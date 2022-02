Google Pixel 3 vs Pixel 3 XL: दोनों स्मार्टफोन में ये है अंतर

गूगल ने 9 अक्टूबर को न्यूयॉर्क में आयोजित ‘Made by Google’ इवेंट में अपने दो फ्लैगशिप स्मार्टफोन Google Pixel 3 और Pixel 3 XL को लॉन्च कर दिया है। गूगल ने इवेंट के दौरान कहा कि पिक्सल स्मार्टफोन को बनाते वक्त उसने “AI+Software+Hardware” पर फोकस किया है। कंपनी ने इस बार भी स्मार्टफोन में two-tone डिजाइन को बरकरार रखा है। दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस लगभग एकसमान हैं। हम आपको यहां इन दोनों स्मार्टफोन मेें बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। Also Read - 64MP कैमरा, 5000mAh बैटरी, 8GB RAM, 128GB तक स्टोरेज वाले Realme 8 पर अच्छा ऑफर, 555 रुपये महीने में लाएं घर

Google Pixel 3 vs Pixel 3 XL: प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी

Google Pixel 3 की शुरुआती कीमत 71,000 रुपये है, जिसमें आपको 64जीबी स्टोरेज मिल रही है। इसमें 128जीबी स्टोरेज भी आ रही है जिसकी कीमत 80,000 रुपये है। वहीं Google Pixel 3 XL भी 64GB/ 128GB स्टोरेज वेरिएंट में आता है जिसकी कीमत क्रमश: 83,000 रुपये और 92,000 रुपये है। इन दोनों स्मार्टफोन की प्री-बुकिंग 11 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। ये स्मार्टफोन 1 नवंबर से ऑनलाइन और ऑफलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। स्मार्टफोन Just Black, Clearly White और Not Pink कलर ऑप्शन में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

Google Pixel 3 vs Pixel 3 XL: स्क्रीन और डिजाइन

Google Pixel 3 और Pixel 3 XL का बैक काफी सिमिलर है। गूगल ने इसमें ग्लास बैक दिया है लेकिन पिक्सल 2 की तरह यह टू टोन डिजाइन के साथ आता है। दोनों स्मार्टफोन अलग डिस्प्ले, साइट और स्टाइल में आते हैं। स्मार्टफोन में एल्युमीनियम फ्रेम है और दोनों स्मार्टफोन IP68 रेटिंग के साथ आते हैं।

गूगल पिक्सल 3 में 5.5-इंच फुल HD+ डिस्प्ले है जिसका एस्पेक्ट रेश्यो 18:9 है। वहीं Pixel 3 XL में 6.3इंच क्वॉड HD+ डिस्प्ले है जो नॉच और 19.5:9 एस्पेक्ट रेश्यो के साथ आता है। फोन का डिस्प्ले Corning Gorilla Glass 5 से प्रोटेक्टिड है। फोन के बैक पर भी Gorilla Glass 5 है।

Google Pixel 3 vs Pixel 3 XL: Processor और RAM

दोनों स्मार्टफोन के हार्डवेयर सिमिलर हैं। इनमें क्वॉलकॉम हाई एंड चिपसेट स्नैपड्रैगन 845 है। इसके अलावा इसमें Adreno 630 GPU और 4GB LPDDR4x RAM है। गूगल ने कैमरा के लिए पिक्सल विजुअल कोर चिप का इस्तेमाल किया है। Google Pixel 3 और Pixel 3 XL दो वेरिएंट में आ रहे हैं। बेस वेरिएंट में 4जीबी रैम और 64जीबी की स्टोरेज है जबकि हाई एंड वेरिएंट में 128जीबी की स्टोरेज दी गई है। दोनों स्मार्टफोन की स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड से नहीं बढ़ाया जा सकता है।

Google Pixel 3 vs Pixel 3 XL: कैमरा

Google Pixel 3 और Pixel 3 XL कैमरा के मामले में लगभग एकसमान हैं। दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट और बैक पर सिमिलर कैमरा है। स्मार्टफोन के फ्रंट में दो कैमरा सेटअप है, जबकि बैक पर 12.2मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सेटअप है। Google Pixel 3 और Pixel 3 XL में 12.2 मेगापिक्सल ड्यूल पिक्सल कैमरा है जो 1.4 माइक्रोन पिक्सल साइज और ऑप्टिकल इमेज स्टैबलाइजेशन के साथ आता है। यह 4K videos 30fps पर शूट कर सकता है। दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट पर 8-megapixel + 8-megapixel का लेंस कॉम्बिनेशन है।

Google Pixel 3 vs Pixel 3 XL: बैटरी और OS

Google Pixel 3 में 2915mAh बैटरी दी गई है, जबकि Pixel 3 XL में 3430mAh बैटरी दी गई है। दोनों स्मार्टफोन Qi वायरलैस चार्जिंग के साथ आते हैं। इसके अलावा गूगल ने पिक्सल स्टैंड वायरलैस चार्जर को भी पेश किया है। इसमें USB Type-C 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट शामिल है। गूगल का दावा है कि इससे आपको 15 मिनट की चार्जिंग में 7 घंटे का बैकअप मिलता है। दोनों स्मार्टफोन गूगल के लेटेस्ट एंड्रॉइड 9 पाई पर ऑपरेट होते हैं। कंपनी का कहना है कि इस बार उसने पिछले वर्जन के मुकाबेल 40% लाउडर ड्यूल फ्रंट फायरिंग स्पीकर दिया है।

Google Pixel 3 vs Pixel 3 XL: Comparison table

Features Google Pixel 3 Google Pixel 3 XL Display 5.5-inch Full-HD+ 6.3-inch Quad-HD+ Processor Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 845 Storage 64GB/128GB 64GB/128GB Rear Camera 12.2-megapixel 12.2-megapixel Front Camera 8-megapixel + 8-megapixel 8-megapixel + 8-megapixel Connectivity 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth OS Android 9 Pie Android 9 Pie Price Rs 71,000 (4GB+64GB) Rs 80,000 (4GB+128GB) Rs 83,000 (4GB+64GB) Rs 92,000 (4GB+128GB)