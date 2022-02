20,000 रुपये के अंदर ये हैं 6GB रैम वाले बेस्ट स्मार्टफोन

पिछले कुछ समय से एंड्रॉइड स्मार्टफोन कंपनियां अपने डिवाइसों में अधिक रैम पर फोकस कर रही है। मार्केट में मौजूद आज कई 6जीबी रैम वाले स्मार्टफोन है। हालांकि रैम के साथ फोन में अच्छा सॉफ्टवेयर मिश्रण भी होना चाहिए तभी स्मार्टफोन अच्छे से काम करता है। हम आपको यहां मार्केट में मौजूद 20,000 रुपये से कम में कुछ ऐसे ही बेस्ट कॉम्बिनेशन वाले स्मार्टफोन के बारें में बता रहे हैं जो बेहतर परफॉर्म करते हैं। Also Read - Xiaomi Mi A2 के लिए रोल आउट हुआ सितंबर सिक्युरिटी अपडेट, ये बग्स हुए फिक्स

Xiaomi Mi A2 (Rs 18,999)

शाओमी Mi A2 में स्नैपड्रैगन 660SoC है जिसमें 6जीबी रैम और 64जीबी की इंटरनल स्टोरेज है। हालांकि आप इसकी स्टोरेज को बढ़ा नहीं सकते हैं। स्मार्टफोन एंड्रॉइड 8.1 ओरियो पर ऑपरेट होता है, इसे जल्द ही एंड्रॉइड पाई अपडेट भी मिलेगा। फोन के बैक पर ड्यूल कैमरा है। स्मार्टफोन 12-मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर f/1.75 अपर्चर और 20-मेगापिक्सल सेकंडरी सेंसर f/1.75 अपर्चर के साथ आता है। वहीं, वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए इसमें 20-मेगापिक्सल सेंसर दिया गया है जो कि एलईडी फ्लैश के साथ आता है। शाओमी Mi A2 में पावर बैकअप के लिए 3,000mAh बैटरी, क्विक चार्ज 3.0 सपोर्ट के साथ दी गई है। इसके अलावा डिवाइस के बैक पर फिंगरप्रिंट सेंसर है।डिवाइस फेस अनलॉक फीचर से भी लैस है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में ड्यूल सिम कार्ड स्लॉट, 4G VoLTE सपोर्ट, Wi-Fi, ब्लूटूथ और IR Blaster है।

Honor 8X (Rs 16,999)

Honor 8X में 6.5इंच FHD+ TFT IPS डिस्प्ले है जिसका एस्पेक्ट रेश्यो 18.7:9 है। फोन में HiSilicon Kirin 710 ऑक्टा कोर और 3,750mAh बैटरी है, जो फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी के साथ आता है। फोटोग्राफी के लिए फोन के बैक पर ड्यूल कैमरा सेटअप (20MP + 2MP) है। इसके अलावा फ्रंट में 16MP का सेल्फी कैमरा है। दूसरे फीचर्स की बात की जाए तो इसमें ट्रिपल कार्ड स्लॉट, फिंगरप्रिंट सेंसर, कनेक्टिविटी के लिए 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, ब्लूटूथ 4.2 और GPS/ A-GPS है। डिवाइस एंड्रॉइड 8.1 ओरियो बेस्ड EMUI 8.2.0 पर ऑपरेट होता है। इसके 4GB/64GB वेरिएंट की कीमत 14,999 रुपये, 6GB/64GB वेरिएंट की कीमत 16,999 रुपये और 6GB/128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 18,999 रुपये है।

Realme 2 Pro (Rs 15,990)

Realme 2 Pro में क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 660 SoC और 8जीबी रैम व 128जीबी इंटरनल स्टोरेज है। इसके साथ ही यह डिवाइस एंड्रॉइड 8.1 Oreo के साथ Oppo ColorOS पर कार्य करता है। इसके साथ इसमें 3,500mAh की बैटरी दी गई है। में 6.3-इंच फुल-HD+ IPS LCD स्क्रीन के साथ 19:9 एस्पेक्ट रेश्यो और वॉटर ड्रॉप-स्टाइल नॉच है। इसके साथ ही इसमें दो सिम कार्ड और माइक्रोएसडी कार्ड के लिए अलग से स्लॉट दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए Realme 2 Pro में 16-मेगापिक्सल + 2-मेगापिक्सल ड्यूल-कैमरा सेटअप मौजूद है। वहीं वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 16-मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। फोन में रियर पर फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर है।

Vivo V9 Pro (Rs 15,990)

इस स्मार्टफोन में 6.3 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दी गई है। इसके अलावा फोन के टॉप में नॉच मौजूद है। साथ ही कंपनी ने इस स्मार्टफोन को क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर और 6जीबी रैम के साथ पेश किया है। इंटरनल स्टोरेज के तौर पर फोन में 64जीबी स्टोरेज दी गई है। माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए इस स्मार्टफोन की स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है। यह स्मार्टफोन एंड्रॉइड 8.1 Oreo पर रन करता है। स्मार्टफोन के बैक पर ड्यूल कैमरा सेटअप (13MP+2MP) है, जबकि फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। फोन में 3,260mAh बैटरी दी गई है। Vivo V9 Pro में कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई, ब्लूटूथ, जीपीएस और 4G VoLTE है। इसके साथ ही इसके बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर है।

Asus Zenfone Max Pro M1 (Rs 13,999)

Zenfone Max Pro M1 स्मार्टफोन में 5.99 इंच की LCD पैनल दिया गया है। इसका रिजॉल्यूशन 2160×1080 पिक्सल है। इसका एस्पेक्ट रेश्यो 18:9 है। यह स्मार्टफोन एंड्रॉइड 8.1 ओरियो पर ऑपरेट होता है। इसके साथ ही यह क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 636 ऑक्टा-कोर एसओसी पर बेस्ड है। इसकी स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकता है। साथ ही इसमें ड्यूल सिम कार्ड, वाई-फाई, ब्लूटूथ और फेस अनलॉक का ऑप्शन दिया गया है। पावर बैकअप के लिए फोन में मौजूद 5,000mAh बैटरी को लेकर कंपनी का दावा है कि यह 30 मिनट से भी कम समय में फुल चार्ज हो जाएगी। फोटोग्राफी के लिए फोन में ड्यूल रियर कैमरा दिया गया है। इसके बैक में एक 13-मेगापिक्सल कैमरा और 5-मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर मौजूद है। वहीं वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए फोन में 8-मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है।