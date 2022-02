OnePlus 5T स्मार्टफोन की पहली झलक: महज कुछ छोटे से बदलावों के साथ

आखिर लम्बे समय के इंतेजार के बाद OnePlus 5T स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया गया है। इस स्मार्टफोन को OnePlus 5 स्मार्टफोन में कुछ छोटे से बदलाव करके लॉन्च किया है। ऐसा भी कह सकते हैं कि यह स्मार्टफोन कंपनी के OnePlus 5 स्मार्टफोन की जगह लेने वाला है। क्योंकि स्मार्टफोन की कीमत भी इसकी ही पीढ़ी के पिछले स्मार्टफोन के जैसे यानी क्रमश: Rs. 32,999 6GB रैम और 64GB स्टोरेज, के साथ Rs. 37,999 इसके 8GB रैम और 128GB वर्जन की कीमत है। हमें इस स्मार्टफोन के साथ कुछ समय बिताने का समय मिला है, और आइये जानते हैं हम इस स्मार्टफोन के बारे में क्या सोचते हैं। आइये एक नजर डालते हैं इसकी पहली झलक पर… Also Read - 8GB RAM, 64MP कैमरा, 12 5G बैंड सपोर्ट वाले Xiaomi 11 Lite NE पर बंपर डील, 21950 रुपये बचाने का मौका

हालाँकि इससे पहले कि हम इस बारे में ज्यादा चर्चा करें, आइये जानते हैं कि आखिर इस स्मार्टफोन और इसकी ही पीढ़ी के पिछले स्मार्टफोन OnePlus 5 में क्या अंतर है। इन दोनों ही स्मार्टफोंस में एक जो सबसे बड़ा अंतर है वह इसकी डिसप्ले का है और यह 18:9 आस्पेक्ट रेश्यो वाली डिसप्ले का है। इसके अलावा स्मार्टफोन में ऑक्सीजन OS का भी अंतर है। इस स्मार्टफोन में 4.7.0 वर्जन दिया गया है। जो OnePlus 5 को देखते हुए एक बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। आइये अब एक नजर डालते हैं OnePlus 5T स्मार्टफोन पर। इसे भी देखें: OnePlus 5T स्मार्टफोन लॉन्च से पहले अमेजन इंडिया पर 1.1 लाख यूजर्स ने दिखाई रूचि Also Read - 4 कैमरे, 8GB RAM, 5000mAh बैटरी वाले Samsung Galaxy A22 5G पर कमाल का ऑफर, मिलेगा 2 हजार रुपये तक का Instant Discount

लुक्स में लगभग एक जैसे ही हैं दोनों स्मार्टफोन

अगर हम OnePlus 3 और OnePlus 3T के डिजाईन के बारे में चर्चा करें तो इन दोनों स्मार्टफोंस में भी ज्यादा अंतर नहीं है, अगर हम महज लुक्स और डिजाईन आदि की चर्चा करें। इसके अलावा इन दोनों को एक साथ देखकर आप बता ही नहीं सकते हैं कि आखिर यह कौन से स्मार्टफोन हैं, हालाँकि आप इनके कलर वैरिएंट को महज देखकर ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यह स्मार्टफोन अलग अलग हैं। हालाँकि OnePlus 5T और OnePlus 5 को देखकर आप बता सकते हैं कि पहला डिवाइस कौन सा है और दूसरा कौन सा, क्योंकि OnePlus 5T स्मार्टफोन में एक 6-इंच की 18:9 आस्पेक्ट रेश्यो वाली डिसप्ले दी गई है। इस स्क्रीन में फोन के फ्रंट को पूरी तरह से घेरा हुआ है। और इसका यह परिणाम है कि फोन काफी बड़ा लगता है। इसे भी देखें: मैसेजिंग एप टेलीग्राम 4.5 में आए ये नए फीचर्स

इसके अलावा फ्रंट कैमरा और स्पीकर ग्रिल को बहुत कम बेजल में ही रखा गया है। साथ ही यहाँ फिंगरप्रिंट सेंसर भी फ्रंट में नहीं है तो डिसप्ले और बड़ी हो जाती है। फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर को फ्रंट से हटाकर बैक पर ले जाया गया है। इस इस बार कैमरा के थोड़े नीचे और फोन की ब्रांडिंग के कुछ ऊपर जगह दी गई है। जैसे हम किसी अन्य स्मार्टफोन में पहले ही देख चुके हैं, इसकी प्लेसमेंट बिलकुल वैसी ही है। इसके अलावा इसने ऑन-स्क्रीन नेविगेशन बटन मौजूद हैं। इसे भी देखें: Panasonic ने स्टाइलिश ग्लॉसी बॉडी और मल्टी-मोड कैमरा के साथ लॉन्च किया अपना P91 स्मार्टफोन, कीमत है महज Rs. 6,490

इसके अलावा कैमरा को भी कुछ बंप दिया गया है। यानी अगर आप दोनों स्मार्टफोंस में कैमरा पर ध्यान देते हैं तो OnePlus 5T में कैमरा को कुछ बाहर की ओर निकाला गया है। फोन में एक 20-मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। जो पिछले स्मार्टफोन की तरह ही है। लेकिन इस बार Sony IMX 376K सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। यह सेंसर f/1.7 अपर्चर के साथ आया है। इसकी पोर्ट्रेट मोड क्षमता और ज़ूम में कुछ बदलाव के साथ पेश किया गया है। इसके बारे में ज्यादा चर्चा हम हमारे इस स्मार्टफोन के रिव्यु में करेंगे।

