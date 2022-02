रिलायंस जियो ने पेश किए नए टैरिफ प्लान, जानें इनके बारे में सबकुछ

रिलायंस जियोन द्वारा हाल ही में दिवाली धमाका आॅफर के अंतर्गत नया धन धना धन प्लान पेश किया गया, जो कि इसके नए व पुराने दोनों सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध होगा। वहीं 19 अक्टूबर से 84 दिन के प्लान के लिए 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी देखी गई। वहीं कीमतों में वृद्धि के अलावा जियो ने post-FUP स्पीड भी 128 केबीपीएस से घटाकर 64 केबीपीएस कर दी है। Also Read - 84GB डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, Disney+ Hotstar वाले Airtel, Jio, Vi के धांसू प्रीपेड प्लान्स

वहीं लाभ के मामले में, यूजर्स को अभी भी अनलिमिटेड लोकल और नेशनल एचडी वॉयस कॉलिंग, अनलिमिटेड एसएमएस और अधिकांश योजनाओं के साथ अनलिमिटेड उच्च गति वाले मोबाइल डाटा प्राप्त होंगे। उपयोगकर्ता भी जियो एप सुइट तक अनलिमिटेड एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं- जिसमें जियोटीवी, जियोमूवीज, जियोमैजिक, जियोएक्सप्रेसन्यूज आदि शामिल हैं। Also Read - Jio ने लॉन्च किया लंबी वैलिडिटी वाला धांसू प्रीपेड प्लान, डेली मिलेगा 2.5GB डेटा

रिलायंस जियो का प्रीपेड प्लान 1 दिन की वैधता के साथ 19 रुपए से शुरू है। वहीं 360 दिन की वैधता वाले प्लान की कीमत 4,999 रुपए है। पोस्टपेड की बात करें तो इसमें 309 रुपए के प्लान से लेकर 999 रुपए तक के प्लान उपलब्ध हैं। नीचे इन प्लान की पूरी लिस्ट दी गई है। इसे भी देखें: Samsung Galaxy S9 को लेकर एक बार फिर सामने आया एक नया लीक

जियो प्रीपेड प्लान

19 रुपए प्लान

यह प्लान जियो की वेबसाइट पर लिस्ट नहीं है किंतु जब आप अपने नंबर को रिचार्ज करते हैं तो आप इसे पाउच सेक्शन में पा सकते हैं। यह प्लान एक दिन की वैधता, अनलिमिटेड वॉयस, 20 मुफ्त एसएमएस और 150 एमबी डाटा के साथ आता है, जिसके बाद 64 केबीपीएस की गति घटाई जाएगी। इसमें भी आप जियो एप सुइट के लिए कोम्प्लीमेंट्री सदस्यता प्राप्त करते हैं।

52 रुपए प्लान

यह प्लान 7 दिनों की वैधता के साथ, प्रति दिन अनलिमिटेड वॉयस, 70 मुफ्त एसएमएस और 150 एमबी डाटा प्रदान करता है, जिसके बाद 64Kbps पर गति धीमी हो जाएगी। संक्षेप में, आपको 7 दिनों की अवधि में 1,050 एमबी डाटा मिलता है।

98 रुपए प्लान

14 दिनों की वैधता वाले इस प्लान में असीमित वॉयस, 140 मुफ्त एसएमएस, 150 एमबी की दैनिक कैप के साथ 2.1 जीबी डाटा के साथ आता है। दिन के 150 एमबी डाटा समाप्त होने के तुरंत बाद 64Kbps की गति कम हो जाएगी।

149 रुपए प्लान

यह कंपनी को रेगुलर प्लान है और इसकी वैधता 28 दिन है। इस प्लान के अंतर्गत आपको 150एमबी की लिमिट के साथ 4.2जीबी डाटा मिलेगा, जिसके समाप्त होने पर इसकी गति 64केबीपीएस हो जाएगी। इस प्लान में भी अनलिमिटेड वॉयस और 300 मुफ्त एसएमएस प्राप्त होंगे।

399 रुपए प्लान

इस प्लान की वैधता 70 दिन है और इसमें अनलिमिटेड वॉयस और एसएमएस दिए गए हैं। इसके साथ ही बंडल में 70जीबी डाटा और 1जीबी डेली कैप यानि एक दिन में 1जीबी डाटा का उपयोग उपलब्ध है। जिसके समाप्त होने पर इसकी गति 64केबीपीएस हो जाएगी। इसे भी देखें: iPhone X को टक्कर देने के लिए इस कंपनी ने पेश किया अपना दमदार स्मार्टफोन

459 रुपए प्लान

इस प्लान में आपको अनलिमिटेड वॉयस और एसएमएस, बंडल में 84जीबी डाटा और 1जीबी डेली कैप मिलेंगे। जिसके समाप्त होने पर इसकी गति धीमी होकर 64केबीपीएस हो जाएगी। इस प्लान की वैधता 84 दिन है।

509 रुपए प्लान

यह प्लान खास तौर से ऐसे यूजर्स के लिए है जो एक दिन में 1जीबी से अधिक डाटा उपयोग करते हैं। इसकी वैधता 49 दिन है, इसमें आपको अनलिमिटेड वॉयस और एसएमएस, 2जीबी डेली कैप के साथ 98जीबी डाटा बंडल उपलब्ध होगा। जिसके समाप्त होने पर स्पीड 64केबीपीएस हो जाएगी।

