Moto X4 स्मार्टफोन की पहली झलक: मिड-रेंज में फ्लैगशिप जैसे स्पेक्स के साथ

Motorola ने आज भारत में अपनी X सीरीज के चौथे स्मार्टफोन को Moto X4 नाम से लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन को अलग अलग दो वैरिएंट यानी 3GB रैम और 4GB रैम ऑप्शन्स में पेश किया है, अगर इनकी कीमत की चर्चा करें तो स्मार्टफोन के 3GB रैम और 32GB स्टोरेज वैरिएंट को Rs. 20,999 और 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वैरिएंट को Rs. 22,999 की कीमत में लॉन्च किया गया है, इसके अलावा आपको बता दें कि स्मार्टफोन को फ्लिप्कार्ट और Moto Hubs के माध्यम से आज रात से भी ख़रीदा जा सकता है। मैं इस स्मार्टफोन के लॉन्च इवेंट पर मौजूद था, और मेरा इस स्मार्टफोन के साथ कुछ समय कुछ इस तरह का रहा है।

मिड-रेंज सेंगमेंट में, स्मार्टफोंस को जो मेटल बॉडी के साथ पेश किये जा रहे हैं काफी आम हो गए हैं। हालाँकि Moto X4 के साथ मोटोरोला ने इसमें कुछ बदलाव जरुर किया है। आपको बता दें कि स्मार्टफोन को मेटल फ्रेम के साथ फ्रंट और बैक में ग्लास बॉडी के साथ पेश किया गया है। इसके अलावा स्मार्टफोन में एक 5.2-इंच की FHD 1080p डिसप्ले दी गई है। इसके अलावा इसमें एक 16-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी मौजूद है। जो आपको LED फ़्लैश के साथ स्मार्टफोन में मिल रहा है। इसके अलावा स्मार्टफोन के होम बटन में ही फिंगरप्रिंट सेंसर को शामिल किया गया है।

फोन के हाइब्रिड सिम स्लॉट की चर्चा करें तो यह फोन के टॉप में स्थित है, और USB-Type C पोर्ट और 3.5mm के हेडफोन जैक को फोन में बॉटम में जगह दी गई है। इसके अलावा दायीं ओर स्मार्टफोन में वॉल्यूम बटन के साथ साथ पॉवर/स्लीप बटन दिया गया है। आपको बता दें कि स्मार्टफोन की स्क्रीन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसे गोरिला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि स्मार्टफोन में एक सर्कुलर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जो डुअल टोन LED फ़्लैश से भी लैस है।

इस स्मार्टफोन की सबसे खास बात इसका डुअल कैमरा है जो स्मार्टफोन के अपर हाफ में दिया गया है, आपको बता दें कि इसमें दो सेंसर हैं, जिसमें से पहला सेंसर 12-मेगापिक्सल का है और यह f/2.0 अपर्चर के साथ फोन में मौजूद है, इसके अलावा इसमें एक 8-मेगापिक्सल का एक अन्य सेंसर भी है जो f/2.2 अपर्चर से लैस है, यहाँ आपको यह भी बता दें कि पहला कैमरा डुअल पिक्सेल सेंसर है और दूसरा वाइड-एंगल सेंसर है। इन दोनों कैमरा के मिल जाने से ही आप DSLR जैसी तसवीरें इस स्मार्टफोन से ले सकते हैं।

मेरे इस स्मार्टफोन के साथ बिताये गए बहुत कम समय में मुझे इस स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी काफी पसंद आई है। हालाँकि इसका कैमरा ऐप कुछ शटर करता है, इसे कोई भी फोटो कैप्चर करने में लगभग 2 सेकंड का समय लगता है। और यही सही इसे गैलरी में सेव करने में भी लगता है। हालाँकि जब आप बोकेह मोड में फोटो लेते हैं, जब ऐसा ज्यादा होता है। इसके अलावा आपको बता दूँ कि इसके फ्रंट कैमरा को भी अच्छा कहा जा सकता है। कम रौशनी में भी यह बढ़िया तसवीरें लेता है। मोटोरोला ने फोन के फ्रंट कैमरा में प्रो-मोड को भी शामिल किया है।

अगर OS की चर्चा करें तो आपको बता देते हैं कि स्मार्टफोन एंड्राइड 7.1.1 नौगट पर काम करता है, और इसका UI स्टॉक एंड्राइड के काफी करीब है। हालाँकि इसमें मोटो ऐप को भी शामिल करके एक अलग सा फीचर इसमें जोड़ा गया है। इसके माध्यम से आप फोन में जेस्चर आदि को कण्ट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपनी तीन उँगलियों से स्वाइप करते हैं, तो यह स्क्रीनशॉट कैप्चर करता है। और फ़्लैशलाइट के लिए आपको दो बार ऐसा करना होगा। मोटो Android 8.0 Oreo अपडेट पर भी काम कर रहा है। और ऐसा लग रहा है कि यह 2018 के पहली तिमाही में स्मार्टफोन को मिल सकता है।

अगर स्पेक्स की चर्चा करें तो Moto X4 स्मार्टफोन में एक 5.2-इंच की LTS IPS FHD डिसप्ले दी गई, जिसकी पिक्सेल डेंसिटी 424ppi है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि स्मार्टफोन की डिसप्ले को गोरिला ग्लास प्रोटेक्शन दिया गया है। जिसके कारण इस स्मार्टफोन की डिसप्ले सुरक्षित रहेगी। फोन में एक क्वालकॉम स्नेपड्रैगन 630 ओक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है जिसकी क्लॉक स्पीड 2.2GHz है।

फोन में एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। इसके अलावा कनेक्टिविटी ऑप्शन्स की अगर चर्चा करें तो स्मार्टफोन Moto X4 में आपको USB Type C पोर्ट के साथ, NFC, ब्लूटूथ 5.0, वाईफाई 802.11ac दिया गया है। इसके अलावा स्मार्टफोन में GPS, GLONASS, डुअल सिम सपोर्ट भी मौजूद है। आपको यह भी बता दें कि स्मार्टफोन में 4G VoLTE सपोर्ट भी मौजूद है। फोन को शक्ति देने के लिए इसमें एक 3,000mAh क्षमता की बड़ी बैटरी दी गई है। जो फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आपको मिल रही है।

कुलमिलाकर आपको बता दें कि Moto X4 स्मार्टफोन मिड-रेंज सेगमेंट में कई पहले से मौजूद स्मार्टफोन को कड़ी टक्कर दे सकता है। हम आने वाले कुछ ही दिनों में इस स्मार्टफोन के साथ हाजिर होंगे और उस समय हम आपको इसकी खूबियों और खामियों के बारे में बताएँगे, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें।

