OnePlus Nord First Impressions : मिडरेंज सेगमेंट का पावरफुल स्मार्टफोन

OnePlus Nord First Impressions : OnePlus ने आखिरकार अपना अफोर्डेबल स्मार्टफोन OnePlus Nord मिडरेंज सेगमेंट में लॉन्च कर ही दिया है। OnePlus Nord स्मार्टफोन को कंपनी बीते कई दिनों से टीज कर रही थी। इस स्मार्टफोन को लेकर कई सारे लीक, स्पेकूलेशन्स सामने आ रही थी। OnePlus Nord कंपनी का बीते चार सालों में पहला अफोर्डेबल स्मार्टफोन है। वनप्लस इस नए स्मार्टफोन के जरिए अपने लिए नया मार्केट जनरेट करना चाहता है। अब तक कंपनी सिर्फ फ्लैगशिप स्मार्टफोन ही बनाती थी। इस फोन के जरिए वह अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहती है। वनप्लस भारत में तीन वेरिएंट में यह स्मार्टफोन 6GB RAM + 64GB स्टोरेज, 8GB RAM + 128GB, और 12GB RAM + 256GB स्टोरेज के साथ पेश किए हैं। Also Read - OnePlus Buds हुआ भारत में लॉन्च, 5 हजार रुपये से कम है कीमत

Also Read - OnePlus Nord भारत में 24,999 रुपये में लॉन्च, 6 कैमरा, 12GB रैम और Snapdragon 765G हैं फीचर्स

इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में कंपनी का बेस वेरिएंट 6GB RAM और 64GB स्टोरेज केसाथ पेश किया गया है। OnePlus Nord स्मार्टफोन में कंपनी ने 6.44-इंच की FluidAMOLED डिस्प्ले दी है जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है और रेज्यूलेशन FHD+ है। इसके साथ ही इस स्मार्टफोन के फ्रंट और बैक में Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। वनप्लस का यह स्मार्टफोन Snapdragon 765G SoC और Adreno 620 GPU के साथ पेश किया गया है। Also Read - OnePlus Nord में गूगल मैसेज, फोन ऐप्स पहले से होंगे इंस्टॉल, आज होना है लॉन्च

हमारे पास रिव्यू के लिए वनप्लस का हायर वेरियंट स्मार्टफोन है जो कि 12GB LPDDR4X RAM और 256GB UFS 2.1 स्टोरेज के साथ आता है। वनप्लस का यह स्मार्टफोन दो कलर ऑप्शन Blue Marble, और Gray Onyx में पेश किया गया है। हमारे पास ब्लू मार्बल कलर वेरिएंट है। OnePlus के दूसरी डिवाइस की तरह यह स्मार्टफोन Android 10-पर बेस्ड OxygenOS 10.5 पर रन करता है। इंटरेस्टेड यूजर्स वनप्लस के लेटेस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन को Amazon India और OnePlus.in से फिलहाल प्री बुक करवा सकते हैं। यहां हम आपको OnePlus Nord के फर्स्टलुक के बारे में बता रहे हैं।

हमारे पास रिव्यू डिवाइस मीडिया बॉक्स में मिला है जो कि बॉयर्स के लिए आने वाले बॉक्स से अलग है। OnePlus Nord स्मार्टफोन को अनबॉक्स करने के पहले बता दें कि हमें चार अलग अलग बॉक्स मिले हैं जिनमें से पहला OnePlus Nord का रिटेल बॉक्स और तीन बॉक्स वनप्लस नोर्ड स्मार्टफोन के केस के बॉक्स हैं। OnePlus Nord के रिटेल बॉक्स में बॉयर्स को स्मार्टफोन, TPU केस, डॉक्यूमेंट, चार्जर और केबल मिलते हैं। इसके साथ ही वनप्लस ने स्मार्टफोन के साथ रेड क्लब मैंबरशिप कार्ड और कुछ नए स्टीकर्स भी बॉक्स में दिए हैं।

OnePlus ने इस स्मार्टफोन को प्रीमियम फीचर्स दिए हैं। मिड रेंज में यह टॉप ऑफ द लाइन डिजाइन के साथ दो कलर ऑप्शन मार्बेल ब्लू और ग्रे में लॉन्च किया गया है। वनप्लस ने इस स्मार्टफोन के फ्रंट और बैक में Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन दिया है। फ्रंट और बैक के ग्लास के बीच में कंपनी ने कलर वेरिएंट के साथ मेटल फ्रेम दिया हो जो कर्वड डिजाइन के साथ आता है। इस स्मार्टफोन के बटन प्लेटमेंट और दूसरे सभी आस्पेक्ट वनप्लस के दूसरे स्मार्टफोन की तरह ही हैं।

वनप्लस के लेटेस्ट स्मार्टफोन में कंपनी ने क्वार्ड रियर कैमरा सेटअप और फ्रंट में ड्यूल कैमरा सेटअप दिया है। रियर कैमरा सेटअप की बात करें तो इस स्मार्टफोन के बैक में 48-मेगापिक्सल का प्राइमेरी कैमरा सेंसर दिया है जो कि Sony IMX586 सेंसर है और यह EIS और OIS सपोर्ट के साथ पेश किया है। इस स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा सेंसर दिया है।

इस स्मार्टफोन के बैक में ड्यूल LED फ्लैश दिया है। इसके साथ ही वनप्लस के इस स्मार्टफोन से 30fps पर 4K रिकॉर्डिंग की जा सकती है। इसके साथ ही फ्रंट में 32-मेगापिक्सल का प्राइमेरी कैमरा सेंसर और 8-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है। OnePlus का यह स्मार्टफोन 24,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है जो इस स्मार्टफोन को इस सेगमेंट में सबसे मजबूत दावेदार बनाता है। OnePlus Nord का कितना दमदार है यह हम आपको जल्द ही इसके फुल रिव्यू में बताएंगे। It is worth noting that we need to properly test the device and put it through its paces. Stay tuned for our comprehensive review for the OnePlus Nord next week.