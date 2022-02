JioPhone रिव्यु: आपके लिए एक ‘स्मार्ट’ फीचर फोन

हालाँकि हमेशा से ही Pixel फोंस और iPhone ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होते हैं, और इसके अलावा यूजर्स या लोगों को इसको लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तकनीकी किस ओर आगे बढ़ रही है, या नहीं बढ़ रही है। और जहां एक डिवाइस को खरीदने की बात आती है, वहां वैल्यू ज्यादा मैटर करती है न कि तकनीकी। और उन लोगों के लिए जिनकी तनख्वा ज्यादा नहीं है उनके लिए पैसों को कैसे भी बचा लेना सबसे ज्यादा मैटर करता है। और इसे देखते हुए कुछ डिवाइस बाजार में आते हैं, ऐसा ही एक डिवाइस है JioPhone। Also Read - BSNL करेगा Jio, Airtel, VI की 'छुट्टी', लॉन्च किया 220GB डेटा और अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग वाला प्लान

हम सभी ने JioPhone के बारे में काफी कुछ सुना है। और इसके लिए ज्यादा बातें इसलिए भी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इस फीचर फोन के पहली तीन शब्द भारतीय बाजार में एक अलग ही महत्त्व रखते हैं। तो इसे इतनी आसानी से लोग कतई नहीं भूल सकते हैं। मैं और आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं, जिन्होंने jio के नेटवर्क को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इस्तेमाल जरुर किया है। हालाँकि जिओफोन एक फीचर फोन है। इसका मतलब है कि इसके साथ आपको कुछ आकर्षक प्लान मिल रहे हैं, और Jio की कनेक्टिविटी जिसे आप काफी समय के लिए फ्री में इस्तेमाल किया है. इसकी कीमत भी आपके लिए कुछ नहीं है। आपको इस फीचर फोन के लिए महज Rs. 1,500 का भुगतान करना होगा और यह कीमत भी आपको वापिस कर दी जाएगी। यह महज एक सिक्यूरिटी डिपाजिट है जिसे आप तीन साल बाद वापिस पा सकते हैं। यह अपने आप में एक क्रांतिकारी डिवाइस है। हमने इस फीचर फोन को रिव्यु किया है और आइये जानते हैं आखिर इसमें हमें क्या ऐसा मिला है, जो इसे अच्छा बनाता है और क्या ऐसा मिला है जो इसे ख़राब बनाता है। इसे भी देखें: अमेजन जल्द प्राइम वीडियो का फ्री एड सपोर्ट वर्जन करेगा पेश Also Read - 5G in India: इस साल रोल आउट होगी 5G सर्विस! स्पेक्ट्रम की नीलामी जल्द

JioPhone का लुक और फील

इसके किसी भी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए कि JioPhone एक फीचर फोन है। हालाँकि यह कोई साधारण फीचर फोन नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी फीचर्स किसी न किसी तरह की लिमिटेड कनेक्टिविटी के साथ आते हैं। और फीचर फोन में बात करने के लिए ज्यादा कुछ होता भी नहीं है। हालाँकि कनेक्टिविटी के मामले में स्मार्टफोंस और फीचर फोन की दूरी को काफी हद तक JioPhone ने कम कर दिया है। हालाँकि अगर डिजाईन और बनावट की चर्चा करें तो यह एकदम एक साधारण फीचर फोन ही लगता है। इसे भी देखें: iOS 11.2 सपोर्ट करेगा फास्टर वायरलेस चार्जिंग, iPhone 8, iPhone 8 Plus और iPhone X के यूजर्स के लिए अच्छी खबर

इसमें कोई टच स्क्रीन नहीं है। आपको एक फिजिकल कीबोर्ड मिल रहा है, जिसके द्वारा आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। यह हमें हमारे पुराने दिनों की याद दिला देता है जब हम स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते थे। उन दिनों की सभी यादें हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती थी जब हम आपने फोन के माध्यम से महज कॉलिंग और SMS ही कर सकते थे। उस समय इंटरनेट की कनेक्टिविटी के बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हालाँकि आपके इस बात पर भी गौर किया होगा कि इस डिवाइस को खासकर बार्ट के उन इलाकों के लिए डिजाईन किया गया है, जहां आज भी लोगों को फोंस की जरूरत है, और वो भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी के साथ। इस फोन में आपको कैमरा और टोर्च जैसे फीचर मिल रहे हैं। और आप इसे आसानी से एक्सेस भी कर सकते हैं। अगर आप इसके बटन को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो टोर्च शुरू जल जाती है। और मिडिल बटन पर किया गया लॉन्ग प्रेस वॉयस कण्ट्रोल फीचर को ओपन कर देता है।

