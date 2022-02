Oppo F5 रिव्यु: अब AI आधारित होंगी आपकी सेल्फी

चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ओप्पो और विवो मुख्य तौर पर सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन बाजार में उतारती हैं और इन्होंने इसके माध्यम से अत्यधिक सफलता को स्वाद भी चख लिया है। इसी श्रेणी में Oppo F5 स्मार्टफोन को बाजार में उतारा गया है जिसके साथ ओप्पो सेल्फी के अनुभव को एक अलग स्तर लेकर जाना चाहती है। Oppo F5 स्मार्टफोन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) संचालित फ्रंट कैमरे के साथ आता है, जो कंपनी का दावा आपके सेल्फी अनुभव को बढ़ाने में मदद करता है इसके अलावा स्मार्टफोन में 18:9 वाइड स्क्रीन डिसप्ले की नवीनतम प्रवृत्ति दी गई है। Also Read - Amazon Great Indian Festival day: सेल का आखिरी दिन, ये हैं बेस्ट स्मार्टफोन डील

Oppo F5 स्मार्टफोन को दो वेरियंट में पेश किया गया है, जिसमें एक वेरियंट में 4जीबी रैम और 32जीबी इंटरनल मैमोरी दी गई है जिसकी कीमत 19,990 रुपए है। वहीं दूसरे वेरियंट में 6जीबी रैम के साथ 64जीबी इंटरनल मैमोरी उपलब्ध है और इसकी कीमत 24,990 रुपए है। यह स्मार्टफोन एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट के अलावा लोकल रिटेल ​स्टोर्स पर उपलब्ध होगा। ओप्पो द्वारा हमारे पास 4जीबी रैम वेरियंट रिव्यु के लिए भेजा। वहीं कीमत की बात करें तो Oppo F5 को सीधे तौर पर Vivo V7+ स्मार्टफोन टक्कर मिल सकती है जिसकी कीमत 21,990 रुपए है। इसके अलावा इसे असुस Zenfone 4 Selfie Pro भी प्रतियोगिता मिल सकती है जिसकी कीमत 23,990 रुपए है। हमने कुछ दिन इस स्मार्टफोन का उपयोग किया और अब इसका रिव्यु आपके सामने है।

18:9 डिसप्ले

पिछले साल शाओमी ने नियर बेजल लैस डिसप्ले के ट्रेंड के साथ Mi MIX स्मार्टफोन को पेश किया था, जिसके बाद इस ट्रेंड के अंतर्गत सैमसंग Galaxy S8, एलजी G6 और V30 को पेश किया गया और यह सिर्फ प्रमुख स्मार्टफोन में ही नहीं है, यहां तक कि एलजी Q6, विवो V7+ और माइक्रोमैक्स Canvas Infinity जैसे मध्य-श्रेणी के स्मार्टफोन में HD रेजल्यूशन पर चलने वाले वाइड स्क्रीन डिसप्ले प्रदर्शित करते हैं।

ओप्पो द्वारा लॉन्च किए गए oppo f5 में 6-इंच का फुल एचडी डिसप्ले दिया गया है जिसका स्क्रीन रेजल्यूशन 1080×2160पिक्सल है और इसमें 18:9 एक्सपेक्ट रेशियो और पिक्सल डेनिस्टी 402ppi उपलब्ध है। वहीं क्वालिटी की बात करें तो प्रदर्शन ईमानदारी से थोड़ा उबाऊ है। यह अपेक्षा के मुताबिक उतना ब्राइट नहीं है, और सूर्य के प्रकाश की दृश्यता काफी सभ्य है रंग शांत पक्ष पर हैं, लेकिन जो लोग vivid स्क्रीन पसंद करते हैं वे इसके बारे में भी रोमांचित नहीं हो सकते। यह एक LTPS-IPS डिसप्ले है। इस पर टेक्स्ट को रीड करने के साथ ही चिह्न क्रिस्प दिखाई देते हैं, और आप मूवी देखने, ई-पुस्तकों को पढ़ने और अपनी पसंदीदा वेबसाइटों को ब्राउज करने का आनंद लेते हैं।

