Samsung The Frame TV रिव्यु: आपका टीवी भी एक आर्टवर्क हो सकता है

Highlights Samsung The Frame TV के 55-इंच वर्जन की कीमत Rs. 2,74,900 है, इसके अलावा इसके 65-इंच वर्जन की कीमत Rs. 3,99,900 है।

आप इस टीवी को महज एक टीवी की तरह ही नहीं बल्कि एक पिक्चर फ्रेम की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

यह टीवी एक 4K स्मार्ट लेड टीवी है, जो सैमसंग स्मार्ट हब पर चलता है, यह Tizen आधारित UI है।

आप एक टीवी के बारे में उसके ब्रांड नाम, साइज़ और रेजोल्यूशन से ज्यादा कुछ नहीं सोचते हैं। इसके अलावा आप अपने टीवी को लेकर इस बारे में भी जरुर सोचते हैं कि उसमें स्मार्ट कनेक्टिविटी हो, रिमोट में नेटफ्लिक्स का बटन हो, और अच्छे रंगों के लिए इसमें HDR भी होना जरुरी है। लेकिन यह सब महज एक टीवी के लिए ही सही कहे जा सकते हैं, और ऐसी ही धारणा भी है। आपके टीवी में यह सब होना जरूरी है, लेकिन जब आपको अपने टीवी में इससे ज्यादा कुछ मिल रहा हो, तो कैसा हो? सैमसंग के इस नए टीवी में आपको इन सब से ज्यादा भी बहुत कुछ मिल रहा है। मतलब यह एक टीवी से कहीं ज्यादा है। Also Read - 32MP सेल्फी कैमरा, 4500mAh बैटरी, 8GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाले 5G फोन Samsung Galaxy S20 FE पर Amazon Sale में 5 हजार रुपये का Discount

जहाँ सैमसंग अपने एक 146-इंच की नए टीवी जिसे THE WALL नाम से संबोधित किया जा रहा है, भी पेश कर दिया है, हालाँकि अभी यह महज एक कॉन्सेप्ट ही है। इसके अलावा आपको बता दें कि, सैमसंग की ‘द’ श्रेणी सिर्फ एक जगह और बड़े विकल्प के लिए सीमित नहीं है। इसमें एक The Frame, भी है जिसे पिछले साल अक्टूबर में पेश किया गया था। यह तब तक महज एक टीवी है जब तक आप इसे इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसे बंद कर देते हैं तो इसका सबसे बड़ा और ख़ास फीचर सामने आता है, यह इसका सिग्नेचर फीचर भी है। जब आप अपने टीवी को टीवी की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसे समय इसे आप एक तस्वीर या आर्टवर्क की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालाँकि क्या टीवी के अलावा भी इसका यह फीचर आपके काम का है भी है या नहीं? आइये जानते हैं।

Samsung The Frame का डिजाईन और स्पेक्स

किसी भी मॉडर्न टीवी को सेटअप करने के दो तरीके होते हैं, एक तो उसे आप दीवार पर लगा सकते हैं, और इसके अलावा एक यह है कि आप उसे स्टैंड पर लगाकर चला सकते हैं। हालाँकि अगर आप अपने टीवी को दीवार कर लगाते हैं, तो आपको इसके द्वारा बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं, या मिलते हैं। यह आपको दीवार पर एक फ्रेम की तरह भी काम में आ सकता है। इसके अलावा अगर आप स्टैंड को प्रेफर कर करते हैं, तो आपके पास इसके भी दो ऑप्शन होते हैं, पहला यह है जो स्टैंड आपको टीवी के बॉक्स में ही मिलता है, इसके अलावा एक अन्य कार्नर का स्टैंड होता है, यह उन लोगों के घरों के लिए सबसे सही ऑप्शन है जहां ज्यादा जगह नहीं होता है, और इसके कारण इन्हें टीवी को कार्नर पर लगाना होता है।

हालाँकि अन्य सभी टीवीओं की तरह ही, The Frame भी को इसी तरह से डिजाईन किया गया है, हालाँकि इसके बाद भी यह एक फ्रेम की तरह लगता है। इसके अलावा आजकल सभी होघ-एंड टीवीओं में आपको एक स्लिम फॉर्म फैक्टर मिलता है, साथ ही काफी नैरो बॉटम इसमें होते हैं। लेकिन The Frame को एक अलग लुक दिया गया है। आपको बता दें कि इस कीमत में आने वाले अन्य टीवीओं से यह कुछ ज्यादा ही थिक है, इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर एक पिक्चर फ्रेम जैसा है। आपको बता दें कि इस फ्रेम का स्टैण्डर्ड कलर चारकोल ब्लैक है, हालाँकि आप इसके साथ अलग से मिलने वाली ऑप्शनल मैग्नेटिक प्लेट्स को खरीद सकते हैं, यह आपको कई अलग अलग रंगों में मिल सकते हैं। हालाँकि यह कुछ महंगे जरुर हैं, इन्हें आप Rs. 13,900 per set के हिसाब से खरीद सकते हैं।

