Skullcandy Hesh 3 ब्लूटूथ हेडफोन रिव्यु: अच्छा है पर और बेहतर की उम्मीद

Highlights Skullcandy Hesh 3 भारत में 10,000 रुपए के आस-पास आता है।

हेडसेट को वायर के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

इस हेडफोन के साथ आपको बेहतर बैटरी लाइफ और रेपिड चार्जिंग वॉल एडेप्टर के साथ आता है।

आज के समय में ज्यादातर स्मार्टफोन निर्माता कंपनियां अपने फ्लैगशिप डिवाइस में 3.5एमएम ऑडियो जैक को हटा रही हैं, जिस कारण यूजर्स ब्लूटूथ इनेबल वायरलैस हेडफोन को चुन रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ब्लूटूथ वायरलैस हेडफोन काफी पसंद हैं क्योंकि इनके साथ मुझे वायर में उलझने की परेशानी से निजात मिलती है। ब्लूटूथ हेडफोन आपको 2,500 रुपए के आस-पास आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप 10,000 रुपए से ऊपर की कीमत वाले हेडफोन को खरीदने का विचार बना रहे हैं तो इनकी ऑडियो क्वालिटी आपको जरुर देखनी चाहिए। Also Read - Skullcandy Spoke TWS Review: कम कीमत में बेहतर साउंड क्वालिटी और परफॉर्मेंस

आज मेरे पास Skullcandy Hesh 3 ब्लूटूथ हेडफोन है, जिसकी कीमत 10,000 रुपए है। यह एक ओवर-द-ईयर हेडफोन है जो कि बेहतर क्वालिटी ऑडियो देना का दावा करता है और म्यूजिक प्लेबैक के समय 20 घंटे की बैटरी लाइफ देता है। इसके अलावा इसमें रैपिड चार्जिंग मिलती है। जिसकी मदद से इसे 10 मिनट चार्ज करने पर लगभग 4 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक का आनंद लिया जा सकता है। यह सब कंपनी की ओर से दावे किए गए हैं। लेकिन,क्या असलियत में यह हेडफोन इन सब बातों पर खरा उतर पाएगा। आइए जानते हैं मेरे द्वारा किए गए रिव्यु में। Also Read - Skullcandy ने पेश किया SPOKE TWS, लॉन्च ऑफर में आधे से भी कम कीमत में होगा उपलब्ध

Skullcandy Hesh 3 का डिजाइन

कीमत को देखें तो Hesh का लुक काफी प्रीमियम है। लेकिन, वास्तव में मुझे यह देखकर हैरान हुई थी कि इसमें कोई भी ब्रैंडिंग या लोगो नहीं है। यहां तक कि यह Skullcandy का प्रोडेक्ट है इस बात के काफी पैनी नजर डालनी होगी। ईयर कप्स के ऊपर लेफ्ट और राइट headrest के पास एक बहुत हल्का वॉटरमार्क मिलेगा। बड़े ईयर कप्स और हेडबैंड के पास cushioning है, जिससे कई घंटे तक इन हेडफोन को पहनना काफी आसान हो जाता है। पहले दो दिनों में लगभग 10 मिनट तक हेडफोन पहनने के बाद मुझे काफी असहज महसूस हुआ है, लेकिन, तीन से चार दिनों तक उपयोग करने के बाद, मुझे इसे यूज करने में असुविधा महसूस नहीं हुई।

बॉटम में लेफ्ट ईयर कप की ओर तीन बटन दिए गए हैं जो rubberized फिनिश के साथ आते हैं। सेंटर बटन हेडफोन को ऑन या ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल पेयरिंग मोड में रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बाकि के दो बटन वॉल्यूम अप और डाउन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप इन्हें दो सेकंड के लिए प्रेस करके रखते हैं तो यह ट्रैक को स्किप कर दूसरे ट्रैक को प्ले करता है। बटन के नीचे आपको चार्जिंग के लिए एक माइक्रोयूएसबी पोर्ट मिलेगा और 3.5एमएम ऑडियो सॉकेट दिया गया है। इस सॉकेट का इस्तेमाल बैटरी खत्म होने के बाद किया जा सकता है।