वाइड स्क्रीन और उच्च स्क्रीन-टू-बॉडी अनुपात का मतलब है कि ओप्पो ने 6-इंच की स्क्रीन को एक स्मार्टफोन में 5.5-इंच के सामान्य कारक के साथ फिट किया है जिससे इसे पकड़ना और उपयोग करना आसान हो गया है। प्रदर्शन के ठीक ऊपर, फ्रंट कैमरा, proximity सेंसर और ईयरपीस मौजूद हैं, जबकि निचला हिस्सा बिल्कुल की सादा है और एक लंबे डिसप्ले को समायोजित करने के लिए, फिंगरप्रिंट सेंसर को बैक पैनल में जगह दी गई है।

वहीं बात करें फोन के बटन और पोर्ट्स के बारे में, तो इसमें बाईं ओर वॉल्यूम बटन है और दाईं ओर पावर व स्लीप बटन सिम ट्रे दिया गया है। जहां अधिकांश स्मार्टफोन में आपको हाइब्रिड स्लॉट उपलब्ध है जब​कि Oppo F5 में दो नैनो सिम कार्ड स्लॉट और एक माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट दिया गया है। इसलिए, आपको अतिरिक्त स्टोरेज के लिए दूसरे सिम कार्ड पर समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। माइक्रो यूएसबी पोर्ट और 3.5 मिमी सॉकेट को नीचे रखा गया है।

सेल्फी के साथ AI ब्यूटी मोड

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) आज अत्यधिक चर्चित फीचर्स हैं और इन तकनीकों का उपयोग लगभग हर जगह किया जाता है। ओप्पो का कहना है कि एएफआर के 20-मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा (एपर्चर एफ / 2.0) पर AI ब्यूटी मोड के साथ शानदार सेल्फी क्लिक की जा सकती है। लॉन्च के दौरान मुझे ओप्पो इंडिया के उत्पाद प्रबंधक आकाश गबरानी के साथ बैठने का मौका मिला और समझ आया कि यह कैसे काम करता है। उन्होंने उल्लेख किया कि ओप्पो को स्मार्टफोन पर AI ब्यूटिफिकेशन मोड के साथ आने के लिए लगभग 18 महीने लग गए।

प्रौद्योगिकी के काम की व्याख्या करते हुए, गबरानी ने कहा कि AI सभी प्रकार के रूप में मानव सौंदर्य पर कब्जा करने में सक्षम है- आपकी आयु, त्वचा टोन, त्वचा के प्रकार और जेंडर आदि सब शामिल हैं। 200 पोजीशनिंग स्पॉट्स के साथ, F5 आपके चेहरे की आकृति और स्थान बनाता है ताकि jawline, cheekbones, आंखें और नाक के बीच समरूपता बढ़ाई जा सके। algorithms को अपना चेहरा फोकस में रखने के लिए डिजाइन किया गया है- यदि आप एक भीड़ भरे मॉल में हैं, पार्क में या सूर्यास्त देख रहे स्थान पर, AI आपके चेहरे को रोशन करने के लिए पृष्ठभूमि की प्रकाश व्यवस्था के बीच अंतर कर सकता है। लेकिन, क्या यह अपेक्षित काम करता है?

ज्यादातर मामलों में, फ्रंट कैमरा और एआई एक बहुत अच्छा काम करते हैं सुशोभीकरण मोड बंद होने के साथ, कैमरा आपके सेल्फी में पर्याप्त विवरण प्राप्त करने में सक्षम है। जब अच्छी रोशनी की स्थिति में कब्जा किया जाता है, तो त्वचा टोन प्राकृतिक दिखते हैं और इसके बारे में शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं है। उदाहरण के लिए नीचे देखें।

ब्यूटी मोड चालू होने पर, एआई स्कीन को थोड़ा सा स्मूथ करता है जबकि टोन थोड़ा ब्राइट बनाता है। यह काले घेरे और दागो से भी छुटकारा दिलाता है। यदि आप हर समय और फिर सेल्फी क्लिक करना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से F5 की क्षमताओं की सराहना करेंगे। नीचे कुछ नमूने हैं।

