इंटेक्स Infie 33 रिव्यू: बेसिक यूजर्स के लिए अच्छा ऑप्शन

भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में एंट्री लेवल और बजट सेगमेंट के अंदर कड़ा कॉम्टीशन चल रहा है। इस बीच भारतीय स्मार्टफोन मेकर Intex ने अपना एक और एंट्री लेवल स्मार्टफोन Infie 33 पेश किया है। अगर बात करें कुछ साल पहले की तो Intex का इस सेगमेंट में अच्छा खासा मार्केट शेयर था, लेकिन अब शाओमी और infinix जैसे ब्रांड्स ने इस सेगमेंट में काफी दमदार स्मार्टफोन पेश किए हैं। इंटेक्स ने भी infie 33 को इन स्मार्टफोन की टक्कर के लिए मार्केट में पेश किया है। Also Read - Crossbeats Orbit Sports Review: फीचर्स से लैस यह बजट स्मार्टवॉच किसके लिए है परफेक्ट?

Intex Infie 33 में 5.4-इंच डिस्प्ले, 18:9 एस्पेक्ट रेश्यो, 4G VoLTE, 1GB रैम और 8GB स्टोरेज जैसी खूबियां है, लेकिन अच्छाइयों के साथ हर स्मार्टफोन में कुछ कमियां भी होती हैं। इस स्मार्टफोन के साथ काफी समय बिताने के बाद ये है हमारा Intex Infie 33 स्मार्टफोन का डिटेल रिव्यू। Also Read - Samsung Galaxy M02s Vs Realme C12 Vs Moto E7 Plus Vs Infinix Hot 10 : 10 हजार से कम कीमत में किसमें मिलते हैं बेहतर फीचर्स

डिजाइन

इंटेक्स के बजट स्मार्टफोन अपने ड्यूरेबल बिल्ड क्वॉलिटी के लिए जाने जाते हैं। कुछ ऐसा ही इंटेक्स Infie 33 के साथ भी है। स्मार्टफोन बजट सेगमेंट के हिसाब से अच्छी बिल्ड क्वॉलिटी के साथ आता है। स्मार्टफोन मेट फिनिश लुक देता है और पकड़ने में इसकी ग्रिप काफी अच्छी है।

स्मार्टफोन के बैक में ड्यूल रियर कैमरा है, जिसके ठीक राइट साइड में LED फ्लैश दिया गया है। बैक में बीच में इंटेक्स की ब्रांडिंग दी गई है और नीचे एक स्पीकर ग्रिल है। लेफ्ट साइड में वाल्यूम रॉकर और पावर बटन है।

पावर बटन के राइट साइड में होने से फोन को इस्तेमाल करना और सेल्फी क्लिक करना थोड़ा परेशान करता है। इसमें फ्रंट में ऊपर की ओर मोटी बेजल दी गई है, जिसमें एक फ्रंट फेसिंग कैमरा और एक ईयरपीस के साथ सेंसर दिए गए हैं। रिमूवेबल बैक के अंदर सिम स्लॉट और एक माइक्रोएसडी स्लॉट दिया गया है।

डिस्प्ले

स्मार्टफोन में 5.43-इंच की डिस्प्ले है, जिसका एस्पेक्ट रेश्यो 18:9 है। डिस्प्ले का रिजॉल्यूशन 960 x 480 है। स्क्रीन इंडोर लाइट में काफी अच्छी दिखाई देती है, लेकिन आउटडोर लाइट में ये ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है। डिस्प्ले में एक और कमी है वो है इसका व्यूइंग एंगल। साइड से फोन को देखने मे कलर क्वॉलिटी खराब दिखती है। स्मार्टफोन में इमेज और वीडियो क्वॉलिटी कम रिजॉल्यूशन के कारण बेहतरीन नहीं कही जा सकती है, हालांकि इसे बुरा भी नहीं कहा जा सकता। डिस्प्ले का कलर कॉन्ट्रास्ट और शार्पनेस काफी अच्छा है।

परफॉरर्मेंस

यह स्मार्टफोन एक बजट स्मार्टफोन है इसलिए इंटेक्स ने इस स्मार्टफोन में बेसिक स्पेसिफिकेशन दिए हैं। स्मार्टफोन में Spreadtrum क्वॉड-कोर प्रोसेसर है जिसके साथ इंटेक्स ने इसमें 1GB रैम दी है। इसके अलावा स्मार्टफोन में 8GB स्टोरज दी गई है, जिसे माइक्रोएसडी स्लॉट के जरिए बढ़ाया जा सकता है। इस स्पेसिफिकेशन में स्मार्टफोन लाइट मल्टी टास्किंग काफी अच्छी करता है, लेकिन ज्यादा ऐप्स बैकग्राउंड में रखने से फोन थोड़ा स्ट्रगल करता है। बेहतर मल्टी-टास्किंग के लिए आपको इसमें ऐप्स को समय-समय में रीसेंट ऐप्स और बैकग्राउंड को हटाते रहने पड़ेगा।

