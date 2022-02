सैमसंग Gear Sport रिव्यु: यह है असली फिटनेस ट्रेकिंग स्मार्टवॉच

Highlights Gear Sport की कीमत 22,990 रुपए है।

स्मार्टवॉच में सर्कुलर डिसप्ले और रोटेटिंग बेजल है।

Gear Sport में NFC, 50-मीटर वॉटर रेसिस्टेंट, बिल्ट-इन जीपीएस और सैमसंग पे सपोर्ट दिया गया है।

हाल ही में सामने आई आईडीसी रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ल्डवाइड वियरेबल मार्केट 2017 की तीसरी तिमाही में 7.3 प्रतिशत बढ़कर 26.3 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि स्मार्ट वियरेबल डिवाइस (जो कि तीसरे पक्ष के एप पर चलाते हैं) में बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि बेसिक वियरेबल (फिटनेस बैंड) में गिरावट देखी गई है। प्रीमियम स्मार्टवाच सेगमेंट में आपके पास एप्पल वॉच, सैमसंग गियर एस 3 और कुछ अन्य एंड्राइड वेयर स्मार्टवाच्स का ऑप्शन रहता है।

इस साल की शुरुआत में सैमसंग ने Gear S3 को भारत में लॉन्च किया था, जिसे लेकर कंपनी ने दावा किया कि यह बेस्ट सेलिंग स्मार्टवॉच है। इसके अलावा इस वॉच को CES डिजाइन अवॉर्ड 2017 मिला था। वहीं, सैमसंग ने अब एक और वॉच को अपनी स्मार्टवॉच पोर्टफोलियो में जोड़ा है। इस स्मार्टवॉच को Gear Sport के नाम से पेश किया गया है। फिटनेस-सेंट्रिक उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने इसे 22,990 रुपए में पेश किया है। यह स्मार्टफोन सैमसंग रिटेल नेटवर्क के साथ ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन इंडिया पर सेल के लिए उपलब्ध है। मुझे Gear Sport को यूज करते हुए लगभग दो हफ्ते हो गए हैं तो आइए जानते हैं मेरे रिव्यु में इस स्मार्टवॉच के बारे में बारीकी से।

सैमसंग Gear Sport का डिजाइन और स्पेसिफिकेशन

Gear Sport का डिजाइन Gear S3 की ही तरह है। इन दोनों में काफी कम अंतर देखने को मिलेगा। अगर Gear Sport की तुलना Gear S3 से की जाए तो Gear Sport थोड़ी पतली, नेरो और शॉर्टर है। छोटा साइज होने के वजह से Gear Sport 20 mm स्ट्रैप्स के साथ आता है। वहीं, आपको इसके साथ बड़ा और छोटा सीलिकॉन स्ट्रैप मिलता है, जिससे इसे पहला काफी आरामदायक हो जाता है। इस स्ट्रैप से पसीने में भी आपकी स्कीन को कोई परेशानी नहीं होती। इसका मतलब है आप पास की किसी वॉच शॉप पर जाकर एक इसे कस्टमाइज लुक देने के लिए एक नया स्ट्रैप खरीद सकते हैं।

इसकी बॉडी स्टेनलेस स्टील से बनी है और स्मार्टवॉच में 1.2-इंच सुपर ऐमोलेड फुल सर्किल टचस्क्रीन डिसप्ले दिया गया है, जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 360×360 पिक्सल है। वहीं, इसकी पिक्सल डेंसिटी 302ppi है। इस वॉच की स्क्रीन कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन से लैस जो इसे स्क्रेचप्रूफ बनाती है। 50 प्रतिशत ब्राइटनेस पर भी इसकी डिसप्ले काफी ब्राइट दिखाई देती है और सूरज की रोशनी में भी कोई परेशानी नहीं होती। स्मार्टवॉच में दिए गए रंग काफी जीवंत दिखते हैं और टेक्सट काफी शार्प दिखाई देते हैं। सैमसंग ने इसमें ‘Always On’ फीचर को दिया है, जिससे आप हमेशा आसानी से समय देख सकते हैं। हालांकि, यह मोड एक बैटरी हॉग है और आधी बैटरी लाइफ को कम कर देता है।