फोन का फ्रंट कैमरा भी पोर्ट्रेट मोड के साथ आता है, जो सॉफ्टवेयर आधारित एल्गोरिदम के साथ सेंसर से डेप्थ जानकारी का उपयोग करता है ताकि DSLR जैसे bokeh effect जोड़ सके। Oppo F5 पृष्ठभूमि को ब्लर करते समय फोरग्राउंड का पता लगाने में बहुत अच्छा काम करता है। हालांकि, कुछ pixilation बनाने के दौरान यह किनारों के साथ गड़बड़ करता है लेकिन, यह कुछ ऐसा है जो हमने महंगे Galaxy S8 और Galaxy Note 8 स्मार्टफोन में भी देखा है।

कम-रोशनी वाली चीजो की गुणवत्ता, विवरण, त्वचा की टोन और फोकसिंग में गिरावट के साथ एक बड़ी हिट होती है। मैंने हमारे कार्यालय की इमारत के बेसमेंट में कुछ सेल्फी क्लिक की थी, जहां बहुत कम प्रकाश था और परिणाम काफी सहज है, नीचे नमूना तस्वीर पर एक नजर डालें :

Oppo F5 में aperture f/1.8 के साथ 16-मेगापिक्सल का बैक कैमरा दिया गया है। जो कि दिन की रोशनी में शानदार फोटो क्लिक करने में सक्षम है। क्लोज-अप शॉट्स मुश्किल हैं उनमें से कुछ पर्याप्त गहराई के फील्ड प्रभाव के साथ अच्छे दिखते हैं, कुछ विवरण और तीव्रता कम-हल्का फोटो भी अच्छे लगते हैं यहाँ कुछ नमूना शॉट्स हैं।

सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी

गूगल द्वारा कुछ महीनों पहले ही एंड्राइड 8.0 Oreo रिलीज किया, लेकिन यह ऑपरेटिंग सिस्टम अभी भी एंड्राइड स्मार्टफोन्स के बहुत ही ​कम डिवाइस पर चल रहा है। Oppo F5 स्मार्टफोन एंड्राइड 7.1.1 नौगट ओएस के साथ ColorOS 3.2 पर कार्य करता है। यह नवीनतम अक्टूबर सुरक्षा पैच पर चलता है, जो एक अच्छी बात है हालांकि, जब ओप्पो ने एंड्राइड 8.0 Oreo अपडेट को कब जारी करने की योजना बनाई है, इस बारे में कोई शब्द नहीं है।

Oppo F5 सिंगल लेयर्ड इंटरफेस के साथ आता है जहां सभी एप्लिकेशन होम स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, और कोई एप ड्रायर नहीं है। Oppo के पास संगीत एप, कॉल रिकॉर्डर, बैकअप और रिस्टोर एप के रूप में कुछ सॉफ्टवेयर एडिशन हैं, जिन्हें अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता। आपके पास WPS आॅफिस, अमेजन शॉपिंग और प्राइम वीडियो भी हैं और उन्हें अनइंस्टॉल किया जा सकता है। कंपनी ने Google Apps जैसे कि फोटो, मैप्स, यूट्यूब, प्ले म्यूजिक, ड्राइव, जीमेल और डुओ में पैक किया है।

अन्य एडिशन में ओप्पो एप स्टोर शामिल हैं, जहां से आप लोकप्रिय एप, फोन मैनेजर डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको कैशे और मेमोरी को साफ करने की सुविधा मिलती है और आपकी सामग्री और एप्स को छिपे हुए आंखों से सुरक्षित रखने के लिए गोपनीयता गार्ड जोड़ सकते हैं।

बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए, आपके पास फिंगरप्रिंट सेंसर फोन के बैक पैनल में मिलेगा और यह स्मार्टफोन को अनलॉक करने में बहुत तेज है ओप्पो ने फेस डिटेक्शन सुविधा को भी शामिल किया है जहां आपका चेहरा आपका पासवर्ड है यह डिवाइस को अनलॉक करने के लिए अपना पिन, पासकोड या पैटर्न इनपुट करने की आवश्यकता से दूर करता है। एप्पल आईफोन एक्स के समान, यह डिवाइस को अनलॉक करने में बहुत अच्छा काम करता है।

