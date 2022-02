क्यों स्मार्टफोन निर्माता कंपनियां अपने फोंस से हटा रही हैं हेडफोन जैक?

हम जानते हैं, और देखते आ रहे हैं कि लगभग सभी फोंस में एक 3.5mm का ऑडियो जैक (हेडफोन जैक) होता है, इसके माध्यम से हम अपने फोन से किसी भी साधारण हेडफोन को जोड़ सकते हैं। यह फीचर लगभग हर फोन में देखने को मिल जाता है, फिर चाहे किसी भी कंपनी का हो, या किसी दूसरी तरह से ही निर्मित क्यों न किया गया हो, यानी फिर चाहे यह प्लास्टिक बॉडी हो या मेटल बॉडी। यह फीचर उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है, जो एक हेडफोन को कई अलग अलग स्मार्टफोंस में इस्तेमाल करते हैं, या करना चाहते हैं। लेकिन क्या इस चलन को आगे भी जारी रखा जाने वाला है, इसपर एक सवाल खड़ा है, हालाँकि अगर आसानी शब्दों में कहें तो अब यह प्रथा बदल रही है। Also Read - Flipkart Sale: 64MP + 8MP + 2MP बैक, 16MP सेल्फी, 6000mAh बैटरी वाले Motorola G40 Fusion को 503 रुपये महीने में लाएं घर

बदलती प्रथा

आपको याद होगा भारत से कहीं गुम सी हो गई चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी जिसने अपने शुरूआती दिनों में भारत में अच्छा खासा नाम कमाया था, LeEco ने 2016 में अपने तीन फोंस को लॉन्च किया था। और इन फोंस में हेडफोन जैक के स्थान को USB Type C कनेक्टर को दे दिया गया था। और इसके बाद तो मानों इस फीचर को हटाने की शुरुआत ने आग सी पकड़ ली और फिर Motorola, ने अपने Moto Z और Moto Z Force स्मार्टफोन्स में इस चलन को आगे बढ़ाया। साथ ही फिर एप्पल कहाँ पीछे रहने वाला था एप्पल ने भी अपने iPhone 7 से इस फीचर को पूरी तरह से हटा दिया, और आज तक वह इसी चलन को आगे बढ़ाता आ रहा है, आज कंपनी ने अपने iPhone 8, iPhone 8 Plus और एप्पल की ओर से अभी तक के सबसे महंगे फोन iPhone X को भी लॉन्च कर दिया है, और इसमें भी यह फीचर मौजूद नहीं है। अब इसे महज एक बदलाव कहें या एक बड़ी मुश्किल, खासकर उन लोगों के लिए जो Rs. 10,000 से Rs. 12,000 में आने वाले हेडफोंस को नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर क्यों सभी स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी इस फीचर को अपने फोंस से हटा रही हैं, आखिर क्या यह महज एक बदलाव है या और कुछ?

क्यों सभी स्मार्टफोंस कंपनी इस फीचर को हटाने में जुटी हैं?

हालाँकि ऐसा भी नहीं है कि स्मार्टफोन निर्माता कंपनियां ऐसे ही इस फीचर को अपने फोंस से हटा रही हैं। इसके पीछे उनके पास भी कई कारण हैं। सबसे पहला कारण जो समझ में आता है और सही भी लगता है, वह है कि आज स्लिम फोंस के निर्माण के लिए ऐसा करना जरुरी है। फोंस को अगर स्लिम करना है तो ऐसा करना ही होगा, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपके फोन को किसी भी तरह से स्लिम नहीं किया जा सकता है। हालाँकि इसके हटाये जाने से महज 1 से 2mm का ही फर्क देखने को मिलता है, लेकिन इन छोटे छोटे बदलाव से ही तो शुरुआत होती है।

दूसरा कारण जो इन कंपनियों के पास है, वह यह है कि वह अपने फोंस में USB Type C को शामिल करना चाहती हैं, जिससे बढ़िया ट्रांसमिशन और डिजिटल सिग्नल्स का कन्वर्शन होता है। इसके साथ साथ इन केबल्स को डाटा ट्रांसफर के लिए भी निर्मित किया गया है। और हेडफोन जैक के मुकाबले इनकी ऑडियो क्वालिटी कुछ ज्यादा ही अच्छी कही का सकती है।

