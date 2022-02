Realme C1 फर्स्ट इंप्रेशन: कम कीमत और डिजाइन है इसकी खासियत

कुछ समय पहले तक भारतीय मार्केट में शायद कोई रियलमी ब्रांड को अच्छी तरह से जानता भी नहीं था। ओप्पो के इस अॉनलाइन सब-ब्रांड ने अभी तक भारतीय मार्केट में सिर्फ चार स्मार्टफोन ही लॉन्च किए हैं और आज यह एंट्री-लेवल से लेकर मिड-सेगमेंट में कई कंपनियों के लिए कड़ी चुनौती पेश कर रहा है। Also Read - Realme Narzo 50 जल्द होगा लॉन्च, 50MP कैमरा समेत मिलेंगे कई धांसू स्पेसिफिकेशन

Oppo के सब-ब्रांड से शुरू हुई Realme अब सेपरेट होकर काम कर रही है। कंपनी ने अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियों में सबसे पहले रियलमी 1 को लॉन्च किया था और उसके बाद से अब तक कंपनी चार स्मार्टफोन लॉन्च कर चुकी है। वहीं, आज यानी 27 सितंबर को कंपनी ने अपने दो नए स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं। इनमें रियलमी 2 प्रो है जो मिड-रेंज सेगमेंट में पेश किया गया है और दूसरा रियलमी C1 है जिसे आज कंपनी ने लॉन्च कर अपने सभी फैंस को सरप्राइज किया है। इस स्मार्टफोन की वैसे तो बहुत सी खासियत हैं, लेकिन उनमें से कुछ है 6,999 रुपये में नॉच डिस्प्ले, 4,230mAh बैटरी और साथ में खूबसूरत डिजाइन। स्मार्टफोन 11 अक्टूबर को फ्लिपकार्ट पर सेल के लिए दोपहर 12 बजे आएगा। रियलमी C1 के साथ कुछ समय बिताने के बाद यह है फर्स्ट इंप्रेशन।

Realme C1 लुक और फील : बजट स्मार्टफोन लेकिन लगता है प्रीमियम

रियलमी C1 पहली नजर में एक बेहतरीन लुक के साथ आने वाला स्मार्टफोन लगता है। यूं तो यह एंट्री-लेवल सेगमेंट में आता है, लेकिन यूनिबॉडी डिजाइन, ग्लॉसी बैक (ग्लास) पैनल इसको काफी हद तक प्रीमियम फील देता है। हालांकि यह स्मार्टफोन का बैक प्लास्टिक का है। वहीं, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि रियलमी C1 इस कीमत में अभी तक का सबसे खूबसूरत दिखने वाला स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन में HD+ डिस्प्ले है, जिसमें नॉच दी गई है और इसमें 19:9 का एस्पेक्ट रेश्यो है।

कुल मिलाकर डिजाइन काफी अच्छा है। वहीं, अगर बात करें डिस्प्ले की तो इसका कलर रिप्रोडक्शन भी काफी अच्छा है। हालांकि हम डिस्प्ले क्वॉलिटी का पता इसके रिव्यू के बाद ही लगा पाएंगे। स्मार्टफोन में दी गई 6.2-इंच डिस्प्ले थर्ड-जनरेशन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के साथ आती है। इसके अलावा स्मार्टफोन में नैनो-स्केल लैमिनेटेड और 2.5D नैनो-स्केल कंपोजिट के 12 लेयर्स दिए गए हैं।

Realme C1 परफॉर्मेंस

रियलमी C1 क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 450 SoC के साथ आता है। स्मार्टफोन में 2 जीबी रैम और 16 जीबी इंटरनल स्टोरेज है। इसमें एंड्रॉइड 8.1 ओरियो बेस्ड ColorOS 5.1 UI दिया गया है। कंपनी ने इस बात की फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी है कि वे इस स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 9 पाई अपडेट कब देगी।

हमारे थोड़ी देर के यूसेज में स्मार्टफोन के अंदर दिया गया प्रोसेसर और रैम का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा फील देता है। इस ड्यूल सिम स्मार्टफोन में तीन स्लॉट दिए गए हैं, जिसमें यूजर दो नैनो सिम कार्ड के अलावा माइक्रोएसडी कार्ड लगा सकते हैं। आप इसकी स्टोरेज को 256जीबी तक बढ़ा सकते हैं।

Realme C1: कैमरा

रियलमी C1 बैक में ड्यूल-कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 13-मेगापिक्सल प्राइमरी और 2-मेगापिक्सल सेकंडरी कैमरा सेंसर दिया गया है। इसके साथ इसमें 5-मेगापिक्सल कैमरा है जो AI इनेबल्ड है। कैमरा में Bokeh मोड, Scene डिटेक्शन, जेंडर, Age, स्किन टोन और यहां तक की स्किन के टाइप फीचर भी शामिल है।

मैंने दोनों कैमरों को केवल इंडोर लाइट में टेस्ट किया है और इसकी इमेज क्वॉलिटी के हिसाबस से कहा जा सकता है कि इस कीमत में यह काफी अच्छी फोटो क्लिक करता है। हालांकि मैंने काफी कम समय के लिए स्मार्टफोन को यूज किया है और इसका डिटेल्ड परफॉर्मेंस मैं केवल इसके रिव्यू में ही बता पाउंगा।

Realme C1: बैटरी

आखिर में इसकी बैटरी की बात करूं तो C1 में 4230mAh की बैटरी दी गई है, जो रेडमी 6A की 4,000mAh से थोड़ी ज्यादा है। स्मार्टफोन में माइक्रो-यूएसबी पोर्ट दिया गया है, जिसके साइड में 3.5mm अॉडियो जैक मौजूद है। रियलमी का दावा है कि स्मार्टफोन 44 घंटों का कॉलिंग बैकअप, 18 घंटों का Wi-Fi में म्यूजिक बैकअप और 10 घंटों का गेमिंग बैकअप देगा। हालांकि एेसा होता है या नहीं इसके लिए अापको हमारे फाइनल रिव्यू का इंतजार करना होगा।

Realme C1: फाइनल इंप्रेशन

Realme C1 6,999 रुपये की कीमत में एक “बजट किलर” स्मार्टफोन साबित हो सकता है। ओप्पो के सब-ब्रांड ने इसकी कीमत को काफी कम रखा है, जो काफी अच्छा है। यह स्मार्टफोन सीधे-सीधे रेडमी 6A, अॉनर 7S और रेडमी 6 को टक्कर देता है। कुल मिला कर डिवाइस पहली लुक में मुझे काफी अच्छा लगा और इसका डिटेल्ड रिव्यू पढ़ने के लिए आप BGR हिन्दी से जुड़े रहें।