Google Pixel 2 XL की पहली झलक, जानें कैसा है ये स्मार्टफोन

एक iPhone यूजर के रूप में स्वाभाविक है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में मेरी पहली पसंद iOS ही होगा। एंड्राइड में मुझे दिलचस्पी लेने के लिए एंड्राइड की दुनिया से कुछ खास की उम्मीद है। वहीं, आखिरकार भारत में गूगल Pixel स्मार्टफोन की नई पीढ़ी आ गई है। इन स्मार्टफोन में से एक गूगल Pixel 2 XL को मैंने कुछ समय के लिए यूज किया। उम्मीद की जा सकती है कि यह एंड्राइड की ओर से इस साल की बेस्ट पेशकश हो सकता है।

Pixel 2 Xl का फर्स्ट इंप्रेशन लिखने से पहले मैंने इस फोन के साथ दो दिन का समय बिताया और मैं खुश हूं की मेरे बॉस ने इस बात को नोटिस नहीं किया। अगर सच कहूं तो एक फोन का फर्स्ट इंप्रेशन लिखने और फोन को समझने के लिए दो दिन ज्यादा हैं। लेकिन, मैं इस फोन के साथ थोड़ा समय बिताकर यह देखना चाहता था कि एक्सपीरियंस और फीचर्स के मामले में सिग्नेचर एंड्राइड फ्लैगशिप क्या ऑफर कर रहा है।

ऐसा दिखता है यह स्मार्टफोन

मैं iPhone 8 का प्रयोग सिलिकॉन कवर के साथ कर रहा हूं। वहीं, अगर मैं गूगल Pixel 2 XL की बात करुं तो यह काफी हल्का है। इसे बनाने में गूगल ने शानदार काम किया है। इसके अलावा सही मायने में गूगल Pixel 2 XL के वजन की तुलना iPhone 8 Plus से करनी चाहिए। कंपनी के मुताबिक गूगल Pixel 2 XL का वजन 175 ग्राम है। वहीं, अगर इसकी तुलना iPhone 8 से कि जाए तो iPhone 8 का वजन 138 ग्राम है। 45 ग्राम वजन वाले सिलिकॉन कवर को अगर इसमें लगाया जाए तो वजन एक बराबर हो जाएगा। कुछ भी हो iPhone 8 बहुत हल्का महसूस होता है। वहीं, यह फोन काफी छोटा भी है।

Pixel 2 XL की बॉडी पर इस्तेमाल किया गया डुअल मैटिरियल कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है तो वहीं, कुछ लोगों को बुरा। वहीं, कलर के साथ यह कुछ लोगों को आकर्षित जरुर कर पाएगा। मेरे पास जो डिवाइस है वह 'Just Black' एडिशन है। वहीं, मेरे काफी दोस्त ब्लैक और वाइट एडिशन को पसंद कर रहे हैं।

ऑपरेटिंग सिस्टम

गूगल Pixel 2 XL क्वालकॉम स्नैपड्रेगन 835 SoC और 8-कोर चिप के साथ आता है। गूगल का दावा है कि गूगल पिक्सेल 2 के SoS पर इमेज प्रोसेसिंग स्मार्टफोन प्रति सेकंड 3 ट्रिलियन लेनदेन करने में सक्षम हैं। डिवाइस में 4जीबी रैम के साथ दो स्टोरेज वेरिएंट 64जीबी और 128जीबी उपलब्ध है। गूगल Pixel 2 XL में 12.2-मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा और 8-मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है। Pixel 2 XL स्मार्टफोन 2160p पर 30fps, 1080p पर 30/60/120fps और 720p पर 240fps वीडियो को वाइड रेंज रेजोल्यूशन और फ्रेम रेट पर रिकॉर्ड कर सकता है। इसके अलावा Pixel 2 XL में स्टिरियो स्पीक भी है। ऑडियो और चार्जिंग के लिए यूजर्स को USB Type-C कनेक्टर का इस्तेमाल करना होगा। इसका मतलब है कि इसमें 3.5एमएम जैक नहीं दिया गया है।

ब्लू स्क्रीन

डिवाइस की स्क्रीन पर ब्लू कलर को लेकर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। दुर्भाग्य से, मैंने जब गूगल Pixle 2 XL अनबॉक्स किया तो मुझे लगा कि स्क्रीन रंगीन स्पेक्ट्रम कूलर पक्ष दिखाई देगा। लेकिन, यह डिवाइस के बारे में मैंने जो कुछ पढ़ा है उसके द्वारा बनाया गया पूर्वाग्रह था। मैंने कई फोन देखे हैं जो एक कूलर रंग आउटपुट के साथ आते हैं और अगर आपने ऐसी किसी भी रिपोर्ट के बारे में नहीं सुना है तो आप कुछ भी पर्याप्त नोटिस नहीं करेंगे यह केवल तभी दिखाई देगा जब आप डिवाइस को एक कोण से झुकाते हैं।

गूगल असिस्टेंट

आपको गूगल असिस्टेंट का इस्तेमाल करने के लिए फोन को squeeze करना होगा। असिस्टेंट एक ऐसा एरिया है, जहां गूगल एप्पल से बेहतर है। जब मैं Siri से बात करता हूं तो मुझे कई बार इस बात का अहसास होता है कि मैं एक मशीन से बात कर रहा हूं। वहीं गूगल असिस्टेंट में भारतीय वॉयस को बेहतर ढंग से रिस्पॉन्स करने की क्षमता है।

गूगल असिस्टेंट की तुलना अगर Siri से की जाए तो असिस्टेंट कहीं अधिक कार्यात्मक है। गूगल ने, स्थानीयकरण और कार्यक्षमता में एप्पल की तुलना में बेहतर काम किया है। अब यह पूरी तरह कार्यात्मक नहीं है, लेकिन अभी भी बेहतर है। जबकि मैं आसानी से सेटिंग्स का उपयोग कर सकता था, मुझे वॉइस कमांड का उपयोग करके होम स्क्रीन पर जाने का कोई तरीका नहीं मिल सका। मैंने ‘गो होम’ कहने की कोशिश की और यह गूगल मैप्स के माध्यम से मुझे घर ले गया।

मुझे यह डिवाइस पिछले शुक्रवार को मिला और बिना एक बार चार्ज पर लगाए मैं इस फोन को वाई-फाई पर लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच पर अपेडट कर पाया और कुछ एप्स को इंस्टॉल किया। वहीं, कुछ तस्वीरें भी लीं। रवीवार को फोन की बैटरी 25 प्रतिशत दिखाई दी। मैंने ब्लूटूथ डिवाइस पर म्यूजिक भी सुना। वहीं, iPhone अपनी बैटरी लाइफ को लेकर हमेशा नीचा देखता है तो वहीं, Pixel 2 XL में 3,520 mAh बैटरी दी गई है।

फिलहाल मैं डिवाइस के बारे में सिर्फ इतना ही कह सकता हूं। इस फोन का रिव्यू आपको हमारी वेबसाइट पर जल्द पढ़ने को मिलेगा। इस फोन के पूरे रिव्यू के बाद में कुछ और कह पाउंगा। आपको रिव्यू के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।

Read In English: Google Pixel 2 XL First impressions: Feature loaded and oozes Google sweetness

हिंदी में अनुवाद: Ankit Dixit