हालाँकि अगर हम महज LeEco स्मार्टफोन निर्माता कंपनी की चर्चा करें तो इसने एक नई ही तकनीकी को अपने स्मार्टफोन्स के जरिये हमारे सामने रखा था जो थी CDLA यानी (Continual Digital Lossless Audio) को पेश किया, कम्पनी के अनुसार, यह हेडफोन जैक के मुकाबले ज्यादा बढ़िया साउंड क्वालिटी देने में सक्षम है। और लगभग सा भी कंपनियों ने हेडफोन जैक को इसी कारण और ऑडियो आउटपुट को और बेहतर बनाने की नियत से ऐसा किया है। हालाँकि हमने इतनी ज्यादा बातें कर ली हैं लेकिन अभी तक हमने इस बारे में कोई चर्चा नहीं की है कि आखिर 3.5mm ऑडियो जैक है क्या और कैसे काम करता है।

क्या है 3.5mm हेडफोन जैक और कैसे करता है काम?

इन जैक्स को सबसे पहले आपको याद ही होगा कि ट्रांजिस्टर रेडियो आदि में प्रयोग में लिया जाता था, इसके द्वारा ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह तकनीकी कितनी पुरानी है। हालाँकि इन्हें ज्यादा प्रसिद्धि तब मिली जब 1979 में सोनी ने अपना एक Walkman Player लॉन्च किया। आपको बता दें कि जो आपने इस कनेक्टर में कई रिंग्स देखे हैं, उन सब का काम कहीं न कहीं होता है। अर्थात् हर एक पार्ट का अपना एक फंक्शन होता है। इसमें Mic की तरह इस्तेमाल किये जाने की भी क्षमता होती है। यह ऑडियो सिग्नल्स को एनालॉग ने कन्वर्ट करने का काम करता है। अब अंत में हम इस बात कर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इससे यूजर्स किस तरह से इफ़ेक्ट होंगे, क्योंकि आने वाले समय में हम देखेंगे कि सभी फोंस से हेडफोन जैक को पूरी तरह से हटा लिया जाएगा।

यूजर्स पर क्या पड़ने वाला है प्रभाव?

सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप ऊपर चर्चा किये गए और अन्य कई जिनका जिक्र हमने नहीं किया है, स्मार्टफोंस में से कोई एक स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो आप अपने आम हेडफोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। हालाँकि इसके लिए आपके पास एक चारा यह है कि आप एक अलग से पिन लेकर इसे अपने फोन के साथ जो सकते हैं, जैसा मैं करता हूँ। iPhones के साथ भी आप ऐसा ही कर सकते हैं, हालाँकि कंपनी इस पिन को आपके फोन के साथ ही दे रही है।

हालाँकि सबसे बड़ी समस्या जो मुझे देखने को मिल रही है, वह यह है कि अगर आप अपने फोन को म्यूजिक सुनते हुए चार्ज करना चाहते हैं, जैसा कि हम कई बार करते हैं, तो ऐसा आप बिलकुल भी नहीं कर सकते हैं, यानी आप इस तरह से काफी परेशान हो सकते हैं। क्योंकि चार्जिंग और अन्य चीजों के लिए एक ही पोर्ट होने से यह समस्या होती ही है। हालाँकि किसी भी बदलाव को हमें एक नई पहल की तरह ही लेना चाहिए। लेकिन इस बदलाव को लेकर काफी चर्चा शुरू हो गई है, कि इसके अलावा ऐसा क्या ऑप्शन हो सकता है जो इसे रिप्लेस तो करे लेकिन इससे ज्यादा लोग प्रभावित न हों। अब भविष्य में ही इसके बारे में कुछ पता चल पायेगा कि आखिर क्या होने वाला है। और ऐसी क्या तकनीकी आएगी जो ज्यादा लोगों को प्रभावित किये बिना हेडफोन जैक को रिप्लेस करेगी।