गेमिंग की बात करें तो इंटेक्स infie 33 स्मार्टफोन बेसिक गेमिंग आराम से कर सकता है। ये बजट स्मार्टफोन है इसलिए यह स्मार्टफोन ग्राफिक्स इंटेंसिव गेमिंग के लिए नहीं है। फोन में Alto’s Adventure, Worms 3, Pool और Fruit Ninja जैसे गेम्स खेलने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हालांकि आपको ज्यादा लंबी गेमिंग या चार्जिंग के समय फोन में थोड़ी हीटिंग की समस्या का सामना करना पड़ सकता हैं, लेकिन ऐसा कॉलिंग में नहीं होता है।

सॉफ्टवेयर और बैटरी

इंटेक्स ने स्मार्टफोन में 7.0 Nougut दिया है। एंड्राइड का यह वर्जन काफी पुराना है। वहीं अब बहुत कम डिवाइस है जिसमें यह वर्जन दिया जाता है, लेकिन स्मार्टफोन में दिया कस्टम सॉफ्टवेयर काफी हद तक इसकी भरपाई कर देता है। इंटेक्स ने इसमें App Freezer नाम की एक प्रीलोडेड ऐप दी है जिससे आप अनचाही ऐप को फ्रीज (फोर्स स्टॉप) कर सकते हैं। ऐसा करने से ऐप्स बैकग्राउंड में नहीं चलती और रैम मैनेजमेंट के जरिए मल्टी-टास्किंग थोड़ी आसान हो जाती है।

स्मार्टफोन में 3,000mAh की बैटरी दी गई है। एवरेज यूसेज में बैटरी 1 दिन आराम से निकाल देती है। हालांकि हैवी यूसेज के दौरान आपको इसे एक दिन में दो बार चार्ज करना पड़ सकता है। चार्जिंग के वक्त फोन पीछे की साइड से थोड़ी हीटिंग की समस्या देता है। लेकिन उसको आराम से नजरअंदाज किया जा सकता है।

कैमरा

इंटेक्स infie 33 में 5 मेगापिक्सल रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है। कैमरा फीचर्स की बात करें तो इसमें ब्यूटी इफेक्ट, bokeh इफेक्ट, स्लो-मोशन और टाइम लैप्स जैसे सभी फीचर्स दिए गए हैं।

अगर बात करें कैमरा परफॉर्मेंस की तो इसमें दिए दोनों ही कैमरे एवरेज परफॉर्मेंस देते हैं। बैक कैमरा थोड़ा लेग करता है और कम रोशनी में काफी खराब क्वॉलिटी की इमेज क्लिक करता है। हालांकि डेलाइट में यह अच्छा परफॉर्म करता है।

इसमें दिए सारे फीचर्स अपना काम बखूबी निभाते हैं, लेकिन Bokeh इफेक्ट की ब्लर करने की क्षमता ज्यादा सटीक नहीं है। ऐसे में बैक कैमरा से क्लिक की जाने वाली bokeh इफैक्ट इमेज में कई बार सब्जेक्ट के ऊपर भी ब्लर दिखाई देता है।

फ्रंट कैमरा भी बाहर की रोशनी में अच्छी तस्वीरें लेता है, लेकिन कम रोशनी की हालत में इससे ली गई तस्वीरों में आप काफी नॉइस देख सकते हैं।

खरीदें या नहीं?

इंटेक्स Infie 33 की कीमत 5,049 रुपये है और इस कीमत में आपको कुछ खास स्पेसिफिकेशन मिलते हैं। स्मार्टफोन में दिया गया 18:9 डिस्प्ले, एक्सपेंडेबल स्टोरेज, सॉलिड बिल्ड क्वॉलिटी और कुछ यूजफुल प्रीलोडेड ऐप इसे इस कीमत में एक बेहतरीन स्मार्टफोन बनाता है। वहीं दूसरी ओर इसमें 1GB एक्सट्रा रैम की कमी, हल्का प्रोसेसर और कैमरा जैसी स्पेसिफिकेशन इसको अपने कॉम्पटीटर्स से पीछे ले जाते हैं।

इस प्राइस-रेंज में iVoomi i2 lite स्मार्टफोन भी एक अच्छा अॉप्शन है, जो भले ही आपको 18:9 एस्पेक्ट रेश्यो डिस्प्ले नहीं देता है, लेकिन इसमें ड्यूल बैक कैमरा, 2GB रैम, मीडियाटेक प्रोसेसर, एंड्रॉइड ओरियो और 4,000mAh बैटरी मिलती है। इसके अलावा एक अॉप्शन Infinix Smart 2 भी है, जिसमें आपको 13 मेगापिक्सल बैक और 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 2GB रैम, मीडियाटेक प्रोसेसर, एंड्रॉइड ओरियो और 3,050mAh बैटरी मिलती है।