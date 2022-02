Xiaomi Redmi Y1 स्मार्टफोन की पहली झलक: भारत में सेल्फी लवर्स को लुभा सकता है यह फोन

काफी समय से इस बात की चर्चाएं चल रही थी कि आखिर Xiaomi क्या लॉन्च करने वाला है, कुछ लीक्स जरुर सामने आये थे, लेकिन सभी रुमर्स और अन्य चीजों को पीछे छोड़ते हुए चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने अपने नए स्मार्टफोन को भारत में पेश कर ही दिया है। आपको बता दें कि आज भारत में Xiaomi ने अपने Xiaomi Redmi Y1 स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। इस स्मार्टफोन को खासतौर पर भारत के सेल्फी को पसंद करने वाले यूजर्स के लिए पेश किया गया है। स्मार्टफोन में एक 16-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मौजूद है, जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है, साथ ही इसकी कीमत की चर्चा करें तो स्मार्टफोन 3जीबी रैम और 32जीबी स्टोरेज की कीमत Rs. 8,999 व 4जीबी रैम और 64जीबी स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत Rs. 10,999 रुपए है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत में Xiaomi अपने सेल्फी स्मार्टफोन के बल पर भारत के ऑफलाइन बाजार पर अपने अच्छे खासे दबदबे को टक्कर देने की कोशिश में है। Also Read - Realme कर रहा अपने पहले 150W फास्ट चार्जिंग स्मार्टफोन पर काम, चंद मिनटों में हो जाएगा चार्ज

हमें Xiaomi के इस नए सेल्फी स्मार्टफोन Redmi Y1 को कुछ समय के इस्तेमाल करने का अवसर मिला है। और इसी दौरान हमने इसके फ्रंट कैमरे को जांचने परखने का एक प्रयास किया है। हालाँकि इसके पहले कि हम शुरू करें आपको बता देते हैं कि यह स्मार्टफोन एक मिड-रेंज डिवाइस है जिसमें आपको फिंगरपप्रिंट सेंसर मिल रहा है साथ ही यह एंड्राइड नौगट पर काम करता है। हालाँकि दिलचस्प बात यह है कि स्मार्टफोन को MIUI 9 के साथ लॉन्च किया गया है। आइये एक नजर डालते हैं आखिर इस स्मार्टफोन के साथ बिताया गया हमारा कुछ समय कैसा रहा है, और हमें पहली नजर में यह स्मार्टफोन कैसा लगा है। इसे भी देखें: Razer Phone लॉन्च, 8GB रैम, 120Hz की स्क्रीन और 4,000mAh की बैटरी से है लैस Also Read - Xiaomi 12 Ultra स्मार्टफोन 4860mAh बैटरी के साथ हो सकता है लॉन्च, मिलेगा 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

जानें पहचाने से हैं इसके स्पेसिफ़िकेशन

सबसे पहले हम इस बात को सोच रहे थे कि और ऐसा ही कुछ एक टीजर के माध्यम से भी सामने आया था कि Xiaomi, Mi Note 3 स्मार्टफन के जैसे स्पेक्स के साथ ही इस स्मार्टफोन को पेश कर सकता है, इसे भी एक सेल्फी फ्रेंडली स्मार्टफोन के तौर पर ही टीज किया गया था। हालाँकि हम इस बात को बिलकुल भूल गए थे और इसी कारण हमने जो कयास लगाए थे गलत साबित हुए क्योंकि Xiaomi के अफोर्डेबल सेगमेंट में एक स्मार्टफोन और है जो सेल्फी लवर्स के लिए ही है, और यह स्मार्टफोन Xiaomi Redmi Note 5A Prime है। हालाँकि Xiaomi Redmi Y1 स्मार्टफोन को एक पूरी तरह से नई सीरीज के तौर पर ही पेश किया गया है। हालाँकि अगर बात करें तो ऐसा लग रहा है कि यह महज Xiaomi Redmi Note 5A Prime स्मार्टफोन को नाम बदलकर पेश कर दिया गया हो। अगर हम इन दोनों के बीच तुलना करें तो सीधे तौर पर इनके स्पेक्स काफी मिलते जुलते हैं।

अगर हम Xiaomi Redmi Y1 स्मार्टफोन के बारे में चर्चा करें तो स्मार्टफोन में एक क्वालकॉम स्नेपड्रैगन 435 प्रोसेसर, 3GB रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज मिल रही है। हालाँकि मैंने इसे इतनी ज्यादा बार भी इस्तेमाल नहीं किया है, कि मैं आपको इसके बारे में सब कुछ सही और सटीक बता पाऊं। लेकिन फिर भी इसके परफॉरमेंस ठीक ठाक है। अपनी रैम और स्टोरेज के दम पर यह डिवाइस बजट उपभोक्ताओ को काफी लुभा सकता है। इसे भी देखें: Nokia 2, Xiaomi Mi MIX 2 और गूगल Pixel 2 सहित इन टॉप 10 स्मार्टफोन्स ने दी अक्टूबर 2017 में दस्तक

