शाओमी के Redmi 5A को टक्कर देंगे Moto C Plus और Nokia 2 स्मार्टफोन, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

शाओमी ने आज अपना नया ‘Desh ka Smartphone’, Redmi 5A लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन कंपनी का पहला प्रोडेक्ट नहीं है जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत पेश किया गया है। इससे पहले कंपनी ने Mi पावर बैंक 2i को पेश किया था। Redmi 5A स्मार्टफोन को बजट कैटगरी में पेश किया गया है। लेकिन, भारतीय मार्केट में पहले से मौजूद Nokia 2 और Moto C Plus से इस स्मार्टफोन को कड़ी टक्कर मिल सकती है। आइए जानते हैं कि इन दो स्मार्टफोन को क्या टक्कर दे पाएगा Redmi 5A स्मार्टफोन। Also Read - Nokia G21 हुआ लॉन्च, 50MP कैमरा, 90Hz डिस्प्ले समेत मिलेंगे कमाल के फीचर्स

कीमत और उपलब्धता

शाओमी Redmi 5A को दो वेरिएंट में पेश किया गया है। पहले वेरिएंट में 2जीबी रैम के साथ 16जीबी इंटरनल स्टोरेज के दी गई है, जिसकी कीमत 5,999 रुपए है। जबकि, दूसरे वेरिएंट में 3जीबी रैम के साथ 32जीबी इंटरनल स्टोरेज के तौर पर दी गई है, जिसकी कीमत 6,999 रुपए है। लॉन्च ऑफर होने के बाद बेस मॉडल को 4,999 की इफेक्टिव कीमत में mi.com/in से खरीदा जा सकता है। शाओमी Redmi 5A यह स्मार्टफोन 7 दिसंबर को फ्लिपकार्ट और Mi.com के साथ शाओमी ऑफलाइट स्टोर और पार्टनर स्टोर के माध्यम से सेल के लिए उपलब्ध होगा। Also Read - 5000mAh बैटरी, 64MP कैमरा और 8GB तक RAM वाले Xiaomi Mi 10T 5G पर Discount, Amazon Sale से उठाएं Offer का लाभ

वहीं, अगर बात करें Nokia 2 की तो इसकी कीमत 6,999 रुपए है और यह सभी रिटेल स्टोर पर सेल के लिए उपलब्ध है। आखिर में बात करें Moto C Plus की तो यह डिवाइस भी 6,999 रुपए की कीमत में आता है, लेकिन इसे एक्सक्लूसिव फ्लिपकार्ट के माध्यम से खरीदा जा सकता है।

डिजाइन और डिसप्ले

Redmi 5A में 5-इंच HD डिसप्ले दिया गया है जो कि हम Redmi 4A में देख चुके हैं। हालांकि, Redmi 5A की डिसप्ले eye प्रोटेक्शन मोड के साथ आता है। डिवाइस में एंटिना लाइन्स रियर कैमरा लेंस के नीचे मौजूद हैं। इसके अलावा यह फोन मैटल बॉडी डिजाइन के साथ आता है जबकि, Redmi 4A में polycarbonate बॉडी दी गई थी।

Nokia 2 में भी 5-इंच LTPS HD (1280×720 पिक्सल) डिसप्ले दी गई है, जो कि कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 से प्रोटेक्टिड है। वहीं, Moto C Plus में भी 5-इंच एचडी डिसप्ले है, लेकिन इसमें गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन नहीं दी गई है।

चिपसेट, रैम और स्टोरेज

Redmi 5A दो मॉडल्स 2जीबी/3जीबी रैम के साथ 16जीबी/32जीबी इंटरनल एक्सपेंडेबल स्टोरेज के साथ मौजूद है। वहीं, माइक्रोएसडी कार्ड के माध्यम से 128जीबी तक इस फोन की स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है। यह फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 425 प्रोसेसर पर आधारित है।

अगर इसकी तुलना Nokia 2 से करें, तो इसमें एंट्री लेवल क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 212 SoC मौजूद है, जो कि 1जीबी रैम और 8जीबी स्टोरेज के साथ आता है। इसकी स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकता है। वहीं, Moto C Plus 1.35गीगाहर्ट्ज क्वाड-कोर मीडियाटेक MT6737 SoC के साथ 2जीबी रैम और 16जीबी इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, जिसे 32जीबी तक माइक्रोएसडी कार्ड के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है।

कैमरा

फोटोग्राफी की बात करें तो Redmi 5A में 13-मेगापिक्सल का रियर कैमरा f/2.2 अपर्चर और बर्स्ट मोड, एचडीआर मोड, पेनोरामा मोड जैसे फीचर्स से लेस है। इसके साथ ही रियर कैमरा में एलईडी प्लैश भी मौजूद है। इसके अलावा वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए फोन में 5-मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है।

Nokia 2 में कैमरा की बात करें तो इसमें 8-मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5-मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है। वहीं, Moto C Plus में 8-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है।

बैटरी

शाओमी ने इस फोन में बैटरी को कम किया है। Redmi 5A में पावर बैकअप के लिए 3,000mAh की बैटरी दी गई है। इस मामले में यब बाकि के सभी फोन से कफी कम आंका जाता है। Nokia 2 में 4,100mAh की बैटरी दी गई है तो वहीं, Moto C Plus में 4,000mAh की बैटरी मौजूद है।

सॉफ्टवेयर और कनेक्टिविटी

Redmi 5A एंड्राइड 7.1 नौगट के साथ MIUI 9 पर आधारित है। वहीं, Nokia 2 स्टॉक एंड्राइड 7.1.1 नौगट पर कार्य करता है। इसके अलावा Moto C Plus भी स्टॉक एंड्राइड पर आधारित है। इन तीनों ही स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद नहीं है और सभी फोन डुअल सिम सपोर्ट व 4G VoLTE के साथ आते हैं।