The Frame सैमसंग के लोकप्रिय कनेक्ट बॉक्स का उपयोग करता है, इसलिए जब आपको अन्य डिवाइस कनेक्ट करने की आवश्यकता होती है, तो इनके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि, टीवी को ही एक पॉवर सोर्स से कनेक्ट होने की आवश्यकता है, जैसा कि एक कनेक्ट बॉक्स भी है। इसका मतलब है कि इस टीवी के लिए आपको दो पॉवर सॉकेट की जरूरत होती है। टीवी और एक कनेक्ट बॉक्स के बीच का कनेक्शन कुछ ऐसा होता है जिसे सैमसंग ‘अदृश्य कनेक्शन’ कहता है। वास्तव में, यह एक दृश्य-माध्यम ऑप्टिकल केबल है जो एक कनेक्ट बॉक्स से टीवी पर डाटा भेजता है। यह एक सरल और सुरुचिपूर्ण समाधान है जो आपको इस धारणा को देता है कि टीवी वास्तव में एक स्वतंत्र उपकरण है, जो डिवाइस के सौंदर्य तत्वों को बनाए रखता है।

एक कनेक्ट बॉक्स को इस बीच एक कैबिनेट में दूर छिपाया जा सकता है, और उन सभी डिवाइसों को कनेक्ट किया जा सकता है, जो आप टीवी के साथ देखना चाहते हैं, जैसे ब्लू रे प्लेयर, गेमिंग कंसोल, स्ट्रीमिंग डोंगल या USB ड्राइव। यह एक ऐसा डिवाइस भी है जो रिमोट के साथ इंटरैक्ट करता है, जो कि इन्फ्रारेड को शुरू करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, लेकिन इसके बाद आरएफ सिग्नल का उपयोग करने वाले कार्य भी यह करता है। यह काम करने के लिए टीवी पर रिमोट को इंगित करने के लिए अविश्वसनीय रूप से सुविधाजनक नहीं है, और ऐसा कुछ है जो मैंने उच्च अंत वाले टीवी का रिव्यु करने के लिए उपयोग किया है। यह केवल मूल बटन और नियंत्रणों के साथ ही एक बुनियादी, असम्बद्ध रिमोट है।

यह टीवी आपको दो अलग अलग साइजों में आपको मिल जाएगा- 55-इंच का टीवी हमें रिव्यु के लिए मिला है, इसकी कीमत Rs. 2,74,900 है, इसके अलावा इसका एक 65-इंच वाला वर्जन भी है, जिसकी कीमत Rs. 3,99,900 है। दोनों ही वैरिएंट 4K रेजोल्यूशन 3840×2160 पिक्सेल के साथ आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि यह दोनों ही एक LED पैनल हैं, जो HDR प्लेबैक भी सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा यह स्मार्ट टीवी कंपनी के अपने Tizen-आधारित स्मार्ट हब UI का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा इस UI के साथ आपको कुछ जरुरी एप्स का सपोर्ट भी मिल रहा है, इनमें YouTube, Netflix और Amazon Prime Video शामिल हैं, इसके अलावा आपको कुछ अन्य गेम्स और एप्स का सपोर्ट भी मिल रहा है। आपको इसमें एक बिल्ट इन ब्राउज़र भी मिल रहा है, जिसके द्वारा आप इसपर वेबसाइट आदि को भी डायरेक्टली देख सकते हैं।

USB इंटरफ़ेस आपको डायरेक्ट USB ड्राइव से विडियो और इमेज आदि का प्लेबैक भी दे रहा है। अगर आप सैमसंग के स्मार्टव्यू ऐप की ओर नजर डालते हैं ( यह एंड्राइड और iOS दोनों पर ही उपलब्ध हैं) इसके माध्यम से आप अपने मोबाइल के कॉन्टेंट को डायरेक्ट अपने टीवी पर देख सकते हैं, इसके अलावा अपने स्मार्टफोन को एक रिमोट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

Samsung The Frame की परफॉरमेंस

सबसे पहले, हम सैमसंग के इस टीवी के ‘Frame’ फीचर पर एक नज़र डालते हैं। जब आप अपने टीवी को बंद कर देते हैं, (हालाँकि इसकी पॉवर सप्लाई अभी भी शुरू होती है) तो इसकी स्क्रीन कुछ डल हो जाती है, हालाँकि आप अपने कमरे के अनुसार, इसके कलर और ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप एक प्री-सेट इमेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। इस टीवी में आपको एक इन-बिल्ट आर्ट और फोटोग्राफी कलेक्शन मिलेगा, या आप अपने फोटो गैलरी से भी फोटो का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने इस टीवी के लिए कोई आर्ट सेवा का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं।

