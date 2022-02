Apple iOS 12, watchOS 5 हुआ लाइव: ऐसे करें iPhone, iPad और Apple Watch पर अपडेट

एप्पल ने 12 सितंबर को आयोजित किए गए इवेंट के दौरान अपने नए iPhone और एप्पल वॉच सीरीज 4 के साथ ही अपने iPhone, iPad और iPod टच डिवाइस के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस 12 वर्जन के रिलीज की घोषणा की थी। वहीं, अब इसे जारी कर दिया गया है। नए iOS के साथ ही एप्पल ने नए watchOS 5 को अपनी पुरानी जनरेशन एप्पल वॉच के लिए जारी कर दिया है। लेकिन वॉचओएस 5 फर्स्ट जनरेशन के लिए नहीं है। Also Read - Apple यूजर्स के लिए खुशखबरी, iOS 15.4 में फेस मास्क लगाकर भी iPhone कर सकेंगे अनलॉक

iOS का यह नया वर्जन जून में WWDC 2018 के कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया था। यह सभी तरह के आईफोन और आईपैड मॉडल्स को सपॉर्ट करता है। आइए आपको बताते हैं कैसे आप नए आईओएस वर्जन को अपने डिवाइस में डाउनलोड कर सकते हैं।

Step 1: क्या आपका डिवाइस iOS 12 के लिए सपोर्टेबल है

सबसे पहले इस अपडेट को अपने फोन में डाउनलोड करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपका डिवाइस इस अपडेट के लिए सपोर्ट करता है या नहीं। यहां अच्छी बात यह कि iOS 11 पर काम करने वाले सभी डिवाइस iOS 12 को सपोर्ट करेंगे।

इन डिवाइस को सपोर्ट करेगा iOS 12 ऑपरेटिंग सिस्टम

एप्पल iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone Xr, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE और iPhone 5s पर यह ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट होगा। इसके इलावा फर्स्ट और सेकंड जनरेशन 12.9-inch iPad Pro, 10.5-inch iPad Pro, 9.7-inch iPad Pro, 5th और 6th जनरेशन iPad, iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 4, iPad mini 3 और iPad mini 2 और 6th जनरेशन iPod touch पर भी iOS 12 को डाउनलोड किया जा सकता है।

Step 2: iPhone का बैकअप सेव करे

अपने iPhone में iOS 12 अपडेट करने से पहले हम आपको सलाह देंगे कि अाप iTunes और iCloud की मदद से अपने डिवाइस का बैकअप लेकर रखें। अपने स्मार्टफोन को अपडेट करने के दौरान अापको कुछ फ्री स्पेस की जरूरत होगी। इस अपडेट का साइज 2.77GB है।

Step 3: कैसे अपग्रेड करें

Method 1: ओवर द एयर अपडेट

अपने iPhone का बैकअप लेने के बाद आप नए एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस प्रोसेस में आपको किसी कंप्यूटर और iTunes सॉफ्टवेयर एक्टिव कनेक्शन की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको अपने डिवाइस को चर्जिंग में लगाकर Settings >> General > Software Update पर जाना होगा। इसके बाद ऑटोमेटिक iOS का नया वर्जन आपके डिवाइस पर इंस्टॉल हो जाएगा।

Method 2: iTunes के जरिए अपडेट

अगर आप अपने एप्पल डिवाइस पर डायरेक्ट लेटेस्ट वर्जन iOS को अपडेट नहीं करना चाहते तो iTunes की मदद से आप इस अपडेट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अपने iPhone को iTunes के माध्यम से अपडेट करते हैं तो यह OTA से ज्यादा तेज अपडेट होगा।

इसके अलावा अगर बात करें watchOS 5 की तो यह पहला ओएस है जो कि एप्पल वॉच को पहले वर्जन को सपोर्ट नहीं करता। watchOS 5 को आप Apple Watch Series 1, Series 2, Series 3 और नई Apple Watch Series 4 में अपडेट कर सकते हैं।

ऐसे करें watchOS 5 को इंस्टॉल

अपडेट के लिए सबसे पहले आपको अपने iPhone को iOS 12 पर अपडेट करना होगा। इसके बाद iPhone के पास Apple Watch को रखना होगा।

इसके बाद iPhone पर मौजूद Watch ऐप में आपको सेटिंग में जाना होगा, इसके बाद जनरल पर जाएं और फिर सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करें। इसके बाद आपको स्क्रीन पर दिए गए निर्देश को फॉलो करना होगा। इस बात का ध्यान रखें कि आपका आईफोन वाई-फाई पर कनेक्ट हो। इसके बाद आपके वॉच में लेटेस्ट WatchOS 5 अपडेट हो जाएगा।