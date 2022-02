Infinix Zero 5 बनाम Xiaomi Mi A1 बनाम Moto X4 बनाम Honor 9i; आइए जानते हैं कि आखिर किस स्मार्टफोन में है कितना दम

Infinix मोबाइल ने भारत में अपने दो नए स्मार्टफोन Infinix Zero 5 और Zero 5 Pro को लॉन्च कर दिए है। इन स्मार्टफोंस को दुबई में हुए एक इवेंट के दौरान पेश किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि Infinix Zero 5 स्मार्टफोन को भारत में Rs. 17,999 की कीमत में पेश किया गया है। साथ ही Zero 5 Pro स्मार्टफोन को Rs. 19,999 की कीमत में पेश किया गया है। दोनों ही स्मार्टफोंस को 22 नवंबर 12PM से फ्लिप्कार्ट के माध्यम से खरीदा जा सकता है। यहां आपको यह भी बता दें कि आप इन दोनों ही स्मार्टफोंस को अलग-अलग कलर ऑप्शन में ले सकते हैं। जैसे आप Infinix Zero 5 स्मार्टफोन को शैम्पेन गोल्ड, सैंडस्टोन, ब्लैक और बोर्डयूक्स रेड रंगों में ले सकते हैं, इसके अलावा अगर Infinix Zero 5 Pro स्मार्टफोन की चर्चा करें तो इसे ब्रोंज गोल्ड ब्लैक रंगों में लिया जा सकता है। Also Read - Infinix का पहला 5G Smartphone जनवरी में होगा लॉन्च, 55 इंच के स्मार्ट टीवी की भी है प्लानिंग

Infinix Zero 5 स्मार्टफोन की USP की चर्चा करें, तो आपको बता देते हैं कि स्मार्टफोन में एक डुअल-कैमरा सेटअप दिया गया है। यह स्मार्टफोन एक 12-मेगापिक्सल के वाइड एंगल लेंस के साथ एक 13-मेगापिक्सल के टेलीफोटो लेंस से भी लैस है, जो DLSR जैसे Bokeh इफेक्ट वाली तस्वीरें लेने में सक्षम है। इसके अलावा आपको इसमें 2X ऑप्टिकल जूम भी मिल रही है। इन स्मार्टफोंस में एक जो सबसे बड़ा फर्क है वह महज इनकी स्टोरेज और कीमत का है उसके अलावा इन दोनों ही स्मार्टफोंस में बैटरी से लेकर रैम, और प्रोसेसर से लेकर कैमरा सब कुछ एक जैसा ही है।

अब अगर हम Infinix Zero 5 स्मार्टफोन की चर्चा करें, तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस स्मार्टफोन के बाजार में आते ही इसके सामने काफी ऐसे स्मार्टफोन पहले से ही मौजूद हैं, जो इसे टक्कर देने के लिए तैयार खड़े हैं। हालांकि ऐसा भी कहा जा सकता है कि यह स्मार्टफोन बाजार में मौजूद कुछ स्मार्टफोंस को कड़ी टक्कर दे सकता है, जो बाजार में पहले से ही मौजूद हैं। इन स्मार्टफोंस में अगर हम Honor 9i, Moto X4 और Xiaomi Mi A1 स्मार्टफोंस की चर्चा करें तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इन सभी स्मार्टफोंस की कीमत लगभग एक जैसी ही है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं आखिर इन सभी स्मार्टफोन्स में से सबसे बेहतर स्मार्टफोन कौन सा है।

कीमत

अगर हम सबसे पहले इन स्मार्टफोंस की कीमत से चर्चा शुरू करें, तो आपको बता दें और जैसे कि मैंने आपसे इस लेख की शुरुआत में भी कहा है कि Infinix Zero स्मार्टफोन को अभी कल ही भारत में पेश किया गया है, और इसके सेल पर आने में भी अभी समय है। हालांकि इसे कीमत को देखते हुए ज्यादा कीमत में पेश नहीं किया गया है, आपको बता दें कि स्मार्टफोन दो अलग-अलग वेरिएंट्स में क्रमश: Rs. 17,999 और Rs. 19,999 पेश किया गया है। प्रो वेरिएंट की कीमत ज्यादा है। और इसकी स्टोरेज भी कुछ ज्यादा है उसके बारे में हम नीचे चर्चा करने वाले हैं।

