करने की अनुमति प्रदान करता है। इसमें 2.2—इंच का 640×360 रेटिना टचस्क्रीन डिसप्ले, टाइप-सी यूएसबी पोर्ट और बाहरी शोर में कमी के साथ प्रोफेशनल ग्रेड के चार माइक्रोफोन से डिजाइन है। यह 5.7K रेजल्यूशन के साथ फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग, एक बटन लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग और YouTube और Google फोटो के साथ आसान एकीकरण की अनुमति देता है।