Oppo ने एंड्राइड नेविगेशन बार को छिपाने का विकल्प भी दिया है और इसके बजाय जेस्चर कंट्रोल के लिए ऑप्टिमाइज किया है, जैसे कि iPhone X में मौजूद है। जेस्चर कंट्रोल को सक्रिय करने के बाद, निचले बाएं कोने से स्लाइडिंग पर जाना होगा, केंद्र से ऊपर स्लाइडिंग आपको ले जाता है होम स्क्रीन पर, जबकि निचले दाहिनी ओर से स्लाइडिंग नियंत्रण केंद्र खोलता है। और कार्य स्विचर के लिए, आपको केवल नीचे के केंद्र से स्लाइड और दो सेकंड के लिए पकड़ की आवश्यकता है।

​बेहतर परफॉर्मेंस और बेहतर बैटरी लाइफ

Oppo F5 स्मार्टफोन MediaTek MT6763T (Helio P23) ​आॅक्टाकोर चिपसेट पर कार्य करता है। जिसमें 4जी रैम दी गई है। यह 16nm process के साथ आठ A53 Cores पर आधारित है। फोन की परफॉर्मेंस प्रदर्शन के दौरान स्मूथ है और मेरे उपयोग के दौरान मैं किसी भी तरह की समस्या नहीं हुई। यहां तक कि जब आपके पास पृष्ठभूमि में कुछ एप खुले हैं, तो उनके बीच स्विच तीव्र और आसान है। आकस्मिक खेल खेलने के दौरान गेमिंग का प्रदर्शन बेहतर है। फिर भी, ग्राफिक्स तीव्र गेम जैसे, एस्फाल्ट 8: एयरबोर्न के खेल में यह संघर्ष करता है।

फोन में पावर बैकअप के लिए 3,200एमएएच की बैटरी दी गई है। जिसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। फोन की बैटरी को 18 से 100 प्रतिशत तक एक मिनट और 15 मिनट लग गए, जो बहुत अच्छा है। बैटरी लाइफ के बारे में बात करते हुए, एक ही आरोप है, बैटरी भारी उपयोग के साथ भी एक दिन रहती है। सप्ताहांत पर मध्यम उपयोग के साथ, मैं लगभग आधे दिन की बैटरी लाइफ प्राप्त करने में सक्षम था। स्क्रीन पर समय के अनुसार, आप लगभग साढ़े चार घंटे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

निष्कर्ष

Oppo F5 की कीमत 19,990 रुपए है और इसमें AI beauty मोड के साथ 20-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा बेहतर प्रकाश की स्थिति, फिंगरप्रिंट सेंसर, चेहरे की पहचान, और जेस्चर फीचर्स में एक बहुत अच्छा काम करता है। समग्र प्रदर्शन और बैटरी लाइफ सराहनीय है और ज्यादातर लोग इसकी सराहना करेंगे।

इसमें 6-इंच का फुल एचडी 18:9 डिसप्ले दिया गया है जो कि काफी आकर्षक लुक देता है। खासकर अगर आप शांत दिखने वाले रंगों की सराहना करते हैं। हालांकि, यदि आप उन लोगों में से हैं, जो पंची रंग रिप्रोडक्शन पसंद करते हैं, तो आप थोड़ा निराश हो सकते हैं। रियर कैमरा की गुणवत्ता काफी सभ्य है और यह प्रकाश की स्थिति पर निर्भर करता है।

कुल मिलाकर, Oppo F5 एक अच्छा स्मार्टफोन है, जो एक स्मार्टफोन की तलाश को पूरा करता हैं, जो एक अच्छी तरह राउडेंड पैकेज प्रदान करता है, जिसमें एक अच्छा फ्रंट कैमरा, बैटरी लाइफ और ऐज टू ऐज डिसप्ले शामिल है। हालांकि, मुझे लगता है कि 6जीबी संस्करण की कीमत काफी अधिक है क्योंकि इसकी लागत 5,000 रूपए बढ़ जाती है। लेकिन Vivo V7+ और Asus Zenfone 4 Selfie Pro जैसे प्रतियोगी डिवाइस की तुलना में, Oppo F5 हमारी पहली पसंद है।

Also Read in English: Oppo F5 Review: Bringing AI prowess to your selfies