999 रुपए प्लान

999 रुपये का प्लान, खास उन लोगों के लिए है जो उच्च गति वाले 4जी डाटा पर कोई दैनिक प्रतिबंध नहीं चाहते हैं। 90 दिनों की वैधता के साथ, असीमित वॉयस और एसएमएस, यह प्लान 60जीबी डाटा के साथ आता है, जो उपयोगकर्ता वैसे भी उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई भी एक दिन में 4जीबी, 10जीबी या 20जीबी डाटा का इस्तेमाल कर सकता है। यदि गति की अनुमति है, तो आप एक दिन में भी 60जीबी डाउनलोड कर सकते हैं। बंडल किए गए 60जीबी डाटा समाप्त हो जाने के बाद, उपयोगकर्ता असीमित इंटरनेट का उपयोग जारी रख सकते हैं, लेकिन 64 केबीपीएस की कम गति पर।

1,999 रुपए प्लान

इस प्लान में आपको अनलिमिटेड वॉयस और एसएमएस, 180 दिन की वैधता और अप्रतिबंधित 125जीबी डाटा प्राप्त होगा। 125जीबी समाप्त होने के तुरंत बाद, गति को 64 केबीपीएस तक धीमा कर दिया जाएगा।

4,999 रुपए प्लान

असीमित वॉयस और एसएमएस और 360 दिन की वैधता के साथ, उपयोगकर्ताओं को इसमें भी अप्रतिबंधित 350जीबी डाटा प्राप्त होता है। 350जीबी समाप्त हो जाने के तुरंत बाद, गति को 64 केबीपीएस तक धीमा कर दिया जाएगा।

9,999 रुपए प्लान

यह रिलायंस जियो का आखिरी और सबसे महंगा प्रीपेड प्लाप है। 360 दिन की वैधता, असीमित वॉयस और एसएमएस के साथ, यह प्लान 750जीबी अप्रतिबंधित डाटा के साथ आता है। बंडल किए गए डाटा के समाप्त होने के बाद, उपयोगकर्ता 64Kbps की कम गति पर इंटरनेट का उपयोग जारी रख सकते हैं।

रिलायंस एड-आॅन बूस्टर प्लान

किसी भी समय, आपके दैनिक डाटा सीमा के समाप्त होने और अधिक हाई-स्पीड 4G डाटा प्राप्त करने के बाद, आप एड-ऑन बूस्टर प्लान में से एक का विकल्प चुन सकते हैं। 11 रुपये में आपको 100एमबी डाटा मिलता है, 51 रुपये में 1जीबी डाटा, 91 रुपये में 2जीबी डेटा, 201 रुपये में 5जीबी डाटा उपलब्ध है, जबकि 301 रुपए में 10 जीबी डेटा उपलब्ध होता है। उसी के लिए वैधता आपकी मौजूदा योजना के समान है दैनिक FUP की सीमा हिट होने के बाद बूस्टर योजना केवल किक करेंगे। इसे भी देखें: Nokia 2 को US में महज 99 डॉलर में सेल करेगी कंपनी: रिपोर्ट

रिलायंस जियो पोस्टपेड प्लान

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पोस्टपेड प्लान 309 रुपये से शुरू होते हैं और 999 रुपये तक उपलब्ध हैं। प्रत्येक प्लान बिल चक्र के माध्यम से वैध है, जो 30 दिन है।

309 रुपए प्लान

इस योजना का लाभ उठाने के लिए, उपयोगकर्ताओं को 400 रुपये की एक-समय की सुरक्षा जमा राशि का भुगतान करना होगा। यह योजना असीमित वॉयस और एसएमएस के साथ उपलब्ध होती है, जिसमें 30जीबी हाई-स्पीड डाटा के साथ बंडल और 1जीबी की दैनिक कैप है। 1जीबी के दैनिक डाटा समाप्त हो जाने के बाद, गति को 64 केबीपीएस तक धीमा कर दिया जाएगा।

409 रुपए प्लान

इस प्लान के लिए सिक्योरिटी राशि 500 रुपए है। इस प्लान में आपको अनलिमिटेड वॉयस और एसएमएस, बडंल के ​साथ 20जीबी उच्च स्पीड डाटा, वह भी बिना किसी दैनिक प्रतिबंध के। जिसके समाप्त होने के बाद गति 64 केबीपीएस हो जाएगी।

509 रुपए प्लान

इसमें सिक्योरिटी राशि 600 रुपए जमा करनी होगी। इस प्लान में मिलने वाली सुविधाओं की बात करें तो इसमें अनलिमिटेड वॉयस और एसएमएस, बंडल के साथ 60जीबी उच्च स्पीड डाटा और डेली कैप 2जीबी उपलब्ध है। इसे भी देखें: HTC U11 को नवंबर में मिल सकता है एंड्राइड O का अपडेट

799 रुपए प्लान

इसकी सिक्योरिटी राशि 950 रुपए है, इस प्लान में अनलिमिटेड वॉयस और एसएमएस, बंडल के साथ 90जीबी हाई स्पीड डाटा और 3जीबी डेली कैप ​उपलब्ध है।

999 रुपए प्लान

पोस्टपेड प्लान में यह अंतिम और सबसे मंहगा प्लान है जिसमें अनलिमिटेड वॉयस और एसएमएस, बंडल के साथ 60जीबी हाई स्पीड डाटा, बिना किसी डेली कैप के। इसकी सिक्योरिटी राशि 1,150 रुपए है।

Also Read in English: Reliance Jio reveals new tariff plans for prepaid and postpaid users: Here’s everything you need to know

अनुवाद: Renu Yadav