इसके अलावा अगर अब हम अन्य तीन स्मार्टफोंस यानी Moto X4, Honor 9i और Xiaomi Mi A1 की कीमत की चर्चा करें तो आप इन्हें क्रमश: 3जीबी रैम और 32जीबी स्टोरेज की कीमत 20,999 रुपए है वहीं, 4जीबी रैम और 64जीबी इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपए है। इसका मतलब है कि मोटो X4 स्मार्टफोन को दो अलग-अलग रैम और स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया गया है। Honor 9i स्मार्टफोन की कीमत Rs. 17,999 है। इसके अलावा Xiaomi Mi A1 स्मार्टफोन की कीमत Rs. 14,999 है। तो इस श्रेणी में सबसे महंगा फोन अगर हम देखें तो Moto X4 निकलकर सामने आया है।

डिसप्ले

अब अगर डिसप्ले के बारे में चर्चा करें, तो आपको बता देते हैं कि Infinix Zero 5 स्मार्टफोन में 5.98-इंच की FHD JDI डिसप्ले 2.5D कर्व ग्लास के साथ दी गई है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि यह मेटल यूनीबॉडी से निर्मित हैं। Honor 9i स्मार्टफोन में आपको एक 5.9-इंच की FHD+ रेजोल्यूशन वाली डिसप्ले मिल रही है, इसका आस्पेक्ट रेश्यो 18:9 है। साथ ही इसे 2.5D का कर्व भी दिया गया है। इस स्मार्टफोन में आपको होम बटन भी नहीं मिल रहा है। यानी साफ है कि इसकी डिसप्ले ने फोन को फ्रंट को पूरी तरह से घेरा हुआ है। हालांकि इसके अलावा शाओमी Mi A1 में 5.5-इंच की FHD डिसप्ले मौजूद है। हालांकि अगर Moto X4 स्मार्टफोन की चर्चा करें तो इसमें आपको एक 5.2-इंच की LTS IPS FHD डिसप्ले दी गई, जिसकी पिक्सेल डेंसिटी 424ppi है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि स्मार्टफोन की डिसप्ले को गोरिला ग्लास प्रोटेक्शन दिया गया है। जिसके कारण इस स्मार्टफोन की डिसप्ले सुरक्षित रहेगी।

प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज

अब चर्चा करते हैं स्मार्टफोंस में मौजूद कुछ हार्डवेयर फीचर्स की तो आपको बता देते हैं कि Infinix Zero 5 स्मार्टफोन में मीडियाटेक का हेलिओ P25 MT6757 प्रोसेसर दिया गया है जिसकी क्लॉक स्पीड 2.6GHz है। इसके अलावा ग्राफिक्स के लिए स्मार्टफोन में Mali-T880 GPU दिया गया है। इसके अलावा Infinix Zero 5 स्मार्टफोन में आपको 6GB रैम के साथ 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिल रही है, वहीं Pro वेरिएंट में आपको 6GB की रैम के साथ 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिल रही है। अगर अन्य तीन स्मार्टफोंस की चर्चा करें तो आपको बता देते हैं कि Honor 9i स्मार्टफोन में एक ओक्टा-कोर किरिन 659 प्रोसेसर दिया गया है, जिसकी क्लॉक स्पीड 2.36GHz है। वहीं शाओमी Mi A1 एक क्वालकॉम स्नेपड्रैगन 625 ओक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। इसके अलावा Moto X4 स्मार्टफोन में आपको एक क्वालकॉम स्नेपड्रैगन 630 ओक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है जिसकी क्लॉक स्पीड 2.2GHz है। इस स्मार्टफोन को 3GB रैम और 4GB के साथ 32GB स्टोरेज और 64GB स्टोरेज ऑप्शन में लिया जा सकता है।

कैमरा

जैसा कि आप हमारे Infinix Zero 5 के लॉन्च पोस्ट में पढ़ ही चुके हैं कि इस स्मार्टफोन को डुअल कैमरा सेटअप के साथ पेश किया गया है। और इस स्मार्टफोन में कैमरा की चर्चा करें तो स्मार्टफोन में जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि फोंस में डुअल कैमरा दिया गया है, यानी स्मार्टफोंस के रियर पैनल पर आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। इस कैमरा सेटअप में एक 12-मेगापिक्सल का वाइड-एंगल लेंस दिया गया है, साथ ही इसके अलावा एक 13-मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस भी इसमें मौजूद है। इसके कैमरा फीचर्स की चर्चा करें तो स्मार्टफोंस में वाइड-एंगल के साथ पोर्ट्रेट मोड, प्रो मोड, 2X ऑप्टिकल जूम और 10X डिजिटल जूम दिया गया है। इसके अलावा स्मार्टफोन के फ्रंट में एक 16-मेगापिक्सल का f/2.0 अपर्चर वाला कैमरा दिया गया है।

