Flipkart Big Saving Days Sale Last Day : Apple, Xiaomi के फोन सस्ते में खरीदने का आज आखिरी दिन

Flipkart Big Saving Days sale last day today 10 Aug 2020 Apple, Xiaomi phone discount Citi, ICICI card 10% off : Flipkart Big Saving Days सेल का आज 10 अगस्त 2020 को आखिरी दिन है। इस दौरान Flipkart पर कई स्मार्टफोन को कम कीमत में पेश किया जाएगा। हम आपको यहां सेल में मिलने वाले बेस्ट स्मार्टफोन की जानकारी दे रहे हैं, जिन्हें आप सेल में खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आप CITI डेबिट/क्रेडिट या फिर ICICI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको 10 पर्सेंट का एक्सट्रा ऑफ मिलेगा। हम आपको यहां सेल में मिलने वाले 5 बेस्ट स्मार्टफोन की जानकारी दे रहे हैं।

iPhone SE

iPhone SE को सेल के दौरान 36,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकता है। फोन में 64जीबी स्टोरेज है। इसके अलावा फोन में 12MP का रियर कैमरा और 7MP का फ्रंट कैमरा है। फोन में 4.7इंच रेटिना HD डिस्प्ले है। इसमें A13 Bionic चिप है।

Realme X2 Pro

Realme X2 Pro को सेल के दौरान 28,999 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है। यह कीमत 8जीबी रैम वेरिएंट की है। इसके अलावा फोन के बैक में 64MP+13MP+8MP+2MP का कैमरा सेटअप है। सेल्फी के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा है। फोन में 6.5इंच डिस्प्ले है। इसमें क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर है।

OPPO Reno2 F

OPPO Reno2 F को सेल में 17,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह कीमत 6जीबी रैम और 256जीबी स्टोरेज की है। इसके अलावा फोन के बैक में 48MP+8MP+2MP+2MP का कैमरा सेटअप है। सेल्फी के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा है। फोन में 6.5इंच डिस्प्ले है। इसमें MTK MT6771V (P70) 64 बिट प्रोसेसर है।

oppo reno2

Oppo Reno2 को सेल में 28,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। फोन में 8जीबी रैम के साथ 256जीबी स्टोरेज है। इसके अलावा फोन के बैक में 48MP+8MP+13MP+2MP का कैमरा सेटअप है। सेल्फी के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा है। फोन में 6.5इंच डिस्प्ले है। इसमें क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर है।

Redmi K20 Pro

Redmi K20 Pro को सेल में 22,999 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है। फोन में 6जीबी रैम के साथ 128जीबी स्टोरेज है। इसके अलावा फोन के बैक में 48MP+13MP+8MP का कैमरा सेटअप है। सेल्फी के लिए 20MP का फ्रंट कैमरा है। फोन में 6.39इंच डिस्प्ले है। इसमें क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर है।