इसके अलावा स्मार्टफोन में एक 5.5-इंच की HD 720×1280 पिक्सेल की डिसप्ले दी गई है, हालाँकि यह इस कीमत में आने वाले स्मार्टफोंस में अगर इसकी तुलना करें तो उतनी डिटेल्ड और ब्राइटेस्ट नहीं है। हालाँकि बेसिक इस्तेमाल के लिए अच्छी है। इसके अलावा आपको इसकी डिसप्ले पर कोर्मिंग गोरिला ग्लास की कोटिंग भी मिल रही है। इसके साथ साथ स्मार्टफोन में आपको डुअल सिम कनेक्टिविटी, 4G के साथ VoLTE सपोर्ट भी मिल रही है, साथ ही इसमें एक अलग से माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट भी दिया गया है।

अगर आपको सेल्फी पसंद हैं…

अगर स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत की चर्चा करें तो इसमें जो 16-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है वह इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और यह भारत में कंपनी की ओर से ऐसा पहला फोन है जो सेल्फी लवर्स के लिए पेश किया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह भी है कि Xiaomi को नजर आ रहा है कि भारत में सेल्फी को पसंद करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। हालाँकि इसके अलावा अगर आप भारतीय बाजार को देखें तो कई स्मार्टफोन ब्रांड जैसे Vivo, Oppo और Gionee यहाँ इससे पहले ही कुछ ऐसा स्मार्टफोंस पेश कर चुके हैं, जिनमें काफी ज्यादा रेजोल्यूशन वाले सेल्फी कैमरा मौजूद हैं। और Xiaomi अपने इस स्मार्टफोन के दम पर इन कंपनी को ही टक्कर दें की योजना में है। इस 16-मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा इसे सपोर्ट करने के लिए स्मार्टफोन में सॉफ्ट लैम्प फ़्लैश भी दिया गया है।

आप यहाँ इसके माध्यम से ली गई कुछ सेल्फी देख सकते हैं, साथ ही कुछ कैमरा सैंपल हमने आपके लिए यहाँ लगाये हैं। इन्हें देखकर ऐसा ही लगता है कि यह आपके लिए एक बढ़िया बजट फ्रेंडली ऑप्शन हो सकता है। इस कीमत में यह अपने जैसे अन्य कई स्मार्टफोंस से कुछ अच्छी तस्वीर लेता है। इसके अलावा कम रौशनी में इसकी सॉफ्ट लैम्प फ़्लैश काफी मदद भी करती है, जिसके माध्यम से आप अच्छी तस्वीरें ले सकते हैं। इसे भी देखें: चीज़ बर्गर के बाद अब गूगल पर एक और इमोजी गलत दिखाई दिया

MIUI 9

Xiaomi Redmi Y1 स्मार्टफोन के साथ कंपनी ने नए सॉफ्टवेयर की भी घोषणा की है। हालाँकि जो यूनिट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें इसका बीटा वर्जन है, हालाँकि ऐसा हो सकता है कि सेल डिवाइस में इस UI के फाइनल वर्जन को इस्तेमाल किया जाये। MIUI 9 कुछ नए विसुअल ट्विक्स के साथ आया है, इसके अलावा इसमें काफी बदलाव भी नजर आ रहे हैं। अगर कुछ बदलावों की चर्चा करें तो यह लॉक-स्क्रीन, शॉर्टकट, स्मार्ट नोटिफिकेशन, स्प्लिट स्क्रीन मोड और अन्य के रूप में सामने आये हैं। इसे भी देखें: सामने आया जियोनी M7 Plus स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन और लाइव इमेज

हमारा फैसला

Xiaomi Redmi Y1 स्मार्टफोन शायद नई सीरीज के अंतर्गत री-ब्रांडेड वर्जन हो सकता है, हालाँकि यह सब एक यूजर के लिए ज्यादा मायने रखने वाली बात नहीं है। भारत में इन सब बातों के अलावा यूजर्स वैल्यू-फॉर मनी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और इसी मामले में Xiaomi ने भारत में अपने आप को कायम कर लिया है। और अपने Redmi Y1 स्मार्टफोन के साथ भी Xiaomi ने एक प्रतिस्पर्धी कीमत में कुछ बढ़िया स्पेक्स को शामिल किया है। और Xiaomi ने इस बात को भी यहाँ दर्शा दिया है कि भारत में यूजर्स को क्या चाहिए उसे इस बात की जानकारी है। इसे भी देखें: Airtel Online Store पर भी सेल के लिए उपलब्ध होगा Apple का सबसे दमदार स्मार्टफोन iPhone X

भारत में जो भी लोग सेल्फी को पसंद करते हैं, और जिन्हें अपने स्मार्टफोन के एक बढ़िया फ्रंट कैमरा चाहिए, Xiaomi Redmi Y1 स्मार्टफोन ऐसे ही यूजर्स को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। हालाँकि अगर कुलमिलाकर देखा जाये तो यह एक बेसिक डिवाइस है, लेकिन कहीं न कहीं इसका 16-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और इसके साथ फ़्लैश यूजर्स को लुभाने में जरुर कामयाब हो सकता है। आपको इसके रिव्यु के लिए कुछ समय का इंतेजार करना होगा, हम जल्द ही इसके रिव्यु के साथ एक फिर आपको इस स्मार्टफोन के बारे में बताएँगे। इसे भी देखें: Uber ने विकलांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लॉन्च की नई सेवाएं

हिंदी में अनुवाद: Ashwani Kumar

Read In English: Xiaomi Redmi Y1 first impressions: A Mi made for selfies