हालाँकि इसके अलावा डिजाईन की अगर बात करें तो वह लगभग OnePlus 5 से ही काफी मिलता जुलता है। जैसे बटन की प्लेसमेंट, सिम ट्रे, USB Type C port, हेडफोन जैक, स्पीकर ग्रिल्स, और एक अलर्ट स्लाइडर भी उसी जगह मौजूद हैं, जैसा पिछले स्मार्टफोन में था। इसे भी देखें: लेनोवो Tab 7 वॉयस कॉलिंग सपोर्ट के साथ भारत में लॉन्च, कीमत: 9,999 रुपए

बढ़िया हार्डवेयर और अच्छी परफॉरमेंस

OnePlus 5 और OnePlus 5T स्मार्टफोन के स्पेक्स में कुछ ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। स्मार्टफोन में एक क्वालकॉम स्नेपड्रैगन 835 प्रोसेसर के साथ 6GB और 8GB रैम दी गई है। इसके अलावा इसमें एक बढ़िया ऑक्सीजन OS भी दिया गया है। इस स्मार्टफोन के साथ बिताये कुछ कम समय में मैंने स्मार्टफोन में किसी भी तरह का लैग नहीं देखा है। और इसकी परफॉरमेंस भी मुझे बढ़िया लगी है। इसे भी देखें: Meizu का नया USB चार्जिंग केबल LED लाइट के साथ बाजार में उतारा गया

हालाँकि स्मार्टफोन में किये गए कुछ बदलाव मुझे काफी पसंद आये हैं जैसे फेस अनलॉक फीचर को इसमें शामिल किया गया है। जब आप फोन को पहली दफा सेटअप करते हैं तो यह आपसे आपकी डिटेल्स मांगता है, आपको यहीं अपने फेस मैच को यहाँ देना होता है। और ऐसा करने के बाद आप अपने फेस के माध्यम से इसे अनलॉक कर सकते हैं। यह फीचर भी मुझे अच्छा लगा है। इसे भी देखें: क्वालकॉम Mobike के साथ अन्य 8 चीनी स्टार्टअप कंपनियों ने करेगा निवेश

हालाँकि फेस-अनलॉक तभी सही प्रकार से काम करता है जब कैमरा सही प्रकार से आपके चेहरे को देख लेता है। हालाँकि कम रौशनी में भी मुझे इसे अनलॉक करने में कोई समस्या नहीं आई है। हालाँकि बेहद घने अँधेरे में यह काम नहीं करता है इसके अलावा यह बढ़िया तरह से काम करता है। हालाँकि इस तरह के मामलों में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर से भी अपने फोन को अनलॉक कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर भी स्मार्टफोन में काफी तेजी से काम करता है। इसे भी देखें: ‘Mera Pehla Smartphone’ पहल के अंतर्गत Airtel ने Karbonn के साथ मिलकर पेश किये दो नए स्मार्टफोन

इसके अलावा भारतीय स्मार्टफोन यूजर्स को देखते हुए भी इसमें कुछ बदलाव किये गए हैं जैसे इसमें Parallel ऐप्स को शामिल किया गया है जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन में कई प्रसिद्द ऐप्स के दो वर्जन चला सकते हैं, जैसे व्हाट्सऐप, फेसबुक, Instagram, और अन्य। इसे भी देखें: फ्लिपकार्ट Billion Capture+ स्मार्टफोन महज 24 घंटे में हुआ सोल्ड आउट

निष्कर्ष

OnePlus 5 को देखते हुए OnePlus 5T स्मार्टफोन एक बढ़िया इम्प्रूवमेंट कहा जा सकता है, हालाँकि ऐसा बड़े पैमाने पर ज्यादा जोर देकर नहीं कहा जा सकता है। हालाँकि आपको एक बड़ी स्क्रीन का फायदा जरुर मिलने वाला है, इसके अलावा आपको फेस अनलॉक और नए सॉफ्टवेयर का भी लाभ मिलने वाला है। हालाँकि इसके अलावा इन दोनों स्मार्टफोंस में ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिले हैं। हालाँकि स्मार्टफोन एंड्राइड 7.1.1 नौगट पर लॉन्च किया गया है लेकिन कंपनी ने कहा है कि OnePlus 5 और OnePlus 5T स्मार्टफोन को आने वाले महीनों में एंड्राइड Oreo का अपडेट दे दिया जाएगा।

ऐसा भी हो सकता है कि OnePlus 5T के आने के बाद अब OnePlus 5 स्मार्टफोन को एक जैसी कीमत होने के चलते बंद ही कर दिया जाए। तो सभी नए यूजर्स को कुछ नया मिलने वाला है। हालाँकि अगर आपने अभी हाल ही में OnePlus 5 स्मार्टफोन को ख़रीदा है तो आप ऐसा भी मत सोचिये कि आपने कुछ गलती कर दिया है, आपने ज्यादा कुछ खोया भी नहीं है। इसे भी देखें: जानें कैसे पढ़ें व्हाट्सएप पर डिलीट किए गए मैसेज

जैसा कि हमने OnePlus 5 स्मार्टफोन को पहले ही देख लिया है, यह स्मार्टफोन भी कुछ वैसा ही है फिर चाहे वह क्षमता की बात हो या शक्ति की। कुलमिलाकर पहली नजर में इस स्मार्टफोन को बढ़िया कहा जा सकता है हालाँकि आपको इस रिव्यु में सही प्रकार से बता पाएंगे कि आखिर यह स्मार्टफोन असल में कैसा है। आपको इसके रिव्यु तक के लिए इंतेजार करना होगा तब तक आप हमारे साथ ऐसे ही बनें रहे।

Also Read in English: OnePlus 5T First Impressions: The little things make a difference