Lenovo K8 Plus स्मार्टफोन रिव्यु: आपके बजट में एक बढ़िया डुअल कैमरा फोन

पिछले दो महीनों में, लेनोवो ने अपनी K सीरीज के तहत भारत में तीन नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। जिन्हें हम Lenovo K8, K8 Note और के 8 Plus नाम से जानते हैं। इन तीनों ही स्मार्टफोन्स को स्टॉक एंड्रॉइड 7.1.1 नौगट के साथ पेश किया गया है। तीनों में से, कंपनी ने दोस स्मार्टफोंस को डुअल कैमरा सेटअप के साथ पेश किया है। हम पहले ही लेनोवो के 8 नोट की समीक्षा कर चुके हैं, और आज हम इसकी ही पीढ़ी के कुछ निचले स्मार्टफोन को रिव्यु करने वाले हैं।

Lenovo K8 Plus स्मार्टफोन को दो अलग अलग वैरिएंट्स में पेश किया गया है, स्मार्टफोन को 3GB रैम और 32GB स्टोरेज के साथ Rs. 10,999 की कीमत में पेश किया गया है, साथ ही इसके 4GB रैम और 32GB स्टोरेज वैरिएंट को Rs. 11,999 की कीमत में पेश किया गया है। यह स्मार्टफोन आपको फ्लिप्कार्ट के माध्यम से एक्सक्लूसिव तौर पर मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि अपनी इस कीमत के साथ इस स्मार्टफोन की सीधी टक्कर Xiaomi Redmi Note 4, Honor 6X और Yu Yureka 2 के जैसे कई स्मार्टफोंस से होने वाली है। अब हम यहाँ जानने वाले हैं कि इतने स्मार्टफोंस की भीड़ में Lenovo K8 Plus स्मार्टफोन कहाँ ठहरता है, क्या यह इस कीमत में आपके लिए एक सही स्मार्टफोन है? आज हम आपको अपने इस रिव्यु में इसके बारे में ही बताने वाले हैं।

Lenovo K8 Plus स्मार्टफोन का डिजाईन और बनावट

जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि Lenovo K8 Plus स्मार्टफोन Lenovo K8 Note का ही एक कॉम्पैक्ट वर्जन है, और डिजाईन के आधार पर देखें तो यह दोनों ही स्मार्टफोन एक जैसे ही लगते हैं। Lenovo K8 Plus स्मार्टफोन में आपको एक 5.2-इंच की FHD डिसप्ले मिल रही है जबकि आपको Lenovo K8 Note में एक 5.5-इंच की डिसप्ले मिल रही है। डिसप्ले के ठीक ऊपर आपको एक 8-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, इसके अलावा यहीं आप एक एयरपीस और LED फ़्लैश दी गई है। इसके अलावा आपको स्मार्टफोन के बॉटम में इसके नेविगेशन बटन दिए गए हैं। हालाँकि एक गलत बात यह है कि यह बैकलिट नहीं है।

बैक में आपको एक मेटल प्लेट दी गई है, हालाँकि इसका टॉप और बॉटम पार्ट प्लास्टिक से निर्मित है। इसके अलावा फोन के बैक में ही आपको इसका वर्टिकल डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जो डुअल-टोन फ़्लैश के साथ है। इसके अलावा इसके नीचे ही आपको इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल रहा है। फोन को अगर आप हाथ में लेते हैं तो यह आपको काफी हैंडी लगता है, और इसे ऑपरेट करना भी उतना ही आसान है।

फोन में टॉप में आपको इसमें मौजूद 3.5mm का ऑडियो जैक मिल रहा है, इसके अलावा इसमें मौजूद माइक्रो USB पोर्ट को फोन में बॉटम में जगह दी गई है। फोन में मौजूद पॉवर और वॉल्यूम रॉकर बटन दायीं ओर स्थित हैं। इसके अलावा सिम ट्रे को बायीं ओर जगह दी गई है। Lenovo K8 स्मार्टफोन की तरह ही इस स्मार्टफोन में भी आप दो सिम के साथ एक माइक्रोएसडी कार्ड को अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको एक सिम और एक माइक्रोएसडी कार्ड के बीच में अटकने की अब जरुरत नहीं है।