Skullcandy Hesh 3 की परफॉर्मेंस

Hesh 3 को टेस्ट करने के लिए इसे मैंने MacBook और सैमसंग Galaxy Note 8 का ऑडियो सोर्स बनाकर इस्तेमाल किया। टेस्टिंग के दौरान मैंने High by Sir Sly, 24K Magic by Bruno Mars, I Know You by Skylar Grey और Rose of Jericho by BT के गाने सुने। साथ ही अमेजन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर टीवी शो देखने के दौरान इनका इस्तेमाल किया।

पॉप शैली पर चलते हुए ब्रूनो मार्स के 24K मैजिक को सुनते समय मुझे नाइटपिक के लिए बहुत कुछ नहीं मिला। इसमें vocals और bass का एक अच्छा मिश्रण है जो बहुत पंची नहीं है। यहां तक कि पूरी वॉल्यूम में मिड-रेंज साउंड अच्छा लगता है। मैं इस दौरान बहुत distortion नहीं सुना।

इसके अलावा मैंने एक और पॉप गाना– I Know You by Skylar Grey, from the 50 Shades of Grey ओरिजन साउंडट्रेक को सुना। यह उच्च पिच में स्वरों के साथ एक धीमा गाना है, जिसमें पियानो और म्यूजिक बैकग्राउंड में प्ले हो रहा है। ऐसे समय होते हैं जहां बास भी किक होते हैं, लेकिन पूरे ध्यान केंद्रित vocals पर है। मुझे लगा कि यह थोड़ा तेज है, बास में कुछ distortion के साथ, जो कुछ सुना उसने अनुभव को थोड़ा बर्बाद कर दिया।

आखिर में मैंने ‘Rose of Jericho’ by BT को सुना। इसमें काफी म्यूजिक है। एक बार फिर मुझे महसुस हुआ है कि इसका साउंड मिड-रेंज में अच्छा है।

इस हेडफोन की सबसे अच्छी बात यह है कि यह वाइड साउंडस्टेंगिंग के साथ आता है। इसमें दिए गए ईयर कप को पहन तर मैने ट्रेन में ट्रेवल के दौरान टीवी एपिसोड देखे। इस दौरान मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या सामने नहीं आई। ट्रेन में होने वाले शोर में भी मैं आसी से हेडफोन के माध्यम से टीवी एपिसोड में होने वाली बातचीत के क्लियर सुन पा रहा था।

बैटरी लाफ की बात करें तो यह आपको बिल्कुल निराशन नहीं करेगा। मेरे रोज के इस्तेमाल के दौरान मैंने चार घंटे म्यूजिक सुना और बैटरी लगभग चार दिन चली। Hesh 3 को मैं अपनी ट्रिप पर लेकर गया जहां मुझे यह एक परफेक्ट ट्रेवल companion रहा। इसमें मैंने रैपिड चार्जिंग को चैक करने के लिए स्मार्टफोन के फास्ट चार्जर से इसे चार्ज किया। 15 मिनट की चार्जिंग में इस हेडफोन ने तीन घंटे का म्यूजिक प्लेबैक का समय दिया। ध्यान दें कि फास्ट चार्जिंग लैपटॉप में यूएसबी चार्जिंग के साथ अच्छी तरह काम नहीं करता है।

निष्कर्ष

Hesh 3 की सबसे बड़ी खासियत इसकी बैटरी लाइफ कही जा सकती है और यह किसी भी जगह आपको निराश नहीं करता है। वहीं, noise isolation भी अच्छी प्रकार से काम करती है।

हालांकि, जब ऑडियो गुणवत्ता की बात आती है, तो मुझे प्रतिस्पर्धा के लिए इसकी सिफारिश करना थोड़ा मुश्किल लगता है। ऐसा नहीं है कि यह बुरा है, लेकिन प्रतियोगी ब्लूटूथ हेडफोन्स इससे थोड़ा और बेहतर ऑडियो क्वालिटी प्रदान करते हैं। यदि आप अच्छी बैटरी लाइफ चाहते हैं, तो ऑडियो की गुणवत्ता के साथ समझौता करते समय Hash 3 को खरीदने पर विचार कर सकते हैं। अन्यथा, आप मार्केट में मौजूद Sennheiser HD 4.40 और Sony MDR-XB950B1 में से किसी एक को चुन सकते हैं।