Gear-सीरीज स्मार्टवॉच की हाईलाइट इसमें दिया गया रोटेटिंग बेजल है। नोटिफिकेशन को एक्सेस करने के लिए आप होम स्क्रीन पर लेफ्ट (एंटी क्लोकवाइस) की ओर बेजल को रोटेट कर सकते हैं। वहीं, राइट की ओर रोटेट कर विगेट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें कई सारे विगेट्स हैं, जैसे कि म्यूजिक प्लेयर स्टेप काउंटर, हार्ट रेट, मौसम, कैलेंजर, अलार्म और आदि को चुन सकते हैं। इसमें दिए गए विगेट्स काफी उपयोगी हैं क्योंकि आप बिना एप खोले कई काम आसानी से कर सकते हैं। मैं सिर्फ राइट में स्क्रॉल कर गानों को प्ले/पाउस और स्कीप कर सकता हूं। इसके अलावा मौसम की जानकारी, सूचनाओं की जांच करने और यहां तक कि उनका जवाब देने के लिए दाईं तरफ स्क्रॉल कर सकता हूं।

राइट की ओर आपको दो बटन मिलेंगे। इनमें से टॉप पर दिया गया बटन बैक करने के लिए है। वहीं, बॉटम पर दिया गया बटन मेन्यू बटन है। इन बटन की पोजिशन काफी अच्छी और आरामदायक है। बैक पर देखें तो बटम सरफेस थिक प्लास्टिक का बना है और इसमें हार्ट रेट सेंसर पर दिया गया है।

इसके अलावा इस वॉच में 1 गीगार्हट्ज डुअल-कोर चिरसेट के साथ 768MB रैम दी गई है। इसके साथ ही इसमें 4GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। लेकिन आपको एप्स और मीडिया स्टोरेज के लिए 2GB स्टोरेज मिलेगी। इसमें आप अपने पसंद के गानों को स्टोर कर सकते हैं, जिसे आप अपना ब्लूटूथ हैडफोन कनेक्ट कर सुन सकते हैं। इस स्मार्टवॉच में बिल्ट-इन जीपीएस दिया गया है, जिसका मतलब है कि आपको लंबे रूट पर रास्ते देखने के लिए स्मार्टफोन रखने की जरुरत नहीं होगी।

ब्लूटूथ के अलावा Gear sport वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ आता है जो कि आपकी स्मार्टवॉच को इंटनेट से कनेक्ट होने की अनुमति देता है। यह कैसे मदद करता है? मान लिजिए अगर आप अपने स्मार्टफोन घर पर भूल गए हैं और आप ऑफिस पहुंच गए हैं तो ऐसे में जब तक आपका स्मार्टफोन इंटरनेट से कनेक्ट रहेगा और आपकी Gear Sport वाई-फाई से कनेक्ट रहेगी तब तक आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इतना ही नहीं उन नोटिफिकेशन का रिस्पॉन्ड आप वॉच से कर सकते हैं।

इतना ही नहीं सैमसंग Gear Sport स्मार्टवॉच में जीरोस्कोप, बैरोमीटर, एंबियंट लाइट सेंसर और एनएफसी कनेक्टिविटी है। इसके साथ ही यह सैमसंग पे को सपोर्ट करती है जो कैशलैस पेमेंट के समय काम आता है। हालांकि Gear S3 की तरह इसमें MST टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। वहीं, Gear S3 की तरह इसमें आप कॉल को पिक नहीं कर सकते। Gear Sport को वॉटर रेसिस्टेंट होना इसकी वजह हो सकती है।

