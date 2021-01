Samsung Galaxy S20 Ultra Vs Galaxy S21 Ultra 5G : कैमरे से लेकर बैटरी तक, क्या है अलग?

Vs : Samsung ने कल अपने प्रीमियम फ्लैगशिप Galaxy s21 Series को ग्लोबली लॉन्च किया है। इस सीरीज में तीन स्मार्टफोन्स- Galaxy S21 5G, Galaxy S21 Plus 5G और Galaxy S21 Ultra 5G लॉन्च किए गए हैं। कल लॉन्च हुए इस सीरीज का मुख्य आकर्षण रहा Galaxy S21 Ultra 5G जो S-Pen/ S-Pen Pro सपोर्ट के साथ लॉन्च हुआ है। पिछले साल लॉन्च हुए Galaxy S20 Ultra की तरह ही 108MP क्वाड कैमरा सपोर्ट के साथ आता है। कल लॉन्च हुए Galaxy S21 Ultra 5G में पिछले साल लॉन्च हुए Galaxy S20 Ultra के मुकाबले क्या नए फीचर्स जोड़े गए हैं। क्या आपको नए वाले Galaxy S21 Ultra 5G में अपग्रेड करना चाहिए या नहीं? आइए जानते हैं… Also Read - Samsung Galaxy Buds Pro को आज से कर सकेंगे प्री-बुक, फ्री में मिलेगा वायरलेस पावरबैंक

कीमत

Galaxy S20 Ultra भारत में दो स्टोरेज ऑप्शन्स- 12GB + 128GB और + 256GB में आता है। फोन के बेस वेरिएंट की कीमत 86,999 रुपये है। फोन तीन कलर ऑप्शन Cosmic Grey, Cosmic White और Cosmic Black में आता है। Galaxy S21 Ultra 5G को दो कलर ऑप्शन- Phantom Black और Phantom Silver में लॉन्च किया गया है। ये भारत में दो स्टोरेज ऑप्शन- 12GB RAM + 256GB और 16GB RAM + 512GB में आता है। ओवरसीज मार्केट में इसका 12GB RAM + 128GB वेरिएंट भी उपलब्ध है। भारत में इसकी शुरुआती कीमत 1,05,999 रुपये है।

Galaxy S20 Ultra Vs Galaxy S21 Ultra 5G : डिस्प्ले

सबसे पहले हम बात करते हैं फोन के डिस्प्ले के बारे में। Galaxy S20 Ultra में 6.9 इंच का Dynamic 2X डिस्प्ले दिया गया है। इसके डिस्प्ले के रेजोलूशन की बात करें तो ये Quad + (3200 x 1440) को सपोर्ट करता है। इसके सेंटर में सेल्फी कैमरे के लिए पंच-होल दिया गया है। Galaxy S21 Ultra में 6.8-inch Edge QHD+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है। इसके डिस्प्ले का रेजोलूशन 3200×1440 पिक्सल है। दोनों ही फोन 120Hz रिफ्रेश रेट और 10+ को सपोर्ट करते हैं। दोनों फोन के फ्रंट पैनल के डिजाइन में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। वहीं, रियर पैनल के कैमरे डिजाइन में अतर मिलता है। Galaxy S21 Ultra 5G के फ्रंट और बैक पैनल में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास victus प्रोटेक्शन दिया गया है।

Galaxy S20 Ultra Vs Galaxy S21 Ultra 5G : परफॉर्मेंस

दोनों फोन के परफॉर्मेंस की बात करें तो Galaxy S20 Ultra में 990 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है। वहीं, Galaxy S21 Ultra में न्यूली लॉन्च्ड ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया है। S20 Ultra के प्रोसेसर के मुकाबले S21 Ultra 5G के प्रोसेसर में कई तरह की इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। Galaxy S21 Ultra 5G में 16GB तक का RAM सपोर्ट मिलता है। साथ ही, इसमें 512GB तक की स्टोरेज सपोर्ट भी मिलती है। Galaxy S2o Ultra में 12GB RAM और 256GB तक की स्टोरेज मिलती है। Galaxy S20 Ultra को भारत में नेटवर्क सपोर्ट के साथ लॉन्च किया गया था। Galaxy S21 Ultra में 5G नेटवर्क सपोर्ट मिलता है। दोनों ही फोन में 5,000mAh की बैटरी दी गई है। साथ ही, इसमें 15W की वायरलेस चार्जिंग दी गई है।

Galaxy S20 Ultra Vs Galaxy S21 Ultra 5G : कैमरा

दोनों ही फ्लैगशिप मॉडल में 108MP का प्राइमरी रियर कैमरा मिलता है। साथ ही, फोन के बैक में क्वाड रियर सेट-अप मिलता है। Galaxy S21 Ultra 5G में पिछले मॉडल के मुकाबले कैमरे में काफी अपग्रेड देखने को मिला है। फोन में 108MP का प्रो कैमरा सेंसर दिया गया है। साथ ही, इसके अलावा फोन में 10MP के दो टेलिफोटो सेंसर्स दिए गए हैं। साथ ही, 12MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया है।

नए मॉडल में कैमरे फीचर को काफी इंप्रूव किया गया है। एक साथ ही फ्रंट और रियर कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। इसमें एक और नई चीज जो देखने को मिली है कि इसमें चारों रियर कैमरे का इस्तेमाल एक साथ किया जा सकता है। Galaxy S20 Ultra में 108MP का प्राइमरी कैमरा, 48MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 12MP का तीसरा कैमरा और एक VGA सेंसर दिया गया है। दोनों ही डिवाइसेज में 40MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है।