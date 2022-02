15 हजार से कम कीमत में आते हैं ये ड्यूल कैमरा स्मार्टफोन्स

एक समय था जब स्मार्टफोन में वीजीए (वीडियो ग्राफिक्स एरे) कैमरा दिया जाता था, लेकिन समय बदला और मोबाइल फोन में वीजीए कैमरे की जगह मेगापिक्सल कैमरों ने ली। वहीं, आज के दौर में कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं जो कहीं भी घूमने जाते हैं तो एक प्रोफेशनल कैमरा की जगह अपने फोन से तस्वीरें क्लिक करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसी को देखते हुए आज बाजार में डुअल कैमरा सेटअप के साथ कई स्मार्टफोन मौजूद हैं। लेकिन, अब बात आती है कीमत की क्योंकि शुरुआत में डुअल कैमरा सेटअप के साथ आने वाले स्मार्टफोन्स की कीमत 50 हजार के आस-पास थी। हालांकि, हाल ही में कई स्मार्टफोन कंपनियों ने ऐसे स्मार्टफोन मार्केट में पेश किए गए हैं, जिनकी कीमत 15,000 रुपए के आस पास है। Also Read - 4GB RAM Phone Under Rs 10,000 in India : 10 हजार से कम कीमत में ये हैं बेस्ट स्मार्टफोन

अगर आप भी अपने स्मार्टफोन से डीएसएलआर कैमरे की तरह तस्वीरें लेना चाहते हैं तो इन 5 स्मार्टफोन्स में से एक चुन सकते हैं।

Zenfone Max Pro (M1)

कस्टमर्स इस डिवाइस को दो वेरिएंट– 3जीबी रैम मॉडल को 10,999 रुपए और 4जीबी रैम मॉडल की कीमत 12,999 रुपए में खरीद सकते हैं। Zenfone Max Pro M1 को कंपनी ने शाओमी और Honor के स्मार्टफोन्स से टक्कर देने के लिए पेश किया था। इसमें एज-टू-एज डिस्प्ले के साथ पेश किया गया है। इसमें 5.99-इंच फुल एचडी+ डिसप्ले दिया गया है, जिसमें 18:9 एस्पेक्ट रेशियो है।

Xiaomi Redmi Note 5 Pro

अगर आप 15 हजार रुपए से कम में एक ड्यूल कैमरा वाले स्मार्टफोन की तलाश कर रहे हैं तो Redmi Note 5 Pro सबसे बेस्ट होगा। यह डिवाइस स्नैपड्रैगन 636 पर आधारित है। इसके 3जीबी रैम वेरिएंट की कीमत 14,999 रुपए है। इस फोन की यूएसपी इसमें दिया गया ड्यूल कैमरा है, जिससे डीएसएलआर वाली फोटो क्लिक कर सकते हैं।

Honor 9 Lite

अगर बात करें Honor 9 Lite की तो यह एक एंट्री-लेवल स्मार्टफोन है जो कि हुवावे के ई-ब्रांड ऑनर द्वारा पेश किया गया था। इसके बेस वेरिएंट की कीमत 10,999 रुपए है। साथ ही फोन को नो-कोस्ट ईएमआई पर खरीदा जा सकता है।

Gionee S11 Lite

आप चाइनीज कंपनी Gionee के S11 Lite को भी खरीद सकते हैं। इसकी कीमत 13,999 रुपए है और इसे ब्लैक, गोल्ड और डार्क ब्लू कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है। Gionee S11 Lite में 5.70-इंच HD+ डिस्प्ले है, इसके अलावा फोन के टॉप पर 2.5D गोरिल्ला ग्लास को प्रोटेक्शन है। फोन में Snapdragon 430 चिपसेट के साथ 4जीबी रैम और 32जीबी की इंटरनल स्टोरेज है।

iVoomi i2

इस स्मार्टफोन में फेस रिक्गनाइजेशन फीचर है। अगर बात करें इस ड्यूल कैमरा वाले स्मार्टफोन की तो इसे सिर्फ 7,499 रुपए में खरीदा जा सकता है। iVOOMi i2 में 4,000mAh की बैटरी, 5.45-इंच एचडी डिस्प्ले, 3जीबी रैम, 32जीबी स्टोरेज दिया गया है। इसे आप फ्लिपार्ट से खरीद सकते हैं।