सैमसंग Gear Sport: एप्स, परर्फोमेंस और बैटरी लाइफ

सॉफ्टवेयर की बात करें तो Gear Sport कंपनी के खुद के Tizen ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है और यह एंड्राइड स्मार्टफोन जेलीबीन ओएस 4.3 और एप्पल आईफोन आईओएस 9 और इसके बाद के संस्करण पर चलाने वाले डिवाइस के साछ कम्पेटिबल है। मैंने Gear Sport को अपने Galaxy Note 8 के साथ इस्तेमाल किया और फिर कुछ समय बात इसे गूगल Pixel XL के साथ पेयर करके यूज किया। दोनों ही फोन के साथ इसे इस्तेमाल करने में मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। आपको अपनी स्मार्टवॉच और स्मार्टफोन को कनेक्ट करने के लिए सैमसंग Gear मैनेजर एप की जरुरत होगी। यह एप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।

अगर बात करें एप्स की तो Tizen इकोसिस्टम की तुलना में एप्पल वॉच ओएस और एंड्राइड वियर ज्यादा बेहतर है। लेकिन, यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि स्मार्टवॉच को स्मार्टफोन से कनेक्ट करके नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। सैमसंग के पास S वॉयस है। इसमें आपको ‘Hi Gear’ कहकर कमांड देना है। उदहारण के लिए how is the weather, show me my appointments, call और आदि। लेकिन ईमानदारी से, यह एक बेकार फीचर है। इनमे से किसी को उपयोग मुझे अक्सर नहीं दिखाई देता।

यह एक फिटनेस-केंद्रित स्मार्टवॉच है और इसमें बहुत अधिक आवश्यक एप्स हैं। आपके पास ऐसे एप्स हैं जिनमें अंडर आर्मर रिकॉर्ड्स, मायफेटास्टैपल, एंडोमोंडो और मैपमैर्रन शामिल हैं। इसलिए कि स्मार्टवाच को तैराकों पर भी लक्षित किया गया है। सैमसंग ने स्पीडो को एप जारी करने के लिए साझेदारी भी की है जो स्ट्रोक, लैप टाइम, मिनट प्रति मिनट (बीपीएम) और आदि हैं। मुझे सभी एप का परीक्षण करने का समय नहीं मिला, लेकिन यह बुनियादी फिटनेस ट्रैकिंग का अधिकार प्राप्त करते हैं।

स्लीप ट्रेकिंग आपको सोना का कुल समय, वास्तविक (गहरी) नींद, और बेचैन नींद जैसे विवरण देता है। इसमें आप एक दिन, सप्ताह और महीने का डाटा प्राप्त कर सकते हैं। यह आपको अपने सो पैटर्न के बारे में एक विचार देने के लिए पिछले सप्ताह और महीने के रुझान भी दिखाता है।

पैडमोमीटर अपना काम काफी अच्छे से करता है। इससे आपको पता चलता है कि आपने कितने स्टेप और कैलोरी को बर्न किया है। यह सप्ताह और महीने के रुझानों को भी दिखाता है, आपको यह पता चलता है कि आप सप्ताह और महीने में कितना चले हैं। मैंने इसे टेस्ट किया और यह बहुत सटीक काम करता है।

आखिर में इसमें हार्ट रेट सेंसर दिया गया है जो कि लगतार मॉन्ट्रिग करता है। हर 10 मिनट की अवधि में आपका दिल धड़कता है, भले ही आप आराम कर रहे हों, बाहर काम कर रहे हों या सो रहे हों अस्पतालों में इस्तेमाल किए जाने वाले महंगे उपकरण की तुलना में रीडिंग काफी सटीक नहीं हैं, लेकिन काफी कारीब बै। मेरे उपयोग के दौरान, मैं लगातार अपने हार्ट रेट पर नजर रखता था और यह 60 बीपीएम से 114 बीपीएम तक रहा।

