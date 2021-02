Samsung Galaxy F62 vs Galaxy M51 check Which smartphone is powerful with 7000mAh battery: सैमसंग ने भारत में Samsung galaxy F62 स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। सैमसंग का यह स्मार्टफोन 7000mAh बैटरी के साथ आने वाला दूसरा स्मार्टफोन है। इससे पहले कंपनी भारत में Galaxy M51 स्ममार्टफोन को 7000mAh बैटरी के साथ लॉन्च कर सकता है। यहां हम आपको बताएंगे कि सैमसंग के इन दोनों स्मार्टफोन में क्या अंतर है।

Subhash Gariya



@imshg

@imshg Published on: February 15, 2021 5:14 PM IST