हमें बिजली की खपत के बारे में कुछ चिंता थी, और सैमसंग ने इन बातों का समाधान किया था। टीवी एक गति संवेदक का पता लगाने के लिए उपयोग करता है कि क्या कोई कमरे में है और केवल स्टैंडबाय छवि प्रदर्शित करता है अगर यह उपस्थिति का पता लगाता है। यह भी इसके लिए परिवेश प्रकाश का पता लगाता है, और इसलिए रात में खुद को बंद कर देता है यदि आप कमरे में नहीं हैं। असल में ऐसा हमेशा नहीं होता है, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि यह हमेशा ऐसा काम नहीं करता है। अक्सर, गति डिटेक्टर को कमरे में इंसान की मौजूदगी का तुरंत पता नहीं चल पाता है, और स्टैंडबाय छवि को चालू नहीं करता था। इसके अतिरिक्त, स्वत: समायोजन चमक कई बार मुश्किल थी, और छवि अक्सर कमरे के लिए बहुत उज्ज्वल थी। इन मुद्दों पर मामूली मामला है, और इस मामले में मुश्किल से एक सौदा तोड़ने वाला है।

जब इसे एक टीवी के रूप में इस्तेमाल करने की बात आती है, The Frame आपको किसी भी तरह से निराश नहीं करता है। अपनी 4K रेजोल्यूशन के द्वारा, एल LED पैनल होने से, HDR और स्मार्ट कनेक्टिविटी इसे और भी ख़ास बना देती हैं। इसका मतलब है कि एक टीवी के लिए जो भी सबसे ख़ास फीचर्स हो सकते हैं, वह सब इसमें मौजूद हैं। इस टीवी को मैंने कई तरह के कॉन्टेंट पर टेस्ट किया है। इस टीवी पर मैंने YouTube, Amazon Prime Video और Netflix आदि के अलावा USB ड्राइव से विडियो क्लिप आदि चलाकर देखें हैं, इसके अलावा इसके अलावा स्मार्टफोन से इसे इस्तेमाल करके देखा है, साथ ही क्रोमकास्ट के द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया है।

अपने मैंने पाया है कि इसका 4K और HDR कॉन्टेंट वाकई शानदार हैं, जैसा कुछ मैं सोच रहा था। हालांकि, सैमसंग के हस्ताक्षर क्वांटम डॉट एलईडी या यहां तक कि कार्बनिक एलईडी के बजाए एक एलईडी पैनल का उपयोग यह है कि तस्वीर शानदार होने की कमी को रोकती है। यह भी कारण है कि टीवी सैमसंग और सोनी के टॉप-ऑफ़-द-लाइन विकल्पों की तुलना में थोड़ी अधिक किफायती है। इसके अलावा आप इसके 65-इंच टीवी के लिए लगभग 4 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं, इसके अलावा 55-इंच वाले वैरिएंट के लिए आप लगभग 3 लाख खर्च कर रहे हैं। यह इस तरह केतव के लिए एक बढ़िया कीमत है।

नतीजतन, आप मानक-परिभाषा सामग्री से बहुत प्रसन्न होने की संभावना नहीं रखते हैं, जैसे कि अधिकांश टेलीविज़न चैनल और निम्न-रिज़ॉल्यूशन स्ट्रीम से आप रखते हैं। फ़्रेम के साथ, आप अपने आप को उच्च-परिभाषा सामग्री के लिए बेहतर तरीके से ढूंढ सकते हैं, जो बड़ी स्क्रीन पर बेहतर दिखाता है। यदि आप पहले से ही 4K सामग्री के लिए उपयुक्त हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मूलतः, आपको बोर्ड भर में तारकीय तस्वीर की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह किसी भी तरह से ख़राब नहीं है।

हमारा फैसला

अभी तक सैमसंग के इस टीवी जैसा कोई अन्य टीवी बाजार में मौजूद नहीं है, आने वाले कुछ समय के लिए होने वाला है भी नहीं है। The Frame एक टीवी होने के साथ साथ एक आर्ट में बदल जाने वाला फ्रेम वर्क भी है। अगर आप आर्ट को पसंद करते हैं, या फिर आपको इस तरह के फ्रेम आदि को कलेक्ट करना अच्छा लगता है, या पाके दिमाग में अपने घर में एक बड़े फ्रेम को लाने का आईडिया है, तो The Frame आपके लिए ही है।

एक टीवी के रूप में, यह एक शानदार प्रोडक्ट है, हालांकि यह निश्चित रूप से सैमसंग की ओर से ऑफर किया जा रहा सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट भी नहीं है। हालाँकि एक टीवी के लिए अगर हम इसके आर्ट वर्क आदि पर विचार न करें तो Rs. 3,99,900 की कीमत कुछ कम नहीं है, और यह कीमत महज एक 65-इंच में आने वाले टीवी की है, साथ ही 55-इंच वाले वैरिएंट की कीमत Rs. 2,74,900 है। हालाँकि अगर आपको आर्टवर्क आदि में दिलचस्पी है, तो यह कीमत आपके लिए ज्यादा नहीं है।