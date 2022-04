WhatsApp का यूज ज्यादातर लोग करते हैं। इसे यूज करना आसान है। लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप यूजर को न सिर्फ मैसेज करने की सुविधा देता है। बल्कि इसके जरिये वॉइस और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। Also Read - WhatsApp और Facebook Messenger पर बेवजह के मैसेज नोटिफिकेशन को कैसे करें Mute? ये है आसान तरीका

लोग अपने दोस्तों से जुड़े रहने के साथ-साथ ऑफिस के काम के लिए इस ऐप का उपयोग करते हैं। इसमें लोगों के काम की कई जरूरी चीजें सेव होती हैं। इस कारण किसी गलत हाथों में आपका व्हाट्सऐप अकाउंट पड़ने से आपको कई बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। Also Read - WhatsApp बीटा में आया नया फीचर, बिना नंबर सेव किए अब आसानी से होगी चैट और कॉल

कई लोग सब कुछ जानते हुए ही ऐसी गलतियां कर जाते हैं, जिसका बाद में उन्हें भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है। अगर आप भी WhatsApp का यूज करते हैं तो यह आर्टिकल पढ़ें। यहां कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं, जिनका ध्यान रखकर आप व्हाट्सऐप अकाउंट को सुरक्षित कर सकते हैं। Also Read - Instagram पर चुपके से इस तरह देखें स्टोरी, यूजर्स को नहीं चलेगा पता

WhatsApp यूजर इन बातों का रखें ध्यान

अपने व्हाट्सऐप ऐप पर लगाएं लॉक

आजकल ज्यादातर लोग अपने स्मार्टफोन पर लॉक लगाकर रखते हैं और उन्हें लगता है कि सिर्फ ऐसा करने से उनका व्हाट्सऐप सुरक्षित है। यह मानना उनकी सबसे बड़ी गलती है। उनको WhatsApp पर भी लॉक लगाकर रखना चाहिए। इससे अगर कोई अन्य व्यक्ति किसी काम के लिए उनका फोन यूज करेगा तो वह उनके व्हाट्सऐप ऐप को ओपन करके चैट नहीं पड़ पाएगा। आप व्हाट्सऐप सेटिंग में जाकर उसे लॉक कर सकते हैं।

किसी को न भेजें व्हाट्सऐप कोड

किसी भी स्मार्टफोन में व्हाट्सऐप लॉग इन करने के लिए आपके मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड आता है। उसके बिना डिवाइस में लॉग इन नहीं होगा। यह कोड 6 डिजिट का होता है। अगर कोई आपके अकाउंट से लॉग इन कर रहा होगा तो आपके नंबर पर यह कोड आएगा। आपको किसी को भी यह कोड नहीं बताना चाहिए। इस कोड के जरिए वह आसानी से अपने फोन में अपका व्हाट्सऐप अकाउंट ओपन कर लेगा।

टू-फेक्टर वेरिफिरेशन करें इनेबल

व्हाट्सऐप यूजर को टू-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करनाृ चाहिए। यह हैकर्स से बचाने में मदद करता है। इससे व्हाट्सऐप अकाउंट लॉग इन करने के लिए एक अधिक स्टेप फॉलो करना पड़ता है। इसके लिए सेटिंग में जाकर अकाउंट में जाएं और फिर वहां Two-Step Verification ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपको एक 6 डिजिट का कोड सेट करना होगा, जो व्हाट्सऐप रजिस्टर करते समय मांगा जाएगा।

इस मोड को रखें ऑफ

अगर आपके फोन में WhatsApp के कारण स्टोरेज फुल होने की समस्या आ रही है या फिर आप व्हाट्सऐप पर आने वाली हर फोटो को फोन में सेव नहीं करना चाहते हैं तो मीडिया ऑटो सेविंग मोड को डिसेबल कर सकते हैं। इसके लिए ऐप की सेटिंग में जाएं और Data and Storage पर क्लिक करें। फिर मीडिया ऑटो डाउनलोड ऑप्शन में जाकर When Using Mobile Data, When Connected WiFi के तहत सारे ऑप्शन के टॉगल को ऑफ कर दें। इससे व्हाट्सऐप पर आने वाली मीडिया अपने आप डाउनलोड होकर आपके फोन में सेव नहीं होगी।

ग्रुप सेटिंग में करें ये बदलाव

अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपको WhatsApp ग्रुप में ऐड न कर पाए तो आप ग्रुप सेटिंग में बदलाव करके इससे बच सकते हैं। इसके लिए सेटिंग में जाकर अकाउंट में जाएं। फिर प्राइवेसी के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। अब Groups में जाकर My Contacts या फिर My Contacts Except सिलेक्ट कर लें। ध्यान रखें कि अगर आप Everyone सिलेक्ट करेंगे तो हर कोई आपको ग्रुप में ऐड कर पाएगा।