Gear Sport आपकी फिटनेस एक्टिविटी को डिटेक्ट कर सकता है जैसे आपका चलना, साइकिल चलाना, डांस करना और बॉस्केटबॉल खेलना। कुछ समय के लिए मैंने साइकिल चलाई और इस वॉच ने बिल्कुल सही डिटेक्ट किया, लेकिन एक बार यह फेल हो गया जब में बाइक चला रहा था तो इसने cycling वर्कआउट शुरु कर दिया। लेकिन, ऐसा एक ही बार हुआ।

आखिर में बात करते हैं इसके वॉटर रेसिस्टेंट और बैटरी लाइफ की। मैं इसके 50-मिटर वॉटर रेसिस्टेंट को ट्राइ करने के लिए काफ उत्सुक था। सोते समय और नहाते समय मैंने स्मार्टवाच को पहने रखा। यहां तक कि एक घंटे के लिए स्विमिंग पूल में भी मैं इसे पहनकर ही गया। इस दौरान इस वॉच में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। इसके बाद फिर बड़ा परीक्षण आता है – मैं हाल ही में हवाई में स्नोर्केलिंग और स्नूबा डाइविंग के लिए गया था और मैंने गियर स्पोर्ट को पानी के नीचे दो घंटों के करीब रखा। इस दौरान कोई आश्चर्य नहीं है कि इस वॉच में कोई समस्या नहीं आई।

इतना सब काम करने के लिए स्मार्टवॉच में 300एमएएच की बैटरी दी गई है, जिसे लेकर सैमसंग का दावा है कि यह तीन दिन तक चलेगी। काफी नोटिफिकेशन, always-on डिसप्ले, जीपीएस ट्यून्ड ऑन और 80 प्रतिशत ब्राइटनेस प्रतिशत के साथ स्मार्टवॉच की बैटरी एक दिन तक चली। वहीं, ‘always on’ डिसप्ले को ऑफ कर और ब्राइटनेस को 30 प्रतिशत पर रखने के बाद दो दिन तक इसकी बैटरी चली। मुझे चिंता बच इसे चार्ज करने में लगने वाले समय को लेकर है। यह चार्ज होने में तीन घंटे से ज्यादा का समय लगाती है।

निष्कर्ष

अगर आप एक सॉलिड स्मार्टवॉच की तलाश कर रहे हैं तो 22,990 रुपए में आने वाली Gear Sport एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है। यह बेहतर डिजाइन और बिल्ड क्विलिटी के साथ आती है। इसमें दिया गया रोटेटिंग बेजल इंटरफेस इसे दूसरी स्मार्टवॉच से अलग करता है। इसके अलावा 50-मीटर वॉटर रेसिस्टेंट और NFC पेमेंट इसकी खासियत है। स्मार्टवॉच में दिया गया फिटनेस ट्रेकिंग फीचर Gear Sport को स्मार्टवॉच और फिटनेस ट्रेकर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाता है। Gear S3 के बाद ने मुझे Gear Sport को काफी इंप्रेस किया। इसमे में फिटनेस को लेकर सजग उपभोक्ताओं को रिकॉमेंड करुंगा।

अच्छाई के साथ-साथ इसमें कुछ फीचर्स मिस भी हैं। जैसे कि इसमें फोन करने और उठाने के लिए स्पीकर नहीं है। वहीं, MST टेक्नोलजी नहीं है। एप्पल Watch Series 2 में आपको स्पीकर और 50-मीटर वॉटर रेसिस्टेंट मिल जाएगा। वहीं, बैटरी चार्जिंग में लगने वाला समय इसके लिए बुरा साबित हो सकता है।

इसी कीमत में और भी कई एंड्राइड वियर स्मार्टवॉच आती हैं। इस लिस्ट में आप 14,000 रुपए की कीमत के आस-पास Fossil Q Wander, 23,000 रुपए में Titan Juxt Pro, Fitbit Blaze को 20,000 रुपए, और अगर आप स्पोर्ट व फिटनेस सेंट्रिक वॉच लेना चाहते हैं तो Moto 360 Sport को 16,999 रुपए में खरीद सकते हैं।

हिंदी में अनुवाद: Ankit Dixit