इसके साथ साथ Lenovo K8 Plus स्मार्टफोन में आपको एक अलग से म्यूजिक बटन मिल रहा है जो स्मार्टफोन के बायीं ओर स्थित है। कंपनी आपको अन्य कार्यों के लिए कुंजी को अनुकूलित करने देता है। आप सेटिंग> संगीत कुंजी पर जा सकते हैं, और इसे टॉर्च पर त्वरित पहुंच के लिए उपयोग कर सकते हैं, कैमरा शुरू करने के लिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कुछ भी नहीं कर सकते।

Lenovo K8 Plus स्मार्टफोन कैमरा

इसके पहले कि हम स्मार्टफोन की ओवरऑल परफॉरमेंस पर चर्चा करना शुरू करें। इसके पहले आइये चर्चा कर लेते हैं स्मार्टफोन की USP, यानी इसके डुअल कैमरा सेटअप के बारे में… Lenovo ने अपने इस स्मार्टफोन में 13-मेगापिक्सल के एक प्राइमरी कैमरा के साथ 5-मेगापिक्सल का एक सेकेंडरी कैमरा दिया है। यह सेकेंडरी कैमरा डेप्थ सेंसर की तरह काम करता है और जहां मेन कैमरा से आप तस्वीर लेते हैं तो इसका सेकेंडरी कैमरा यहाँ आपको DLSR जैसी Bokeh इफ़ेक्ट वाली तस्वीरें लेने में मदद करता है। हालाँकि कैमरा ऐप आपको कुछ स्लगी जरुर लग सकता है, इसके अलावा इसमें आपको कुछ शटर लैग भी महसूस होगा।

लेनोवो का फोटो एडिटर एप भी कुछ आसान सॉफ्टवेयर ट्रिक प्रदान करता है जो आपको विषय को रंग में रखने देता है, जबकि पृष्ठभूमि काले और सफेद है। ऐप आपको अपनी पसंद के किसी भी पृष्ठभूमि के साथ जगह लेते समय, अंधेरे की तीव्रता को समायोजित करने और अग्रभूमि को क्रॉप करने देता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हमने पहले से ही के 8 नोट की समीक्षा की है और कैमरे से बहुत खुश नहीं हैं। और इसके साथ ही मैं इस बात से भी काफी खुश हूँ कि Lenovo K8 Plus स्मार्टफोन में कंपनी ने काफी कुछ सुधार करने की कोशिश की है।

कैमरा को कुछ अच्छा करने के लिए, लेनोवो ने कैमरा में कुछ बदलाव किये हैं। इंडोर अभी भी पर्याप्त प्रकाश के तहत शॉट्स उज्ज्वल, विस्तृत और रंग की अच्छी मात्रा का उत्पादन कर रहे हैं। और इसके बारे में ज्यादा शिकायत भी नहीं की जा सकती है। हालाँकि बढ़िया रौशनी में लिए गए बाहरी शॉट भी शानदार नजर आ रहे हैं। और क्लोजअप शॉट्स को लेकर भी कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है। इसके अलावा फोन में मौजूद 8-मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा से भी बढ़िया सेल्फी ली जा सकती हैं। आप नीचे कुछ कैमरा सैंपल देख सकते हैं।

हालांकि, डुअल कैमरा सेटअप जो स्मार्टफोन का मुख्य आकर्षण है, उसने कहीं न कहीं मुझे निराश जरुर किया है। आरंभ करने के लिए, शॉट को सही करने के लिए आपको कुछ समय के लिए अपने विषय पर टैप करना और फ़ोकस करना होगा। इसके अलावा, वहाँ कुछ क्षेत्रों है कि गहराई सेंसर अग्रभूमि के रूप में मानता है, भले ही यह पृष्ठभूमि है। यहाँ आप कुछ तस्वीरें देख सकते हैं, जो कुछ ब्लर हैं।

Now, in the following pictures, the bokeh effect is slightly better, where the sensor is able to measure the depth and apply effects properly. But then, when you closely look at the edges, especially after zooming in, you will notice the inconsistencies in applying the effect.