वहीं इस श्रेणी में Honor 9i स्मार्टफोन में आपको 4 कैमरा मिल रहे हैं। तो आइए इनकी चर्चा अब विस्तार से कर लेते हैं। फोन में फ्रंट में आपको 13-मेगापिक्सल और 2-मेगापिक्सल के एक डुअल कैमरा मोड्यूल मिल रहा है जो स्मार्ट सेल्फी टोन फ्लैश के साथ फोन में नजर आ रहा है। वहीं अगर फोन के रियर कैमरा की बात करें तो इसमें 16-मेगापिक्सल और 2-मेगापिक्सल का कैमरा मोड्यूल मिल रहा है। इसके अलावा अगर शाओमी Mi A1 स्मार्टफोन की चर्चा करें तो इसमें आपको 12-मेगापिक्सल का एक डुअल कैमरा सेटअप मिल रहा है, और फ्रंट में आपको एक 5-मेगापिक्सेल का एक सेल्फी कैमरा मिल रहा है।

इसके साथ-साथ अगर आप मोटो X4 स्मार्टफोन की चर्चा करते हैं तो आपको इसमें फोटोग्राफी के लिए स्मार्टफोन में एक 12-मेगापिक्सल का रियर कैमरा डुअल पिक्सेल सेंसर जो एक f/2.0 अपर्चर से लैस है, और इसके साथ एक अन्य 8-मेगापिक्सल का ही रियर कैमरा यह एक वाइड एंगल सेंसर है जो 120 डिग्री तसवीरें लेने में सक्षम है। आपको यह भी बता दें कि इस डुअल कैमरा के माध्यम से आप DSLR जैसे Bokeh इफेक्ट वाली तसवीरें ले सकते हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि स्मार्टफोन में एक 16-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी दिया गया है, जो फ्लैश के साथ तो है ही इसके अलावा यह f/2.0 अपर्चर से भी लैस है।

बैटरी

अगर बैटरी के बारे में चर्चा शुरू हो गई है तो आपको बता दें कि Infinix Zero 5 स्मार्टफोन में एक 4350mAh क्षमता की बैटरी दी गई है, साथ ही Honor 9i स्मार्टफोन में एक 3340mAh क्षमता की बैटरी मौजूद है, इसके अलावा Xiaomi Mi A1 स्मार्टफोन में एक 3080mAh क्षमता की बैटरी मौजूद है, और अगर अंत में Moto X4 स्मार्टफोन की चर्चा करें तो इसमें आपको एक 3000mAh क्षमता की बैटरी मिल रही है।

कनेक्टिविटी ऑप्शन्स

Infinix Zero 5 स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में ब्लूटूथ 4.2, OTG, 4G VoLTE, 3.5mm का ऑडियो जैक, 2 डुअल माइक्रो कार्ड स्लॉट और एक अलग से माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट भी मौजूद हैं। और यह एंड्राइड नौगट पर आधारित है। आपको यहां यह भी बता दें कि Honor 9i स्मार्टफोन एंड्राइड 7.0 नौगट पर आधारित EMUI 5.1 पर काम करता है, और इसमें भी कनेक्टिविटी ऑप्शन वैसे ही हैं जैसे अन्य फोंस में हैं, इसके अलावा Xiaomi Mi A1 स्मार्टफोन की चर्चा करें तो यह गूगल के एंड्राइड वन प्रोजेक्ट पर आधारित है और स्टॉक एंड्राइड 7.1.2 पर काम करता है। अंत में Moto X4 स्मार्टफोन की चर्चा करें तो इसमें आपको USB Type C पोर्ट के साथ, NFC, ब्लूटूथ 5.0, वाईफाई 802.11ac दिया गया है।

इसके अलावा स्मार्टफोन में GPS, GLONASS, डुअल सिम सपोर्ट भी मौजूद है। आपको यह भी बता दें कि स्मार्टफोन में 4G VoLTE सपोर्ट भी मौजूद है। स्मार्टफोन एंड्राइड 7.1 नौगट पर काम करता है लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जल्दी ही यानी आने वाले कुछ महीनों में स्मार्टफोन को एंड्राइड 8.0 Oreo का अपडेट दिया जाएगा।