इसके अलावा इसके कीपेड पर और भी क्विक कण्ट्रोल हैं जो आपको JioPay और Jio की अन्य सेवाओं पर भी ले जाता है। और इसके अन्य की वैसे ही इस्तेमाल में लिए जा सकते हैं जैसे हम किसी फीचर को इस्तेमाल करते आये हैं। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि रेड बटन को आप फोन की पॉवर कण्ट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीँ ग्रीन बटन आपको Jio की विडियो कॉल फैसिलिटी पर ले जाता सकता है। फोन में बॉटम में आपको एक 3.5mm का ऑडी जैक मिल रहा है। और एक AV जैक भी यहाँ है। इसके अलावा फोन के दायीं ओर USB चार्जिंग पोर्ट यहाँ मौजूद है। स्पीकर्स को फोन के बैक पर कैमरा के साथ दिया गया है। और फ्रंट कैमरा को फोन की स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। इसे भी देखें: UC Browser को गूगल प्ले स्टोर से हटाया

JioPhone के स्पेसिफ़िकेशन और फीचर

फोन में 2.4-इंच QVGA TFT डिसप्ले, क्वालकॉम SoC, 512एमबी रैम, इसकी इंटरनल मेमोरी 4GB की होगी। वहीं, माइक्रोएसडी कार्ड के माध्यम से 32GB तक स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है। इस फोन के साथ केबल दिया जाएगा जिसके जरिए इसके कॉन्टेंट को टीवी में भी देखा जा सकेगा। इसके अलावा फोन में 2-मेगापिक्सला का रियर कैमरा, VGA फ्रंट कैमरा है। इसके साथ ही यह 4G VoLTE सपोर्ट, वाई-फाई, ब्लूटूथ, एफएम रेडियो, जीपीएस से लैस है। यह NFC सपोर्ट के साथ आता है। लेकिन, खबर लिखते समय यह इनेबल नहीं हुआ था। सॉप्टवेयर की बात करें तो JioPhone KaiOS पर आधारित है। Jio 4G फीचर Phone 22 भाषाओं को सपोर्ट करता है। इसमें सिक्योर पेमेंट फीचर्स भी दिया गया है। इसके अलावा Jio 4G फीचर Phone में FM रेडियो, एसडी क्ड स्लॉट, टॉर्चलाइट जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

फोन के साथ सिम कार्ड मिलता है, जिसे फोन लेते समय एक्टिवेट कराना होगा। इसके अलावा बाए डिफॉल्ट इस फोन में जियो का 149 रुपए वाला प्रीपेड प्लान एक्टिवेट होगा। इस प्लान के अंतर्गत यूजर को अनलिमिटेड कॉलिंग, 1जीबी 4जी डाटा प्रति दिन, 300 एमएएस मैसेज और Jio के एप इस्तेमाल करने को मिलेंगे। इस प्लान की वैधता 28 दिन की होगा। इसके बाद यूजर को इसे रिचार्ज कराना होगा। इसे भी देखें: Mozilla ने लॉन्च किया नया Firefox Quantum

JioPhone एक एक फीचर फोन डिजाइन के साथ एंट्री लेवल स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। यह डिवाइस सभी डिजिटल पारिस्थितिकी सिस्टम के साथ आता है। इसमें MyJio app प्री-इंस्टॉल आता है, इसके साथ ही फोन में JioCinema, JioMessaging, JioTV, JioMusic, और JioMoney एप भी प्री-इंस्टॉल दिए गए हैं। इसे भी देखें: शाओमी Redmi Note 5 आॅनलाइन वेबसाइट पर हुआ लिस्ट, जल्द होगा लॉन्च

इस फोन में आप लाइव टीवी चैनल को स्ट्रीम कर सकते हैं और मूवी देख सकते हैं। इसके साथ ही फोन में मौजूद म्यूजिक एप में गानों का एक बड़ा कलेक्शन है, जिसका इस्तेमाल करने के लिए बटन पर टैप करना होगा। इसके साथ ही इस फोन में एक और जो खास फीचर है वह है SOS। इसकी मदद से आपका डिवाइस अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में से दो लोगों को इमरजेंसी कॉन्टेक्ट के रूप में चुनता है। इसके बाद जब भी आप कीपेड पर मौजूद ‘5’ बटन को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यह एसएमएस आपके एमरजेंसी कॉन्टेक्ट को आपके करंट लोकेशन का लिंक भेज देता है। इसे भी देखें: 10 साल के बच्चे ने अपने मां के iPhone X को Face ID फीचर से किया अनलॉक

हालाँकि इतना सब होने के साथ ही इसमें कुछ कमी भी मुझे नजर आई है, और वह है इसमें फेसबुक और व्हाट्सऐप का सपोर्ट न होना। और इसके UI से भी मैं उतना प्रभावित नहीं हुआ हूँ। आपक यहाँ बता दें कि कुछ सेवाओं और ऑफर्स के साथ यह फीचर फोन लॉन्च किया गया है जैसे: आप इनके बारे में नीचे जान सकते हैं। इसे भी देखें: iVoomi ने प्लान इंडिया की भागीदारी में लड़कियों की शिक्षा को समर्थन दिया