सॉफ्टवेयर, बैटरी और परफॉरमेंस

Lenovo K8 Plus स्मार्टफोन में स्टॉक एंड्राइड 7.1.1 नौगट पर काम करता है। इसके अलावा यह जून के सिक्यूरिटी पैच पर ही काम कर रहा है जो अब काफी पुराना हो चुका है। और इस स्मार्टफोन को समय से सॉफ्टवेयर अपडेट भी नहीं मिल रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि जैसे गूगल हर महीने अपने नेक्सस और पिक्सेल डिवाइस के लिए अपडेट जारी करता रहता है, लेनोवो कहता है कि वह हर तिमाही में ऐसा करेगा।

स्मार्टफोन में मीडियाटेक हेलिओ P25 ओक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है इसके अलावा इसमें लेनोवो ने हमें जो डिवाइस भेजा है वह 4GB रैम के साथ आया है। मेरे इस स्मार्टफोन को इस्तेमाल के दौरान किसी भी तरह की परफॉरमेंस पर आधारित समस्या का सामना नहीं किया है। यह स्मार्टफोन काफी स्मूदली चलता है। अगर ब्लॉटवेयर की चर्चा करें तो, लेनोवो ने इस स्मार्टफोन में कुछ माइक्रोसॉफ्ट ऐप्स जैसे वर्ड, एक्सेल, पॉवर पॉइंट और स्काइप को शामिल किया है। और इसमें से किसी भी ऐप को डाउनलोड नहीं किया जा सकता है। एक बदलाव जो यहाँ नजर आ रहा है वह महज कैमरा ऐप के तौर पर सामने आ रहा है।

गेमिंग परफॉरमेंस की अगर चर्चा करें तो स्मार्टफोन की परफॉरमेंस काफी बढ़िया है। मुझे गेमिंग के दौरान स्मार्टफोन में किसी भी तरह के कोई समस्या नहीं आई है। मैंने इसमें कई हैवी गेम्स खेले हैं, जैसे सोनिक डैश, और सुपर मारियो रन के अलावा एस्फाल्ट 8 Airborne। हालाँकि 10 मिनट की गेमिंग के बाद स्मार्टफोन कुछ गर्म जरुर होना शुरू कर देता है। हालाँकि ऐसा किसी भी स्मार्टफोन के साथ होता ही है।

फोन में एक 4,000mAh क्षमता की बैटरी दी गई है, जो आराम से आपका डेढ़ दिन निकालने में सक्षम है। हालाँकि अपने इस स्मार्टफोन के इस्तेमाल के दौरान मैंने इसके स्क्रीन ऑन टाइम को लगभग साढ़े पांच घंटे का देखा है। इस स्मार्टफोन के हैवी इस्तेमाल के दौरान मैंने पाया है कि यह लगभग एक दिन तक चलता है। हालाँकि इसके अलावा मैंने यह भी देखा है कि स्मार्टफोन में फ़ास्ट चार्जिंग नहीं है, इसके कारण ही इसकी बैटरी को पूरी तरह से चार्ज होने में लगभग 3 घंटे लगते हैं।

निष्कर्ष

Lenovo K8 Plus स्मार्टफोन के फेवर में कुछ चीजें आती हैं। इसका डिजाईन और बनावट किसी एक अफोर्डेबल स्मार्टफोन की तरह ही है। इसके अलावा इसमें एक बढ़िया प्रोसेसर और रैम मौजूद है। इसके साथ ही यह स्मार्टफोन स्टॉक एंड्राइड से लैस है। यह बढ़िया परफॉरमेंस देने में भी सक्षम है। इसके अलावा बैटरी लाइफ भी इस स्मार्टफोन में शानदार है।

डुअल कैमरा सेटअप जैसे कि इस स्मार्टफोन की सबसे बढ़ी खासियत है। लेकिन इसमें कहीं न कहीं मुझे निराश जरुर किया है। हालाँकि बढ़िया लाइटिंग कंडीशन में यह बढ़िया तस्वीरें ले सकता है। इसके अलावा कम रौशनी में इसके माध्यम से आप बढ़िया सेल्फी भी ले सकते हैं। हालाँकि इसका डेप्थ मोड कुछ बढ़िया कहा जा सकता है।

हालाँकि अगर आप डुअल कैमरा के साथ कोम्प्रोमाईज़ कर सकते हैं, तो आपको Xiaomi Redmi Note 4 स्मार्टफोन इस कीमत में आपके लिए एक बढ़िया स्मार्टफोन हो सकता है। हालाँकि अगर आप डुअल कैमरा स्मार्टफोन के साथ ही जाना चाहते हैं तो आपको हॉनर 6X स्मार्टफोन के बारे में सोच सकते हैं।

