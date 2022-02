इस महीने लॉन्च होंगे ये दमदार स्मार्टफोन

भारत में इस साल सितंबर में कई बड़े स्मर्टफोन्स को लॉन्च किया गया है। पिछले महीने एप्पल ने अपने तीन नए iPhone को भी लॉन्च किया है। वहीं अब अक्टूबर में कई Android फोन अपनी ओर ध्यान आकर्षित करेंगे। स्मार्टफोन्स बनाने वाली कंपनियां अक्टूबर 2018 में अपने स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही हैं। इन प्रोडक्ट को अलग-अलग रेंज में पेश किया जाएगा। अगर आप नए एंड्रॉइड स्मार्टफोन की तलाश कर रहे हैं तो हम आपको सलाह देंगे कि इस महीने लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन्स की लिस्ट पर एक नजर जरुर डाल लें। Also Read - 5000mAh तक बैटरी और 8GB तक RAM वाले Oppo के स्मार्टफोन पर Discount, Amazon Sale में मिल रहे Offers

हमने अक्टूबर 2018 में लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन की एक लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में Google, OnePlus, Huawei, Samsung, LG और Razer कंपनियों द्वारा लॉन्च किए जाने वाले स्मार्टफोन शामिल हैं। Also Read - Nokia G21 हुआ लॉन्च, 50MP कैमरा, 90Hz डिस्प्ले समेत मिलेंगे कमाल के फीचर्स

OnePlus 6T

हमें फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि OnePlus 6T को किस दिन लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल OnePlus ने ऑफिशियल तौर पर इस डिवाइस के लिए इनवाइट नहीं भेजा है। लेकिन, कुछ समय पहले यूट्यूब पर कंपनी ने अमिताभ बच्चन के साथ इस डिवाइस का एक टीजर जारी किया था। हालांकि, यह कंर्फम हो गया है कि 16 अक्टूबर को OnePlus 6T को लॉन्च किया जाएगा। इसमें वॉटरड्रॉप नॉच और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा। स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो डिवाइस क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 845 SoC, 8जीबी रैम और 256जीबी स्टोरेज के साथ एंड्रॉइड 9.0 Pie पर कार्य करेगा।

Google Pixel 3 series

गूगल पिक्सल सीरीज ने दो साल पहले अपने पुराने Nexus लाइन-अप को बदल दिया था। अब कंपनी अपने थर्ड जनरेशन पिक्सल 3 सीरीज को पेश करने के लिए तैयार है। यह एंड्रॉइड 9.0 पाई, नॉच डिस्प्ले और पहले से हाई-रेटेड कैमरा के साथ आ सकता है।

अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार Google Pixel 3 और Pixel 3 XL को पेश किया जा सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी का Pixel 3 अफोर्डेबल डिवाइस हो सकता है। वहीं, Pixel 3 XL में बड़ी नॉच स्क्रीन होगी जो इसे टॉप-एंड फ्लैगशिप डिवाइस बनाएगी।

Razer Phone 2

Razer Phone के बाद अब कंपनी Razer Phone 2 को लॉन्च करने वाली है। अगले महीने 10 अक्टूबर को रेजर फोन 2 से पर्दा उठेगा। पिछले साल लॉन्च हुए रेजर फोन के अपग्रेड वर्जन का ऑफिशियल नाम क्या होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। कंपनी द्वारा भेजे गए इनवाइट में केवल “Flagship // Gaming” लिखा नजर आ रहा है।

रेजर ब्रांड के नए स्मार्टफोन के लॉन्च होने से ठीक एक दिन पहले 9 अक्टूबर को गूगल न्यूयॉर्क में आयोजित इवेंट के दौरान Google Pixel 3 Series को लॉन्च करेगी। Razer Phone 2 की कीमत से फिलहाल पर्दा नहीं उठा है। पिछले साल लॉन्च हुए Razer Phone की अमेरिका में शुरुआती कीमत 699 डॉलर (लगभग 50,800 रुपये) है।

Huawei Mate 20 और Mate 20 Pro

यह हुवावे का पहला स्मार्टफोन होगा जो कि HiSilicon Kirin 980 SoC के साथ 16 अक्टूबर को दस्तक देगा। Huawei Mate 20 और Mate 20 Pro को लेकर कहा जा रहा है कि यह कंपनी के मोस्ट एडवांस्ड फोन होंगे जो हाई-एंड वेरिएंट और ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आ सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि कंपनी इन डिवाइस को भारत में लॉन्च कर सकती है। Huawei ने भारत में कुछ समय पहले Nova 3 और 3i को पेश किया था।

LG V40 ThinQ

एक नए स्मार्टफोन के ऑप्शन के बारे में सोचते हुए एलजी कभी भी लिस्ट में टॉप पर नहीं होता, लेकिन कंपनी के पास लॉयल फैन बेस है। एलजी वी-सीरीज एलजी फैन्स के बीच काफी पसंद किया गया है और अब LG V40 ThinQ को 3 अक्टूबर को लॉन्च करने के लिए कंपनी पूरी तरह से तैयार है।

इस डिवाइस को लेकर उम्मीद की जा रही है कि यह क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 845 SoC, नॉच डिस्प्ले व ट्रिपल-कैमरा सेअटप के साथ आएगा। इसके अलावा कंपनी का कहना है कि इसमें 3.5mm जैक और अच्छी इन-बिल्ट DAC होगी।

Oppo K1

Oppo द्वारा 10 अक्टूबर को चीन में नई सीरीज के अंदर नया स्मार्टफोन पेश किया जा सकता है। इस डिवाइस को लेकर अफवाह है कि कंपनी K सीरीज के अंदर इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दे सकती है। फिलहाल ऑफिशियल तौर पर कंपनी ने इसकी जानकारी नहीं दी है। हाल ही में चीन की सार्टिफिकेशन साइट टीना पर डिवाइस को तीन अलग-अलग रैम और स्टोरेज के साथ स्पॉट किया गया था।

Nokia 7.1 Plus और Nokia 7.1

Nokia 7.1 Plus को लेकर अफवाह है कि कंपनी इसे नॉच डिस्प्ले के साथ पेश कर सकती है। इस तरह का नॉच डिस्प्ले कंपनी ने सबसे पहले अपने Nokia 6.1 Plus स्मार्टफोन में दिया था। HMD Global ने 4 अक्टूबर को होने वाले इवेंट की घोषणा कर दी है। उम्मीद की जा रही है कि कंपनी इस इवेंट के दौरान Nokia 7.1 और 7.1 Plus को पेश करेगी। वहीं, Nokia 9 को कंपनी MWC 2019 में पेश कर सकती है।