JioPay

यह Jio का अपना खुद का डिजिटल वॉलेट है, और इसके माध्यम से आप JioPhone के द्वारा डिजिटल लेन देन कर सकते हैं। अर्थात् आप JioPhone के माध्यम से पेमेंट्स भी कर सकते हैं। इसे भी देखें: अमेजन जल्द प्राइम वीडियो का फ्री एड सपोर्ट वर्जन करेगा पेश

Jio सेवाएं

इसमें से सबसे खास Jio TV है. इसके द्वारा आप टीवी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं, उन्हें किसी भी समय देख सकते हैं। इनमें Colors, Discovery, Zoom, Cartoon Network और अन्य शामिल हैं। इसके अलावा आपको यहाँ Jio Cinema भी मिल रहा है जो आपको मूवी स्ट्रीम करने का अवसर देता है। यहाँ Jio Music भी है जिसके माध्यम से आप ऑडियो स्ट्रीम कर सकते हैं साथ ही Jio Xpress भी है जिसके माध्यम से आप न्यूज़ आदि पर नजर रख सकते हैं।

Jio Store

यह कुछ कनेक्टेड सेवाओं तक पहुँचने का एक और तरीका है। इसमें jio Games भी आती हैं. इसके माध्यम से आप अपने फोन में गेम्स को भी इनस्टॉल कर सकते हैं। इसे भी देखें: iOS 11.2 सपोर्ट करेगा फास्टर वायरलेस चार्जिंग, iPhone 8, iPhone 8 Plus और iPhone X के यूजर्स के लिए अच्छी खबर

Jio Video Call

जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि आप इसके माध्यम से विडियो कॉल आदि कर सकते हैं। यह आप किसी भी Jio यूजर के साथ कर सकते हैं जो इस ऐप का इस्तेमाल कर रहा है। इसे भी देखें: 2019 में आने वाले iPhones के रियर कैमरा में भी देखी जा सकती है 3D रियर सेंसिंग तकनीकी

Jio Share

यह एक चैट आधारित ऐप है। यह जियो नेटवर्क का इस्तेमाल करके डाटा मैसेज सेंड कर सकता है। यहाँ कई सेवाएं ऐसा भी हैं जो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। जैसे जियो पे और जियो शेयर। और कुछ को हम ऐसे ही इस्तेमाल में ले सकते हैं जैसी वह हैं। इसे भी देखें: OnePlus 5T अमेजन प्राइम मेंबर्स के लिए 21 नवंबर को होगा उपलब्ध

JioPhone कैमरा

कैमरा के स्पेक्स सच में साधारण हैं, इसमें आपको महज एक 2-मेगापिक्सल का रियर और एक VGA फ्रंट कैमरा मिल रहा है। और जैसा कि इसका कैमरा है इसके द्वारा ली गई तस्वीरें भी साधारण ही हैं। और इस तरह से फोन से आप कैमरा के मामले में ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके द्वारा खिंची गई तस्वीरों से ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें सोशल मीडिया का अभाव है तो आप इन्हें वहां भी शेयर नहीं कर सकते हैं तो इस स्मार्टफोन में तस्वीरों का ज्यादा मोल बचता नहीं है, क्योंकि जब आप इनका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं तो क्या फायदा।

हमारा फैसला

क्या JioPhone में आपके स्मार्टफोन को रिप्लेस करने की क्षमता है? तो इसका जवाब होगा नहीं। अगर आपके पास पहले ही एक स्मार्टफोन है तो आपके पास इस स्मार्टफोन को एक प्राइमरी फोन की तरह इस्तेमाल करना बनता ही नहीं है। और अगर आपके पास एक एंड्राइड फोन है तो आप सभी कुछ अपने उस फोन में भी कर सकते हैं और उन सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं जो जियो फोन में आपको मिल रही हैं। तो कुलमिलाकर कहा जा सकता है कि एक स्मार्टफोन यूजर के लिए यह ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें वो क्षमता ही नहीं है जो इसे एक स्मार्टफोन को बदलने की आज़ादी देती हो।

हालाँकि अगर आप पहली दफा को डिवाइस खरीद रहे हैं, और आपको उन सभी सेवाओं का लाभ भी उठाना है इसके अलावा आपका बजट भी कम है तो आपके लिए यह एक अच्छा डिवाइस है। लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं तो आपको यह पसंद तो आयेगा लेकिन आप इसे अपने स्मार्टफोन के साथ रिप्लेस नहीं करेंगे। इसे भी देखें: Honor 7X के लिए 24 घंटे से भी कम समय में हुए 2 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन

Also Read in English: JioPhone Review: The ‘smart’ feature phone for the masses